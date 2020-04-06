SwingTrade Candle Patterns
- Experten
- Dzintars Ansons
- Version: 1.2
SwingTrade Candle Patterns EA verwendet Pin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star und Hammer Patterns mit RSI-Bestätigung und ATR-basiertem Money Management. Stabiler Swing-Handel mit geringem Drawdown und stetigem Gewinnwachstum. Gültig für Prop-Firmen.
📌 Strategie
-
ErkenntPin Bar, Engulfing, Morning/Evening Star, Hammer Candlestick-Muster .
-
Bestätigt Trades mitRSI-Trendfilter.
-
VerwendetATR-basierten Stop Loss und Take Profit → passt sich der Volatilität an.
-
EingebautesBreakeven-System zum Schutz der Gewinne.
-
Kein Martingal, kein Raster, keine Arbitrage.
📊 Backtest-Ergebnisse (EURUSD H1, 1,5 Jahre)
-
Ersteinlage: $10.000
-
Netto-Gewinn: +77% (+7,767$)
-
Maximaler Drawdown: 12.8%
-
Gewinnrate: 60%
-
Gesamtzahl der Trades: 160
-
Durchschnittliches monatliches Wachstum: ~4-5%
✅ Stabiles Aktienwachstum
✅ Ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis
✅ Funktioniert ohne Overtrading
⚙️ Empfohlene Einstellungen
-
Paare: EURUSD , GBPUSD, AUDUSD, USDJPY (Majors empfohlen)
-
Zeitrahmen: H4 oder H1
-
Mindesteinlage: $500 (empfohlen $1,000+)
-
Kontotyp: ECN/STP mit niedrigem Spread
📦 Eingabeparameter
-
Losgröße (manuell oder automatisch)
-
RSI-Einstellungen
-
ATR-Multiplikatoren für SL/TP
-
Breakeven-Aktivierung
-
Magische Zahl, Slippage
💡 Warum diesen EA wählen?
-
Transparente Preisaktionslogik
-
Einfach zu bedienen - Plug & Play
-
Realistisches Risikomanagement
-
Klare Handelskommentare (Sie sehen immer, welches Candlestick-Muster den Handel eröffnet hat)
💰 Preisgestaltung
-
Lizenz auf Lebenszeit: $199 (Einführungspreis)
-
Monatliche Miete: $39
-
3-monatige Miete: $99
(Preis kann nach den ersten Kunden und Updates steigen)"Backtests der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Die Ergebnisse können auf Live-Konten aufgrund von Spread, Slippage und Ausführungsgeschwindigkeit abweichen. Bitte testen Sie auf einer Demo mit echten Ticks. "