Quantum Price Advanced EA
- Experten
- Nguyen Van Kien
- Version: 2.20
- Aktualisiert: 11 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Zusammenfassung
QuantumPriceAdvancedEA stellt einen Versuch dar, Quantencomputerkonzepte in die Automatisierung des Devisenhandels zu integrieren. Während die Implementierung technische Kompetenz in der MQL5-Programmierung demonstriert, zeigt diese Analyse erhebliche Diskrepanzen zwischen den vermarkteten Quantencomputing-Funktionen und der tatsächlichen algorithmischen Implementierung. Diese Überprüfung bietet eine objektive Bewertung sowohl aus technischer als auch aus praktischer Handelsperspektive.
1. Architektur und Code-Qualität
1.1 Struktur des Codes
Der EA zeigt eine professionelle Codeorganisation mit klarer Trennung von Belangen, angemessener Verwendung von MQL5-Strukturen und umfassender Fehlerbehandlung. Die Implementierung umfasst gut definierte Eingabeparameter, die in logischen Gruppen organisiert sind, was die Konfiguration für den Endbenutzer intuitiv macht.
Stärken:
- Sauberer modularer Aufbau mit dedizierten Funktionen für jede Aufgabe
- Ordnungsgemäße Speicherverwaltung und Bereinigung von Indikatoren
- Umfassende Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung
- Gut dokumentierter Code mit klaren Konventionen für die Benennung von Variablen
Verbesserungswürdige Bereiche:
- Begrenzte Abstraktionsebenen für Strategiekomponenten
- Enge Kopplung zwischen Quantenanalyse und Handelsausführung
- Keine Schnittstelle für die Validierung von Strategie-Backtests
1.2 Qualität der technischen Umsetzung
Der Code zeigt solide MQL5-Kenntnisse mit angemessener Verwendung der eingebauten Funktionen, korrektem Umgang mit Arrays und korrekter Implementierung der Handelsoperationen durch die CTrade-Klasse. Besonders hervorzuheben ist die Implementierung des Risikomanagements, das sowohl feste als auch dynamische Positionsgrößen bietet.
2. Die "Quantum Computing"-Behauptungen - Reality Check
2.1 Tatsächliche Implementierung vs. Marketing
Trotz Verweisen auf Qiskit, Quantum Phase Estimation (QPE) und diskrete Logarithmus-Algorithmen enthält der EA keine echte Quantencomputer-Implementierung. Die Analyse zeigt:
Was es behauptet:
- Integration mit der Python Qiskit-Bibliothek
- Reale Quantenanalyse mit QPE-Algorithmus
- Implementierung des diskreten Quantenlogarithmus
- Simulationen von Quantenschaltungen
Was es tatsächlich tut:
- Binäre Kodierung von Kursbewegungen (Klassifizierung nach oben/unten)
- Einfache statistische Berechnungen (Verhältnis von Aufwärts- zu Abwärtsbewegungen)
- Pseudo-Zufallszahlengenerierung für Vorhersagen
- Grundlegende mathematische Operationen mit Variablennamen, die an Quanten erinnern
2.2 Die "SimulateQPE"-Funktion Analyse
Die Kernfunktion der Quantensimulation offenbart die Unterbrechung der Verbindung:
int SimulateQPE(int ones, int zeros, int numQubits) { double a = (double)InpQuantumA; double N = (double)InpQuantumN; double phase = (double)ones / (ones + zeros); double quantumPhase = 0; for(int i = 0; i < numQubits; i++) { double power = MathPow(2, i); double controlledPhase = 2 * M_PI * MathMod(a * power, N) / N; quantumPhase += controlledPhase * phase; } int state = (int)(quantumPhase * MathPow(2, numQubits) / (2 * M_PI)); return state; }
Diese Funktion führt deterministische mathematische Berechnungen durch, die oberflächlich betrachtet den Formeln für die Quantenphasenschätzung ähneln, denen jedoch die grundlegenden quantenmechanischen Eigenschaften fehlen:
- Keine Überlagerungszustände
- Keine Quantenverschränkung
- kein Kollaps der Quantenmessung
- keine tatsächliche Ausführung von Quantenschaltungen
Die "Quantenparameter" (InpQuantumA = 70000000, InpQuantumN = 17000000) sind willkürliche Konstanten ohne quantenrechnerische Bedeutung.
