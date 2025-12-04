Golden Mirage mt4

Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis!
Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis: $399

Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter, der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M5-Zeitrahmen für XAUUSD (GOLD).

Es verfügt über eine robuste, voroptimierte Konfiguration, die eine zuverlässige Leistung auf dem empfohlenen Symbol und Zeitrahmen gewährleistet. Die Standardparameter sind sowohl für das Backtesting als auch für den Live-Handel geeignet.


Wichtige Informationen aufgedeckt

Hinterlassen Sie nach dem Kauf ein Feedback, um eine kostenlose Kopie vonStratos Mistral EA zu erhalten!(Alle zukünftigen Updates enthalten) -> Für weitere Informationen, kontaktieren Sie mich per mql5 Nachricht.


Hauptmerkmale

- Voroptimiert & benutzerfreundlich: Keine Notwendigkeit für komplexe Einrichtung oder Optimierung. Die Standardeinstellungen sind bereit für den Live-Handel und Backtesting. Dennoch können Sie den EA nach Belieben anpassen.
- Erweiterte Signalgenerierung: Nutzt eine ausgeklügelte Kombination aus RSI-Analyse, dynamischer Erkennung von Hoch-/Tiefständen, gleitenden Durchschnitts-Trendfiltern und Adx-basierter Marktstärkebewertung, um präzise und zeitnahe Handelseinstiege zu ermöglichen.
- Professionelles Risikomanagement: Mit Autolot, Risikolevel-Anpassung, Spread-Filter und einzigartiger magischer Zahl für sicheren und organisierten Handel.


    Warum Golden Mirage wählen?

    - Kompatibilität mit Prop-Firmen : 100% kompatibel mit den Anforderungen von Prop-Firmen, handeln Sie mit Vertrauen auf finanzierten Konten. Enthält spezielle Einstellungen für den Handel mit Prop-Firmen, wie z.B. Prop Firm Max DD Percentage und Prop Firm Max Daily DD.
    - Bewährte Methodik: Entwickelt durch strenge Tests, robuste Optimierung und reale Handelserfahrung, kein Marketing-Hype, nur ehrliche Ergebnisse.
    - Transparent & ehrlich: Keine "KI/ML/Quantum"-Schlagworte, nur ein solides, professionelles Handelssystem, das für echte Leistung gebaut wurde.


      Download here the: Quick Start Guide


      Handelsempfehlungen

      Symbol XAUUSD (Gold)
      Zeitrahmen M5
      Test von 2003
      Einstellungen Standard (voroptimiert)
      Makler Niedriger Spread erforderlich
      Minimale Einzahlung 500 USD (1000 USD empfohlen)
      Markteintritts-Methode Marktauftrag
      Test-Methode MT4: Verwenden Sie "Spread = 20" in den Testereinstellungen
      MT5: 1 Minute OHLC oder Every Tick
      Fifo-Konformität Ja mit eingestellter Datei


      Einstellungen Übersicht

      - Lot- und Risikomanagement: Flexible Autolot-Optionen, Risikolevel-Anpassung, Quadratwurzel-Skalierung für große Konten und eine eindeutige magische Zahl zur Handelsverfolgung.
      - Einstiegs-Filter : Erweiterte Signalfilterung mit anpassbarem RSI, ADX, gleitenden Durchschnitten und Erkennung von Hoch-/Tiefständen.
      - Prop Firm & Sicherheitskontrollen: Dedizierte Prop-Firm-Einstellungen, maximale Drawdown-Limits, Spread-Filter und Verlustbegrenzungsfunktionen.
      - Handelszeitplan & Auftragsmanagement: Benutzerdefinierte Handelsfenster, Tagesauswahl, Rasterverwaltung und Kauf-/Verkaufsberechtigungen.
      - Gewinnmitnahme und Abschluss: Konfigurierbare Gewinnmitnahme, spezielle Regeln für Erstaufträge und eine Logik für das Schließen am Ende der Kerze.
      - Schnittstelle : Anpassbare Chart-Anzeige und integriertes Bedienfeld.

        Eine ausführliche Erläuterung aller Einstellungen finden Sie in der kommenden Schnellstartanleitung. Für weitere Unterstützung können Sie mich gerne kontaktieren!


