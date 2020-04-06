Extreme Reversion Trader

Ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um extreme Preisbewegungen zu erfassen und die natürliche Rückkehr zum Gleichgewicht zu handeln.
Dieser Roboter kombiniert EMA-basierte Abstandserkennung, Rasterskalierung und flexibles Risikomanagement, um sich an Devisen, Indizes und Rohstoffe anzupassen.

🔹 Hauptmerkmale

Vollautomatischer Mean-Reversion-Handel

EMA-basierte Überstreckungserkennung

Grid-Handel mit anpassbarer Skalierungs- und Schließungslogik

Dynamische Risiko- und Geldmanagement-Kontrollen

Zeitfilterung für sitzungsspezifischen Handel

Integrierte Warnungen, Benachrichtigungen und Info-Panel

Optimierte Set-Dateien verfügbar (siehe Abschnitt Kommentare)

⚙️ Eingabeparameter
📊 Indikatoreinstellungen

EMA-Perioden (9, 20, 50, 200) - zur Messung der Marktstruktur und zur Erkennung von Extremen

Volume MA Period - filtert Signale auf Basis des durchschnittlichen Volumens

Min Distance Points (Long/Short) - Mindestabstand von EMAs, um ein Signal auszulösen

Min Signal Distance - verhindert, dass Signale

💰 Handelseinstellungen

Lot Sizing Mode - wählen Sie zwischen fester oder dynamischer Losgröße

Initial Lot Size / Dynamic Lot Size - steuern Sie die Handelsgröße

Max Lot Size / Lot Multiplier - definieren Sie Skalierungsregeln für Grid-Einträge

Risk-zu-Reward Ratios (Buy/Sell) - legt Ziele für den Ausstieg aus dem Handel fest

📈 Grid Settings

Grid Distance (points) - Abstand zwischen zusätzlichen Eingängen

Max Trades per Series - maximale Positionen pro Signal

Concurrent Buy/Sell Series - steuert, wie viele

🔒 Series Closure

Close Mode - wählen Sie zwischen Breakeven oder Profit Target Closures

Profit Mode - in Geld oder %

Series Profit Target - Level, bei dem eine Handelsserie geschlossen wird

Close Opposing Series - optional, schließt die gegenüberliegende Serie, wenn ein neues Signal erscheint

⚠️ Risikomanagement

Notstopp - in Kontowährung oder % Eigenkapital

Max Spread / Max Slippage - Handelsqualitätsfilter

🕒 Zeitfilter

Zeitfilter aktivieren - EA-Aktivität auf ausgewählte Stunden/Tage beschränken

Handelsstunden/Tage - präzises Sitzungsmanagement

🔔 Alerts & Benachrichtigungen

Audio-, Push-, E-Mail-Benachrichtigungen - bleiben Sie über Trades informiert

Info-Panel - Echtzeit-Status im Chart

🛠️ Systemeinstellungen

Magic Number - eindeutige Kennung für Trades

Trade Comment - kennzeichnen Sie alle Positionen

Allow Multiple Signals - führen Sie mehrere Serien mit demselben Signaltyp aus

📍 P&L-Marker

Gewinn-/Verlust-Marker anzeigen - visualisieren Sie Handelsergebnisse direkt im Chart

Marker-Einstellungen - passen Sie Farbe, Schriftart, und Platzierung

📌 Schnellstart

Laden Sie den EA in den von Ihnen gewählten Chart

Wählen Sie den Lot-Modus (fest oder dynamisch)

Passen Sie die Einstellungen für Grid / Closure / Risiko nach Ihren Wünschen an

(Optional) Wenden Sie Zeitfilter an, die zu Ihrer Handelssitzung passen

Verwenden Sie die mitgelieferten Set-Dateien (siehe Abschnitt Kommentare) für getestete Konfigurationen

✅ Mit diesem EA erhalten Sie Flexibilität, Sicherheitsfilter und professionelles Handelsmanagement.


Egal, ob Sie ein Neuling im algorithmischen Handel oder ein erfahrener Profi sind, Extremes Reversion Trader kann sich problemlos in Ihr Handelsportfolio einfügen.