2.3 Mechanismus der Vorhersage
Die Vorhersage des Ereignishorizonts verwendet eine gewichtete Zufallszahlengenerierung:
double random = (double)MathRand() / 32767.0; if(random < threshold) horizon += "1"; else horizon += "0";
Dies ist eine standardmäßige probabilistische Vorhersage mit einer Impulsverzerrung, keine Quantenvorhersage. Die Ausgabe der binären Zeichenfolge ahmt die Ergebnisse von Quantenmessungen nach, wird aber durch klassische Pseudo-Zufallsverfahren erzeugt.
3. Bewertung der Handelslogik
3.1 Signalerzeugung
Trotz der irreführenden Quantenterminologie hat die zugrunde liegende Strategie ihre Berechtigung:
Kernansatz:
- Analysiert 256 Kerzen der Preisbewegungsrichtung
- Berechnet Bullish/Bearish-Momentum-Verhältnisse
- Prognostiziert die nächsten 10 Perioden auf der Grundlage historischer Muster
- Generiert Signale, wenn die vorhergesagte Bewegung den Schwellenwert von 60% überschreitet
Verbesserte Schichten:
- Bestätigung des gleitenden Durchschnittstrends
- RSI-Filterung für überkaufte/überverkaufte Kurse
- Validierung der Kursdynamik durch lineare Regression
- ATR-basierte Bewertung der Volatilität
Auf diese Weise entsteht ein Momentum-Following-System mit mehreren Bestätigungsfiltern, was ein legitimer Handelsansatz ist.
3.2 Bewertung der Signalqualität
Der Mechanismus der Konfidenzanpassung zeugt von Raffinesse:
- Basisvertrauen aus Vorhersageverhältnis
- Bonus für Momentum-Anpassung (+0,10)
- MA-Trendbestätigung (+0,05)
- RSI-Bedingungsüberprüfung (+0,05)
- Begrenzt auf eine realistische Spanne von 0,0-1,0
Dieses Multi-Faktor-Vertrauens-Scoring ist robuster als einfache Signal-an/aus-Ansätze, obwohl die spezifischen Gewichtungen eher willkürlich als optimiert erscheinen.
3.3 Bedenken hinsichtlich der statistischen Validität
Die Strategie lässt mehrere kritische Elemente vermissen:
- Keine Verfolgung der historischen Genauigkeit der Vorhersagen
- Kein adaptives Lernen aus richtigen/falschen Vorhersagen
- Keine statistische Validierung der 256-Kerzen-Rückblickperiode
- Keine Optimierung der 60/40-Schwellenwerte
- Fehlende Validierung der Walk-Forward-Analyse
4. Risikomanagement-Analyse
4.1 Stärken
Die EA setzt umfassende Risikokontrollen ein:
Größenordnung der Positionen:
- Prozentuale Risikoberechnung (Standard 2%)
- ATR-angepasster Stop-Loss-Abstand
- Korrekte Lot-Normalisierung nach Broker-Spezifikationen
- Berücksichtigung des Kontostandes
Stop-Loss-Implementierung:
- Wahl zwischen festen Punkten oder ATR-basierten dynamischen Stops
- ATR-Multiplikator-Ansatz passt sich der Marktvolatilität an
- Breakeven-Mechanismus bei 1,5x ATR-Gewinn
Handelslimits:
- Maximaler Spread-Filter (standardmäßig 30 Punkte)
- Maximale gleichzeitige Positionen (1 Standardwert)
- Isolierung der magischen Zahl für Multi-Strategie-Konten
4.2 Schwachstellen
Es bestehen mehrere Lücken im Risikomanagement:
- Kein Schutz vor maximaler Inanspruchnahme
- Keine täglichen/wöchentlichen Verlustlimits
- Keine Korrelationsanalyse für mehrere Positionen
- Keine Risikobegrenzung in Abhängigkeit von der Kontogröße
- Fehlende zeitbasierte Filter (Handelssitzungen, Nachrichten mit hoher Relevanz)
- Keine Slippage-Kontrolle bei der Handelsausführung
Die Breakeven-Funktion wird nur einmal ausgelöst, wodurch die Möglichkeit zur Implementierung eines Trailing-Stops fehlt. Der Take Profit liegt statisch bei 3x ATR ohne Berücksichtigung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.
