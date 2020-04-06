Equity Paragon PRO
- Asesores Expertos
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
Important Information
|Strategy Type
|Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging)
|Risk Level
|Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters)
|Prop-Firm Compatibility
|Includes built-in daily and overall loss guard
|Broker Requirements
|Any MT5 broker (ECN/RAW recommended)
|Setup Difficulty
|Suitable for beginners (all parameters are open)
Product Overview
Equity Paragon EA es un sistema de swing trading controlado, diseñado específicamente para XAUUSD (Oro). El EA opera mediante un modelo estructurado de protección del capital que gestiona la exposición y asegura ganancias mediante mecanismos de protección por etapas. No utiliza grid, martingala, promedios ni técnicas de alto riesgo.
➤ SEÑAL EN VIVO · LIVE SIGNAL (Oficial)
La estructura interna incluye break-even dinámico, trailing adaptativo, control de exposición y un módulo de auto-suspensión que limita el trading durante condiciones desfavorables. Estos mecanismos proporcionan un enfoque disciplinado y transparente al swing trading con una gestión de riesgo consistente.
Symbol & Timeframe
- Symbol: XAUUSD
- Timeframe: H1
Strategy & Risk Approach
La estrategia sigue movimientos de swing de mediano plazo y utiliza protecciones estructuradas de capital. Los límites de exposición, el break-even adaptativo y las funciones dinámicas de trailing ayudan a mantener un rendimiento controlado en entornos de alta volatilidad.
- Control de exposición basado en el capital
- Entradas de comercio basadas en swing
- Break-even adaptativo y trailing dinámico
- No martingala / no grid / no promedios
Uniqueness of the System
El EA incluye un Módulo de Control de Capital que reacciona a los cambios en el balance y el equity en tiempo real. La protección de ganancias utiliza una estructura de múltiples etapas que asegura progresivamente el beneficio acumulado según las condiciones del mercado. Esto crea un modelo de operación estable adecuado para entornos de protección de capital.
Key Features
- Protección del capital basada en equity
- Mecanismo de bloqueo de ganancias por etapas
- Trailing adaptativo con lógica de break-even
- Filtros de control de pérdidas y límites diarios
- Suspensión automática durante estrés de mercado
- Limitador de exposición según la relación balance/equity
- No grid, no martingala, no promedios
Trade Logic & Internal Protections
- Motor de riesgo basado en equity
- Lógica de break-even y trailing
- Control de exposición
- Protección diaria y total del capital
- Sin estrategias de alto riesgo
- Auto-suspensión al acercarse a los límites
Technical Specifications
|Instrument
|XAUUSD
|Timeframe
|H1
|Leverage
|1:100 – 1:500
|Account Type
|ECN / RAW
|Minimum Balance
|$300
|Recommended Balance
|$500 – $1000
|Execution
|Market Execution
|Equity Protection
|Enabled
Usage Notes
- Utilice un spread y deslizamiento realistas durante las pruebas
- Funciona con la mayoría de los brokers MT5 ECN
- Se recomienda un VPS de baja latencia
- No requiere optimización frecuente
Official Support
Toda comunicación se proporciona a través del perfil oficial de MQL5:
Final Remarks
Compre solo desde la página oficial de MQL5 Market. Las copias no autorizadas no están soportadas y pueden funcionar de manera incorrecta.