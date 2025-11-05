EquiBTC Pro EA

Sistema de Swing y Momentum basado en la equidad para BTCUSD

EquiBTC Pro EA es un sistema de trading algorítmico diseñado para BTCUSD en H1. Utiliza un marco de protección basado en la equidad combinado con una lógica híbrida de swing-momentum. El sistema no se basa en niveles fijos de Stop Loss o Take Profit, sino que aplica una protección dinámica de la equidad adaptada a la volatilidad de Bitcoin.


Categoría del producto

Expertos → Cripto / Sistemas Swing / Sistemas Momentum

Símbolo y marco temporal

  • Símbolo: BTCUSD
  • Marco temporal: H1 (recomendado)

Modelo de riesgo y estrategia

  • Control dinámico de la exposición basado en la renta variable
  • Enfoque híbrido swing-momentum
  • Sin martingala, sin rejilla, sin promediado

Concepto del sistema

El EA combina mecanismos de protección de la renta variable con una lógica de confirmación de la acción del precio desarrollada para Bitcoin. Incluye dos módulos de confirmación independientes:

  • CONFIRM BREAKOUT - valida rupturas estructurales
  • CONFIRM SWEEP - detecta barridos de liquidez y zonas de inversión.

Estas capas de confirmación están diseñadas para mejorar la calidad de entrada en condiciones de mercado volátiles.

Características principales

  • Sistema de riesgo y protección basado en la renta variable
  • Marco híbrido oscilación-momento
  • Confirmación de ruptura y barrido de liquidez
  • Seguimiento dinámico en lugar de SL/TP fijos
  • Modo Prop-Firm opcional
  • Lógica de bloqueo progresivo de beneficios

Especificaciones de negociación

Instrumento BTCUSD
Marco temporal H1
Apalancamiento 1:100 - 1:500
Tipo de cuenta ECN o cuentas habilitadas para criptomonedas
Saldo mínimo $300
Saldo recomendado $500 - $1500
Ejecución VPS recomendado

Módulos de Confirmación de Señales

CONFIRMAR BREAKOUT

  • Valida la estructura de la ruptura
  • Filtra las falsas rupturas
  • Identifica el impulso direccional

CONFIRMAR BARRIDO

  • Detecta patrones de barrido de liquidez
  • Localiza posibles zonas de inversión
  • Confirma la dirección tras el barrido

Sistema de protección dinámico

  • Breakeven a +350 pips
  • Stop movido a la entrada +10 pips
  • Trailing comienza en +450 pips con un gap de 440 pips
  • Estabilización progresiva de la renta variable

Parámetros

  • FixLot - Tamaño del lote
  • MaxOrdersPerDay - Límite diario
  • MaxOpenPositions - Máximo de operaciones simultáneas
  • Step-by-Step Profit Lock - Sistema de bloqueo por capas

Consejos de configuración

  • Utilice brokers con liquidez estable en BTCUSD
  • VPS recomendado para una ejecución consistente
  • Siga las directrices de apalancamiento y saldo
  • Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo

Modo Prop-Firm

Pérdida máxima diaria 4%
Pérdida total máxima 9%
Objetivo de beneficio 10%
Suspensión automática Se activa cuando se alcanzan los límites

Nota: El modo Step-by-Step no debe utilizarse junto con el modo Prop-Firm.

Marco de riesgo

  • Protección basada en acciones
  • Control del tamaño de la posición
  • Límites diarios de negociación
  • Capas de protección dinámicas
  • Recuperación automática tras intervalos de pausa

Directrices de rendimiento

  • Utilice datos históricos completos de BTCUSD
  • Pruebe en demo antes de empezar a operar
  • Supervise regularmente la curva de renta variable
  • Adapte los ajustes a las fases de volatilidad

Descargo de responsabilidad

El comercio de criptodivisas implica un riesgo significativo. Ningún sistema de trading puede eliminar completamente las pérdidas. Los resultados históricos no garantizan el rendimiento futuro. Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo en primer lugar.

