The Gold Reaper MT4

Willkommen im Gold Reaper!

Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die Handelshäufigkeit von sehr konservativ bis extrem volatil einzustellen.

Der EA verwendet mehrere Bestätigungsalgorithmen, um den besten Einstiegspreis zu finden, und führt intern mehrere Strategien aus, um das Risiko der Geschäfte zu verteilen.

Alle Trades haben einen Stop-Loss und einen Take-Profit, nutzen aber auch einen Trailing-Stop-Loss und einen Trailing-Take-Profit, um das Risiko zu minimieren und das Potenzial jedes Trades zu maximieren.

Das System basiert auf der sehr beliebten und bewährten Strategie: Handel mit Ausbrüchen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Gold eignet sich sehr gut für diese Strategie, da es sich um ein Paar mit hoher Volatilität handelt.

Das System passt die Handelshäufigkeit und Lotgröße automatisch an die Größe Ihres Kontos und Ihre maximal zulässige Drawdown-Einstellung an!





Backtests zeigen eine sehr stabile Wachstumskurve mit sehr kontrollierten Rückgängen und schnellen Erholungen.

Dieser EA wurde über den längsten verfügbaren Zeitraum für Gold einem Stresstest unterzogen, wobei mehrere Preisfeeds für verschiedene Broker verwendet wurden, und nichts scheint ihn zum Scheitern bringen zu können.

Kein Verkaufsgespräch über „neuronales Netzwerk/maschinelles Lernen, KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“, sondern ein echtes und ehrliches Handelssystem, das auf bewährten Methoden für die Entwicklung und Live-Ausführung basiert.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme. Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht. Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Handelswahrscheinlichkeit wie die Backtests ohne Betrug.

HINWEIS FÜR GOLD TRADE PRO-BENUTZER: Obwohl beide EAs ähnliche Strategien für Gold verfolgen, ist die Korrelation zwischen den beiden tatsächlich sehr gering. Der gemeinsame Einsatz beider EAs zeigt sogar ein viel stärkeres Wachstum, während der maximale Drawdown in etwa gleich bleibt oder in einigen Setups sogar sinkt! (siehe Screenshot) Für Anleitungen zur Einrichtung und zum gemeinsamen Ausführen beider Versionen kontaktieren Sie mich bitte in einer privaten Nachricht.





Hauptmerkmale:

Sehr einfach zu verwenden: Installieren Sie es auf der Karte und stellen Sie Ihren bevorzugten maximal zulässigen Drawdown ein. Der EA bestimmt die Handelshäufigkeit und die Lotgröße vollautomatisch

Der EA bestimmt die Handelshäufigkeit und die Lotgröße vollautomatisch Kein Raster/kein Martingal/kein riskantes Risikomanagement

Gute Ergebnisse über die gesamten historischen Daten für XAUUSD

Einfach zu verwenden für Requisitenfirmen

Mindestkontostand: 300$



Backtesting: Führen Sie einfach XAUUSD mit den Standardeinstellungen aus oder ändern Sie den maximal zulässigen Drawdown nach Ihren Wünschen. Sie können die Handelshäufigkeit auch manuell ändern, um die unterschiedlichen Ergebnisse anzuzeigen

Aufstellen: Führen Sie XAUUSD aus und legen Sie Ihre Handelsfrequenz (standardmäßig automatisch) und Ihren bevorzugten maximal zulässigen Drawdown fest. Oder stellen Sie die Handelsfrequenz manuell nach Ihren Wünschen ein

Parameter: ShowInfoPanel -> Zeigt das Informationsfeld auf dem Diagramm an

-> Zeigt das Informationsfeld auf dem Diagramm an Anpassung der Infopanel-Größe -> bei 4K-Anzeige Wert auf „2“ setzen

-> bei 4K-Anzeige Wert auf „2“ setzen Infopanel während des Tests aktualisieren -> deaktiviert für schnelleres Backtesting

-> deaktiviert für schnelleres Backtesting Handelshäufigkeit : Ermöglicht Ihnen die Verwendung verschiedener Setups des EA, von sehr konservativer Handelshäufigkeit bis hin zu extremer Handelshäufigkeit. Standardmäßig ist es auf „Auto“ eingestellt, was bedeutet, dass der Kontostand und der maximal zulässige Drawdown zur Bestimmung der Handelshäufigkeit verwendet werden. Bei Verwendung von „StartLots“ MÜSSEN Sie die Handelsfrequenz auch manuell einstellen!

: Ermöglicht Ihnen die Verwendung verschiedener Setups des EA, von sehr konservativer Handelshäufigkeit bis hin zu extremer Handelshäufigkeit. Standardmäßig ist es auf „Auto“ eingestellt, was bedeutet, dass der Kontostand und der maximal zulässige Drawdown zur Bestimmung der Handelshäufigkeit verwendet werden. Maximal zulässiger Spread : Maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge

: Maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge Friday Stop Hour -> wenn Sie nicht möchten, dass Trades über das Wochenende gehalten werden, legen Sie einen Wert zwischen 0 und 23 fest. (25 bedeutet „deaktiviert“)

-> wenn Sie nicht möchten, dass Trades über das Wochenende gehalten werden, legen Sie einen Wert zwischen 0 und 23 fest. (25 bedeutet „deaktiviert“) SetSL_TP_After_Entry -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt

-> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt Virtuelles Ablaufdatum verwenden -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker ausstehende Aufträge mit Ablaufdatum nicht zulässt

-> nur aktivieren, wenn Ihr Broker ausstehende Aufträge mit Ablaufdatum nicht zulässt Randomisierung -> Dadurch werden die Ein-, Ausstiegs- und TrailingSL-Werte ein wenig randomisiert, sodass mehrere Benutzer desselben Brokers etwas unterschiedliche Trades ausführen. Auch gut für Requisitenfirmen. Guter Wert ist „50“

-> Dadurch werden die Ein-, Ausstiegs- und TrailingSL-Werte ein wenig randomisiert, sodass mehrere Benutzer desselben Brokers etwas unterschiedliche Trades ausführen. Auch gut für Requisitenfirmen. Guter Wert ist „50“ BaseMagicNumber -> die Basis-MagicNumber, die für alle Strategien verwendet wird

-> die Basis-MagicNumber, die für alle Strategien verwendet wird Kommentar für Trades -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll

-> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll Lotgrößen-Berechnungsmethode -> hier legen Sie fest, wie die Lotgröße berechnet werden soll: Feste Lotgröße (StartLots verwenden), oder verwenden Sie die „Maximal zulässige Gesamtziehung“.

-> hier legen Sie fest, wie die Lotgröße berechnet werden soll: Feste Lotgröße (StartLots verwenden), oder verwenden Sie die „Maximal zulässige Gesamtziehung“. Startlots -> Legen Sie den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option ausgewählt ist. Dieser Parameter wird als „Mindestlosgröße“ verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird

-> Legen Sie den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option ausgewählt ist. Dieser Parameter wird als „Mindestlosgröße“ verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird Max. zulässiger Drawdown -> Der bevorzugte maximal zulässige Gesamt-Drawdown (in %). Der EA bestimmt dann die Losgröße basierend auf dem historischen maximalen DD des EA

-> Der bevorzugte maximal zulässige Gesamt-Drawdown (in %). Der EA bestimmt dann die Losgröße basierend auf dem historischen maximalen DD des EA Maximalen täglichen Drawdown festlegen -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wenn dieser erreicht ist, würde der EA alle Geschäfte und ausstehenden Aufträge schließen und auf den nächsten Tag warten. Dies ist nützlich für Requisitenfirmen

-> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wenn dieser erreicht ist, würde der EA alle Geschäfte und ausstehenden Aufträge schließen und auf den nächsten Tag warten. Dies ist nützlich für Requisitenfirmen Verwenden Sie Eigenkapital anstelle von Saldo -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Losgrößenwerte zu berechnen

-> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Losgrößenwerte zu berechnen OnlyUp -> dies verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)



