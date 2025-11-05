EquiBTC Pro EA

Система Swing & Momentum для BTCUSD с защитой на основе капитала

EquiBTC Pro EA — это алгоритмическая торговая система для BTCUSD на таймфрейме H1. Эксперт использует защиту капитала и комбинирует элементы свечного swing-анализа и импульсной логики. Вместо фиксированных уровней SL/TP применяется динамическая эквити-защита, адаптированная под волатильность Bitcoin.

Категория продукта

Эксперты → Крипто / Swing-системы / Momentum-системы

Символ и таймфрейм

  • Символ: BTCUSD
  • Таймфрейм: H1 (рекомендуется)

Модель риска и стратегии

  • Динамическое управление риском на основе капитала
  • Комбинация swing-анализа и импульсной логики
  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения

Концепция системы

Система объединяет механизм защиты капитала с подтверждающей логикой Price Action. Включены две независимые модули подтверждения:

  • CONFIRM BREAKOUT — подтверждение пробоев структуры
  • CONFIRM SWEEP — определение зон ликвидности и разворотов

Эти модули помогают повысить точность входов в условиях высокой волатильности.

Ключевые особенности

  • Защита капитала и динамическое управление риском
  • Гибридная swing–momentum структура
  • Подтверждение пробоев и ликвидностных выносов
  • Динамический трейлинг вместо статичных SL/TP
  • Опциональный режим Prop-Firm
  • Многоуровневая фиксация прибыли

Торговые характеристики

Инструмент BTCUSD
Таймфрейм H1
Кредитное плечо 1:100 – 1:500
Тип счёта ECN или крипто-счета
Минимальный депозит $300
Рекомендуемый депозит $500 – $1500
Исполнение Рекомендуется VPS

Модули подтверждения сигналов

CONFIRM BREAKOUT

  • Подтверждает структуру пробоя
  • Фильтрует ложные пробои
  • Определяет направление импульса

CONFIRM SWEEP

  • Выявляет ликвидностные выносы
  • Определяет потенциальные зоны разворота
  • Подтверждает направление после выноса

Динамическая система защиты

  • Переход в безубыток при +350 пунктов
  • Стоп переносится на цену входа +10 пунктов
  • Трейлинг включается при +450 пунктов с шагом 440 пунктов
  • Постепенная стабилизация кривой капитала

Параметры

  • FixLot — размер лота
  • MaxOrdersPerDay — дневной лимит
  • MaxOpenPositions — максимальное количество ордеров
  • Многоуровневая фиксация прибыли

Рекомендации по настройке

  • Используйте брокеров с качественной ликвидностью BTCUSD
  • Рекомендуется VPS для стабильного исполнения
  • Следуйте рекомендациям по депозиту и плечу
  • Перед реальной торговлей протестируйте на демо

Режим Prop-Firm

Макс. дневная просадка 4%
Макс. общая просадка 9%
Цель по прибыли 10%
Авто-пауза Активируется при превышении лимитов

Важно: Режим многоуровневой фиксации не следует использовать одновременно с Prop-Firm Mode.

Система управления риском

  • Эквити-основанная защита
  • Контроль размера позиции
  • Дневные торговые ограничения
  • Динамические защитные уровни
  • Автоматическое восстановление после паузы

Рекомендации по тестированию

  • Используйте полные исторические данные BTCUSD
  • Перед запуском на реале протестируйте на демо
  • Регулярно отслеживайте кривую капитала
  • Адаптируйте параметры к фазам волатильности

Дисклеймер

Торговля криптовалютами связана с повышенными рисками. Ни одна система не может полностью исключить убытки. Исторические результаты не гарантируют будущую прибыль. Рекомендуется начинать с демо-счёта.

EquiBTC Pro EA

Стабильность. Контроль. Последовательность.

