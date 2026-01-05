Sentinel FX MT5
- Experten
- Aung Kaung Htet
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Sentinel FX — Capital Defense System
(Kapital-Schutzsystem)
Sentinel FX ist ein Expert Advisor, der mit einem klaren Fokus auf Risikokontrolle und stabile Performance unter realen Marktbedingungen entwickelt wurde. Sein Hauptziel ist es, das Kapital zu schützen und nur dann in den Markt einzutreten, wenn die Handelsbedingungen tatsächlich gerechtfertigt sind.
Der Advisor strebt keine hohe Handelsfrequenz an und versucht nicht, „jeden Tick mitzunehmen“. Stattdessen agiert er selektiv, filtert den Markt und meidet Phasen erhöhter Unsicherheit.
REAL TRADING SIGNAL (Echtes Handelssignal)
https://www.mql5.com/en/signals/2351970
Startpreis — 299 $.
Nach jeweils 5 verkauften Lizenzen erhöht sich der Preis um 50 $.
Zentrale Eigenschaften
Fokus auf Kapitalschutz
Die Handelslogik ist auf Kapitalerhalt und Risikobegrenzung ausgerichtet und verzichtet auf aggressive Methoden zur schnellen Kontoaufblähung.
Anpassung an Marktbedingungen
Sentinel FX analysiert den aktuellen Marktstatus, einschließlich Volatilität und Preisverhalten, und handelt nur in geeigneten Marktphasen.
Klare und transparente Logik
Keine komplexen Einstellungen oder überladenen Parameter. Installation und Nutzung erfordern keine ständige Überwachung.
Kontrollierte Handelsfrequenz
Das System vermeidet chaotisches Trading und eröffnet Positionen ausschließlich bei bestätigten Bedingungen.
Für den langfristigen Einsatz konzipiert
Der Advisor ist für einen stabilen und konsistenten Betrieb ausgelegt, nicht für kurzfristige Experimente.
Handelsinformationen
Handelsinstrument: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: H1
Mindesteinzahlung: ab 100 $
Mindesthebel: ab 1:20
Broker-Typ: ECN-Broker empfohlen
Zentrale Systemparameter
-
Kein Martingale
-
Kein Grid-Trading
-
Kein Averaging verlustreicher Positionen
-
Keine riskanten Money-Management-Methoden
-
Fester Stop Loss und Take Profit für jede Position
-
Stabile Funktion bei verschiedenen Brokern
-
Einfache Installation und Konfiguration
-
Geeignet für FTMO und andere Prop-Trading-Firmen
Für wen ist Sentinel FX geeignet?
-
Trader, die Zuverlässigkeit über Aggressivität stellen
-
Anwender, die einen strukturierten und disziplinierten Ansatz schätzen
-
Nutzer, die hohe Drawdowns und instabile Systeme satt haben
Zentrale Philosophie
Sentinel FX ist kein Werkzeug für schnelle Versprechen.
Es ist ein ruhiges, diszipliniertes Handelssystem, das auf Kontrolle, Logik und Beständigkeit ausgerichtet ist.
Haftungsausschluss
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge.