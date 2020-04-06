Sentinel MT5
- Experten
- Luca Barone
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 10
!!! KAUFEN SIE DIESE EA NOCH NICHT! ES IST NOCH IN DER ENTWICKLUNG !!! 🔷 Sentinel MT5
!!! KAUFEN SIE DIESE EA NOCH NICHT! ES IST NOCH IN DER ENTWICKLUNG !!!
Sentinel MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit einem starken Fokus auf Risikokontrolle, Kapitalerhalt und stabiler Ausführung unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde.
Das System wurde entwickelt, um diszipliniert und konsistent zu arbeiten, und enthält mehrere interne Sicherheitsvorkehrungen, die sein Verhalten anpassen, wenn der Marktdruck zunimmt. Sentinel MT5 legt den Schwerpunkt auf kontrolliertes Engagement und Kontostabilität statt auf aggressiven Handel.
⚙️ Hauptmerkmale
-
Kompatibel mit MetaTrader 5
-
Funktioniert mit mehreren Instrumenten und Zeitrahmen
-
Automatisiertes Positionsmanagement
-
Erweiterte Risiko- und Margenkontrollmechanismen
-
Eingebaute Schutzmechanismen gegen ungünstige Marktbedingungen
-
Optionale dynamische Losgröße basierend auf dem Kontostand
-
Entwickelt für langfristige operative Stabilität
🛡️ Risikomanagement
Sentinel MT5 überwacht kontinuierlich die Kontobedingungen, um:
-
eine übermäßige Margenbelastung zu verhindern
-
ein nicht nachhaltiges Engagement zu begrenzen
-
das Ausführungsverhalten während ungünstiger Marktphasen anzupassen
Dieser Expert Advisor ist für Händler gedacht, die dem Kapitalschutz und der Systemrobustheit Vorrang vor risikoreichen Ansätzen geben.
📌 Hinweise zur Verwendung
-
Empfohlen für Absicherungskonten
-
Vollständig konfigurierbare Eingabeparameter
-
Die Leistung hängt von den Bedingungen des Brokers, dem Spread, dem Leverage und dem Marktumfeld ab
-
Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto immer in der Demo testen
⚠️ Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust von Kapital führen.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Sentinel MT5 ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie.