Equity Paragon PRO

XAUUSD용 에퀴티 기반 스윙 트레이딩 시스템

중요 정보

전략 유형 에퀴티 기반 노출 제어 스윙 트레이딩 (그리드 없음, 마틴게일 없음, 물타기 없음)
위험 수준 에퀴티 보호, 일일 제한 및 노출 필터를 통해 사용자가 제어
프롭펌 호환성 일일 및 전체 에퀴티 손실 보호 기능 내장
브로커 요구 사항 모든 MT5 브로커 (ECN / RAW 계정 권장)
설정 난이도 초보자에게 적합하며 모든 매개변수 조정 가능

제품 개요

Equity Paragon EA는 XAUUSD(금)를 위해 특별히 설계된 관리형 스윙 트레이딩 시스템입니다. 에퀴티 기반 보호 프레임워크를 사용하여 노출을 관리하고 단계별 보호 메커니즘을 통해 수익을 보호합니다.

본 EA는 그리드, 마틴게일, 물타기 또는 고위험 회복 전략을 사용하지 않습니다. 모든 위험 및 노출 설정은 사용자가 직접 제어합니다.

라이브 신호 Code2Profit EA 채널 가이드

내부 구조에는 적응형 브레이크이븐, 동적 트레일링, 노출 제어 및 불리한 조건에서 거래를 제한하는 자동 중지 모듈이 포함되어 있습니다.

심볼 및 타임프레임

  • 심볼: XAUUSD
  • 타임프레임: H1

전략 및 리스크 접근 방식

이 전략은 중기 스윙 움직임에 초점을 맞추며 엄격한 에퀴티 보호 규칙 하에서 운영됩니다.

  • 에퀴티 기반 노출 제어
  • 스윙 트레이딩 진입
  • 적응형 브레이크이븐 및 트레일링
  • 마틴게일 없음, 그리드 없음, 물타기 없음

시스템의 독창성

본 EA에는 실시간 잔액 및 에퀴티 변화에 반응하는 에퀴티 제어 모듈이 포함되어 있습니다.

주요 기능

  • 에퀴티 기반 리스크 관리
  • 단계별 수익 보호
  • 브레이크이븐 로직이 포함된 적응형 트레일링
  • 일일 거래 및 손실 제어 필터
  • 에퀴티 스트레스 상황에서 자동 거래 중지
  • 잔액/에퀴티 비율 기반 노출 제한
  • 그리드 없음, 마틴게일 없음, 물타기 없음

거래 로직 및 내부 보호

  • 에퀴티 리스크 엔진
  • 브레이크이븐 및 트레일링 로직
  • 노출 보호
  • 일일 및 전체 에퀴티 보호
  • 제한 접근 시 자동 중지

기술 사양

거래 상품 XAUUSD
타임프레임 H1
레버리지 1:100 – 1:500
계좌 유형 ECN / RAW
최소 잔액 $300
권장 잔액 $500 – $1000
체결 방식 Market Execution
에퀴티 보호 활성화됨

사용 참고 사항

  • 백테스트 시 현실적인 스프레드와 슬리피지를 사용하십시오
  • 대부분의 MT5 ECN 브로커와 호환됩니다
  • 저지연 VPS 사용을 권장합니다
  • 빈번한 최적화는 필요하지 않습니다

공식 지원

모든 지원 및 커뮤니케이션은 공식 MQL5 프로필을 통해서만 제공됩니다.

최종 안내

공식 MQL5 Market 페이지에서만 구매하십시오. 비공식 복사본은 지원되지 않으며 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

Equity Paragon EA — 안정성 · 제어 · 일관성