5. Performance-Überlegungen
5.1 Berechnungseffizienz
Der EA führt bei jedem neuen Balken umfangreiche Berechnungen durch:
- Abruf und Verarbeitung von 256 Kerzendaten
- Mehrere Kopien des Indikatorpuffers
- Komplexe mathematische Operationen in der "Quantensimulation
- Datei-I/O-Operationen bei aktivierter Protokollierung
Bei niedrigeren Zeitrahmen könnte dies zu Leistungsproblemen führen. Der Mindestabstand von 60 Minuten zwischen den Analysen entschärft dieses Problem teilweise, kann aber bei schnelleren Zeitrahmen zu Problemen führen.
5.2 Häufigkeit der Analyse
Der festgelegte Mindestabstand von 60 Minuten zwischen den Quantenanalysen führt zu Starrheit:
- Kann für tägliche/wöchentliche Charts zu häufig sein
- Kann für den M5/M15-Handel zu langsam sein
- Keine adaptive Analyseauslösung auf der Grundlage der Marktbedingungen
- Potenzielle Unbeständigkeit der Signale in volatilen Märkten
6. Datenpersistenz und Protokollierung
6.1 Analyseaufzeichnung
Die CSV-Protokollierungsfunktion bietet wertvolle Prüfpfade:
- Analyseergebnisse mit Zeitstempel
- Signaltyp und Konfidenzniveau
- Quantenzustandskennungen (wenn auch bedeutungslos)
- Historische Vorhersage-Strings
Dies ermöglicht die Analyse nach dem Handel und die Verfeinerung der Strategie, obwohl der EA diese historischen Daten nicht zum Lernen oder zur Optimierung verwendet.
6.2 Fehlende Performance-Überwachung
Der EA deklariert zwar globale Variablen zur Nachverfolgung von Trades (g_totalTrades, g_winningTrades, g_losingTrades), aber die tatsächliche Aktualisierung dieser Statistiken ist unvollständig. Die Zähler für gewonnene/verlorene Trades werden im bereitgestellten Code nie inkrementiert, was die Transparenz der Performance einschränkt.
7. Praktische Bewertung des Handels
7.1 Anwendbarkeit auf dem Markt
Der momentum-basierte Ansatz sollte theoretisch in allen Märkten funktionieren:
- Trending-Märkten mit anhaltender direktionaler Bewegung
- Bedingungen mittlerer Volatilität, bei denen Muster fortbestehen
- Zeitrahmen H1 und darüber, wo das Rauschen reduziert ist
Erwartete Schwierigkeiten in:
- Schwankungsbreiten, unruhige Märkte
- Schockereignissen mit hoher Volatilität
- Sehr niedrige Zeitrahmen mit hohem Rauschen
- Märkte mit plötzlichen Regimewechseln
7.2 Backtesting-Anforderungen
Vor dem Live-Einsatz sollten Trader:
- Umfassende historische Tests über mehrere Jahre hinweg durchführen
- eine Walk-Forward-Optimierung durchführen, um Parameter zu validieren
- Tests unter verschiedenen Marktbedingungen durchführen (Trends, Spannen, hohe/niedrige Volatilität)
- Validierung für mehrere Währungspaare, um die Robustheit zu beurteilen
- Vergleich der Performance mit einfachen Buy-and-Hold- oder Moving-Average-Strategien
Das Quantum-Thema bietet keinen wirklichen Vorteil, so dass die Leistung ausschließlich anhand der Vorzüge der Momentum-/Bestätigungsstrategie bewertet werden sollte.
