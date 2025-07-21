ARIPoint

1

ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden.

Hauptmerkmale:

  • Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern

  • TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR

  • Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität

  • Performance-Statistik-Panel (Erfolg, Gewinn/Verlust, PP1/PP2)

  • Warnungen per Popup, Ton, Push oder E-Mail

  • Unterstützung von benutzerdefinierten Logos für das Branding

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Perfekt für Trader, die Wert auf Klarheit, Präzision und visuelles Feedback legen.

Das Hauptdesign wurde von Amanzhol Rysmendiev entwickelt.


Auswahl:
Billioner
64
Billioner 2025.12.07 03:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

yespolov.abay
34
yespolov.abay 2025.11.01 07:44 
 

this indicator is not working, used 1 month. lost moneys.

Antwort auf eine Rezension