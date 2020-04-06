Extreme Reversion Trader

Ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um extreme Preisbewegungen zu erfassen und die natürliche Rückkehr zum Gleichgewicht zu handeln.

Dieser Roboter kombiniert EMA-basierte Abstandserkennung, Rasterskalierung und flexibles Risikomanagement, um sich an Devisen, Indizes und Rohstoffe anzupassen.



🔹 Hauptmerkmale



Vollautomatischer Mean-Reversion-Handel



EMA-basierte Überstreckungserkennung



Grid-Handel mit anpassbarer Skalierungs- und Schließungslogik



Dynamische Risiko- und Geldmanagement-Kontrollen



Zeitfilterung für sitzungsspezifischen Handel



Integrierte Warnungen, Benachrichtigungen und Info-Panel



Optimierte Set-Dateien verfügbar (siehe Abschnitt Kommentare)



⚙️ Eingabeparameter

📊 Indikatoreinstellungen



EMA-Perioden (9, 20, 50, 200) - zur Messung der Marktstruktur und zur Erkennung von Extremen



Volume MA Period - filtert Signale auf Basis des durchschnittlichen Volumens



Min Distance Points (Long/Short) - Mindestabstand von EMAs, um ein Signal auszulösen



Min Signal Distance - verhindert, dass Signale



💰 Handelseinstellungen



Lot Sizing Mode - wählen Sie zwischen fester oder dynamischer Losgröße



Initial Lot Size / Dynamic Lot Size - steuern Sie die Handelsgröße



Max Lot Size / Lot Multiplier - definieren Sie Skalierungsregeln für Grid-Einträge



Risk-zu-Reward Ratios (Buy/Sell) - legt Ziele für den Ausstieg aus dem Handel fest



📈 Grid Settings



Grid Distance (points) - Abstand zwischen zusätzlichen Eingängen



Max Trades per Series - maximale Positionen pro Signal



Concurrent Buy/Sell Series - steuert, wie viele



🔒 Series Closure



Close Mode - wählen Sie zwischen Breakeven oder Profit Target Closures



Profit Mode - in Geld oder %



Series Profit Target - Level, bei dem eine Handelsserie geschlossen wird



Close Opposing Series - optional, schließt die gegenüberliegende Serie, wenn ein neues Signal erscheint



⚠️ Risikomanagement



Notstopp - in Kontowährung oder % Eigenkapital



Max Spread / Max Slippage - Handelsqualitätsfilter



🕒 Zeitfilter



Zeitfilter aktivieren - EA-Aktivität auf ausgewählte Stunden/Tage beschränken



Handelsstunden/Tage - präzises Sitzungsmanagement



🔔 Alerts & Benachrichtigungen



Audio-, Push-, E-Mail-Benachrichtigungen - bleiben Sie über Trades informiert



Info-Panel - Echtzeit-Status im Chart



🛠️ Systemeinstellungen



Magic Number - eindeutige Kennung für Trades



Trade Comment - kennzeichnen Sie alle Positionen



Allow Multiple Signals - führen Sie mehrere Serien mit demselben Signaltyp aus



📍 P&L-Marker



Gewinn-/Verlust-Marker anzeigen - visualisieren Sie Handelsergebnisse direkt im Chart



Marker-Einstellungen - passen Sie Farbe, Schriftart, und Platzierung



📌 Schnellstart



Laden Sie den EA in den von Ihnen gewählten Chart



Wählen Sie den Lot-Modus (fest oder dynamisch)



Passen Sie die Einstellungen für Grid / Closure / Risiko nach Ihren Wünschen an



(Optional) Wenden Sie Zeitfilter an, die zu Ihrer Handelssitzung passen



Verwenden Sie die mitgelieferten Set-Dateien (siehe Abschnitt Kommentare) für getestete Konfigurationen



✅ Mit diesem EA erhalten Sie Flexibilität, Sicherheitsfilter und professionelles Handelsmanagement.



Egal, ob Sie ein Neuling im algorithmischen Handel oder ein erfahrener Profi sind, Extremes Reversion Trader kann sich problemlos in Ihr Handelsportfolio einfügen.