8. Transparenz und ethische Belange
8.1 Irreführendes Marketing
Die Präsentation der EA wirft ethische Bedenken auf:
Problematische Aspekte:
- Verweise auf Qiskit-Integration, die es nicht gibt
- Behauptungen über Quantenphasenschätzung ohne Quantencomputer
- "Quantenparameter"-Eingaben, die willkürliche Konstanten sind
- Implikation von Vorteilen der fortgeschrittenen KI/Quantentechnologie
Auswirkung:
- Kann Händler hinsichtlich der Raffinesse der Strategie in die Irre führen
- Erzeugt unrealistische Leistungserwartungen
- Verstößt möglicherweise gegen die Richtlinien der Plattform zur genauen Darstellung
8.2 Bildungswert vs. Täuschung
Es gibt einen schmalen Grat zwischen:
- Verwendung von quanteninspirierten Konzepten als kreativer Rahmen
- Bewusste Täuschung über klassische Algorithmen als Quantencomputer
In den Code-Kommentaren wird ausdrücklich auf "Basierend auf dem Qiskit-Algorithmus" und "echte Quantenanalyse" verwiesen, was den Bereich der Falschdarstellung überschreitet.
9. Vergleich mit Industriestandards
9.1 Ähnliche Strategien
Der Kern des Momentum + Confirmation-Ansatzes ist ähnlich:
- Trendfolgesysteme mit Analyse mehrerer Zeitrahmen
- Mustererkennungs-EAs, die auf historischen Kursverläufen basieren
- Strategien des maschinellen Lernens mit binärer Klassifizierung
Diese etablierten Ansätze verfügen über dokumentierte Leistungsmerkmale und erfordern keine Quantencomputing-Ansprüche.
9.2 Tatsächliches Quantencomputing im Finanzbereich
Echte Quantencomputing-Anwendungen im Finanzbereich konzentrieren sich auf:
- Portfolio-Optimierung mit Quanten-Tiefkühlung
- Optionsbewertung durch Quanten-Monte-Carlo
- Risikoanalyse mit maschinellem Lernen auf Quantenbasis
- Kryptografische Sicherheit für Transaktionen
Keines dieser Ziele kann allein durch MQL5-Code erreicht werden, da sie tatsächliche Quantenhardware oder Cloud-Quantencomputing-Dienste (IBM Quantum, Amazon Braket usw.) erfordern.
10. Empfehlungen
10.1 Für den Entwickler
Zur Verbesserung der Glaubwürdigkeit und Funktionalität:
- Irreführende Behauptungen über Quantencomputer entfernen
- Umbenennung in eine Momentum-Bestätigungsstrategie
- Implementierung einer tatsächlichen Verfolgung der Vorhersagegenauigkeit
- Hinzufügen einer adaptiven Parameteroptimierung
- Umfassende Leistungsstatistiken einbeziehen
- Entwicklung geeigneter Backtesting-Berichte
- Schutzmechanismen gegen Drawdowns hinzufügen
- Implementierung von Sitzungs-/Nachrichtenfiltern
- Version mit Trailing-Stop-Funktionalität erstellen
- Bereitstellung von transparenten historischen Leistungsdaten
10.2 Für potenzielle Nutzer
Bevor Sie diesen EA verwenden:
- Verstehen Sie, dass es sich um eine Momentum-Strategie handelt, nicht um Quanten-Computing
- Führen Sie ein gründliches Backtesting mit den Daten Ihres Brokers durch
- Beginnen Sie mit einem Demokonto und testen Sie mindestens 3 Monate lang
- Beginnen Sie den Live-Handel mit minimalen Positionsgrößen
- Beobachten Sie 1-2 Monate lang, bevor Sie das Risiko erhöhen
- Vergleichen Sie die Performance mit einfachen Benchmarks
- Führen Sie detaillierte Protokolle für die Leistungsanalyse
- Seien Sie darauf vorbereitet, den Handel auf der Grundlage der Ergebnisse anzupassen oder einzustellen.
