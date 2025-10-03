Nach Jahren bewährten manuellen Tradings und intensiver Entwicklung sind meine fortgeschrittenen Strategien nun als Expert Advisors verfügbar!

Wir präsentieren den Growth Killer EA – ein professionelles Handelssystem, das für Portfoliobildung, Multi-Symbol-Diversifizierung und fortgeschrittenes Money Management entwickelt wurde. Mit Fokus auf Flexibilität ermöglicht dieser EA den Tradern, ein vollständiges Handelsportfolio mit nur einem Tool aufzubauen.

SINGLE SHOT OPTION + GRID + SMART RECOVERY + TEILWEISE SCHLIESSUNG + ERWEITERTE RISIKOKONTROLLE . VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR.

EINFÜHRUNGSRABATT – Alle 10 Verkäufe = +50 USD mehr!

WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und empfohlene Presets zu erhalten.



Hauptmerkmale:

Multi-Mode Trading: Betrieb im Single-Shot-Modus (ohne Grid) oder Aktivierung des fortgeschrittenen Grid-Systems mit Smart Recovery und Teil-Schließung.

Betrieb im (ohne Grid) oder Aktivierung des mit Smart Recovery und Teil-Schließung. Grid-Flexibilität: Wahl zwischen Marktorders oder Pendente Orders , Definition von Grid-Schritt, maximalen Levels, Lot-Multiplikator und Einstiegskriterien.

Wahl zwischen oder , Definition von Grid-Schritt, maximalen Levels, Lot-Multiplikator und Einstiegskriterien. Teilweise Schließung: Schließt Trades schrittweise basierend auf Kontostand-%, Pips oder Grid-Gesamtgewinn. Reduziert Drawdown und sichert Gewinne progressiv.

Schließt Trades schrittweise basierend auf Kontostand-%, Pips oder Grid-Gesamtgewinn. Reduziert Drawdown und sichert Gewinne progressiv. Smart-Recovery-System: Leitet einen Teil der Trailing-Stop-Gewinne in einen Puffer um, um zukünftige Verlusttrades auszugleichen. Ein einzigartiges adaptives Sicherheitsnetz.

Leitet einen Teil der Trailing-Stop-Gewinne in einen Puffer um, um zukünftige Verlusttrades auszugleichen. Ein einzigartiges adaptives Sicherheitsnetz. Umfassendes Risikomanagement: Money Management nach % Risiko pro Trade, Abschaltung bei max. Drawdown, Lot-Obergrenze (absolut oder multiplikatorbasiert).

Money Management nach % Risiko pro Trade, Abschaltung bei max. Drawdown, Lot-Obergrenze (absolut oder multiplikatorbasiert). Dynamische Lot-Berechnung: Auto-Lot-Funktion passt sich dem Kontowachstum an und beachtet Broker-Limits.

Auto-Lot-Funktion passt sich dem Kontowachstum an und beachtet Broker-Limits. Trailing-Stop-Optionen: Vollständig konfigurierbarer Start, Schritt und Distanz für adaptive Gewinnsicherung.

Vollständig konfigurierbarer Start, Schritt und Distanz für adaptive Gewinnsicherung. Trendfilter: Beschränkt Trades auf die Marktrichtung mithilfe eines MA-Filters (SMA/EMA, anpassbarer Zeitraum und Timeframe).

Beschränkt Trades auf die Marktrichtung mithilfe eines MA-Filters (SMA/EMA, anpassbarer Zeitraum und Timeframe). Zeitfilter: Einschränkung des Tradings auf bestimmte Handelssitzungen (Serverzeit).

Einschränkung des Tradings auf bestimmte Handelssitzungen (Serverzeit). Portfolio-freundlich: Entwickelt für den gleichzeitigen Betrieb auf mehreren Paaren und Zeitrahmen mit unabhängigen Magic Numbers und Kommentaren.

Setup und Empfehlungen

Mindestkapital: 300 USD (für Grid-Einsatz wird mehr empfohlen).

Broker-Empfehlung: Broker mit RAW-Spreads und schneller Ausführung (IC Markets, IC Trading oder ähnlich).

Empfohlene Zeitrahmen: Funktioniert auf M15/H1, flexibel auf verschiedenen Paaren und Zeitrahmen.

Für Prop Firms: Empfohlen max. 2% Risiko pro Trade mit strengem Drawdown-Management.

Überblick über die wichtigsten Parameter

Einstellungsparameter: Bestätigungsmodus (Kerzenschluss vs. sofort), Abkühlzeit zwischen Trades.

Bestätigungsmodus (Kerzenschluss vs. sofort), Abkühlzeit zwischen Trades. Trade-Einstellungen: Lotgröße (fix/basis), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, Trade-Kommentar.

Lotgröße (fix/basis), Stop Loss & Take Profit, Magic Number, Trade-Kommentar. Auto Lot: Kontostandsbasierte Skalierung mit Mindest- und Höchstgrenzen.

Kontostandsbasierte Skalierung mit Mindest- und Höchstgrenzen. Grid-Einstellungen: Aktivieren/Deaktivieren, Schritt, Max-Levels, Lot-Multiplikator, Neue-Kerze-Einstiege, Grid-Typ, Anzahl Pendente Orders.

Aktivieren/Deaktivieren, Schritt, Max-Levels, Lot-Multiplikator, Neue-Kerze-Einstiege, Grid-Typ, Anzahl Pendente Orders. Grid-Schließung: Globaler TP, globaler SL, gewinnbasierte Schließung.

Globaler TP, globaler SL, gewinnbasierte Schließung. Teil-Schließung: % Volumen zum Schließen, Auslösemodus (Balance % / Pips), Mindestgewinn % oder Pips.

% Volumen zum Schließen, Auslösemodus (Balance % / Pips), Mindestgewinn % oder Pips. Risikomanagement: Money-Management-Modus, Risiko % pro Trade, max. Lot-Modus/Wert, max. Drawdown-Schutz.

Money-Management-Modus, Risiko % pro Trade, max. Lot-Modus/Wert, max. Drawdown-Schutz. Trailing Stop: Start, Schritt, Distanz.

Start, Schritt, Distanz. Smart Recovery: Aktivieren/Deaktivieren, Puffer-%, min. DD-% zur Auslösung.

Aktivieren/Deaktivieren, Puffer-%, min. DD-% zur Auslösung. Trendfilter: MA-Methode, Zeitraum, Timeframe.

MA-Methode, Zeitraum, Timeframe. Zeitfilter: Beginn/Ende der Handelssitzung.

Verwendung und Support

Der Growth Killer EA ist sowohl für Plug-and-Play-Einfachheit als auch für professionelle Anpassung konzipiert. Fügen Sie ihn dem Chart hinzu, laden Sie ein Preset oder passen Sie jedes Detail für Ihre Strategie an. Ich biete vollständigen Support, Presets für Hauptwährungspaare und kontinuierliche Updates. Backtesting und Optimierung werden dringend empfohlen, um den EA an Ihre Marktpräferenzen anzupassen.

Ich werde meine EA-Sammlung kontinuierlich unterstützen und aktualisieren.

Risikohinweis:

Handel ist mit Risiken verbunden. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Verluste sind möglich. Handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie verkraften können.