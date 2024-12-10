Aura Neuron MT4
- Experten
- Stanislav Tomilov
- Version: 1.965
- Aktualisiert: 1 November 2025
- Aktivierungen: 10
Preis: 1000 $, 3/10 übrig, nächster Preis: 1250 $, Endpreis: 2000 $
Die Live-Ergebnisse könnt ihr hier sehen:
ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480
10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753
Aura Neuron ist auf langfristige, zuverlässige Leistung ausgelegt und wird von neuronalen Netzwerkalgorithmen angetrieben. Sein innovatives Design stellt sicher, dass keine riskanten Strategien wie Martingale- oder Grid-Trading verwendet werden, was es zu einer sicheren Option für den automatisierten Handel macht.
Info:
- Arbeitshandelspaare : XAUUSD, GOLD
- Zeitrahmen: H1
- Mindesteinzahlung: 100 $
- Mindesthebel 1:20
- Funktioniert mit jedem Broker, allerdings wird ein ECN-Broker empfohlen
Merkmale:
- Kein Martingal
- Kein Netzhandel
- Keine Mittelwertbildung
- Keine gefährlichen Techniken zur Geldverwaltung
- Harter Stop-Loss und Take-Profit für jeden Trade
- Stabile Ergebnisse seit 1999 mit 99,9 % Qualitätsangeboten
- Keine Sensibilität gegenüber Broker-Konditionen
- Einfach zu installieren und zu verwenden
- FTMO und Prop-Firma bereit
- Entspricht den FIFO-Regeln (Hedging muss in den EA-Einstellungen deaktiviert werden)
Was wurde getan, um eine Überoptimierung zu vermeiden?
- Walk-Forward-Optimierung: Teilen Sie historische Daten in Segmente auf, optimieren Sie einen Teil und testen Sie den nächsten, um eine Überanpassung zu vermeiden.
- Robustheitsprüfungen: Testen Sie Parametervariationen und wenden Sie zufälliges Rauschen an, um die Konsistenz der Strategie in verschiedenen Szenarien sicherzustellen.
- Mindestgewinnfaktor/Leistungskennzahlen: Legen Sie Schwellenwerte für wichtige Leistungskennzahlen fest, um die Auswahl übermäßig optimierter Parameter zu vermeiden.
- Parameterstabilität: Stellen Sie sicher, dass optimierte Parameter unter unterschiedlichen Marktbedingungen stabil bleiben.
- Kontrolle der Datenschnüffel-Verzerrung: Legen Sie die Testzeiträume nach dem Zufallsprinzip fest und verwenden Sie mehrere Datensätze, um das Herauspicken günstiger Ergebnisse zu verhindern.
- Cross-Market-Tests: Testen Sie die Strategie mit verschiedenen Instrumenten, um ihre Robustheit unter unterschiedlichen Marktbedingungen sicherzustellen.
- Begrenzung der Optimierungszyklen: Beschränken Sie die Anzahl der Optimierungsläufe, um eine übermäßige Kurvenanpassung zu vermeiden.
- Zufälliges Rauschen zu den Daten hinzufügen: Fügen Sie während der Optimierung zufälliges Rauschen zu den historischen Daten hinzu, um das Auswendiglernen bestimmter Preisbewegungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie fest codierte Daten: Verwenden Sie dynamische Variablen anstelle von statischen historischen Daten, um Flexibilität beim Echtzeithandel zu gewährleisten.
- Optimierung durch genetische Algorithmen: Verwenden Sie genetische Algorithmen, um vielversprechende Parametersätze zu priorisieren, ohne jede Kombination zu testen. Dadurch wird das Risiko einer Überoptimierung verringert.
Risikowarnung : Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Garant für zukünftige Ergebnisse. Wie bei jedem Handelssystem kann Aura Neuron weiterhin ein Verlustrisiko bergen.
tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!