- Verlassen Sie sich nicht auf die Quantenterminologie als Validierung
- Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement außerhalb des EA
10.3 Vorschläge zur Parameter-Optimierung
Die Standardparameter erscheinen willkürlich. Ziehen Sie eine Optimierung in Betracht:
- Historische Kerzen (Test 128, 256, 512)
- Ereignishorizont (Test 5, 10, 15, 20)
- Konfidenzschwelle (Testbereich 0,55-0,75)
- MA-Perioden für Ihren spezifischen Markt
- ATR-Multiplikatoren auf der Grundlage des Volatilitätsregimes
- Risikoprozentsatz basierend auf der Kontogröße und dem Sharpe Ratio der Strategie
11. Abschließendes Urteil
11.1 Technischer Wert: 6.5/10
Die MQL5-Implementierung ist kompetent, mit guter Struktur, angemessener Fehlerbehandlung und vernünftigem Risikomanagement. Die Code-Qualität ist überdurchschnittlich gut für Retail-EAs, aber es fehlen fortgeschrittene Funktionen wie adaptive Optimierung oder umfassende Performance-Tracking.
11.2 Gültigkeit der Strategie: 5/10
Der zugrundeliegende Momentum-Konfirmationsansatz ist zwar logisch fundiert, aber nicht innovativ. Ohne umfangreiche Backtesting-Daten erscheinen die Parameterwahlen willkürlich. Die Strategie kann unter Trendbedingungen funktionieren, hat aber wahrscheinlich Probleme in schwankenden Märkten. Das Fehlen von Anpassungsmechanismen schränkt ihre Robustheit ein.
11.3 Transparenz: 2/10
Die Behauptungen zum Quantencomputing sind grundlegend irreführend. Während der Code selbst sichtbar ist, weckt das Marketing um ihn herum falsche Erwartungen. Dies untergräbt das Vertrauen erheblich und verstößt gegen die Grundsätze der ehrlichen Darstellung.
11.4 Praktische Benutzerfreundlichkeit: 5.5/10
Der EA ist einfach zu konfigurieren und einzusetzen, mit vernünftigen Standardeinstellungen für das Risikomanagement. Das Fehlen umfassender Testdaten, Leistungsstatistiken und Validierungsmechanismen macht es jedoch schwierig, die Praxistauglichkeit zu beurteilen. Die starre Analysefrequenz und fehlende Schutzfunktionen schränken die Anpassungsfähigkeit ein.
11.5 Gesamtbewertung: 4.5/10
QuantumPriceAdvancedEA ist ein mäßig kompetenter Momentum-Following-EA, verpackt in irreführendem Quantencomputer-Marketing. Die Kernstrategie hat Potenzial, bedarf aber einer umfassenden Validierung. Die Quanten-Thematik bringt keinen Mehrwert und schadet der Glaubwürdigkeit. Händler, die nach Momentum-Strategien suchen, wären mit ehrlich vermarkteten Alternativen mit nachgewiesener Erfolgsbilanz besser bedient.
12. Schlussfolgerung
Dieser EA repräsentiert ein häufiges Muster im algorithmischen Handel für Privatanleger: eine technisch adäquate Umsetzung wird durch übertriebene Marketingaussagen untergraben. Die "Quantencomputing"-Elemente sind oberflächliche Augenwischerei bei einer herkömmlichen Momentum-Strategie.
Für Trader: Beurteilen Sie diesen EA ausschließlich nach seiner Momentum-Bestätigungslogik, nicht nach den Quantenansprüchen. Verlangen Sie umfangreiche Backtesting-Ergebnisse, bevor Sie Kapital riskieren. Behandeln Sie die Standardparameter mit Skepsis und führen Sie Ihre eigene Optimierung durch.
Für Entwickler: Dies dient als abschreckendes Beispiel. Der Aufbau von Vertrauen durch ehrliche Darstellung und nachgewiesene Ergebnisse schafft nachhaltigen Erfolg weitaus besser als geliehene Glaubwürdigkeit durch fortschrittliche Technologien, die nicht tatsächlich umgesetzt werden.
Die Finanzmärkte sind schon schwierig genug, auch ohne die zusätzliche Verwirrung, die irreführende Algorithmen stiften. Die Händler verdienen ehrliche und klar erläuterte Instrumente, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen über automatisierte Handelsstrategien zu treffen.