        Empfohlene Produkte
        Matrix Arrow EA MT4
        Juvenille Emperor Limited
        5 (8)
        Experten
        Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
        Project Infinity
        Sergey Yarmish
        Experten
        Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
        The Arrow Scalper
        Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
        1 (2)
        Experten
        Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
        FREE
        Blue CARA MT4
        Duc Anh Le
        Experten
        | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
        SMC Venom Model BPR
        Ivan Butko
        Indikatoren
        Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
        Vizzion
        Joel Protusada
        Experten
        Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
        Gyroscopes
        Nadiya Mirosh
        Experten
        Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
        Ea Tw79 Macd Grid Scalping
        Tufan Gocmen
        Experten
        Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
        ET9 for MT4
        Hui Qiu
        5 (3)
        Experten
        ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT4 Aktualisiert 4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren, MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com/e
        Royal Dutch Skunk
        Sayan Vandenhout
        Experten
        ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
        GMMA Trade X
        Yu Xin Pu
        Experten
        GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
        Smart Gold Digger
        Reward Ndunga Mubita
        Experten
        Überblick Smart Gold Digger ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor für XAUUSD, der mit einem fortschrittlichen Algorithmus aus einer Kombination von überverkauften/überkauften RSI-Niveaus und leistungsstarken Pin-Bar-Kerzenleuchter-Formationen hochwahrscheinliche Umkehr-Setups nutzt. Er wurde für moderne Trader entwickelt und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und Sicherheit, was ihn ideal für Scalping, kurze Schwankungen und die Einhaltung der Pro
        GoldenTrend
        Aliaksandr Sych
        Experten
        GoldenTrend - ein hochfrequenter Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gewinne aus kleinsten Marktbewegungen zu erzielen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen für die Preis- und Volumenanalyse und eröffnet täglich Dutzende von hochpräzisen Trades mit minimalem Risiko. Warum GoldenTrend? Монитор Ultraschnelle Trades : Erzielen Sie Gewinne bei Bewegungen von 5-15 Pips. Ideal für ECN-Konten mit niedrigen Spreads. Adaptive Strategie : Passt sich automatisch
        Smart Funded Hft
        Barbaros Bulent Kortarla
        4.82 (65)
        Experten
        Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
        Noize Absorption Index MT4
        Ekaterina Saltykova
        5 (1)
        Indikatoren
        Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
        Indicement MT4
        Profalgo Limited
        5 (2)
        Experten
        Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
        Benj hybrid EA mararm
        Benjamin Allip
        Experten
        BENJ HYBRID EA (Martingalarm) Ihr professionelles Handels-Cockpit: Mapped ATR - Dual-Limit Logik - Täglicher P&L Wächter Wichtiger Hinweis: Nach dem Kauf, kontaktieren Sie bitte über Telegram @CryptomanPh für die Installation Anleitung und Einstellung, und aktualisierte Version (für Lebensdauer Kauf nur). Warum Trader BENJ HYBRID EA wählen BENJ HYBRID EA ist mehr als ein einfacher Handelsroboter - es ist ein komplettes Ausführungs-, Analyse- und Risikomanagementsystem . Dieser EA wurde für
        Gold Titan King Scalper
        Dodong Christian Arnon
        Indikatoren
        Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
        Correlation Beast EA
        Rodrigo Rethka Goncalves
        Experten
        Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
        PipFinite EA Breakout EDGE
        Karlo Wilson Vendiola
        5 (5)
        Experten
        Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
        Hedging Forex EA1
        Samir Arman
        5 (2)
        Experten
        ️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
        Harvest GOLD
        Sayan Vandenhout
        Experten
        Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
        Black Out EA
        Jason Thato Hartley
        Experten
        Danke, dass Sie uns besuchen. Wir möchten Ihnen unseren neuen BLACK OUT EA vorstellen, der mit einem gleitenden Durchschnittsindikator für besseren Handel ausgestattet ist. Dieser EA öffnet und schließt Trades für Sie, ohne dass Sie sich selbst stressen müssen. Sie können mit jedem Broker und jedem Zeitrahmen handeln, es gibt keine Einschränkungen!!! Sie können Ihre Lotgröße in den EA-Einstellungen leicht erhöhen. Backtest wurde für zwei Monate durchgeführt. bleiben Sie dran für mehr !!!
        Gold Crazy EA MT4
        Nguyen Nghiem Duy
        Experten
        Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
