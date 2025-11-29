Gold 1 Minute Grid

Grid 1 Minute EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde und auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen arbeitet. Der EA kombiniert Grid Trading, Trendfilterung, Smart Basket Take Profit und einen adaptiven Hedge-Mechanismus, um ein stabiles und kontrolliertes Wachstum zu erzielen. Alle Kernparameter werden automatisch berechnet, so dass Händler den EA mit minimaler Konfiguration nutzen können und gleichzeitig einen starken Fokus auf Kapitalsicherheit haben.

Haupt-Handelskonzept

Der EA verwendet eine trendfolgende Gitterstrategie. Anstatt blind sowohl Kauf- als auch Verkaufsgrids zu öffnen, bewertet er die vorherrschende Marktrichtung mithilfe von EMA-basierten Trendfiltern auf höheren Zeitrahmen. Die Grid-Erweiterung ist nur in Richtung des vorherrschenden Trends erlaubt, was das Risiko, das mit traditionellen Grid-Systemen verbunden ist, deutlich reduziert.

Eine-Minuten-Präzision

Die gesamte Handelsausführungslogik läuft auf dem M1-Zeitrahmen, was präzise Einstiege, eine schnelle Reaktion auf Kursbewegungen und eine effiziente Erholung von kurzfristiger Volatilität ermöglicht. Dies macht den EA besonders geeignet für GOLD, das sich oft schnell und aggressiv bewegt.

Intelligentes Trend-Filtering-System

Der EA wendet mehrere EMA-basierte Filter an, um die Marktbedingungen zu bestimmen:

Der EMA200 auf M15 definiert die wichtigste operative Ebene und filtert schwache oder seitwärts laufende Märkte heraus. EMA50 auf M15 misst die Trendstärke und verhindert den Handel, wenn das Momentum zu gering ist. Der EMA50 auf M1 wird für präzise Einstiegssignale verwendet, die auf dem Crossing-Verhalten der Kurse basieren.

Wenn der Markt als Seitwärtsbewegung erkannt wird oder der EMA-Bereich zu eng ist, pausiert der EA automatisch eine neue Rastererweiterung, um das Konto zu schützen.

Adaptives Raster mit dynamischem Schritt

Der Rasterabstand ist nicht festgelegt. Stattdessen berechnet der EA einen dynamischen Rasterschritt, der auf der ATR-Volatilität auf dem M5-Zeitrahmen basiert. Dadurch kann sich das Raster bei hoher Volatilität automatisch erweitern und bei ruhigeren Marktbedingungen verkleinern.

Es wird ein minimaler und maximaler Schrittbereich erzwungen, um sowohl Over-Trading als auch übermäßige Abstände zu verhindern. Dieses adaptive Verhalten verbessert die Leistung im Vergleich zu statischen Grid-Systemen erheblich.

Automatische Berechnung der Losgröße

Es ist keine manuelle Losgrößenbestimmung erforderlich. Der EA berechnet die Positionsgröße automatisch auf der Grundlage von Kontostand und Kontotyp.

Mikro-Konten

Empfohlenes Mindestguthaben: 100 USD. Die Losgröße erhöht sich um ein Mindestlos für jede weiteren 100 USD im Guthaben. Dieser Ansatz gewährleistet ein extrem konservatives Engagement für kleine Konten.

Standard-, Pro-, Raw- und Cent-Konten

Empfohlenes Mindestguthaben: 200 USD. Die Losgröße erhöht sich schrittweise mit zunehmendem Guthaben, wobei eine strikte Normalisierung gemäß den Regeln des Brokers für das Handelsvolumen erfolgt. Konten unterhalb des empfohlenen Guthabens werden automatisch eingeschränkt, um übermäßige Risiken zu vermeiden.

Smart Basket Take Profit

Anstatt einzelne Take Profits zu verwenden, verwaltet der EA alle offenen Positionen als einen Korb. Wenn der kombinierte schwebende Gewinn aller Gitter-, Hedge- und Scalp-Positionen das berechnete Korbziel erreicht, werden alle Positionen gleichzeitig geschlossen.

Steigt die Anzahl der offenen Positionen über einen definierten Schwellenwert hinaus, reduziert der EA automatisch den erforderlichen Korbgewinn, was frühere Ausstiege ermöglicht und einen längeren Drawdown reduziert.

Erweiterte Hedge Protection

Ein optionales Hedge-System ist eingebaut, um das Konto bei ungünstigen Marktbedingungen zu schützen. Wenn der gleitende Verlust einen vordefinierten monetären Schwellenwert erreicht und mit der Trendbestätigung eines höheren Zeitrahmens übereinstimmt, eröffnet der EA eine Hedge-Position mit einer dynamisch berechneten Losgröße.

