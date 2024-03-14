GoldPro

3.67
Willkommen in der Welt des innovativen und effizienten Goldhandels mit GoldPro – einem fortschrittlichen Handelsroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, Ihnen dabei zu helfen, auf dem Goldmarkt erfolgreich zu sein.

Der Berater verwendet die Durchschnittsmethode. Sie sollten dies nicht als gut oder schlecht betrachten, sondern als einen Ansatz, der auf dem Markt funktioniert. Verwerfen Sie den einseitigen Glauben, dass eine Methode gut und die andere schlecht ist. Es gibt sie und sie kann erfolgreich angewendet werden. Das ist eine Tatsache.

Zuverlässigkeit und Erfahrung: GoldPro ist das Ergebnis sorgfältiger Forschung und langjähriger Erfahrung unseres Teams aus Finanz- und Technikexperten. Unser Roboter basiert auf bewährten und zuverlässigen Strategien, die es ihm ermöglichen, Marktbewegungen effektiv zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Anpassungsfähigkeit und Genauigkeit: GoldPro verfügt über einzigartige Algorithmen, die eine schnelle Anpassung an veränderte Marktbedingungen ermöglichen. Der Roboter erkennt potenzielle Handelsmöglichkeiten und liefert präzise Signale, die helfen, den optimalen Zeitpunkt für den Einstieg und Ausstieg aus dem Handel zu bestimmen.

Automatisierte Effizienz: GoldPro bietet einen vollautomatischen Ansatz für den Goldhandel, der Ihnen emotionale Entscheidungen und die Ermüdung, die mit manuellem Handel verbunden sind, erspart. Der Roboter scannt automatisch den Markt, führt Datenanalysen durch und führt Trades gemäß den festgelegten Parametern aus, was die Erfolgschancen erhöht.


Benutzerfreundlichkeit: Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, dass GoldPro auch für Anfänger einfach zu bedienen ist. Die Benutzeroberfläche des Roboters ist einfach und intuitiv, sodass Sie problemlos mit dem Handel beginnen können. Konzentrieren Sie sich auf Ihre finanziellen Ziele, während GoldPro den Handel für Sie übernimmt.

Risikomanagement: Der Berater verfügt über mehrere Möglichkeiten zur Risikokontrolle, die Sie basierend auf Ihrem persönlichen Ansatz zum Konzept Risiko/Gewinn unabhängig konfigurieren können.

Handelsempfehlungen: Einzahlung ab 30 $ für ein Cent-Konto und ab 3.000 $ für ein Standardkonto, Standardeinstellungen für XAU USD, jeder Zeitrahmen ist geeignet, Sie können auf den Standard H1 setzen (TF wird im Berater festgelegt, externes TF-Diagramm spielt keine Rolle)

Support: Unser technisches Support-Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und beantwortet Ihre Fragen.

Werden Sie Teil einer wachsenden Community erfolgreicher Trader, die GoldPro bereits nutzen, um ihre Handelsergebnisse auf dem Goldmarkt zu verbessern. Unser Roboter bietet eine zuverlässige und effektive Lösung, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Bitte beachten Sie, dass der Handel mit Risiken verbunden ist und vergangene Wertentwicklungen keine Garantie für zukünftige Gewinne sind. Entscheiden Sie anhand Ihrer Erfahrung und Ihrer finanziellen Möglichkeiten, ob der Goldhandel mit GoldPro für Sie geeignet ist.


Bewertungen 3
Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 08:55 
 

I have always been skeptical about EA robots, but I must give high praise for this GoldPro robot, which has incredibly accurate trade entries. It consistently earns money every day. I am really very satisfied. So far, I have purchased an annual license, but when it expires, I will definitely be buying a permanent one. The support from Sergey is also very helpful and assists with everything. I can really recommend it to everyone. Marek

teejay77
441
teejay77 2024.10.17 12:58 
 

great ea with good support from the author ..thank you it works like a dream

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Auswahl:
gidge
168
gidge 2025.11.23 07:02 
 

no good

Sergey Batudayev
26020
Antwort vom Entwickler Sergey Batudayev 2025.11.23 11:29
Hello.
If you had any issues with the EA, you could write in the Discussion section — I always provide full support.
In your case, I already prepared and sent you custom set files and helped with your broker settings.
A one-word review without any explanation does not reflect the EA’s real performance or the actual situation. Best regards, Sergey.
Forexcz74
189
Forexcz74 2025.02.21 08:55 
 

I have always been skeptical about EA robots, but I must give high praise for this GoldPro robot, which has incredibly accurate trade entries. It consistently earns money every day. I am really very satisfied. So far, I have purchased an annual license, but when it expires, I will definitely be buying a permanent one. The support from Sergey is also very helpful and assists with everything. I can really recommend it to everyone. Marek

teejay77
441
teejay77 2024.10.17 12:58 
 

great ea with good support from the author ..thank you it works like a dream

Antwort auf eine Rezension