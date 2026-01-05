Sentinel FX MT5

Sentinel FX — Capital Defense System

(Kapital-Schutzsystem)

Sentinel FX ist ein Expert Advisor, der mit einem klaren Fokus auf Risikokontrolle und stabile Performance unter realen Marktbedingungen entwickelt wurde. Sein Hauptziel ist es, das Kapital zu schützen und nur dann in den Markt einzutreten, wenn die Handelsbedingungen tatsächlich gerechtfertigt sind.

Der Advisor strebt keine hohe Handelsfrequenz an und versucht nicht, „jeden Tick mitzunehmen“. Stattdessen agiert er selektiv, filtert den Markt und meidet Phasen erhöhter Unsicherheit.

REAL TRADING SIGNAL (Echtes Handelssignal)

https://www.mql5.com/en/signals/2351970

Startpreis — 299 $.

Nach jeweils 5 verkauften Lizenzen erhöht sich der Preis um 50 $.

Zentrale Eigenschaften

Fokus auf Kapitalschutz

Die Handelslogik ist auf Kapitalerhalt und Risikobegrenzung ausgerichtet und verzichtet auf aggressive Methoden zur schnellen Kontoaufblähung.

Anpassung an Marktbedingungen

Sentinel FX analysiert den aktuellen Marktstatus, einschließlich Volatilität und Preisverhalten, und handelt nur in geeigneten Marktphasen.

Klare und transparente Logik

Keine komplexen Einstellungen oder überladenen Parameter. Installation und Nutzung erfordern keine ständige Überwachung.

Kontrollierte Handelsfrequenz

Das System vermeidet chaotisches Trading und eröffnet Positionen ausschließlich bei bestätigten Bedingungen.

Für den langfristigen Einsatz konzipiert

Der Advisor ist für einen stabilen und konsistenten Betrieb ausgelegt, nicht für kurzfristige Experimente.

Handelsinformationen

Handelsinstrument: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Mindesteinzahlung: ab 100 $

Mindesthebel: ab 1:20

Broker-Typ: ECN-Broker empfohlen

Zentrale Systemparameter

Kein Martingale

Kein Grid-Trading

Kein Averaging verlustreicher Positionen

Keine riskanten Money-Management-Methoden

Fester Stop Loss und Take Profit für jede Position

Stabile Funktion bei verschiedenen Brokern

Einfache Installation und Konfiguration

Geeignet für FTMO und andere Prop-Trading-Firmen

Für wen ist Sentinel FX geeignet?

Trader, die Zuverlässigkeit über Aggressivität stellen

Anwender, die einen strukturierten und disziplinierten Ansatz schätzen

Nutzer, die hohe Drawdowns und instabile Systeme satt haben

Zentrale Philosophie

Sentinel FX ist kein Werkzeug für schnelle Versprechen.

Es ist ein ruhiges, diszipliniertes Handelssystem, das auf Kontrolle, Logik und Beständigkeit ausgerichtet ist.

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge.