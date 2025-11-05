EquiBTC Pro EA
- Эксперты
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Версия: 1.4
- Обновлено: 8 ноября 2025
- Активации: 5
Система Swing & Momentum для BTCUSD с защитой на основе капитала
EquiBTC Pro EA — это алгоритмическая торговая система для BTCUSD на таймфрейме H1. Эксперт использует защиту капитала и комбинирует элементы свечного swing-анализа и импульсной логики. Вместо фиксированных уровней SL/TP применяется динамическая эквити-защита, адаптированная под волатильность Bitcoin.
Категория продукта
Эксперты → Крипто / Swing-системы / Momentum-системы
Символ и таймфрейм
- Символ: BTCUSD
- Таймфрейм: H1 (рекомендуется)
Модель риска и стратегии
- Динамическое управление риском на основе капитала
- Комбинация swing-анализа и импульсной логики
- Без мартингейла, без сетки, без усреднения
Концепция системы
Система объединяет механизм защиты капитала с подтверждающей логикой Price Action. Включены две независимые модули подтверждения:
- CONFIRM BREAKOUT — подтверждение пробоев структуры
- CONFIRM SWEEP — определение зон ликвидности и разворотов
Эти модули помогают повысить точность входов в условиях высокой волатильности.
Ключевые особенности
- Защита капитала и динамическое управление риском
- Гибридная swing–momentum структура
- Подтверждение пробоев и ликвидностных выносов
- Динамический трейлинг вместо статичных SL/TP
- Опциональный режим Prop-Firm
- Многоуровневая фиксация прибыли
Торговые характеристики
|Инструмент
|BTCUSD
|Таймфрейм
|H1
|Кредитное плечо
|1:100 – 1:500
|Тип счёта
|ECN или крипто-счета
|Минимальный депозит
|$300
|Рекомендуемый депозит
|$500 – $1500
|Исполнение
|Рекомендуется VPS
Модули подтверждения сигналов
CONFIRM BREAKOUT
- Подтверждает структуру пробоя
- Фильтрует ложные пробои
- Определяет направление импульса
CONFIRM SWEEP
- Выявляет ликвидностные выносы
- Определяет потенциальные зоны разворота
- Подтверждает направление после выноса
Динамическая система защиты
- Переход в безубыток при +350 пунктов
- Стоп переносится на цену входа +10 пунктов
- Трейлинг включается при +450 пунктов с шагом 440 пунктов
- Постепенная стабилизация кривой капитала
Параметры
- FixLot — размер лота
- MaxOrdersPerDay — дневной лимит
- MaxOpenPositions — максимальное количество ордеров
- Многоуровневая фиксация прибыли
Рекомендации по настройке
- Используйте брокеров с качественной ликвидностью BTCUSD
- Рекомендуется VPS для стабильного исполнения
- Следуйте рекомендациям по депозиту и плечу
- Перед реальной торговлей протестируйте на демо
Режим Prop-Firm
|Макс. дневная просадка
|4%
|Макс. общая просадка
|9%
|Цель по прибыли
|10%
|Авто-пауза
|Активируется при превышении лимитов
Важно: Режим многоуровневой фиксации не следует использовать одновременно с Prop-Firm Mode.
Система управления риском
- Эквити-основанная защита
- Контроль размера позиции
- Дневные торговые ограничения
- Динамические защитные уровни
- Автоматическое восстановление после паузы
Рекомендации по тестированию
- Используйте полные исторические данные BTCUSD
- Перед запуском на реале протестируйте на демо
- Регулярно отслеживайте кривую капитала
- Адаптируйте параметры к фазам волатильности
Дисклеймер
Торговля криптовалютами связана с повышенными рисками. Ни одна система не может полностью исключить убытки. Исторические результаты не гарантируют будущую прибыль. Рекомендуется начинать с демо-счёта.
EquiBTC Pro EA
