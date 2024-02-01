The Gold Reaper MT4

Live Signal


Willkommen im Gold Reaper!

Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die Handelshäufigkeit von sehr konservativ bis extrem volatil einzustellen.

Der EA verwendet mehrere Bestätigungsalgorithmen, um den besten Einstiegspreis zu finden, und führt intern mehrere Strategien aus, um das Risiko der Geschäfte zu verteilen.

Alle Trades haben einen Stop-Loss und einen Take-Profit, nutzen aber auch einen Trailing-Stop-Loss und einen Trailing-Take-Profit, um das Risiko zu minimieren und das Potenzial jedes Trades zu maximieren.

Das System basiert auf der sehr beliebten und bewährten Strategie: Handel mit Ausbrüchen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.  

Gold eignet sich sehr gut für diese Strategie, da es sich um ein Paar mit hoher Volatilität handelt.

Das System passt die Handelshäufigkeit und Lotgröße automatisch an die Größe Ihres Kontos und Ihre maximal zulässige Drawdown-Einstellung an!


Backtests zeigen eine sehr stabile Wachstumskurve mit sehr kontrollierten Rückgängen und schnellen Erholungen. 

Dieser EA wurde über den längsten verfügbaren Zeitraum für Gold einem Stresstest unterzogen, wobei mehrere Preisfeeds für verschiedene Broker verwendet wurden, und nichts scheint ihn zum Scheitern bringen zu können.

Kein Verkaufsgespräch über „neuronales Netzwerk/maschinelles Lernen, KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“, sondern ein echtes und ehrliches Handelssystem, das auf bewährten Methoden für die Entwicklung und Live-Ausführung basiert.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme.  Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht.  Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Handelswahrscheinlichkeit wie die Backtests ohne Betrug.

HINWEIS FÜR GOLD TRADE PRO-BENUTZER:

Obwohl beide EAs ähnliche Strategien für Gold verfolgen, ist die Korrelation zwischen den beiden tatsächlich sehr gering. 

Der gemeinsame Einsatz beider EAs zeigt sogar ein viel stärkeres Wachstum, während der maximale Drawdown in etwa gleich bleibt oder in einigen Setups sogar sinkt!  (siehe Screenshot)

Für Anleitungen zur Einrichtung und zum gemeinsamen Ausführen beider Versionen kontaktieren Sie mich bitte in einer privaten Nachricht.


Hauptmerkmale:

  • Sehr einfach zu verwenden: Installieren Sie es auf der Karte und stellen Sie Ihren bevorzugten maximal zulässigen Drawdown ein.  Der EA bestimmt die Handelshäufigkeit und die Lotgröße vollautomatisch 
  • Kein Raster/kein Martingal/kein riskantes Risikomanagement
  • Gute Ergebnisse über die gesamten historischen Daten für XAUUSD
  • Einfach zu verwenden für Requisitenfirmen
  • Mindestkontostand: 300$


Backtesting: 

Führen Sie einfach XAUUSD mit den Standardeinstellungen aus oder ändern Sie den maximal zulässigen Drawdown nach Ihren Wünschen.  Sie können die Handelshäufigkeit auch manuell ändern, um die unterschiedlichen Ergebnisse anzuzeigen


Aufstellen:

Führen Sie XAUUSD aus und legen Sie Ihre Handelsfrequenz (standardmäßig automatisch) und Ihren bevorzugten maximal zulässigen Drawdown fest.

Oder stellen Sie die Handelsfrequenz manuell nach Ihren Wünschen ein


Parameter:

