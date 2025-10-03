Growth Killer

5

Nach Jahren bewährten manuellen Tradings und intensiver Entwicklung sind meine fortgeschrittenen Strategien nun als Expert Advisors verfügbar!

Wir präsentieren den Growth Killer EA – ein professionelles Handelssystem, das für Portfoliobildung, Multi-Symbol-Diversifizierung und fortgeschrittenes Money Management entwickelt wurde. Mit Fokus auf Flexibilität ermöglicht dieser EA den Tradern, ein vollständiges Handelsportfolio mit nur einem Tool aufzubauen.

SINGLE SHOT OPTION + GRID + SMART RECOVERY + TEILWEISE SCHLIESSUNG + ERWEITERTE RISIKOKONTROLLE. VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR.

EINFÜHRUNGSRABATT – Alle 10 Verkäufe = +50 USD mehr!
WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und empfohlene Presets zu erhalten.

Hauptmerkmale:

  • Multi-Mode Trading: Betrieb im Single-Shot-Modus (ohne Grid) oder Aktivierung des fortgeschrittenen Grid-Systems mit Smart Recovery und Teil-Schließung.
  • Grid-Flexibilität: Wahl zwischen Marktorders oder Pendente Orders, Definition von Grid-Schritt, maximalen Levels, Lot-Multiplikator und Einstiegskriterien.
  • Teilweise Schließung: Schließt Trades schrittweise basierend auf Kontostand-%, Pips oder Grid-Gesamtgewinn. Reduziert Drawdown und sichert Gewinne progressiv.
  • Smart-Recovery-System: Leitet einen Teil der Trailing-Stop-Gewinne in einen Puffer um, um zukünftige Verlusttrades auszugleichen. Ein einzigartiges adaptives Sicherheitsnetz.
  • Umfassendes Risikomanagement: Money Management nach % Risiko pro Trade, Abschaltung bei max. Drawdown, Lot-Obergrenze (absolut oder multiplikatorbasiert).
  • Dynamische Lot-Berechnung: Auto-Lot-Funktion passt sich dem Kontowachstum an und beachtet Broker-Limits.
  • Trailing-Stop-Optionen: Vollständig konfigurierbarer Start, Schritt und Distanz für adaptive Gewinnsicherung.
  • Trendfilter: Beschränkt Trades auf die Marktrichtung mithilfe eines MA-Filters (SMA/EMA, anpassbarer Zeitraum und Timeframe).
  • Zeitfilter: Einschränkung des Tradings auf bestimmte Handelssitzungen (Serverzeit).
  • Portfolio-freundlich: Entwickelt für den gleichzeitigen Betrieb auf mehreren Paaren und Zeitrahmen mit unabhängigen Magic Numbers und Kommentaren.

Setup und Empfehlungen

  • Mindestkapital: 300 USD (für Grid-Einsatz wird mehr empfohlen).
  • Broker-Empfehlung: Broker mit RAW-Spreads und schneller Ausführung (IC Markets, IC Trading oder ähnlich).
  • Empfohlene Zeitrahmen: Funktioniert auf M15/H1, flexibel auf verschiedenen Paaren und Zeitrahmen.
  • Für Prop Firms: Empfohlen max. 2% Risiko pro Trade mit strengem Drawdown-Management.

Überblick über die wichtigsten Parameter

  • Einstellungsparameter: Bestätigungsmodus (Kerzenschluss vs. sofort), Abkühlzeit zwischen Trades.
  • Trade-Einstellungen: Lotgröße (fix/basis), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, Trade-Kommentar.
  • Auto Lot: Kontostandsbasierte Skalierung mit Mindest- und Höchstgrenzen.
  • Grid-Einstellungen: Aktivieren/Deaktivieren, Schritt, Max-Levels, Lot-Multiplikator, Neue-Kerze-Einstiege, Grid-Typ, Anzahl Pendente Orders.
  • Grid-Schließung: Globaler TP, globaler SL, gewinnbasierte Schließung.
  • Teil-Schließung: % Volumen zum Schließen, Auslösemodus (Balance % / Pips), Mindestgewinn % oder Pips.
  • Risikomanagement: Money-Management-Modus, Risiko % pro Trade, max. Lot-Modus/Wert, max. Drawdown-Schutz.
  • Trailing Stop: Start, Schritt, Distanz.
  • Smart Recovery: Aktivieren/Deaktivieren, Puffer-%, min. DD-% zur Auslösung.
  • Trendfilter: MA-Methode, Zeitraum, Timeframe.
  • Zeitfilter: Beginn/Ende der Handelssitzung.