EquiBTC Pro EA

Estable. Consistente. Controlado.

Productos recomendados
USDJPY 70pct Win Rate Expert
Gaziz Zhumash
Asesores Expertos
Desbloquee el comercio rentable de divisas con la precisión Aumente el rendimiento de sus operaciones con este experto asesor de operaciones de Forex, optimizado para USD/JPY con datos de tick de 15 minutos. Este EA combina potentes indicadores técnicos y gestión de riesgos para maximizar el potencial de beneficios y limitar el riesgo. Diseñado para operadores que valoran el crecimiento constante y las estrategias automatizadas, este EA reúne metodologías probadas para entradas y salidas largas
ArbitrageATR Recovery MT5
KO PARTNERS LTD
5 (1)
Asesores Expertos
TENGA EN CUENTA : Este asesor experto está diseñado exclusivamente para la recuperación de operaciones y no debe utilizarse como un sistema de trading automatizado estándar. IMPORTANTE : Este EA representa una de las soluciones de recuperación más completas y sólidas actualmente disponibles para el público. Es una herramienta esencial para cualquier operador que busque protección adicional durante condiciones de mercado adversas. Proteja su cuenta y opere con confianza, sabiendo que este sistem
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
Inteligente TRex Raptor Rapido
Cesar Juan Flores Navarro
Asesores Expertos
Robot de Forex configurable al 100%, contiene los parámetros necesarios para configurar el EA Raptor de tal manera que no queme ni una cuenta (ver las tablas), Observe las tablas y elija la mejor configuración. Este EA le permite crear configuraciones seleccionando los parámetros adecuadamente. El EA Raptor se basa en el precio de apertura y si posible tendencia, marcando y adecuándose en cada paso.. por lo que tiene los siguientes parámetros: Lots Inicio(Volumen 1, 0.1 ,0.01).......0.01 (Poner
Prism Ultimate Pro
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Prism Ultimate V17 is a comprehensive Expert Advisor that combines multiple proven trading strategies with artificial intelligence to deliver consistent performance across various market conditions. The EA features an advanced AI Strategy Manager that automatically allocates capital based on real-time performance, promoting winning strategies and demoting underperformers. Key Features: Multi-Strategy Architecture - 30+ professional trading strategies including trend-following, mean reversion,
BeiDou Trend MT5
Xian Qin Ceng
5 (1)
Asesores Expertos
Beidou Trend EA es un EA de tendencia con un gran ratio beneficio-pérdida. El Breakout trading es un método muy antiguo. Ha sido ampliamente utilizado desde Livermore en la década de 1900. Han pasado más de 120 años. Este método es siempre eficaz, especialmente para XAUUSD y Oro con alta volatilidad. He estado utilizando el método de ruptura para obtener beneficios en XAUUSD desde el comienzo de mi carrera de inversión. Estoy familiarizado con este método. Es antiguo, simple y eficaz. Beidou Tre
Aurum Guard Xauusd
Jahongir Sohibjonov
Asesores Expertos
Características clave Funciona solo en XAUUSD (ORO) Estrategia basada en: Detección de bloqueo EGF Confirmación de ruptura de la vela H1 filtro de niveles horizontales 9/1 Entrada comercial solo cuando coinciden todas las confirmaciones Sistema de Stop Loss fijo Simple (sin ATR) Gestión de riesgos a través de Lotes Fijos o Porcentaje de riesgo por operación Totalmente automatizado, no requiere intervención manual Logic Lógica de Trading EA detecta un bloque EGF (Zona de compra o vent
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Asesores Expertos
BLao Gold es la última versión del EA de trading de oro, optimizado para un mejor rendimiento con un drawdown significativo. Funciona en todos los marcos temporales, ofrece un alto rendimiento y mantiene una configuración sencilla. Es mejor controlar el EA de forma semi-manual, por ejemplo, cuando el mercado está en una tendencia alcista, es mejor desactivar "Auto Sell" y el EA sólo ejecuta "BUY". Además, tiene una función de reconocimiento de tendencia según EMA para automáticamente "COMPRAR"
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Asesores Expertos
Sasa XAUUSD H1 - Asesor Experto Premium para Operar con Oro Sasa XAUUSD H1 es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado exclusivamente para el mercado XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1 . Creado para operadores que valoran la estabilidad a largo plazo , el riesgo controlado y el rendimiento profesional , el sistema utiliza una estructura optimizada de ruptura a largo plazo , eliminando las señales de venta innecesarias y centrándose estrictamente en la dirección alcista estadísti
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.85 (13)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Oferta por tiempo limitado: ¡50% de descuento en el precio de lanzamiento de un día! Opal es una potente herramienta que utiliza algoritmos de vanguardia y cálculos basados en IA. Este EA totalmente automatizado engloba las cualidades excepcionales que asociamos a la opulenta piedra preciosa: toma de decisiones adecuada, prudencia y fuerte protección. El capital está protegido por módulos avanzados de gestión monetaria, filtros, trailing stop de dos pasos y personalización flexible. Opal ta
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Asesores Expertos
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse. Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc) Símbolo XAUUSD(Oro) Marco de tiempo Cualquier Depósito : Lotes Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa) Tipo de cuenta Mejor con el spread más bajo Apalancamiento 1:500 Ajuste por defecto (puede cambiarlo usted mismo en las entradas) Tamaño de lote 0.2 Para un mejor resultado, se
PipBandit Quantum Gold Scalper
Isaac Nhlapo
Asesores Expertos
Este EA está construido específicamente para el comercio XAUUSD con precisión y confianza. Se asegura de que las operaciones se introducen con la más alta probabilidad y tiene herramientas de gestión de riesgo impresionante en su lugar. Pruébelo, es único en el mercado. Para el 1 minuto XAUUSD preconfigurado para 1 minuto. Por favor, envíeme un mensaje para cualquier ayuda. Recomendaciones y requisitos; Par de divisas: XAUUSD Marco de tiempo: M1 o M5 Depósito mínimo: $50 Depósito inicial recomen
Zenturion
Imanol Salazar Garcia
Asesores Expertos
Las señales de comercio se obtienen mediante tres indicadores estocásticos y un método para no entrar en malas posiciones. Entre sus características están: Panel con botones BUY - SELL - CLOSE Gestión monetaria que calcula el volumen de las operaciones mediante el porcentaje del balance total Modo de operativa automática u operativa manual y que el EA solo dibuje las señales Pensado para optimizar rápido solo con precios de apertura No usa martingalas Inputs Automatic Entry: On / Off STCH 1º Kp
Fibonachchi Pro
Shokhboz Mamarasulov
Asesores Expertos
EA asosiy funksiyalari (odatda bo'ladi): Fibonacci darajalarini avtomatik chizish: Oldingi kun, hafta yoki sessiya asosida. Trend yo'nalishiga qarab: Bullish → pastdan yuqoriga, Bearish → yuqoridan pastga. El mercado de divisas está en alza: Buyurtmalarni 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, yoki 78.6% darajalariga yaqin joylashtiradi. SL (Stop Loss) y TP (Take Profit) no están disponibles. Lot hajmini boshqarish: Lote Fiks (másalan, 0.01) Lote con riesgo de pérdida (por defecto) Martingale yoki grid st
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Deflection MT5
Dmitry Homenkov
Asesores Expertos
Deflection MT5 (MT4 versión https://www.mql5.com/ru/market/product/63276) - un asesor experto en seguimiento de tendencias. Se basa en la estrategia de búsqueda de puntos de entrada en el inicio de una tendencia. Para determinar la señal se utilizan 2 EMA. Deflection tiene un sistema adaptativo de cálculo de objetivos de ganancias y pérdidas que se basa en la volatilidad actual. El control de los riesgos se gestiona mediante la relación TP/SL y a través de la fijación del riesgo por operación de
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Asesores Expertos