Die Hedge-Lot-Größe ist begrenzt, um ein Over-Hedging zu verhindern, und es ist jeweils nur eine Hedge-Position zulässig. Dieser Mechanismus soll den Drawdown verlangsamen und dazu beitragen, dass sich der Korb effizienter erholt.

Mid-Range Scalping Logik

Wenn der Markt zwischen den Extremen des Kauf- und Verkaufsrasters gefangen ist, kann der EA einen einzelnen Mid-Range-Scalping-Handel eröffnen. Diese Logik zielt darauf ab, kleine Gewinne aus Konsolidierungszonen zu ziehen, ohne das Gesamtengagement im Raster zu erhöhen.

Scalp Trades sind in Anzahl und Richtung streng begrenzt und werden automatisch geschlossen, sobald ihr Gewinn ausreichend zum Korbziel beiträgt.

Filter für aufsehenerregende Nachrichten

Der EA ist mit dem MetaTrader-Wirtschaftskalender integriert, um wichtige Nachrichtenereignisse zu erkennen. Der Handel wird automatisch innerhalb eines Sicherheitsfensters vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten blockiert. Wenn bereits Positionen offen sind, wird die Verwaltung fortgesetzt, aber es werden keine neuen Trades initiiert.

Visuelle Chart-Informationstafel

Ein integriertes Kontrollpanel auf dem Chart zeigt Informationen in Echtzeit an, darunter:

Aktuelle Lotgröße und Kontomodus. Anzahl der aktiven Positionen. Korbgewinn und Korb-Take-Profit-Level. Hedge-Status und Hedge-Trigger-Level. Trendrichtung auf M15 und H4. Status der Handelssitzung und Nachrichtenfilterstatus.

Alle visuellen Elemente sind für die Übersichtlichkeit optimiert und können auf Wunsch deaktiviert werden.

Konto-Kompatibilität

Der EA unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Kontotypen. Bei Netting-Konten wird die Hedge-Funktionalität automatisch deaktiviert und der EA wechselt zu einer vereinfachten Positionsmanagement-Logik, um Kompatibilität zu gewährleisten.

Empfohlene Verwendung

Symbol: GOLD (XAUUSD). Zeitrahmen: M1. Kontotyp: Hedging-Konto bevorzugt. Mindestguthaben: 100 USD (Micro) oder 200 USD (Standard). VPS empfohlen für kontinuierlichen Betrieb.

Wichtiger Risikohinweis

Der Grid-Handel birgt Risiken und ist nicht für alle Trader geeignet. Obwohl dieser EA mehrere Ebenen der Risikokontrolle, des Hedge-Schutzes und der konservativen Lot-Größe beinhaltet, kann kein System Gewinne unter allen Marktbedingungen garantieren. Testen Sie immer erst auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen, und handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu riskieren.

Bewertungen 9
Tor Hzpk
34
Tor Hzpk 2025.12.22 14:19 
 

This is a reliable EA (Expert Advisor) that you can use with peace of mind. It's guaranteed not to lose, and it can resolve situations, recover capital from losing trades using its hedging system, and return to profit. The system gradually accumulates profits; while not huge, they are stable in the long run. If you're looking for a high-quality EA, this one is recommended. However, if you desire higher profits with controlled risk, there are two other professionally created EAs available from this developer. "Other EAs is Gold 1 Minute and Gold EMA Cross "

Ali Nasser
42
Ali Nasser 2025.12.18 16:38 
 

Thank you so much, developer, for this amazing bot! Since I started using it about two weeks ago, it has been nothing but profits – no single loss at all. Sure, the gains are small, but zero losses is absolutely incredible and gives me so much confidence. Great job on the latest update too – the middle-range scalping and better sideways management are working perfectly. Keep up the fantastic work! 🚀

Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.10 15:26 
 

What can i say… Very impressive EA, safe grid ea with trend follow and some hedge. I have been running it for two days now, profits are good. I’m happy for this ea. Author Nguyen is very kind and answer me quickly everytime. Recommend it 100%!

