Snapback X0 EA

SnapBack EA - Mean Reversion Trading System Version 1.10

SnapBack EA ist ein robuster Mean-Reversion Expert Advisor für MetaTrader 5, der beliebte technische Indikatoren nutzt, um potenzielle Rückzugsmöglichkeiten in schwankenden Märkten zu erkennen.

Strategie-Übersicht

  • Eröffnet Trades basierend auf extremen Kursniveaus in Kombination mit einer Momentum-Bestätigung
  • Kauf bei überverkauften Bedingungen; Verkauf bei überkauften Setups
  • Strenge Regel, immer nur eine Position zu handeln (kein Hedging, kein Grid, kein Martingal)
  • Fester Stop Loss und Take Profit für diszipliniertes Risikomanagement
  • Führt nur bei neuen Balkenformationen aus, um Rauschen zu filtern

Wichtigste Merkmale

  • Kompatibel mit jedem Symbol und Zeitrahmen (besonders gut geeignet für die wichtigsten Devisenpaare)
  • Automatische Anpassung der Losgröße an die Regeln des Brokers
  • Eingebaute Margin-Überprüfung - überspringt Trades, wenn die Mittel nicht ausreichen
  • Effizienter MT5-nativer Code mit CTrade-Klasse
  • Sicher und sauber: Keine riskante Lot-Eskalation oder Mittelwertbildung

Empfohlene Einstellungen

  • Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.
  • Zeitrahmen: H1 (optimal), auch wirksam auf M30, D1
  • Lotgröße: 0.01 (Standard - ideal für Mikrokonten)
  • Risiko-Levels: Anpassbare SL/TP in Punkten
  • Indikatorperioden vollständig anpassbar

Warum SnapBack EA?

  • Unkomplizierte, zuverlässige Logik, der Sie vertrauen können
  • Vollständig konform mit den MQL5 Marktvalidierungsstandards
  • Hervorragend geeignet für automatisierten Handel mit geringem Wartungsaufwand
  • Konzentriert sich auf kontrollierte Drawdowns durch richtiges Money Management

Wichtige Hinweise

  • Gedeiht in seitwärts tendierenden oder unruhigen Märkten
  • Verwenden Sie zusätzliche Trendfilter in starken Trends für beste Ergebnisse
  • Demo-Test vor dem Live-Einsatz empfohlen
  • Der Handel ist mit Risiko verbunden; keine Gewinngarantie

Eingabe-Parameter

  • LotSize - Handelsvolumen
  • StopLoss - in Punkten
  • TakeProfit - in Punkten
  • Indikatoreinstellungen (Perioden & Abweichungen)

Automatisieren Sie intelligente Pullbacks mit SnapBack EA - einfach, sicher und effektiv!

Viel Spaß beim Handeln! Mutiara Widya


Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension