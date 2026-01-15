NEXA Bb Volatility Trap

NEXA Bb Volatility Trap

Expert Advisor für MetaTrader 5

1. Überblick

NEXA Bb Volatility Trap ist ein automatischer Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Veränderungen der Marktvolatilität anhand der Kontraktion und Expansion der Bollinger-Band-Breite zu erkennen.

Das System konzentriert sich auf die Identifikation von Preisbewegungen, die nach Phasen geringer Volatilität auftreten.
Alle Handelsentscheidungen werden ausschließlich auf Basis geschlossener Kerzen getroffen.

Dieses Produkt ist ein automatisiertes Handelstool, und jeder Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.

2. Handelslogik

Dieser Expert Advisor verwendet zwei unterschiedliche Zeitrahmen.

2.1 Erkennung der Volatilitätskompression

  • Die Bollinger-Band-Breite wird in einem höheren Zeitrahmen mithilfe eines statistischen Z-Scores analysiert.

  • Wenn die Volatilität deutlich unter ihrem Durchschnitt liegt, wechselt das System in einen Vorbereitungszustand.

2.2 Einstiegssignal

Nach einer Kompressionsphase kann im niedrigeren Zeitrahmen ein Trade eröffnet werden, wenn alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

  • Eine Expansion der Bollinger-Band-Breite wird erkannt

  • Das Kerzenkörper-Verhältnis bestätigt eine ausreichende Stärke der Preisbewegung

  • Die Momentum-Richtung ist ausgerichtet

  • Ein Ausbruch über ein kürzliches Hoch oder Tief wird bestätigt

Diese Struktur dient dazu, Preisbewegungen während Phasen steigender Volatilität zu identifizieren.

3. Trade-Einstieg und Positionsmanagement

  • Jedes gültige Signal eröffnet zwei geteilte Positionen (TP1 / TP2).

  • Die erste Position wird anhand eines vordefinierten Risiko-Ertrags-Verhältnisses geschlossen.

  • Für die zweite Position kann optional ein Trailing-Exit auf Basis des Parabolic SAR verwendet werden.

  • Erreicht der Preis ein definiertes Gewinnniveau, kann der Stop-Loss näher an den Einstiegspreis verschoben werden.

Das gesamte Positionsmanagement erfolgt automatisch.

4. Risikomanagement und Filter

Der Expert Advisor enthält folgende Schutzfilter:

  • Handelszeitfilter (basierend auf Serverzeit)

  • Handelsteuerung nach Wochentagen

  • Spread-Filter

  • Abkühlphase zwischen Trades (Cooldown)

Diese Filter helfen dabei, ungünstige Marktbedingungen zu vermeiden.

5. Struktur der Eingabeparameter

Die Eingabeparameter sind in logische Gruppen unterteilt:

  • Allgemeine Einstellungen (Symbol, Magic Number, fester Lot)

  • Lot-Management-Optionen (optional)

  • Handelszeit- und Wochentagsfilter

  • Bollinger-Band- und Volatilitätseinstellungen

  • Einstiegsbedingungen und Stop-Loss-Einstellungen

  • Positionsmanagement-Optionen

  • Spread-Begrenzungseinstellungen

Alle Parameter verfügen über Standardwerte und können vom Benutzer an die jeweilige Handelsumgebung angepasst werden.

6. Leitfaden zur Parametereinstellung

Die folgenden Hinweise dienen lediglich als allgemeine Orientierung und
garantieren oder implizieren keine bestimmten Handelsergebnisse.

6.1 Allgemeine Einstellungen

  • Es wird empfohlen, zunächst mit dem Standardsymbol und einer kleinen festen Lotgröße zu beginnen.

  • Bei Verwendung mehrerer Expert Advisors sollte jeder eine eindeutige Magic Number haben.

6.2 Lot-Management

  • Dynamisches Lot-Management ist optional.

  • Für Nutzer mit Fokus auf Stabilität wird ein fester Lot empfohlen.

  • Automatische Lot-Erhöhungen können die Kontoschwankungen erhöhen.

6.3 Handelszeiten und Wochentage

  • Diese Strategie ist in Phasen erhöhter Marktvolatilität in der Regel aktiver.

  • Überschneidungen der europäischen und US-amerikanischen Handelssitzungen (Serverzeit) können berücksichtigt werden.

  • Der Handel am Freitag kann bei Bedarf deaktiviert werden.

6.4 Volatilität und Einstiegsbedingungen

  • Bollinger-Band-Parameter beeinflussen die Empfindlichkeit der Volatilitätserkennung.

  • Kerzenkörper-Verhältnis und Ausbruchs-Puffer steuern die Strenge der Einstiegsbedingungen.

  • Konservativere Einstellungen reduzieren in der Regel die Handelsfrequenz.

6.5 Positionsmanagement

  • Stop-Loss-Niveaus werden auf Basis des ATR berechnet.

  • Die Aufteilung der Positionen und der SAR-Trailing-Exit beeinflussen das Management der Trades.

6.6 Spread-Filter

  • Der Spread-Filter hilft, ungewöhnliche Handelsbedingungen zu vermeiden.

  • Die Werte können an die Spread-Eigenschaften des Brokers angepasst werden.

7. Wichtige Hinweise

  • Dieses Produkt garantiert keine Gewinne unter allen Marktbedingungen.

  • Phasen geringer Volatilität können zu weniger Trades oder zu Verlusten führen.

  • Backtest-Ergebnisse basieren auf historischen Daten und garantieren keine zukünftige Performance.

  • Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird dringend empfohlen, umfangreiche Tests auf einem Demokonto durchzuführen.

8. Technische Einschränkungen

  • Dieses Produkt wird im EX5-Format bereitgestellt.

  • Es werden keine externen DLLs, WebRequests oder Lizenzsysteme von Drittanbietern verwendet.

  • Es werden keine personenbezogenen Daten gesammelt.

  • Entwickelt ausschließlich für die MetaTrader-5-Plattform.

9. Support und Kommunikation

Der Produktsupport erfolgt ausschließlich über
den Kommentarbereich des Produkts auf MQL5.com oder das MQL5-Nachrichtensystem.

Externe Messenger, E-Mail-Adressen oder Website-Links werden nicht verwendet.

10. Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor stellt keine Anlageberatung dar.
Alle Handelsentscheidungen und deren Ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Nutzers.