  • ShowInfoPanel  -> Zeigt das Informationsfeld auf dem Diagramm an 
  • Anpassung der Infopanel-Größe  -> bei 4K-Anzeige Wert auf „2“ setzen
  • Infopanel während des Tests aktualisieren  -> deaktiviert für schnelleres Backtesting
  • Handelshäufigkeit  : Ermöglicht Ihnen die Verwendung verschiedener Setups des EA, von sehr konservativer Handelshäufigkeit bis hin zu extremer Handelshäufigkeit.  Standardmäßig ist es auf „Auto“ eingestellt, was bedeutet, dass der Kontostand und der maximal zulässige Drawdown zur Bestimmung der Handelshäufigkeit verwendet werden.   Bei Verwendung von „StartLots“ MÜSSEN Sie die Handelsfrequenz auch manuell einstellen!
  • Maximal zulässiger Spread  : Maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge
  • Friday Stop Hour  -> wenn Sie nicht möchten, dass Trades über das Wochenende gehalten werden, legen Sie einen Wert zwischen 0 und 23 fest. (25 bedeutet „deaktiviert“)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt
  • Virtuelles Ablaufdatum verwenden  -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker ausstehende Aufträge mit Ablaufdatum nicht zulässt
  • Randomisierung  -> Dadurch werden die Ein-, Ausstiegs- und TrailingSL-Werte ein wenig randomisiert, sodass mehrere Benutzer desselben Brokers etwas unterschiedliche Trades ausführen.  Auch gut für Requisitenfirmen.  Guter Wert ist „50“
  • BaseMagicNumber  -> die Basis-MagicNumber, die für alle Strategien verwendet wird
  • Kommentar für Trades  -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll
  • Lotgrößen-Berechnungsmethode  -> hier legen Sie fest, wie die Lotgröße berechnet werden soll: Feste Lotgröße (StartLots verwenden), oder verwenden Sie die „Maximal zulässige Gesamtziehung“.
  • Startlots  -> Legen Sie den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option ausgewählt ist.  Dieser Parameter wird als „Mindestlosgröße“ verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird
  • Max. zulässiger Drawdown  -> Der bevorzugte maximal zulässige Gesamt-Drawdown (in %).  Der EA bestimmt dann die Losgröße basierend auf dem historischen maximalen DD des EA
  • Maximalen täglichen Drawdown festlegen  -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen.  Wenn dieser erreicht ist, würde der EA alle Geschäfte und ausstehenden Aufträge schließen und auf den nächsten Tag warten.  Dies ist nützlich für Requisitenfirmen
  • Verwenden Sie Eigenkapital anstelle von Saldo  -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Losgrößenwerte zu berechnen
  • OnlyUp  -> dies verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)


Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

Frank Paetsch
7549
Frank Paetsch 2025.09.02 09:45 
 

Good and solid EA.

fredlebasque
121
fredlebasque 2025.05.12 09:32 
 

Thank you Wim for your quality EA, which does not promise the moon but which is profitable in the long term. The strategies are well-researched and very effective.

Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:34 
 

I purchased this EA and I’m very satisfied with the results. It does exactly what it promises and has met my expectations. The author is very honest and always willing to help with anything — he replies quickly and provides excellent support. I highly recommend it! :) Thanks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:29 
 

Really good EA, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding, he is constantly improving the EA

Yu Xiao
39
Yu Xiao 2024.07.09 06:47 
 

租用了3个月，但是无法赚钱甚至亏钱，使用大止损的阻力位和支撑位的突破单，可想而知，一旦止损那就是大回撤。

Blake Powell
61
Blake Powell 2024.06.30 15:33 
 

The support from Wim is excellent. Looking forward to using these EAs in my portfolio.

Bob Marsey
33
Bob Marsey 2024.06.29 17:17 
 

Not sure about this one. I bought it, applied it to my MT4 account yet it never opened a single trade whilst set to auto trade for nearly 2 weeks. Think I have wasted my money tbh.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2024.06.29 17:33
Why ooooh why did you not ask me about it one single time since you bought it, before immediately putting a 1 star review for something that I can fix probably in 5 minutes if you send me screenshot of your setup. Since nobody else has this problem, it is probably something in your setup. So I will now contact you to check what is the problem. I’m not sure how I can help you with the ea if you don’t let me know that you have a problem?
tdceagold41
21
tdceagold41 2024.06.26 16:54 
 

HOLA QUE TAL, NECESSITO UN POCO DE SOPORTE EN LA COMPRA DE THE GOLD REAPER MT4 , YA QUE ESTUVE INSTALANDOLO PERO NO ME DEJA , ME SALE UN MENSAJE QUE NO QUEDAN LISENCIAS, QUE SE DEBE COMPRAR DE NUEVO ????!!!!!! ESTO FUE COMPRADO DESDE MI ACADEMIA Y TRABAJAMOS JUNTOS PARA INSTALARLO Y NO PUDIMOS . LE AGRADECERIA QUE REVISE ESTE CASO Y DESDE YA GRACIAS POR ATENDER MI SOLICITUD Y LO SALUDOS ATTE. DANTE.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2024.06.26 17:32
Hi Dante, Please send me all the details in private message please
James Edward Oakden
197
James Edward Oakden 2024.05.17 09:29 
 