        Reef Scalper
        Charles Crete
        Experten
        Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
        HMA Trend Expert
        Alexander Fedosov
        5 (1)
        Experten
        Der HMA-Trend-Roboter für professionelle Trader arbeitet mit einer Reihe von gleitenden Hull-Durchschnitten (HMA ). Advisor-Parameter Use Trade Panel - Verwenden Sie das visuelle Panel, um den Roboter zu konfigurieren und zu handeln. Lot - Lotgröße für einen Markteintritt. Take Profit(Punkte) - Take Profit für eine offene Order. Stop Loss(Punkte) - Stop Loss für einen offenen Auftrag. Max Spread(0 - deaktiviert) - Maximal zulässiger Spread, mit dem Sie in den Markt einsteigen können. 0 - deaktiv
        Meta Sniper
        Samir Tabarcia
        Experten
        Anforderungen Optimiert für die Arbeit mit EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Für den Zeitrahmen 4H. *(Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 300 $ für jedes Paar) für anfängliches Lot auf 0.10 gesetzt, Meine Lieblings-Paar sind (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warnung es wird SALE nur 5 Kopien bei 60$ Dann wird es bis zu 200$ aktualisiert werden Sie können es verwenden, wie es ist, für neue Set-Dateien werden hinzugefügt werden (Kommentare) ECN Broker mit
        Karman
        Vladislav Filippov
        Experten
        Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
        MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
        Andre Tavares
        Experten
        MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
        Goal Time
        Mourad Ezzaki
        Experten
        GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
        Käufer dieses Produkts erwarben auch
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (172)
        Experten
        Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (16)
        Experten
        Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.6 (20)
        Experten
        Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.6 (10)
        Experten
        AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
        Quantum King MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        Experten
        Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
        Aura Neuron MT4
        Stanislav Tomilov
        4.58 (12)
        Experten
        Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
        Blox
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        5 (2)
        Experten
        Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
        HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
        Martin Alejandro Bamonte
        3.67 (3)
        Experten
        ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        Experten
        Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
        The Infinity EA MT4
        Abhimanyu Hans
        3.83 (29)
        Experten
        KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
        AlphaCore System MT4
        Evgeniy Zhdan
        5 (1)
        Experten
        AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
        HFT Pass Prop Firm MT4
        Lo Thi Mai Loan
        5 (26)
        Experten
        24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
        CyNera MT4
        Svetlana Pawlowna Grosshans
        2.81 (16)
        Experten
        CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
        KonokaSystemNEO
        Nobuyoshi Murase
        1 (1)
        Experten
        KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
        The Gold Reaper MT4
        Profalgo Limited
        4.58 (31)
        Experten
        PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
        The Golden Way
        Lin Lin Ma
        Experten
        The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
        EvoTrade EA MT4
        Dolores Martin Munoz
        Experten
        EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
        Stock Indexes EA MT4
        MQL TOOLS SL
        4 (4)
        Experten
        Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
        Multi Gold Ai Robot
        Nirundorn Promphao
        5 (1)
        Experten
        Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
        Big Forex Players MT4
        MQL TOOLS SL
        4.81 (42)
        Experten
        Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
        W Drive Forex AI EA Pro MT4
        Abhimanyu Hans
        5 (2)
        Experten
        Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
        Aurum AI mt4
        Leonid Arkhipov
        4.94 (31)
        Experten
        UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
        Fundamental hunter
        Sara Sabaghi
        Experten
        Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
        Dark Algo
        Marco Solito
        4.66 (62)
        Experten
        Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
        The Tinga Tinga EA Updated
        Allistair Kabelo Mandow
        Experten
        $10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
        GoldMiner mt4 pro
