Supertrend 3 lines

Update v.1.22



- Der Indikator funktionierte nicht richtig.

- Die Notstopp-Funktion wurde aktualisiert.

- Mehrere Eingabeparameter wurden hinzugefügt:

-Magic Number

-Working Interval

-Trade Direction Selection

-Supertrend Confirmation Requirement



***Da die Einstellung flexibler ist, kann das Ergebnis variieren.

Die empfohlenen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Screenshot.***



++++++++++++++++ +++++++





Ich wollte Ihnen nur eine Handelsstrategie vorstellen, die für mich funktioniert hat.

Sie basiert auf den Supertrend-Indikatoren, speziell für den XAU/USD 4-Stunden-Zeitrahmen.

Ich habe sie mit den Daten der letzten fünf Jahre getestet, und sie hat eine ziemlich gute Rendite erzielt.

Die Gewinnrate liegt bei 40-60%.

Für den Einstieg empfehle ich ein 200-Dollar-Konto mit einem Hebel von 1:100 für ein 0,01-Lot.

Risikofreunden empfehlen wir, alle Sicherheitsfunktionen zu deaktivieren, um die Gewinne zu maximieren.

Wenn Sie Ihr Kapital oder Ihren Hebel verdoppeln möchten, verdoppeln Sie einfach die Losgröße.