Verwendung und Support

Der Growth Killer EA ist sowohl für Plug-and-Play-Einfachheit als auch für professionelle Anpassung konzipiert. Fügen Sie ihn dem Chart hinzu, laden Sie ein Preset oder passen Sie jedes Detail für Ihre Strategie an. Ich biete vollständigen Support, Presets für Hauptwährungspaare und kontinuierliche Updates. Backtesting und Optimierung werden dringend empfohlen, um den EA an Ihre Marktpräferenzen anzupassen.

Ich werde meine EA-Sammlung kontinuierlich unterstützen und aktualisieren.

Risikohinweis:
Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Verluste sind möglich. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie verkraften können.

Mercier Guillaume Patrick
536
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

Mercier Guillaume Patrick
536
Mercier Guillaume Patrick 2025.12.03 12:49 
 

Good EA for the moment. I think it's good combo with Pivot Killer. Waiting in long term, but it's not a crazy EA like place 10 orders when launched. The entry are very clean.

Ron
625
Ron 2025.11.13 17:13 
 

Like it. Does what it suppose to do 😉

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.11.09 20:15 
 

The developer is fantastic; always very attentive and responsive. He always inspired a lot of confidence in me. Growth Killer seems quite robust and has proven to be very versatile in backtesting. I've been running backtests for several days and should start testing it on a real account today.

JaVi1807
68
JaVi1807 2025.11.08 07:43 
 

I’m very impressed with both the EA and the seller. Support is quick and proactive, with clear guidance whenever needed. The EA has been running smoothly and executing high-quality trades so far. I also appreciate that it doesn’t keep positions open for long, which reduces risk and drawdown. Overall, great experience and definitely worth it.

Ferran Lopez Navarro
3003
Ferran Lopez Navarro 2025.11.06 17:28 
 

I’ve been running Growth Killer for a while now, and the results have been truly impressive. The EA shows a perfect balance between growth and risk control — solid logic, consistent performance, and smart trade management even during volatile market conditions. What really makes the difference is Pablo’s work behind it. He’s not only a talented developer but also extremely dedicated to providing fast, honest, and professional support. Every question is answered clearly, and updates keep improving both stability and profitability. If you’re looking for a serious EA with a reliable creator who actually cares about his users, Growth Killer by Pablo is absolutely worth it.

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.10.18 09:19 
 

Had a good demo run over the week, overall was impressed by the strategy and has many parameters to choose from, looking forward to doing some live test in future. The developer is very responsive

Stephen J Martret
2752
Stephen J Martret 2025.10.18 08:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

買樓送狗酬賓周
22
買樓送狗酬賓周 2025.10.16 12:32 
 

I've tested numerous products on the market, and this one has left me thoroughly impressed. After dedicating significant time to extensive backtesting, I found its trading style remarkably intelligent and efficient. The developer promptly addressed all my inquiries.

khaled eweidat
73
khaled eweidat 2025.10.13 12:08 
 

Nice product — the publisher is responsive and the results so far are good. The product has great potential

Alesamo
1513
Alesamo 2025.10.12 17:08 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Krisztian Pataj
63
Krisztian Pataj 2025.10.12 16:55 
 

De momento quiero remarcar la gran atención por parte de Pablo, rápida respuesta y se nota un gran conocimiento del mercado. Menos de un mes y 303.14€ de beneficio. Tiene muy buena pinta!!

I want to highlight Pablo's excellent service, quick response, and clear market knowledge. Less than a month and €303.14 profit. It looks very promising!

Solomon_Porch OLA
162
Solomon_Porch OLA 2025.10.04 09:40 
 

Even during this week of crazy volatility, the EA has performed exceptionally well, closing trades quickly and profitably without taking any unreasonable risks. My review remains very positive, and the EA is totally recommended.

