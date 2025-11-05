EquiBTC Pro EA
- Asesores Expertos
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Versión: 1.4
- Actualizado: 8 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Sistema de Swing y Momentum basado en la equidad para BTCUSD
EquiBTC Pro EA es un sistema de trading algorítmico diseñado para BTCUSD en H1. Utiliza un marco de protección basado en la equidad combinado con una lógica híbrida de swing-momentum. El sistema no se basa en niveles fijos de Stop Loss o Take Profit, sino que aplica una protección dinámica de la equidad adaptada a la volatilidad de Bitcoin.
Categoría del producto
Expertos → Cripto / Sistemas Swing / Sistemas Momentum
Símbolo y marco temporal
- Símbolo: BTCUSD
- Marco temporal: H1 (recomendado)
Modelo de riesgo y estrategia
- Control dinámico de la exposición basado en la renta variable
- Enfoque híbrido swing-momentum
- Sin martingala, sin rejilla, sin promediado
Concepto del sistema
El EA combina mecanismos de protección de la renta variable con una lógica de confirmación de la acción del precio desarrollada para Bitcoin. Incluye dos módulos de confirmación independientes:
- CONFIRM BREAKOUT - valida rupturas estructurales
- CONFIRM SWEEP - detecta barridos de liquidez y zonas de inversión.
Estas capas de confirmación están diseñadas para mejorar la calidad de entrada en condiciones de mercado volátiles.
Características principales
- Sistema de riesgo y protección basado en la renta variable
- Marco híbrido oscilación-momento
- Confirmación de ruptura y barrido de liquidez
- Seguimiento dinámico en lugar de SL/TP fijos
- Modo Prop-Firm opcional
- Lógica de bloqueo progresivo de beneficios
Especificaciones de negociación
|Instrumento
|BTCUSD
|Marco temporal
|H1
|Apalancamiento
|1:100 - 1:500
|Tipo de cuenta
|ECN o cuentas habilitadas para criptomonedas
|Saldo mínimo
|$300
|Saldo recomendado
|$500 - $1500
|Ejecución
|VPS recomendado
Módulos de Confirmación de Señales
CONFIRMAR BREAKOUT
- Valida la estructura de la ruptura
- Filtra las falsas rupturas
- Identifica el impulso direccional
CONFIRMAR BARRIDO
- Detecta patrones de barrido de liquidez
- Localiza posibles zonas de inversión
- Confirma la dirección tras el barrido
Sistema de protección dinámico
- Breakeven a +350 pips
- Stop movido a la entrada +10 pips
- Trailing comienza en +450 pips con un gap de 440 pips
- Estabilización progresiva de la renta variable
Parámetros
- FixLot - Tamaño del lote
- MaxOrdersPerDay - Límite diario
- MaxOpenPositions - Máximo de operaciones simultáneas
- Step-by-Step Profit Lock - Sistema de bloqueo por capas
Consejos de configuración
- Utilice brokers con liquidez estable en BTCUSD
- VPS recomendado para una ejecución consistente
- Siga las directrices de apalancamiento y saldo
- Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo
Modo Prop-Firm
|Pérdida máxima diaria
|4%
|Pérdida total máxima
|9%
|Objetivo de beneficio
|10%
|Suspensión automática
|Se activa cuando se alcanzan los límites
Nota: El modo Step-by-Step no debe utilizarse junto con el modo Prop-Firm.
Marco de riesgo
- Protección basada en acciones
- Control del tamaño de la posición
- Límites diarios de negociación
- Capas de protección dinámicas
- Recuperación automática tras intervalos de pausa
Directrices de rendimiento
- Utilice datos históricos completos de BTCUSD
- Pruebe en demo antes de empezar a operar
- Supervise regularmente la curva de renta variable
- Adapte los ajustes a las fases de volatilidad
Descargo de responsabilidad
El comercio de criptodivisas implica un riesgo significativo. Ningún sistema de trading puede eliminar completamente las pérdidas. Los resultados históricos no garantizan el rendimiento futuro. Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo en primer lugar.
