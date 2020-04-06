!!! KAUFEN SIE DIESE EA NOCH NICHT! ES IST NOCH IN DER ENTWICKLUNG !!!

🔷 Sentinel MT5

Sentinel MT5 ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit einem starken Fokus auf Risikokontrolle, Kapitalerhalt und stabiler Ausführung unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde.

Das System wurde entwickelt, um diszipliniert und konsistent zu arbeiten, und enthält mehrere interne Sicherheitsvorkehrungen, die sein Verhalten anpassen, wenn der Marktdruck zunimmt. Sentinel MT5 legt den Schwerpunkt auf kontrolliertes Engagement und Kontostabilität statt auf aggressiven Handel.

⚙️ Hauptmerkmale

Kompatibel mit MetaTrader 5

Funktioniert mit mehreren Instrumenten und Zeitrahmen

Automatisiertes Positionsmanagement

Erweiterte Risiko- und Margenkontrollmechanismen

Eingebaute Schutzmechanismen gegen ungünstige Marktbedingungen

Optionale dynamische Losgröße basierend auf dem Kontostand

Entwickelt für langfristige operative Stabilität

🛡️ Risikomanagement

Sentinel MT5 überwacht kontinuierlich die Kontobedingungen, um:

eine übermäßige Margenbelastung zu verhindern

ein nicht nachhaltiges Engagement zu begrenzen

das Ausführungsverhalten während ungünstiger Marktphasen anzupassen

Dieser Expert Advisor ist für Händler gedacht, die dem Kapitalschutz und der Systemrobustheit Vorrang vor risikoreichen Ansätzen geben.

📌 Hinweise zur Verwendung

Empfohlen für Absicherungskonten

Vollständig konfigurierbare Eingabeparameter

Die Leistung hängt von den Bedingungen des Brokers, dem Spread, dem Leverage und dem Marktumfeld ab

Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto immer in der Demo testen

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust von Kapital führen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Sentinel MT5 ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie.