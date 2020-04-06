Ppm manager

Egal, ob Sie ein Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, dieses Tool gibt Ihnen die totale Kontrolledirekt von Ihrem Chart aus.

können Sie all diese Funktionen direkt auf Ihrem Trading-Chart sehen.



Alles ist farbkodiert. Eigenkapital und Live-GuV werden in Grün angezeigt , wenn der Handel im Gewinn ist , und in Rot , wenn der Handel im Minus ist.

Bewegliches Panel - doppelklicken Sie auf die Uhrbeschriftung und bewegen Sie das Panel an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm.

Zeigt die lokale Zeit und den Kerzencountdown auf dem Chart an.

Zeigt Saldo, Eigenkapital und täglichen Gewinn/Verlust

Anzeige der gesamten Lotgröße (LOTS), der gesamten offenen Trades (O.T) und der gesamten Pending Orders (P.O)

Tooltipp_ Bewegen Sie die Maus auf eine beliebige Schaltfläche und es wird angezeigt, wofür diese Schaltfläche gedacht ist.

Verwalten Sie mehrere Trades mit einem Klick im Trading Chart

Close Partial - Schließen Sie einen beliebigen Prozentsatz, indem Sie eine Zahl zwischen 1-100 eingeben und auf die Schaltfläche neben dem editierbaren Feld klicken.

TP verschieben - verschieben Sie alle Trades Take Profit, indem Sie eine Zahl in das editierbare Feld eingeben und auf die Schaltfläche klicken. Geben Sie 0 ein, wenn Sie alle TP entfernen möchten.

SL verschieben - verschiebt den Stop Loss aller Trades durch Eingabe in das editierbare Feld und Klicken auf die Schaltfläche. Geben Sie 0 ein, wenn Sie alle SL entfernen möchten.

Alle schließen - Schließt jede offene Position sofort mit einem Klick.

Close Partial (50%) - Schließt die Hälfte aller laufenden Trades und sichert die Gewinne, während der Rest offen bleibt.

Käufe schließen - Schließt nur alle offenen Kaufpositionen.

Verkäufe schließen - Schließt nur alle offenen Verkaufspositionen.

Stop loss at break-even - Auf Klick werden alle Trades mit Stop Loss auf break-even gesetzt .

. Winning Trades schließen - Schließt sofort alle Trades, die derzeit im Gewinn sind.

Close Losing Trades - Schließt sofort alle Trades, die sich im Verlust befinden.

50 % VON ALLEN - Diese Schaltfläche schließt 50 % aller offenen Trades über alle Handelspaare (Symbole) hinweg.



Pending Orders sofort löschen - Entfernt alle Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).

Live laufende P/L für offene Trades auf dem Chart anzeigen .



Hinweis

Mit Ausnahme der Schaltfläche 50 % VON ALLEN funktionieren alle Schaltflächen im PPM_MT4 Trade Manager nur für das Chart-Paar, an das der EA angehängt ist - wenn Sie ihn z. B. an EURUSD anhängen, wirken sich die Aktionen nur auf EURUSD-Trades aus.

Das Panel wird bei jedem Tick aktualisiert. Für die schnellste Aktualisierung der laufenden P/L und Trades, verwenden Sie Charts der aktivsten Paare







⚠️ Die kostenlose Demoversion funktioniertnur im Strategy Tester ( MetaTrader Beschränkung).



