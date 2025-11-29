Gold 1 Minute Grid

🎉🎉🎉Special Weihnachten und Neujahr Förderung. Preis nur $30. Die Aktion gilt bis zum 2. Januar 2026. Danach kehrt es zu seinem ursprünglichen Preis von 99,99 $ zurück.

Grid 1 Minute EA - Professioneller Grid-Handel für GOLD

Vollautomatisch - Intelligente Lot-Berechnung - Low-Balance-Schutzmodus - Professionelles Trendfolge-Grid mit Smart Hedge & dynamischer Risikokontrolle

Grid 1 Minute EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde und auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen arbeitet. Der EA kombiniert Grid Trading, Trendfilterung, Smart Basket Take Profit und einen adaptiven Hedge-Mechanismus, um ein stabiles und kontrolliertes Wachstum zu erzielen. Alle Kernparameter werden automatisch berechnet, so dass Händler den EA mit minimaler Konfiguration nutzen können und gleichzeitig einen starken Fokus auf Kapitalsicherheit haben.

Haupt-Handelskonzept

Der EA verwendet eine trendfolgende Gitterstrategie. Anstatt blind sowohl Kauf- als auch Verkaufsgrids zu öffnen, bewertet er die vorherrschende Marktrichtung mithilfe von EMA-basierten Trendfiltern auf höheren Zeitrahmen. Die Grid-Erweiterung ist nur in Richtung des vorherrschenden Trends erlaubt, was das Risiko, das mit traditionellen Grid-Systemen verbunden ist, deutlich reduziert.

Eine-Minuten-Präzision

Die gesamte Handelsausführungslogik läuft auf dem M1-Zeitrahmen, was präzise Einstiege, eine schnelle Reaktion auf Kursbewegungen und eine effiziente Erholung von kurzfristiger Volatilität ermöglicht. Dies macht den EA besonders geeignet für GOLD, das sich oft schnell und aggressiv bewegt.

Intelligentes Trend-Filtering-System

Der EA wendet mehrere EMA-basierte Filter an, um die Marktbedingungen zu bestimmen:

Der EMA200 auf M15 definiert die wichtigste operative Ebene und filtert schwache oder seitwärts laufende Märkte heraus. EMA50 auf M15 misst die Trendstärke und verhindert den Handel, wenn das Momentum zu gering ist. Der EMA50 auf M1 wird für präzise Einstiegssignale verwendet, die auf dem Crossing-Verhalten der Kurse basieren.

Wenn der Markt als Seitwärtsbewegung erkannt wird oder der EMA-Bereich zu eng ist, pausiert der EA automatisch eine neue Rastererweiterung, um das Konto zu schützen.

Adaptives Raster mit dynamischem Schritt

Der Rasterabstand ist nicht festgelegt. Stattdessen berechnet der EA einen dynamischen Rasterschritt, der auf der ATR-Volatilität auf dem M5-Zeitrahmen basiert. Dadurch kann sich das Raster bei hoher Volatilität automatisch erweitern und bei ruhigeren Marktbedingungen verkleinern.

Es wird ein minimaler und maximaler Schrittbereich erzwungen, um sowohl Over-Trading als auch übermäßige Abstände zu verhindern. Dieses adaptive Verhalten verbessert die Leistung im Vergleich zu statischen Grid-Systemen erheblich.

Automatische Berechnung der Losgröße

Es ist keine manuelle Losgrößenbestimmung erforderlich. Der EA berechnet die Positionsgröße automatisch auf der Grundlage von Kontostand und Kontotyp.

Mikro-Konten

Empfohlenes Mindestguthaben: 100 USD. Die Losgröße erhöht sich um ein Mindestlos für jede weiteren 100 USD im Guthaben. Dieser Ansatz gewährleistet ein extrem konservatives Engagement für kleine Konten.