        Van Hoa Nguyen
        Experten
        GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
        MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
        Mahmud Hisso
        Experten
        MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
        Opening Range Breakout Master
        Thushara Dissanayake
        Experten
        Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
        Gold Trade Pro
        Profalgo Limited
        4.61 (23)
        Experten
        Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
        ThraeX
        Vasile Verdes
        3.25 (4)
        Experten
        ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
        Weitere Produkte dieses Autors
        Golden Mirage mt5
        Michela Russo
        4.71 (28)
        Experten
        Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
        Stratos Mistral mt4
        Michela Russo
        Experten
        EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
        Stratos Goldwind mt5
        Michela Russo
        4.67 (238)
        Experten
        Stratos Goldwind ist ein innovativer Handelsroboter für den Goldhandel , der die fortschrittlichen Fähigkeiten des Stratos Pali Indikators nutzt. Dieser EA verbessert die Handelspräzision mit 10 verschiedenen Strategien . Stratos Goldwind ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und bietet eine anpassungsfähige und benutzerfreundliche Schnittstelle, die komplexe Handelsentscheidungen vereinfacht. Erleben Sie die nächste Stufe des automatisierten Handels mit Stratos Goldwind
        FREE
        Stratos Zephyr mt5
        Michela Russo
        4.75 (174)
        Experten
        Stratos Zephyr ist ein hochmoderner Handelsroboter , der für den Devisenmarkt entwickelt wurde und die Stärke des Relative Strength Index (RSI) Indikators nutzt. Mit 10 ausgefeilten Strategien ist Stratos Zephyr so konzipiert, dass er eine breite Palette von Handelsvorlieben abdeckt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Stratos Zephyr bietet Ihnen ein dynamisches und intuitives Handelserlebnis, das sicherstellt, dass Sie in der schnelll
        FREE
        Stratos Pali mt5
        Michela Russo
        4.5 (8)
        Indikatoren
        Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
        Stratos Bora mt5
        Michela Russo
        4.71 (129)
        Experten
        Stratos Bora ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Er wurde entwickelt, um die Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators zu nutzen, und bietet 12 Strategien, um den Stil jedes Händlers zu bedienen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Stratos Bora bietet Ihnen eine nahtlose Handelserfahrung und stellt sicher, dass Sie immer an der Spitze der Marktchancen sind. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich per mql5
        FREE
        Stratos Mistral mt5
        Michela Russo
        5 (1)
        Experten
        EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
        Stratos Goldwind
        Michela Russo
        4.67 (180)
        Experten
        Stratos Goldwind ist ein innovativer Handelsroboter für den Goldhandel , der die fortschrittlichen Fähigkeiten des Stratos Pali Indikators nutzt. Dieser EA verbessert die Handelspräzision mit 10 verschiedenen Strategien . Stratos Goldwind ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet und bietet eine anpassungsfähige und benutzerfreundliche Schnittstelle, die komplexe Handelsentscheidungen vereinfacht. Erleben Sie die nächste Stufe des automatisierten Handels mit Stratos Goldwind
        FREE
        Stratos Pali
        Michela Russo
        5 (4)
        Indikatoren
        Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
        Stratos Zephyr
        Michela Russo
        4.53 (51)
        Experten
        Stratos Zephyr ist ein hochmoderner Handelsroboter , der für den Devisenmarkt entwickelt wurde und die Stärke des Relative Strength Index (RSI) Indikators nutzt. Mit 10 ausgefeilten Strategien ist Stratos Zephyr so konzipiert, dass er eine breite Palette von Handelsvorlieben abdeckt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Stratos Zephyr bietet Ihnen ein dynamisches und intuitives Handelserlebnis, das sicherstellt, dass Sie in der schnelll
        FREE
        Stratos Bora
        Michela Russo
        4.71 (69)
        Experten
        Stratos Bora ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Er wurde entwickelt, um die Kraft des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators zu nutzen, und bietet 12 Strategien, um den Stil jedes Händlers zu bedienen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Stratos Bora bietet Ihnen eine nahtlose Handelserfahrung und stellt sicher, dass Sie immer an der Spitze der Marktchancen sind. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich per mql
        FREE
        Spider Crazy Pro
        Michela Russo
        4.78 (127)
        Experten
        Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Jetzt kaufen! Spider Crazy Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist ein komplettes System mit 11 Strategien in 1 EA . Dieser Roboter öffnet eine große Anzahl von Aufträgen . Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich über mql5, um eine kostenlose Kopie von Squirrel Trader Pro zu erhalten! Diese Expert Advisor nicht verwenden Arbitrage oder Breakout,
        Dragon Scalper Pro
        Michela Russo
        4.63 (56)
        Experten
        Dragon Scalper Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist ein Trend Following System, das hauptsächlich während der asiatischen Sessions handelt. Dieser EA ist Fifo Compatible . Expert Advisor nicht verwenden Arbitrage oder Hochfrequenzhandel, dann sehen wir einen hohen Widerstand gegen Schlupf. Wichtige Informationen aufgedeckt Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Eagle Scalper Pro erhalten ! (Alle zukünftigen Updates enthalten) ->
        Lizard Scalper Pro
        Michela Russo
        4.07 (15)
        Experten
        Lizard Scalper Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist ein Counter-Trend-System, das hauptsächlich während der asiatischen und NY-Sitzungen handelt. Expert Advisor nicht verwenden Raster, Martingale , Arbitrage oder Hochfrequenzhandel . Fester und sichtbarer Stop Loss und Take Profit Wichtige Informationen aufgedeckt Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Eagle Scalper Pro erhalten ! (Alle zukünftigen Updates enthalten) -> Um es zu
        Snake Crazy Pro
        Michela Russo
        4.44 (9)
        Experten
        Snake Crazy Pro is at   discount Price only Today, at 50%   of the Original Price! Snake Crazy Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist ein komplettes System mit 11 Strategien in 1 EA . Dieser Roboter öffnet eine große Anzahl von Aufträgen . Bitte beachten Sie, dass dieser EA über 1300% Live-Handelsgewinn in REAL ACCOUNT gemacht: https://www.mql5.com/en/signals/799160 Wichtige Informationen aufgedeckt Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose K
        Turtle Scalper Pro
        Michela Russo
        4.81 (26)
        Experten
        Turtle Scalper Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist eine Mischung aus Trend Following und Counter Trend System. Backtest Now! Dieser Expert Advisor verwendet keine Arbitrage , Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien . Alle Trades sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt. Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Spider Crazy Pro erhalten ! (Alle zukünftigen Updates enthalten) -> Um e
        Squirrel Trader Pro
        Michela Russo
        5 (5)
        Experten
        Squirrel Scalper Pro ist ein Handelsroboter für den Handel mit Indizes. Dies ist ein Trend-Following-System . jetzt Backtest! Dieser Expert Advisor verwendet keine Arbitrage , Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien . Alle Trades sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt. Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Panther Trader Pro zu erhalten (alle zukünftigen Updates inbegriffen) -> Um es zu erhalten, k
        Gold Butterfly Scalper Pro
        Michela Russo
        4.43 (7)
        Experten
        Gold Butterfly Scalper Pro ist ein Handelsroboter für den Handel mit GOLD . Dies ist eine Mischung aus Trend Following und Counter Trend System. Backtest Now! Dieser Expert Advisor verwendet keine Arbitrage , Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien . Alle Trades sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt -> Verhältnis 1:1 . Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Turtle Scalper Pro zu erhalten ! (oder ei
        Hippo Trader Pro
        Michela Russo
        4.31 (54)
        Experten
        1 pieces left to price increase (399 -> 599) Hippo Trader Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Es handelt sich um ein Trendfolgesystem, das hauptsächlich während der asiatischen und europäischen Session handelt. Der EA wurde über einen Zeitraum von 17 Jahren Stresstests unterzogen und besteht jedes Jahr mit einem sehr vorteilhaften Gewinn/Drawdown-Verhältnis. Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie eines ande
        Llama Crazy Pro MT5
        Michela Russo
        5 (1)
        Experten
        Llama Crazy Pro MT5 ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist ein komplettes System mit 11 Strategien in 1 EA . Dieser Roboter öffnet eine große Anzahl von Aufträgen . Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Scorpion Crazy Pro MT5 zu erhalten (alle zukünftigen Updates enthalten) -> Um es zu erhalten, kontaktieren Sie mich bitte per mql5 Nachricht oder E-Mail! Dieser Expert Advisor nicht verwenden Arbitrag
        Hippo Trader Pro MT5
        Michela Russo
        4.76 (17)
        Experten
        2 pieces left to price increase   (399 -> 599)  Hippo Trader Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Es handelt sich um ein Trendfolgesystem, das hauptsächlich während der asiatischen und europäischen Session handelt. Der EA wurde über einen Zeitraum von 17 Jahren Stresstests unterzogen und besteht jedes Jahr mit einem sehr vorteilhaften Gewinn/Drawdown-Verhältnis. Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie eines a
        Auswahl:
        Keine Bewertungen
        Antwort auf eine Rezension