I've been using the Gold Reaper Expert Advisor for almost two months, and I'm really happy with it. With a 90.825% profit trade success rate, it’s gone beyond what I expected. It handles loss recovery really well, making my trading pretty much stress-free. Wim, the developer, is super helpful and always ready to answer questions and give setup tips. He’s constantly improving the EA too, with two updates already since I got it. All in all, the Gold Reaper EA is fantastic and is quickly paying for itself. I highly recommend it!

Nick Bailey
69
Nick Bailey 2024.05.12 11:59 
 

bought this bot about a week ago. have set up and have running with good results. very happy. nice and easy to use and very good. very happy

Raphael Traen
33
Raphael Traen 2024.05.01 10:21 
 

The Gold Reaper of Wim is an exceptional trading bot, created for capitalizing on gold market breakouts. Its strategy is finely tuned. What also really sets this EA apart is the incredible customer service provided. The developer is very responsive and genuinely committed to assisting users in maximizing their trading experience. Overall, this bot offers both a robust trading strategy and exceptional support, making it a valuable tool for traders!

igivaka
83
igivaka 2024.04.28 00:57 
 

Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

Bryan Cua
133
Bryan Cua 2024.04.26 09:53 
 

I don't kow much about trading, that is why I been trying a lot of EA for months. I put this robot in a live account and since 5 April 2024, it made 11% gains already (with Gold Trade Pro combo). The best EA so far beats Perceptrader AI, XAUBOT Pro, King Robot, etc. https: // www.myfxbook.com / members / ScarySnow / gold-reaper-combo / 10820426 . I hope it continues to do great things!

Cybersix
183
Cybersix 2024.04.23 05:10 
 

OK, I wanted to see what would happen on a major reversal day (April 21-22nd for XAU)...and Wim passed with flying colours!

fotofuji
90
fotofuji 2024.04.22 17:23 
 

I have been running it on my live account for about 30 days. It has done a great job so far, it has made EA money :), It answers every question very quickly and even more, it helps a lot. If nothing unusual happens, it definitely works. Thanks Wim and colleagues.

burtjo
49
burtjo 2024.04.05 19:27 
 

Could not be happier with Wim and his awesome EAs! This is 1 of 6 EAs that I have bought from him and I am incredibly pleased. The profit factor is off the charts and the risk to reward in terms of return to drawdown is amazing. My gold reaper is up 28% since February with only 4% drawdown! Thank you Wim!

Abdullah Uygar Tuna
420
Abdullah Uygar Tuna 2024.04.02 17:23 
 

I have been using this EA on 2 different accounts with 2 different settings for more than a month and it has already made more than I paid for it. It took me a while to figure out how to come up with the right settings based on my risk management preferences since this EA has a sophisticated trading algorithm, unlike the ones I had previously used, and I was a little bit skeptical at the beginning even though I had done quite a lot of research before buying. The fact that it has been a money maker so far doesn't mean that it will continue to be the case in the future but so far so good! Wim also is very supportive and patiently helps with any kind of questions you might have.

FloM
54
FloM 2024.04.02 16:48 
 

I bought this EA 2 weeks ago, It combine really good with Gold Trade Pro. they already made me 300 profits with only the least risky setup. Backtest and live did the same trades, I highly recommend these EA, in addition, support is always ready to help you, take advantage of the price I really think it's worth more !

YUN CHOI
548
YUN CHOI 2024.03.15 11:54 
 

Other EA's have been so cool and tempting in backtesting, only to be disappointed in their real accounts. There was even a strange result in which a loss occurred during a period using real-world data, but profits were made when backtesting the loss period. So, I have high expectations for this Gold Reaper EA, which showed the same results in backtesting, demo, and real. Thank you for making great EA.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2024.03.15 12:05
thx mate!