Standard-, Pro-, Raw- und Cent-Konten

Empfohlenes Mindestguthaben: 200 USD. Die Losgröße erhöht sich schrittweise mit zunehmendem Guthaben, wobei eine strikte Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers für das Handelsvolumen erfolgt. Konten unterhalb des empfohlenen Guthabens werden automatisch eingeschränkt, um übermäßige Risiken zu vermeiden.

Smart Basket Take Profit

Anstatt einzelne Take Profits zu verwenden, verwaltet der EA alle offenen Positionen als einen Korb. Wenn der kombinierte schwebende Gewinn aller Gitter-, Hedge- und Scalp-Positionen das berechnete Korbziel erreicht, werden alle Positionen gleichzeitig geschlossen.

Steigt die Anzahl der offenen Positionen über einen definierten Schwellenwert hinaus, reduziert der EA automatisch den erforderlichen Korbgewinn, was frühere Ausstiege ermöglicht und einen längeren Drawdown reduziert.

Erweiterte Hedge Protection

Ein optionales Hedge-System ist eingebaut, um das Konto bei ungünstigen Marktbedingungen zu schützen. Wenn der gleitende Verlust einen vordefinierten monetären Schwellenwert erreicht und mit der Trendbestätigung eines höheren Zeitrahmens übereinstimmt, eröffnet der EA eine Hedge-Position mit einer dynamisch berechneten Losgröße.

Die Hedge-Lot-Größe ist begrenzt, um ein Over-Hedging zu verhindern, und es ist jeweils nur eine Hedge-Position zulässig. Dieser Mechanismus soll den Drawdown verlangsamen und dazu beitragen, dass sich der Korb effizienter erholt.

Mid-Range Scalping Logik

Wenn der Markt zwischen den Extremen des Kauf- und Verkaufsrasters gefangen ist, kann der EA einen einzelnen Mid-Range-Scalping-Handel eröffnen. Diese Logik zielt darauf ab, kleine Gewinne aus Konsolidierungszonen zu ziehen, ohne das Gesamtengagement im Raster zu erhöhen.

Scalp Trades sind in Anzahl und Richtung streng begrenzt und werden automatisch geschlossen, sobald ihr Gewinn ausreichend zum Korbziel beiträgt.

Filter für aufsehenerregende Nachrichten

Der EA ist mit dem MetaTrader-Wirtschaftskalender integriert, um wichtige Nachrichtenereignisse zu erkennen. Der Handel wird automatisch innerhalb eines Sicherheitsfensters vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten blockiert. Wenn bereits Positionen offen sind, wird die Verwaltung fortgesetzt, aber es werden keine neuen Trades initiiert.

Visuelle Chart-Informationstafel

Ein integriertes Kontrollpanel auf dem Chart zeigt Informationen in Echtzeit an, darunter:

Aktuelle Lotgröße und Kontomodus. Anzahl der aktiven Positionen. Korbgewinn und Korb-Take-Profit-Level. Hedge-Status und Hedge-Trigger-Level. Trendrichtung auf M15 und H4. Status der Handelssitzung und Nachrichtenfilterstatus.

Alle visuellen Elemente sind für die Übersichtlichkeit optimiert und können auf Wunsch deaktiviert werden.

Konto-Kompatibilität

Der EA unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen. Bei Netting-Konten wird die Hedge-Funktionalität automatisch deaktiviert und der EA wechselt zu einer vereinfachten Positionsmanagement-Logik, um Kompatibilität zu gewährleisten.

Empfohlene Verwendung

Symbol: GOLD (XAUUSD). Zeitrahmen: M1. Kontotyp: Hedging-Konto bevorzugt. Mindestguthaben: 100 USD (Micro) oder 200 USD (Standard). VPS empfohlen für kontinuierlichen Betrieb.

Wichtiger Risikohinweis

Der Grid-Handel birgt Risiken und ist nicht für alle Trader geeignet. Obwohl dieser EA mehrere Ebenen der Risikokontrolle, des Hedge-Schutzes und der konservativen Lot-Größe beinhaltet, kann kein System Gewinne unter allen Marktbedingungen garantieren. Testen Sie immer erst auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen, und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu riskieren.