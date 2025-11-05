Sistema de Swing y Momentum basado en la equidad para BTCUSD

EquiBTC Pro EA es un sistema de trading algorítmico diseñado para BTCUSD en H1. Utiliza un marco de protección basado en la equidad combinado con una lógica híbrida de swing-momentum. El sistema no se basa en niveles fijos de Stop Loss o Take Profit, sino que aplica una protección dinámica de la equidad adaptada a la volatilidad de Bitcoin.





Categoría del producto

Expertos → Cripto / Sistemas Swing / Sistemas Momentum

Símbolo y marco temporal

Símbolo: BTCUSD

BTCUSD Marco temporal: H1 (recomendado)

Modelo de riesgo y estrategia

Control dinámico de la exposición basado en la renta variable

Enfoque híbrido swing-momentum

Sin martingala, sin rejilla, sin promediado

Concepto del sistema

El EA combina mecanismos de protección de la renta variable con una lógica de confirmación de la acción del precio desarrollada para Bitcoin. Incluye dos módulos de confirmación independientes:

CONFIRM BREAKOUT - valida rupturas estructurales

- valida rupturas estructurales CONFIRM SWEEP - detecta barridos de liquidez y zonas de inversión.

Estas capas de confirmación están diseñadas para mejorar la calidad de entrada en condiciones de mercado volátiles.

Características principales

Sistema de riesgo y protección basado en la renta variable

Marco híbrido oscilación-momento

Confirmación de ruptura y barrido de liquidez

Seguimiento dinámico en lugar de SL/TP fijos

Modo Prop-Firm opcional

Lógica de bloqueo progresivo de beneficios

Especificaciones de negociación

Instrumento BTCUSD Marco temporal H1 Apalancamiento 1:100 - 1:500 Tipo de cuenta ECN o cuentas habilitadas para criptomonedas Saldo mínimo $300 Saldo recomendado $500 - $1500 Ejecución VPS recomendado

Módulos de Confirmación de Señales

CONFIRMAR BREAKOUT

Valida la estructura de la ruptura

Filtra las falsas rupturas

Identifica el impulso direccional

CONFIRMAR BARRIDO

Detecta patrones de barrido de liquidez

Localiza posibles zonas de inversión

Confirma la dirección tras el barrido

Sistema de protección dinámico

Breakeven a +350 pips

Stop movido a la entrada +10 pips

Trailing comienza en +450 pips con un gap de 440 pips

Estabilización progresiva de la renta variable

Parámetros

FixLot - Tamaño del lote

- Tamaño del lote MaxOrdersPerDay - Límite diario

- Límite diario MaxOpenPositions - Máximo de operaciones simultáneas

- Máximo de operaciones simultáneas Step-by-Step Profit Lock - Sistema de bloqueo por capas

Consejos de configuración

Utilice brokers con liquidez estable en BTCUSD

VPS recomendado para una ejecución consistente

Siga las directrices de apalancamiento y saldo

Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo

Modo Prop-Firm

Pérdida máxima diaria 4% Pérdida total máxima 9% Objetivo de beneficio 10% Suspensión automática Se activa cuando se alcanzan los límites

Nota: El modo Step-by-Step no debe utilizarse junto con el modo Prop-Firm.

Marco de riesgo

Protección basada en acciones

Control del tamaño de la posición

Límites diarios de negociación

Capas de protección dinámicas

Recuperación automática tras intervalos de pausa

Directrices de rendimiento

Utilice datos históricos completos de BTCUSD

Pruebe en demo antes de empezar a operar

Supervise regularmente la curva de renta variable

Adapte los ajustes a las fases de volatilidad

Descargo de responsabilidad

El comercio de criptodivisas implica un riesgo significativo. Ningún sistema de trading puede eliminar completamente las pérdidas. Los resultados históricos no garantizan el rendimiento futuro. Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo en primer lugar.

EquiBTC Pro EA

Estable. Consistente. Controlado.