la configuración predeterminada (XAUUSD, M1, depósito mínimo: $1000). La siguiente señal utiliza un operador confiable (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA El Formula One EA representa un sistema de trading automatizado de vanguardia, diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD), que aprovecha sofisticadas estrategias de alta frecuencia optimizadas para el marco temporal de un minuto. Este avanzado sistema ha sido meticulosamente diseñado
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
Un asesor basado en el arbitraje triangular. El asesor analiza los precios de todos los instrumentos comerciales en toda la cuenta abierta en la revisión del mercado. El análisis se lleva a cabo a expensas de otros pares de divisas asociados con la moneda única. (triángulos de monedas). Ejemplos de triángulos: EURUSD –  USDJPY –  EURJPY USDCAD –  CADCHF –  USDCHF EURGBP –  GBPUSD –  EURUSD AUDUSD –  USDCAD –  AUDCAD GBPAUD –  AUDUSD –  GBPUSD ¡Cada asesor de divisas analiza a través de las otr
Forex crypto Fully Customizable Grid EA
Dobromir Tsolov
Asesores Expertos
- ¿Qué hace ? Abre órdenes de COMPRA (o VENTA) automáticamente cada X pips que decidas. Cierra cada operación a su TP personal. Funciona con cualquier símbolo: SP500, NAS100, ORO, EURUSD, BTC... 100 % SU CONFIGURACIÓN ¿Qué puede introducir en la configuración? - Dirección de la operación: Compra o Venta - Nivel de entrada - Volumen de entrada - Número máximo de órdenes de compra - Número máximo de órdenes de venta - Pips necesarios para cada nueva entrada - Pips para obtener beneficios por opera
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Asesores Expertos
Sydney es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los futuros movimientos del mercado del símbolo GBPUSD y USDJPY . Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué indicadores son más relevantes para los futuros mo
Ultimate DCA Hedge Bot
Huu Tri Nguyen
Asesores Expertos
Ultimate DCA Hedge Bot - Compounding + Trailing + ATR Spacing Ultimate DCA Hedge Bot es un Asesor Experto (EA) de grado profesional construido para los traders que buscan un crecimiento consistente de los beneficios, un control robusto del riesgo y una automatización avanzada . Combinando DCA (Dollar-Cost Averaging ) con Hedge Recovery, Dynamic Compounding y ATR-based spacing , este EA está diseñado para maximizar el potencial de beneficios y minimizar los drawdowns. A diferencia de los simpl
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza una estrategia de tendencia basada en numerosos indicadores técnicos "Moving Average" en el marco de tiempo: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. El Asesor Experto utiliza elementos de estrategias como Martingala, Cuadrícula y Promedio. En la negociación, se pueden abrir hasta 3 órdenes simultáneamente en cada uno de los pares de divisas. El EA utiliza un algoritmo de cierre parcial de órdenes y Stop Loss, Take Profit, Break Even y Trailing Stop ocultos. Un asesor multidivisa o
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
GoldenEagle 1
Carter Kyle Capital Inc.
Asesores Expertos
GoldenEagle 1 es un sofisticado y potente Asesor Experto diseñado para optimizar su experiencia de trading en MetaTrader 5. Desarrollado con precisión e innovación, este sistema de comercio automatizado emplea una estrategia de reversión para capitalizar las fluctuaciones del mercado y maximizar el potencial de ganancias. Cuando realice una demostración del sistema, utilice este enlace para obtener archivos de configuración de muestra para el tamaño de su cuenta: GoldenEagle MT5 Archivo Preset
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.76 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (22)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 5 de 20 plazas — casi agotado. La actualización principal ya se ha completado. El precio pronto subirá a 599 USD , y el precio final será 1500 USD . Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (89)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡OFERTA DE LANZAMIENTO! El precio actual solo está disponible para un número limitado de copias. Una vez agotadas, el precio aumentará. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD en el marco temporal M30. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para operadores que buscan ventajas reales, no trucos. Operación única. Sin cuadrícula. Sin Martingala. Una posición por dirección. Una operación al día. Stop Loss fijo en cada orden. Neptune no acumula posici
