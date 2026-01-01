🔹 Was ist SMC Market Structure Pro?

SMC Market Structure Pro ist ein automatisierter Trading Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) und der Marktstrukturanalyse entwickelt wurde.

Der EA wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, dem natürlichen Fluss des Marktes zu folgen, indem er sich auf die Preisstruktur statt auf Indikatoren oder verzögerte Signale konzentriert.

🔹 Wie funktioniert der EA?

Der EA analysiert Veränderungen der Marktstruktur anhand der reinen Preisbewegung:

Erkennt höhere Hochs und höhere Tiefs für eine bullische Struktur

Erkennt niedrigere Hochs und Tiefs für eine bärische Struktur

Führt Trades nur aus, wenn eine klare strukturelle Bedingung bestätigt wird

Alle Handelsentscheidungen werden automatisch nach vordefinierten Regeln getroffen, ohne emotionales Eingreifen.

🔹 Überblick über die Handelsstrategie

SMC Market Structure Pro konzentriert sich auf:

Trendfortsetzung auf Basis der Struktur

Brüche in der Marktstruktur

Hochwahrscheinliche direktionale Trades

Die Strategie ist nicht nachbildend und verwendet nur geschlossene Kerzen, was eine stabile und zuverlässige Ausführung gewährleistet.

🔹 Risiko & Geldmanagement

Der EA verfügt über integrierte Geldmanagement-Funktionen:

Risikobasierte Lot-Berechnung (% des Guthabens)

Feste Lot-Option als Backup

Maximale Lot-Sicherheitsgrenze

Automatische Margin-Prüfung vor der Platzierung von Trades

Dies stellt sicher, dass sich der EA sicher an unterschiedliche Kontogrößen und Brokerbedingungen anpasst.

🔹 Hauptmerkmale

Auf dem Smart Money Konzept basierende Logik

Marktstruktur-Handelsstrategie

Vollständig automatisierte Ausführung

Logik ohne Nachbesserung

Filter für Spreads und Handelsbedingungen

Sicheres Geldmanagementsystem

Kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten

Optimiert für Forex und Gold (XAUUSD)

🔹 Empfohlene Verwendung

Zeitrahmen: H1 (M15-H1 unterstützt)

Symbole: Alle Symbole (beste Leistung bei Forex und Gold)

Konto-Typ: Netting oder Absicherung

Mindestguthaben: Abhängig von den Risikoeinstellungen

🔹 Wichtiger Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor bietet keine Gewinngarantie.

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und es können Verluste auftreten.

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

🔹 Für wen ist dieser EA geeignet?

SMC Market Structure Pro ist geeignet für: