Snapback X0 EA
- Experten
- Mutiara Widya Pertiwi
- Version: 1.10
SnapBack EA - Mean Reversion Trading System Version 1.10
SnapBack EA ist ein robuster Mean-Reversion Expert Advisor für MetaTrader 5, der beliebte technische Indikatoren nutzt, um potenzielle Rückzugsmöglichkeiten in schwankenden Märkten zu erkennen.
Strategie-Übersicht
- Eröffnet Trades basierend auf extremen Kursniveaus in Kombination mit einer Momentum-Bestätigung
- Kauf bei überverkauften Bedingungen; Verkauf bei überkauften Setups
- Strenge Regel, immer nur eine Position zu handeln (kein Hedging, kein Grid, kein Martingal)
- Fester Stop Loss und Take Profit für diszipliniertes Risikomanagement
- Führt nur bei neuen Balkenformationen aus, um Rauschen zu filtern
Wichtigste Merkmale
- Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen (besonders gut geeignet für die wichtigsten Devisenpaare)
- Automatische Anpassung der Losgröße an die Regeln des Brokers
- Eingebaute Margin-Überprüfung - überspringt Trades, wenn die Mittel nicht ausreichen
- Effizienter MT5-nativer Code mit CTrade-Klasse
- Sicher und sauber: Keine riskante Lot-Eskalation oder Mittelwertbildung
Empfohlene Einstellungen
- Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.
- Zeitrahmen: H1 (optimal), auch wirksam auf M30, D1
- Lotgröße: 0.01 (Standard - ideal für Mikrokonten)
- Risiko-Levels: Anpassbare SL/TP in Punkten
- Indikatorperioden vollständig anpassbar
Warum SnapBack EA?
- Unkomplizierte, zuverlässige Logik, der Sie vertrauen können
- Vollständig konform mit den MQL5 Marktvalidierungsstandards
- Hervorragend geeignet für automatisierten Handel mit geringem Wartungsaufwand
- Konzentriert sich auf kontrollierte Drawdowns durch richtiges Money Management
Wichtige Hinweise
- Gedeiht in seitwärts tendierenden oder unruhigen Märkten
- Verwenden Sie zusätzliche Trendfilter in starken Trends für beste Ergebnisse
- Demo-Test vor dem Live-Einsatz empfohlen
- Der Handel ist mit Risiko verbunden; keine Gewinngarantie
Eingabe-Parameter
- LotSize - Handelsvolumen
- StopLoss - in Punkten
- TakeProfit - in Punkten
- Indikatoreinstellungen (Perioden & Abweichungen)
Automatisieren Sie intelligente Pullbacks mit SnapBack EA - einfach, sicher und effektiv!
Viel Spaß beim Handeln! Mutiara Widya