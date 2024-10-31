ProVolaBot

ProVolaBot ist ein algorithmischer Handelsroboter, der für den Einsatz auf synthetischen Indizes entwickelt wurde.
Er zeigt besonders gute Ergebnisse auf den folgenden Märkten:

Hauptmärkte mit bester Leistungsfähigkeit

• Boom 900 und Crash 1000 (Deriv)
• GainX 999 und PainX 999 (WellTrade)

Diese Märkte haben sich als die stabilsten erwiesen und bieten die zuverlässigsten statistischen Eigenschaften sowie das höchste Gewinnpotenzial für ProVolaBot.

Zusätzlich kompatibler Markt

• Volatility 100 (1s) Index (Deriv)

ProVolaBot kann auch auf dem V100 (1s) eingesetzt werden, jedoch zeigen historische Ergebnisse eine geringere Rentabilität im Vergleich zu den Hauptmärkten, da die Volatilitätsstruktur komplexer ist.
Dieser Markt wird daher eher erfahrenen Anwendern empfohlen.

Methodik und Funktionsweise

ProVolaBot basiert auf einer automatischen Breakout-Strategie zur Strukturbruch-Erkennung, kombiniert mit disziplinierten Ausführungsregeln, Risikomanagement und technischem Signalfilter.

Es handelt sich um ein Automatisierungswerkzeug für Anwender, die eine strukturierte, parametrierbare Strategie innerhalb eines definierten Regel- und Risikorahmens umsetzen möchten.

Der Roboter garantiert keine Ergebnisse und stellt kein Gewinnversprechen dar. Er sollte verantwortungsbewusst eingesetzt werden.

Hauptfunktionen

• Breakout-basierte Strategie mit Validierungslogik
• Intelligente Handelssteuerung:
– Maximal 2 Trades pro Tag
– Bei Einsatz auf zwei Märkten maximal 1 Trade pro Markt
– Wird der erste Trade verloren, wird kein zweiter Trade ausgeführt

• Handelszeitraum: 00:15 bis 21:00 (Serverzeit)
• Automatisches Schließen offener Positionen um 20:45
• Automatischer Stop Loss und Take Profit
• Optionaler Trailing Stop
• Dynamische Positionsgröße entsprechend der Kontogröße

Empfohlene Parameter

• Empfohlenes Mindestkapital: 100 USD
• Empfohlene Kontotypen: Standard, SyntX oder Zero Spread
• Mindestlotgröße abhängig von Kontogröße und Brokerbedingungen

Wichtige Hinweise

• ProVolaBot richtet sich an Anwender mit fundiertem Verständnis für Risiko und synthetische Märkte.
• Er garantiert keine Ergebnisse und stellt kein Gewinnversprechen dar.
• Es wird dringend empfohlen, den Roboter zunächst auf einem Demokonto zu testen.
• Der Anwender trägt die volle Verantwortung für Einstellungen, Risikomanagement und erzielte Ergebnisse.

Auswahl:
gbetogo1212
39
gbetogo1212 2025.10.19 18:30 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Pierre Paul Amoussou
853
Antwort vom Entwickler Pierre Paul Amoussou 2025.10.28 10:00
Salut ! Merci pour ce retour encourageant 😎
Antwort auf eine Rezension