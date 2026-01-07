Snapback X0 EA

SnapBack EA - Mean Reversion Trading System Version 1.10

SnapBack EA ist ein robuster Mean-Reversion Expert Advisor für MetaTrader 5, der beliebte technische Indikatoren nutzt, um potenzielle Rückzugsmöglichkeiten in schwankenden Märkten zu erkennen.

Strategie-Übersicht

Eröffnet Trades basierend auf extremen Kursniveaus in Kombination mit einer Momentum-Bestätigung

in Kombination mit einer Kauf bei überverkauften Bedingungen; Verkauf bei überkauften Setups

bei überverkauften Bedingungen; bei überkauften Setups Strenge Regel, immer nur eine Position zu handeln (kein Hedging, kein Grid, kein Martingal)

handeln (kein Hedging, kein Grid, kein Martingal) Fester Stop Loss und Take Profit für diszipliniertes Risikomanagement

und für diszipliniertes Risikomanagement Führt nur bei neuen Balkenformationen aus, um Rauschen zu filtern

Wichtigste Merkmale

Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen (besonders gut geeignet für die wichtigsten Devisenpaare)

und (besonders gut geeignet für die wichtigsten Devisenpaare) Automatische Anpassung der Losgröße an die Regeln des Brokers

an die Regeln des Brokers Eingebaute Margin-Überprüfung - überspringt Trades, wenn die Mittel nicht ausreichen

- überspringt Trades, wenn die Mittel nicht ausreichen Effizienter MT5-nativer Code mit CTrade-Klasse

Sicher und sauber: Keine riskante Lot-Eskalation oder Mittelwertbildung

Empfohlene Einstellungen

Symbole : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.

: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw. Zeitrahmen : H1 (optimal), auch wirksam auf M30, D1

: H1 (optimal), auch wirksam auf M30, D1 Lotgröße : 0.01 (Standard - ideal für Mikrokonten)

: 0.01 (Standard - ideal für Mikrokonten) Risiko-Levels : Anpassbare SL/TP in Punkten

: Anpassbare SL/TP in Punkten Indikatorperioden vollständig anpassbar

Warum SnapBack EA?

Unkomplizierte, zuverlässige Logik, der Sie vertrauen können

Vollständig konform mit den MQL5 Marktvalidierungsstandards

Hervorragend geeignet für automatisierten Handel mit geringem Wartungsaufwand

Konzentriert sich auf kontrollierte Drawdowns durch richtiges Money Management

Wichtige Hinweise

Gedeiht in seitwärts tendierenden oder unruhigen Märkten

Verwenden Sie zusätzliche Trendfilter in starken Trends für beste Ergebnisse

Demo-Test vor dem Live-Einsatz empfohlen

Der Handel ist mit Risiko verbunden; keine Gewinngarantie

Eingabe-Parameter

LotSize - Handelsvolumen

StopLoss - in Punkten

TakeProfit - in Punkten

Indikatoreinstellungen (Perioden & Abweichungen)

Automatisieren Sie intelligente Pullbacks mit SnapBack EA - einfach, sicher und effektiv!

Viel Spaß beim Handeln! Mutiara Widya