Extreme Reversion Trader
- Experten
- Ming Ying Lee
- Version: 1.50
- Aktivierungen: 5
Ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um extreme Preisbewegungen zu erfassen und die natürliche Rückkehr zum Gleichgewicht zu handeln.
Dieser Roboter kombiniert EMA-basierte Abstandserkennung, Rasterskalierung und flexibles Risikomanagement, um sich an Devisen, Indizes und Rohstoffe anzupassen.
🔹 Hauptmerkmale
Vollautomatischer Mean-Reversion-Handel
EMA-basierte Überstreckungserkennung
Grid-Handel mit anpassbarer Skalierungs- und Schließungslogik
Dynamische Risiko- und Geldmanagement-Kontrollen
Zeitfilterung für sitzungsspezifischen Handel
Integrierte Warnungen, Benachrichtigungen und Info-Panel
Optimierte Set-Dateien verfügbar (siehe Abschnitt Kommentare)
⚙️ Eingabeparameter
📊 Indikatoreinstellungen
EMA-Perioden (9, 20, 50, 200) - zur Messung der Marktstruktur und zur Erkennung von Extremen
Volume MA Period - filtert Signale auf Basis des durchschnittlichen Volumens
Min Distance Points (Long/Short) - Mindestabstand von EMAs, um ein Signal auszulösen
Min Signal Distance - verhindert, dass Signale
💰 Handelseinstellungen
Lot Sizing Mode - wählen Sie zwischen fester oder dynamischer Losgröße
Initial Lot Size / Dynamic Lot Size - steuern Sie die Handelsgröße
Max Lot Size / Lot Multiplier - definieren Sie Skalierungsregeln für Grid-Einträge
Risk-zu-Reward Ratios (Buy/Sell) - legt Ziele für den Ausstieg aus dem Handel fest
📈 Grid Settings
Grid Distance (points) - Abstand zwischen zusätzlichen Eingängen
Max Trades per Series - maximale Positionen pro Signal
Concurrent Buy/Sell Series - steuert, wie viele
🔒 Series Closure
Close Mode - wählen Sie zwischen Breakeven oder Profit Target Closures
Profit Mode - in Geld oder %
Series Profit Target - Level, bei dem eine Handelsserie geschlossen wird
Close Opposing Series - optional, schließt die gegenüberliegende Serie, wenn ein neues Signal erscheint
⚠️ Risikomanagement
Notstopp - in Kontowährung oder % Eigenkapital
Max Spread / Max Slippage - Handelsqualitätsfilter
🕒 Zeitfilter
Zeitfilter aktivieren - EA-Aktivität auf ausgewählte Stunden/Tage beschränken
Handelsstunden/Tage - präzises Sitzungsmanagement
🔔 Alerts & Benachrichtigungen
Audio-, Push-, E-Mail-Benachrichtigungen - bleiben Sie über Trades informiert
Info-Panel - Echtzeit-Status im Chart
🛠️ Systemeinstellungen
Magic Number - eindeutige Kennung für Trades
Trade Comment - kennzeichnen Sie alle Positionen
Allow Multiple Signals - führen Sie mehrere Serien mit demselben Signaltyp aus
📍 P&L-Marker
Gewinn-/Verlust-Marker anzeigen - visualisieren Sie Handelsergebnisse direkt im Chart
Marker-Einstellungen - passen Sie Farbe, Schriftart, und Platzierung
📌 Schnellstart
Laden Sie den EA in den von Ihnen gewählten Chart
Wählen Sie den Lot-Modus (fest oder dynamisch)
Passen Sie die Einstellungen für Grid / Closure / Risiko nach Ihren Wünschen an
(Optional) Wenden Sie Zeitfilter an, die zu Ihrer Handelssitzung passen
Verwenden Sie die mitgelieferten Set-Dateien (siehe Abschnitt Kommentare) für getestete Konfigurationen
✅ Mit diesem EA erhalten Sie Flexibilität, Sicherheitsfilter und professionelles Handelsmanagement.
Egal, ob Sie ein Neuling im algorithmischen Handel oder ein erfahrener Profi sind, Extremes Reversion Trader kann sich problemlos in Ihr Handelsportfolio einfügen.