EquiBTC Pro EA
- Experten
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 8 November 2025
- Aktivierungen: 5
Aktienbasiertes Swing & Momentum System für BTCUSD
EquiBTC Pro EA ist ein algorithmisches Handelssystem, das für BTCUSD auf H1 entwickelt wurde. Es verwendet einen aktienbasierten Schutzrahmen in Kombination mit einer hybriden Swing-Momentum-Logik. Das System verlässt sich nicht auf feste Stop-Loss- oder Take-Profit-Levels, sondern wendet einen dynamischen, an die Bitcoin-Volatilität angepassten Eigenkapitalschutz an.
Produkt-Kategorie
Experten → Krypto / Swing-Systeme / Momentum-Systeme
Symbol & Zeitrahmen
- Symbol: BTCUSD
- Zeitrahmen: H1 (empfohlen)
Risiko & Strategie Modell
- Aktienbasierte dynamische Risikokontrolle
- Hybrider Swing-Momentum-Ansatz
- Kein Martingal, kein Raster, keine Mittelwertbildung
System-Konzept
Der EA kombiniert Aktienschutzmechanismen mit einer für Bitcoin entwickelten Bestätigungslogik für Preisaktionen. Er enthält zwei unabhängige Bestätigungsmodule:
- CONFIRM BREAKOUT - validiert strukturelle Ausbrüche
- CONFIRM SWEEP - erkennt Liquiditäts-Sweeps und Umkehrzonen
Diese Bestätigungsebenen wurden entwickelt, um die Einstiegsqualität unter volatilen Marktbedingungen zu verbessern.
Wesentliche Merkmale
- Aktienbasiertes Risiko- und Schutzsystem
- Hybrides Swing-Momentum-System
- Bestätigung von Ausbrüchen und Liquiditätsschwüngen
- Dynamisches Trailing anstelle von festen SL/TP
- Optionaler Prop-Firm-Modus
- Progressive Logik zur Gewinnsicherung
Handels-Spezifikationen
|Instrument
|BTCUSD
|Zeitrahmen
|H1
|Hebelwirkung
|1:100 - 1:500
|Konto-Typ
|ECN oder kryptofähige Konten
|Mindestguthaben
|$300
|Empfohlener Saldo
|$500 - $1500
|Ausführung
|VPS empfohlen
Signal-Bestätigungsmodule
AUSBRUCH BESTÄTIGEN
- Validiert die Ausbruchsstruktur
- Filtert falsche Ausbrüche
- Identifiziert direktionales Momentum
BESTÄTIGEN SWEEP
- Erkennt Liquiditäts-Sweep-Muster
- Lokalisiert potenzielle Umkehrzonen
- Bestätigt die Richtung nach dem Sweep
Dynamisches Schutzsystem
- Breakeven bei +350 Pips
- Stopp wurde zum Einstieg um +10 Pips verschoben
- Trailing beginnt bei +450 Pips mit 440-Pips-Gap
- Progressive Stabilisierung des Aktienkurses
Parameter-Übersicht
- FixLot - Losgröße
- MaxOrdersPerDay - Tägliches Limit
- MaxOpenPositions - Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades
- Step-by-Step Profit Lock - Mehrstufiges Sperrsystem
Tipps zur Konfiguration
- Verwenden Sie Broker mit stabiler BTCUSD-Liquidität
- VPS empfohlen für konsistente Ausführung
- Befolgen Sie die Richtlinien für Leverage und Balance
- Vor dem Live-Handel immer auf Demo testen
Prop-Firm-Modus
|Maximaler Tagesverlust
|4%
|Max. Gesamtverlust
|9%
|Gewinnziel
|10%
|Automatische Aussetzung
|Aktiviert, wenn Grenzen erreicht werden
Hinweis: Der Step-by-Step-Modus sollte nicht zusammen mit dem Prop-Firm-Modus verwendet werden.
Risiko-Rahmen
- Aktienbasierter Schutz
- Kontrolle der Positionsgröße
- Tägliche Handelslimits
- Dynamische Schutzschichten
- Automatische Wiederherstellung nach Pausenintervallen
Leistungsrichtlinien
- Verwenden Sie vollständige historische BTCUSD-Daten
- Testen Sie auf der Demo, bevor Sie live gehen
- Überwachen Sie regelmäßig die Aktienkurve
- Einstellungen an Volatilitätsphasen anpassen
Haftungsausschluss
Der Handel mit Kryptowährungen ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Kein Handelssystem kann Verluste vollständig ausschließen. Historische Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Es wird dringend empfohlen, das System zunächst mit einem Demokonto zu testen.
