GridWeaverFX

Wir stellen vor: GridWeaverFX - Ein Grid/Martingale EA für XAUUSD | Kostenloser Download!

Hallo, liebe Trader der MQL5-Community!

Ich freue mich, Ihnen einen Expert Advisor (EA) vorzustellen, den ich entwickelt und verfeinert habe, und ich stelle ihn jedem zur Verfügung, der ihn nutzen und darauf aufbauen möchte. Er heißt GridWeaverFX und, was am wichtigsten ist, er ist völlig KOSTENLOS!

Dieser EA wurde entwickelt, um mit volatilen Marktbedingungen umzugehen, indem er eine bekannte Strategie verwendet, aber mit erweiterten und klaren Sicherheitsfunktionen. Er ist besonders für volatile Paare wie XAUUSD (Gold) geeignet.

GridWeaverFX Bewertung: Was ist es und wie funktioniert es?

GridWeaverFX ist ein Expert Advisor, der die klassische Grid + Martingale Strategie anwendet und ein Moving Average Crossover Signal als Einstiegspunkt verwendet.

Die Kernlogik ist einfach:

  1. Er eröffnet den ersten Handel, wenn ein Crossover des gleitenden Durchschnitts auftritt.

  2. Bewegt sich der Kurs gegen den ersten Trade, eröffnet der EA in vordefinierten Grid-Intervallen weitere Trades in dieselbe Richtung.

  3. Jeder neue Handel hat eine größere Losgröße (Martingale), um den durchschnittlichen Breakeven-Kurs näher an den aktuellen Kurs zu bringen.

  4. Wenn der Kurs zum Break-even-Punkt + einem kleinen Gewinn zurückkehrt, schließt der EA alle Trades in der Serie (den "Basket") auf einmal.

Hauptmerkmale, die GridWeaverFX auszeichnen 👍

  • 📈 MA Crossover Einstiegssignal: Verwendet ein einfaches, beliebtes und leicht verständliches Signal für die erste Handelsrichtung.

  • ⛓️ Automatisiertes Raster- und Martingal-System: Verwaltet systematisch Verlustpositionen, indem es ein Raster öffnet, um Ihren Einstiegskurs nach unten zu mitteln.

  • 🛡️ Das wichtigste Sicherheitsmerkmal: Max Grid Level: Sie können die maximale Anzahl der Grid-Trades begrenzen! Dies ist das wichtigste Risikomanagement-Tool in diesem EA, das verhindert, dass er während eines starken, anhaltenden Trends zu viele Positionen eröffnet.

  • 🎯 Smart Profit Closure (Breakeven + Punkte): Sie müssen nicht warten, bis jeder Handel im Gewinn ist! Der EA berechnet den gesamten Breakeven-Preis und setzt ein Ziel, um den gesamten Korb zu schließen, sobald ein kleiner Gewinn erzielt wird, was einen schnelleren Ausstieg ermöglicht.

  • 🧺 Korb-Management-System: Der EA kann mehrere Handelsreihen ("Baskets") gleichzeitig ausführen, ohne dass sie sich gegenseitig in ihren Berechnungen stören.

  • 🎁 100% kostenlos und ohne Bedingungen: Keine versteckten Kosten, keine Verfallsdaten. Einfach herunterladen und benutzen.

⚠️ Warnung und kritisches Risikomanagement

Ich möchte völlig transparent sein: Grid-/Martingale-Strategien sind von Natur aus hochriskant. Dies gilt insbesondere für den XAUUSD, der für seine hohe Volatilität bekannt ist. Ein starker, lang anhaltender Trend kann zu einem erheblichen Drawdown führen.

Daher ist der maxGridLevel-Parameter Ihr wichtigstes Instrument zur Kontrolle dieses Risikos. Bitte führen Sie gründliche Backtests für die Symbole und Zeitrahmen durch, an denen Sie interessiert sind. Passen Sie inpLotSize , inpGridSize , inpMultiplier und maxGridLevel immer so an, dass Sie mit dem Risiko einverstanden sind.

Download der empfohlenen Einstellungsdatei (.set) für Gold 🚀

Um es Ihnen leichter zu machen, habe ich einen Backtest durchgeführt und einen Satz relativ ausgewogener Parameter mit den folgenden Spezifikationen gefunden:

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M15

  • Empfohlene Einlage: 20.000 (für ein Cent-Konto, entspricht 200 USD)

  • Empfohlener Leverage: 1:100

Sie können die Einstellungsdatei über den unten stehenden Link herunterladen:

GridWeaverFX_XAUUSD_M15_Cent10k.set

[ << Link zum Download der .set-Datei >> ]

Disclaimer: Aufgrund der hohen Volatilität des XAUUSD (Gold) wurden diese Einstellungen relativ konservativ angepasst. Die Benutzer müssen jedoch immer ein strenges Risikomanagement betreiben und abwägen, ob die Einstellungen für ihr eigenes Konto und ihre Risikotoleranz geeignet sind.

Ich hoffe, GridWeaverFX erweist sich als nützliches Werkzeug für Ihre Handelsstrategien.

Wenn Sie es verwenden und Feedback haben, auf Probleme stoßen oder Ihre Ergebnisse mitteilen möchten, können Sie dies gerne in diesem Thread tun. Ich begrüße alle Vorschläge für zukünftige Verbesserungen.

Viel Spaß beim Handeln!


