Aktienbasiertes Swing & Momentum System für BTCUSD

EquiBTC Pro EA ist ein algorithmisches Handelssystem, das für BTCUSD auf H1 entwickelt wurde. Es verwendet einen aktienbasierten Schutzrahmen in Kombination mit einer hybriden Swing-Momentum-Logik. Das System verlässt sich nicht auf feste Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels, sondern wendet einen dynamischen, an die Bitcoin-Volatilität angepassten Eigenkapitalschutz an.





Produkt-Kategorie

Experten → Krypto / Swing-Systeme / Momentum-Systeme

Symbol & Zeitrahmen

Symbol: BTCUSD

BTCUSD Zeitrahmen: H1 (empfohlen)

Risiko & Strategie Modell

Aktienbasierte dynamische Risikokontrolle

Hybrider Swing-Momentum-Ansatz

Kein Martingal, kein Raster, keine Mittelwertbildung

System-Konzept

Der EA kombiniert Aktienschutzmechanismen mit einer für Bitcoin entwickelten Bestätigungslogik für Preisaktionen. Er enthält zwei unabhängige Bestätigungsmodule:

CONFIRM BREAKOUT - validiert strukturelle Ausbrüche

- validiert strukturelle Ausbrüche CONFIRM SWEEP - erkennt Liquiditäts-Sweeps und Umkehrzonen

Diese Bestätigungsebenen wurden entwickelt, um die Einstiegsqualität unter volatilen Marktbedingungen zu verbessern.

Wesentliche Merkmale

Aktienbasiertes Risiko- und Schutzsystem

Hybrides Swing-Momentum-System

Bestätigung von Ausbrüchen und Liquiditätsschwüngen

Dynamisches Trailing anstelle von festen SL/TP

Optionaler Prop-Firm-Modus

Progressive Logik zur Gewinnsicherung

Handels-Spezifikationen

Instrument BTCUSD Zeitrahmen H1 Hebelwirkung 1:100 - 1:500 Konto-Typ ECN oder kryptofähige Konten Mindestguthaben $300 Empfohlener Saldo $500 - $1500 Ausführung VPS empfohlen

Signal-Bestätigungsmodule

AUSBRUCH BESTÄTIGEN

Validiert die Ausbruchsstruktur

Filtert falsche Ausbrüche

Identifiziert direktionales Momentum

BESTÄTIGEN SWEEP

Erkennt Liquiditäts-Sweep-Muster

Lokalisiert potenzielle Umkehrzonen

Bestätigt die Richtung nach dem Sweep

Dynamisches Schutzsystem

Breakeven bei +350 Pips

Stopp wurde zum Einstieg um +10 Pips verschoben

Trailing beginnt bei +450 Pips mit 440-Pips-Gap

Progressive Stabilisierung des Aktienkurses

Parameter-Übersicht

FixLot - Losgröße

- Losgröße MaxOrdersPerDay - Tägliches Limit

- Tägliches Limit MaxOpenPositions - Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades

- Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades Step-by-Step Profit Lock - Mehrstufiges Sperrsystem

Tipps zur Konfiguration

Verwenden Sie Broker mit stabiler BTCUSD-Liquidität

VPS empfohlen für konsistente Ausführung

Befolgen Sie die Richtlinien für Leverage und Balance

Vor dem Live-Handel immer auf Demo testen

Prop-Firm-Modus

Maximaler Tagesverlust 4% Max. Gesamtverlust 9% Gewinnziel 10% Automatische Aussetzung Aktiviert, wenn Grenzen erreicht werden

Hinweis: Der Step-by-Step-Modus sollte nicht zusammen mit dem Prop-Firm-Modus verwendet werden.

Risiko-Rahmen

Aktienbasierter Schutz

Kontrolle der Positionsgröße

Tägliche Handelslimits

Dynamische Schutzschichten

Automatische Wiederherstellung nach Pausenintervallen

Leistungsrichtlinien

Verwenden Sie vollständige historische BTCUSD-Daten

Testen Sie auf der Demo, bevor Sie live gehen

Überwachen Sie regelmäßig die Aktienkurve

Einstellungen an Volatilitätsphasen anpassen

Haftungsausschluss

Der Handel mit Kryptowährungen ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Kein Handelssystem kann Verluste vollständig ausschließen. Historische Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Es wird dringend empfohlen, das System zunächst mit einem Demokonto zu testen.

EquiBTC Pro EA

Stabil. Beständig. Kontrolliert.