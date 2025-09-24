Supertrend 3 lines
- Experten
- Samart Palugmontol
- Version: 1.22
- Aktualisiert: 6 Oktober 2025
Update v.1.22
- Der Indikator funktionierte nicht richtig.
- Die Notstopp-Funktion wurde aktualisiert.
- Mehrere Eingabeparameter wurden hinzugefügt:
-Magic Number
-Working Interval
-Trade Direction Selection
-Supertrend Confirmation Requirement
***Da die Einstellung flexibler ist, kann das Ergebnis variieren.
Die empfohlenen Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Screenshot.***
Ich wollte Ihnen nur eine Handelsstrategie vorstellen, die für mich funktioniert hat.
Sie basiert auf den Supertrend-Indikatoren, speziell für den XAU/USD 4-Stunden-Zeitrahmen.
Ich habe sie mit den Daten der letzten fünf Jahre getestet, und sie hat eine ziemlich gute Rendite erzielt.
Die Gewinnrate liegt bei 40-60%.
Für den Einstieg empfehle ich ein 200-Dollar-Konto mit einem Hebel von 1:100 für ein 0,01-Lot.
Risikofreunden empfehlen wir, alle Sicherheitsfunktionen zu deaktivieren, um die Gewinne zu maximieren.
Wenn Sie Ihr Kapital oder Ihren Hebel verdoppeln möchten, verdoppeln Sie einfach die Losgröße.