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.51 (65)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Asesores Expertos
VolumeHedger EA [ Señales en Vivo ]  ,  [ Mi Canal ]   ,  [ Archivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.) El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots. Con Volume Hedger EA  Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales! Este EA es un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Otros productos de este autor
TickStorm Scalper PRO
Sarvarbek Abduvoxobov
4.25 (4)
Asesores Expertos
TickStorm Scalper EA Motor de Scalping de Alta Precisión para M1, M5, M15 Información Importante Tipo de Estrategia Scalping estructurado con capas de confirmación (sin grid / sin martingala / sin promedios / sin HFT) Nivel de Riesgo Controlado por el usuario (SL/TP, límites diarios, filtros por sesión) Compatibilidad con Prop Firms Apto para firmas con límites estrictos de riesgo Requisitos del Bróker Cualquier bróker MT5 (recomendados spreads bajos) Dificultad de Configuración Apto para princi
Equity Paragon EA
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Equity-Based Swing Trading System for XAUUSD Important Information Strategy Type Swing trading with equity-based exposure control (no grid / no martingale / no averaging) Risk Level Controlled by the user (equity protection, daily limits, exposure filters) Prop-Firm Compatibility Includes built-in daily and overall loss guard Broker Requirements Any MT5 broker (ECN/RAW recommended) Setup Difficulty Suitable for beginners (all parameters are open) Product Overview Equity Paragon EA es un sistema
FlexTF Signal Sender
Sarvarbek Abduvoxobov
Indicadores
FlexTF Signal Sender — Indicador de Confirmación High/Low Multi-Timeframe Canal Oficial Actualizaciones, herramientas y documentación: Abrir canal oficial de MQL5   |   Descripción General FlexTF Signal Sender es un indicador de confirmación High/Low basado en múltiples marcos temporales. Lee los niveles High/Low de un TF superior (H1/H4/D1), monitorea interacciones del precio y confirma señales BUY/SELL usando la lógica de cierre de vela en un TF inferior (M5/M15/M30). Incluye filtros, protec
FREE
Shadow Breaker
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
PRODUCTO Nombre: SHADOW BREAKER ORO EA PROFESIONAL Tagline: Experto en tendencia basado en reglas para XAUUSD (Oro) CATEGORÍA Expertos → Tendencia SÍMBOLO & TIMEFRAME Símbolo: XAUUSD Timeframe: H1 RIESGO Y ESTRATEGIA Tipo de Riesgo: Lote automático con Stop Loss / Take Profit Estrategia: Trading técnico basado en tendencias Restricciones: Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura, sin aprendizaje automático ¿QUÉ ES SHADOW BREAKER? Un Asesor Experto basado en reglas, que sigue la tendencia , dis
Titanium Flux
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
Titanium Flux EA Titanium Flux es un sistema de trading automatizado basado en niveles de soporte y resistencia combinados con lógica de confirmación por impulso. El Asesor Experto aplica un control de riesgo estructurado, gestión adaptativa de posiciones y mecanismos internos de protección diseñados para cuentas de prop firm. El EA analiza la estructura del mercado utilizando niveles de marcos temporales superiores y ejecuta operaciones basadas en señales confirmadas en el timeframe H1 . Las op
PropGuardian EA
Sarvarbek Abduvoxobov
Asesores Expertos
PropGuardian EA PropGuardian EA es un sistema de trading semiautomatizado de seguimiento de tendencia, desarrollado con una disciplina de riesgo estricta y con el cumplimiento de normas de las prop firms como prioridad principal. El Asesor Experto combina una estructura de tendencia basada en EMA con confirmación de fuerza mediante ADX y una gestión controlada de posiciones. El EA está diseñado para ser utilizado en el gráfico H1 . La dirección del mercado se define mediante indicadores de marco
