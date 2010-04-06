Bazooka EA

Bazooka EA – Trend- und Momentum-Expert Advisor für MT4

Die Standardeinstellungen sind für einen Backtest des EA auf dem M15-Timeframe mit der Methode 'Nur Eröffnungspreise' (Open Prices) von 2024 bis heute konfiguriert. Die korrekten Einstellungen für andere Timeframes finden Sie im Bereich 'Kommentare'.

Bazooka EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der für den Handel von gerichteten Marktbewegungen entwickelt wurde.
Der EA kombiniert Trendbestätigung mit Momentum-Filterung, um kontrollierte Einstiege und diszipliniertes Positionsmanagement zu ermöglichen und übermäßigen Handel zu vermeiden.

Bazooka EA richtet sich an Trader, die strukturierte, regelbasierte Handelssysteme mit konfigurierbarem Risikomanagement bevorzugen.

Strategiebeschreibung

Bazooka EA analysiert die Marktbedingungen anhand einer Kombination aus:

  • Trendrichtungserkennung auf Basis von gleitenden Durchschnitten

  • Momentum-Bestätigung mithilfe des RSI

  • strenger Prüfung aller Handelsbedingungen vor der Orderausführung

Positionen werden nur eröffnet, wenn Trend- und Momentum-Bedingungen übereinstimmen. Dadurch wird der Handel in Seitwärtsphasen und in Bereichen mit geringer Erfolgswahrscheinlichkeit reduziert.

Positions- und Trade-Management

Der Expert Advisor bietet flexible und transparente Optionen für das Positionsmanagement:

  • feste Stop Loss- und Take Profit-Werte

  • Schließen von Positionen bei entgegengesetzten Signalen

  • Schließen von Positionen bei Trendwechsel

  • Begrenzung der maximalen Anzahl gleichzeitiger Positionen

  • Kontrolle von Slippage und Orderausführung

Alle Positionen werden automatisch gemäß den gewählten Einstellungen verwaltet.

Risikomanagement

Bazooka EA verfügt über integrierte Funktionen für Geld- und Risikomanagement:

  • einstellbare Positionsgröße (Lot Size)

  • Begrenzung der gleichzeitig offenen Trades

  • Schutz durch maximal zulässigen Floating-Verlust

  • eindeutige Magic Number für den parallelen Einsatz mehrerer Expert Advisors

Der EA verwendet kein Martingale-System, kein Grid-Trading, kein Averaging und keine Absicherungsstrategien.

Einstellungen und Anpassung

Alle wichtigen Parameter sind als Eingaben verfügbar, sodass der Expert Advisor an unterschiedliche Symbole, Zeitrahmen und Handelsstile angepasst werden kann.
Der EA kann im MetaTrader Strategy Tester getestet und optimiert werden.

Empfohlene Einsatzbedingungen

  • Zeiteinheiten: M1, M5, M15

  • Handelsinstrumente: Forex-Hauptwährungspaare, Gold, Indizes

  • Kontotyp: MT4-Konten mit Hedging-Unterstützung

  • Broker: Broker mit niedrigen Spreads / ECN empfohlen

Zentrale Eigenschaften

  • Trend- und Momentum-basierte Handelslogik

  • vollautomatische Trade-Ausführung

  • klares und nachvollziehbares Verhalten

  • keine hochriskanten Handelsmethoden

  • geeignet für langfristige Tests und Nutzung

Wichtige Hinweise

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden.
Ergebnisse aus dem Strategy Tester stellen keine Garantie für zukünftige Resultate dar.
Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird empfohlen, den Expert Advisor auf einem Demokonto zu testen und die Risikoparameter sorgfältig einzustellen.