Gold 1 Minute
Nguyen Chung
4.89 (19)
Experten
GOLD 1 MINUTE - Präzisions-Skalierer für XAUUSD Geschwindigkeit. Präzision. Sicherheit. Special Christmas and New Year promotion. Price only $30. Promotion valid until January 2nd, 2026. EA Gold 1 Minute Grid:  https://www.mql5.com/en/market/product/156724 Handeln Sie Gold wie ein Profi - schnell, präzise und beständig im 1-Minuten-Chart. I. Überblick EA Gold 1 Minute ist ein vollautomatisches Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) entwickelt wurde und eine reine Price-Ac
FREE
Gold EMA Cross
Nguyen Chung
Experten
Gold EMA Cross - Automatisierter Trendhandel für GOLD Gold EMA Cross ist ein automatisierter Expert Advisor, der speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer Multi-Timeframe-EMA-Cross-Strategie in Kombination mit einem strikten Risikomanagement . Verbinden Sie den EA einfach mit einem GOLD-Chart und lassen Sie das System den Markt analysieren, Trades eröffnen und Stop Loss und Take Profit automatisch verwalten. Zentrale Handelsstrategie EMA Cross auf dem Signal-Zeitrahmen Ve
Victor_1967
35
Victor_1967 2025.12.26 05:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.26 05:52
Hi My friend,
That’s a very good question, and don’t worry — nothing is wrong with your EA 👍
Here is the clear explanation:
🎄 Holiday period (Christmas & New Year)
Right now we are in the Christmas and New Year holiday period.
During this time:
Many brokers reduce liquidity
Some brokers partially pause trading
Spreads become wider and price movement is irregular
Because of this, the market conditions are not ideal for safe grid trading.
🤖 Why the EA does not open trades
The EA is very selective and only opens trades when all conditions are met, such as:
Sufficient market liquidity
Valid price action structure
Trend and range filters
Trading session timing
During holidays, these conditions are often not met, so the EA correctly waits and does nothing.
👉 This is a safety feature, not a bug.
✅ What you should do
Keep the EA attached to XAUUSD M1
Make sure AutoTrading is ON
Do not force trades or change settings
Wait until normal market activity resumes (after the holidays)
Once the market returns to normal volume, the EA will start trading automatically.
📌 Important note
It is much better for the EA to:
wait and protect your account
than
trade blindly during bad market conditions
If you want, you can tell me:
Your broker
Account type (Standard / Cent)
Balance
I’ll double-check that everything is perfect for you.
Merry Christmas 🎄 and Happy New Year 🎆
Tor Hzpk
34
Tor Hzpk 2025.12.22 14:19 
 

This is a reliable EA (Expert Advisor) that you can use with peace of mind. It's guaranteed not to lose, and it can resolve situations, recover capital from losing trades using its hedging system, and return to profit. The system gradually accumulates profits; while not huge, they are stable in the long run. If you're looking for a high-quality EA, this one is recommended. However, if you desire higher profits with controlled risk, there are two other professionally created EAs available from this developer. "Other EAs is Gold 1 Minute and Gold EMA Cross "

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.22 15:19
Thank you very much for this thoughtful and detailed review! 🙏
I truly appreciate how clearly you described the EA’s strengths — especially its stability, recovery logic with hedging, and long-term profit accumulation approach. The goal of this EA is exactly what you mentioned: capital protection first, smart recovery during difficult market conditions, and steady growth over time rather than aggressive risk-taking. I’m glad this philosophy matches your experience. Thank you as well for recommending the EA and for your honest perspective regarding profit expectations. Your feedback is highly valuable and motivates me to keep improving the system further. Wishing you continued smooth and stable trading ahead! 🚀🙂
Ali Nasser
42
Ali Nasser 2025.12.18 16:38 
 

Thank you so much, developer, for this amazing bot! Since I started using it about two weeks ago, it has been nothing but profits – no single loss at all. Sure, the gains are small, but zero losses is absolutely incredible and gives me so much confidence. Great job on the latest update too – the middle-range scalping and better sideways management are working perfectly. Keep up the fantastic work! 🚀

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.18 16:41
Thank you very much for this fantastic and detailed feedback! 🙏
I’m truly happy to hear that you’ve been running the EA for about two weeks with consistent profits and no losses — even small, steady gains with controlled risk are exactly the goal. I’m especially glad that you noticed the improvements in the latest update. The middle-range scalping logic and better sideways-market management were designed precisely for this purpose, so your experience really confirms that direction. Your confidence and support mean a lot to me. I’ll keep working hard to improve the EA further.
Thank you again, and I wish you continued smooth and stable results ahead! 🚀🙂
Ted NO FX
1805
Ted NO FX 2025.12.10 15:26 
 

What can i say… Very impressive EA, safe grid ea with trend follow and some hedge. I have been running it for two days now, profits are good. I’m happy for this ea. Author Nguyen is very kind and answer me quickly everytime. Recommend it 100%!

