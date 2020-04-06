Ppm manager
- Experten
- Samuel Asrat Nadew
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen die totale Kontrolledirekt von Ihrem Chart aus.
können Sie all diese Funktionen direkt auf Ihrem Trading-Chart sehen.
- Alles ist farbkodiert. Eigenkapital und Live-GuV werden in Grün angezeigt, wennder Handel im Gewinn ist, undin Rot, wennder Handel im Minus ist.
- Bewegliches Panel -doppelklicken Sie auf die Uhrbeschriftung und bewegen Sie das Panel an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.
- Zeigt die lokale Zeit und den Kerzencountdown auf dem Chart an.
- Zeigt Saldo, Eigenkapital und täglichen Gewinn/Verlust
- Anzeige der gesamten Lotgröße (LOTS), der gesamten offenen Trades (O.T) und der gesamten Pending Orders (P.O)
- Tooltipp_ Bewegen Sie die Maus auf eine beliebige Schaltfläche und es wird angezeigt, wofür diese Schaltfläche gedacht ist.
Verwalten Sie mehrere Trades mit einem Klick im Trading Chart
- Close Partial- Schließen Sie einen beliebigen Prozentsatz, indem Sie eine Zahl zwischen 1-100 eingeben und auf die Schaltfläche neben dem editierbaren Feld klicken.
- TP verschieben- verschieben Sie alle Trades Take Profit, indem Sie eine Zahl in das editierbare Feld eingeben und auf die Schaltfläche klicken. Geben Sie 0 ein, wenn Sie alle TP entfernen möchten.
- SL verschieben - verschiebt den Stop Loss aller Trades durch Eingabe in das editierbare Feld und Klicken auf die Schaltfläche. Geben Sie 0 ein, wenn Sie alle SL entfernen möchten.
- Alle schließen - Schließt jede offene Position sofort mit einem Klick.
- Close Partial (50%) - Schließt die Hälfte aller laufenden Trades und sichert die Gewinne, während der Rest offen bleibt.
- Käufe schließen - Schließt nur alle offenen Kaufpositionen.
- Verkäufe schließen - Schließt nur alle offenen Verkaufspositionen.
- Stop loss at break-even- Auf Klick werden alle Trades mit Stop Loss auf break-even gesetzt.
- Winning Trades schließen- Schließt sofort alle Trades, die derzeit im Gewinn sind.
- Close Losing Trades - Schließt sofort alle Trades, die sich im Verlust befinden.
- 50 % VON ALLEN - Diese Schaltfläche schließt 50 % aller offenen Trades über alle Handelspaare (Symbole) hinweg.
- Pending Orders sofort löschen - Entfernt alle Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).
- Live laufende P/L für offene Trades auf dem Chart anzeigen .
Hinweis
Mit Ausnahme der Schaltfläche 50 % VON ALLEN funktionieren alle Schaltflächen im PPM_MT4 Trade Manager nur für das Chart-Paar, an das der EA angehängt ist - wenn Sie ihn z. B. an EURUSD anhängen, wirken sich die Aktionen nur auf EURUSD-Trades aus.
Das Panel wird bei jedem Tick aktualisiert. Für die schnellste Aktualisierung der laufenden P/L und Trades, verwenden Sie Charts der aktivsten Paare
Instagram: @ppm_mt4
Telegram: @ppm_mt4
YouTube:@ppm_mt4
TikTok: @ppm_mt4
⚠️ Die kostenlose Demoversion funktioniertnur im Strategy Tester ( MetaTrader Beschränkung).