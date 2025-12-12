EA Game Changer

Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird.
Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt aber besonders gute Ergebnisse bei stark trendenden Instrumenten wie dem Währungspaar XAU/USD im M15-Zeitrahmen.

Echtzeitergebnisse können hier eingesehen werden.

Kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!

Einstellungen und Handbuch hier

  EINSTELLUNGEN

Open new series – true/false - Beginn einer neuen Reihe von Anordnungen
Trade Buy - Erlauben Sie dem EA den Kauf
Trade Sell - Erlauben Sie dem EA zu verkaufen
Support manual orders – true/false – Erlauben Sie dem EA, manuelle Bestellungen zu steuern
Use hedge - Erlauben Sie dem Expert Advisor (EA), sowohl Kauf- als auch Verkaufsrichtungen zu handeln. Falls deaktiviert, ist nur eine Handelsrichtung zulässig.
Max Orders – die maximal zulässige Anzahl an Bestellungen
Order Comment – die Beschreibung des Systemnamens
Start lots – das Mindeststartlos
Use Money Management – true/false -  Verwendung der automatischen Losberechnung: richtig oder falsch?
Autolot. Free margin for each 0.01 lot - Der freie Sicherheitszuschlag für die Eröffnung jedes 0,01-Lots
Lot multiplier – der Losmultiplikator für die folgenden Aufträge
Max lot – die maximal zulässige Grundstücksgröße
Real TP points (0 – not use) – Der Broker kann den realen Transfertermin (TO) in Punkten sehen.
Virtual TP points (0 – not use) – virtueller SL, der Broker kann ihn nicht sehen – in Punkten
Real SL points (0 – not use) – Der reale Stop-Loss ist für den Broker sichtbar – in Punkten.
Virtual SL points (0 – not use) – virtueller SL, der Broker kann ihn nicht sehen – in Punkten
Use Real Trail (false: virtual) true/false – Die Verwendung des echten Protokolls, wenn der echte Broker es sehen kann, wenn der falsche Broker es nicht sehen kann
Trail Start points (0 – not use) – Wie viele Pips Gewinn sind erforderlich, bevor der Trailing-Stop ausgelöst wird? (0 = Trailing-Stop)
Trail Step points – Sobald der Trailing-Stop aktiviert ist, verschiebt sich der Stop-Loss alle X Pips, um die der Kurs steigt.
Close from reverse signal – true/false – Wenn das stimmt, schließt der EA bei Signal-/Trendänderungen.
Max spread (0 – not use) – die maximal zulässige Spanne
Start Hour – die Stunde, zu der der EA laut Broker-Marktbeobachtung starten muss
End Hour - Die Stunde, zu der der EA laut Broker-Marktbeobachtung enden muss.
DD Reduction Algoritm - Der Drawdown-Reduzierungsalgorithmus bewirkt, dass die letzte Order mit Gewinn zusammen mit der ersten Order geschlossen wird.
Number order for DD Reduction Algoritm - Ab welcher Reihenfolge der Algorithmus zur Reduzierung des Drawdowns aktiviert wird.
Percent profit for DD Reduction Algoritm - Prozentsatz des Gewinns beim Schließen von Aufträgen im Drawdown-Reduzierungsmodus.
Draw on-off – true/false – Sollen die Gewinnbezeichnungen im Diagramm angezeigt werden oder nicht?
Next is font settings - Als Nächstes kommen die Schrifteinstellungen.
Pause between orders (min 0 – not use) – Anzahl der Minuten, die zwischen den Bestellungen gewartet werden soll
Magic - ist eine spezielle Nummer, die der EA seinen Aufträgen zuweist.
Fix distance - fester Abstand zwischen den Bestellungen in Punkten
Order dinamic distance - In welcher Reihenfolge wird der dynamische Abstand angewendet?
Dinamic distance start - der Startwert für die dynamische Distanz in Punkten
Distance multiplier - der dynamische Distanzmultiplikator
Next:  Panel Parameters - Weiter: Panelparameter

Bewertungen 2
fulvio.vespasi
262
fulvio.vespasi 2025.12.16 00:24 
 

very good!