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.10 15:54
Thank you so much for this amazing review! 🙏
I’m really glad to hear that the EA has impressed you and that the results over the past two days have been positive. The combination of safe grid, trend-following, and hedge logic is exactly what I aimed for, so your feedback means a lot to me. I truly appreciate your kind words about my support as well — I always do my best to respond quickly and help whenever needed. Thank you for the 100% recommendation! 🚀
Wishing you continued steady profits ahead!
Joan Rosario
242
Joan Rosario 2025.12.06 03:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.06 03:37
Thank you so much for your great review! 🙏
I’m really glad to hear that the concept, interface, and overall potential of the EA have made a strong first impression. Your excitement to test it on XAUUSD truly encourages me! I appreciate your support and the trust you’ve placed in my work.
I will continue improving the EA, and I look forward to hearing your updates as you test further. Wishing you excellent results ahead — thank you again! 🚀🙂
Gigasoft Yazılım
55
Gigasoft Yazılım 2025.12.05 17:40 
 

I bought this product. It's a reliable seller and strategist. There aren't any cent accounts among my broker account types. The spread is between 5 and 10, but I pay a commission. It's because it's a zero-trade account. However, I'll try opening a cent account with a different broker. The backtest results are quite positive and good. I hope the developer who developed the EA will develop it further, especially to make it work with standard accounts and small funds.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.05 23:41
Thank you very much for your thoughtful and detailed feedback! 🙏
Your review is honest, practical, and extremely valuable — I truly appreciate it. I’m glad to hear that the backtest results were positive for you.
Regarding account types: yes, cent accounts usually provide the best conditions for grid trading, but I fully understand your situation with the zero-spread + commission account. Your feedback motivates me to continue improving the EA so that it can perform better on standard accounts, larger spreads, and even smaller funds. I’m committed to ongoing development, optimization, and features that will make the EA more flexible for all users. Thank you again for your trust and for taking the time to write such a genuine review. Wishing you great results ahead! 🚀🙂
hubergut
109
hubergut 2025.12.04 08:58 
 

very good support ! using the EA at the moment with a cent-account. Developer supports extremely good and integrates feedback in upcoming SW-Versions. About the EA performance I can give an update in a few weeks.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.04 09:02
Thank you so much for this wonderful and honest feedback! 🙌
Even though your review is short, it is incredibly genuine — and that means a lot to me. I’m really happy to hear that the EA is running well on your cent account and that my support has been helpful for you. I always do my best to respond quickly and improve the EA based on real user feedback, so your words truly encourage me! I look forward to your performance update in the coming weeks.
Thanks again for your trust and support! 🚀😊
Uwe Rybacki
154
Uwe Rybacki 2025.12.04 08:27 
 

I also bought this EA and installed the real demo version and was genuinely surprised by the excellent results it produced. I can only say that you should definitely try this EA, especially since it's offered at a very low price, at least the first 20 EAs. I did it and don't regret it. Even if this EA were to cost $99, it would still be a great deal because the price-performance ratio is tremendous and justifies the $99 price tag. My sincere respect to the developer for this achievement. Thank you.

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.04 08:45
Thank you so much for your wonderful and detailed review!
I truly appreciate your trust and the time you took to share your experience.
I’m very happy to hear that the EA performed well for you, even on the real-demo environment.
Your feedback motivates me to keep improving the system and releasing even more stable updates.
You are absolutely right — the early-bird price is only to thank the first 20 users.
After that, the price will gradually move toward the real value of the EA.
If you ever have any questions, I’m always here to support you.
Thank you again for your trust! 🙏✨
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.12.04 05:54 
 

Best EA "Gold 1 Minute Grid"i recomended this EA for buying and enjoying.“After such a long time, this is the only GOLD scalping EA bot I’ve found that truly delivers. Nothing else comes close to its performance in Gold trading.Big thanks to the author — this is truly high-quality work!”

Nguyen Chung
11084
Antwort vom Entwickler Nguyen Chung 2025.12.04 06:00
Wow! Thank you so much for this incredible review! 🙏🔥
I’m truly happy to hear that Gold 1 Minute Grid is bringing you great results. Your words mean a lot — especially coming from a real trader who tested many systems before finding one that truly works.
This EA was built with stability, discipline, and long-term profitability in mind, and it’s amazing to see traders like you experiencing exactly that. Your success is the biggest motivation for me to keep improving and developing this project even further.
Thank you again, my friend!
Wishing you even bigger profits and steady growth ahead! 🚀📈
If you ever need help, I’m always here to support you.
Antwort auf eine Rezension