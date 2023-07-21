Gold Trade Pro

4.61

New live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890

Live Signal high risk: https://www.mql5.com/en/signals/2242498

Live Signal Set

Prop Firm Set

Parameter overview



Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings mit einem großen Unterschied: Dies ist eine echte Handelsstrategie.

Was meine ich mit „echter Handelsstrategie“?  Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, handelt es sich bei fast allen Gold-EAs auf dem Markt um einfache Grid-/Martingal-Systeme, die Trades hinzufügen, wenn der Markt gegen die Ausgangsposition geht. 

Sie werden oft als „neuronales Netzwerk/KI/maschinelles Lernen“ getarnt, aber wenn Sie ein wenig Erfahrung mit Forex und EAs haben, können Sie sie leicht als einfache Gitter und Martingalsysteme identifizieren, die sehr riskant sind.

Auch wenn diese Art von Strategie bei Backtests gut aussieht (geradliniges Line-up, oft sogar manipuliert in den Tests, um mehr Verkäufe zu erzielen), scheitert sie am Ende ausnahmslos immer mit einem Margin Call und der Vernichtung des gesamten Handelskontos.

Ich sehe, dass es immer wieder passiert.  Warum?  Denn Gold ist ein sehr volatiles Instrument und trotz der schönen Backtests wird es in Zukunft zu einer großen Bewegung gegen ein Grid/Martingal-Setup kommen. 

Fallen Sie nicht auf die „perfekten Backtests“ von EAs herein. Im realen Handel gibt es keine klare Linie. Wenn der Backtest also zu gut aussieht, um wahr zu sein, ist er es immer.


Hier unterscheidet sich Gold Trade Pro.  Es wird kein riskanter Handelsstil verwendet, sondern eine eher einfache Handelsstrategie, die auf Ausbrüchen täglicher Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert.  Diese Strategie ist für ein volatiles Paar wie Gold sehr effektiv.

Jeder Trade hat von Anfang an einen TP und einen SL, und der EA verwendet einen abschließenden SL, um das Risiko zu minimieren und die Gewinne zu maximieren, wenn sich der Preis in die richtige Richtung bewegt.

Gold Trade Pro verfügt bereits über 7 verschiedene Strategien, die nahtlos zusammenarbeiten.  Das Ergebnis ist eine sehr stabile Wachstumskurve, mit einigen Verlusten hier und da (aber zumindest nicht manipuliert, um Sie zu täuschen).

Ich biete ehrliche EAs mit bewährten Strategien.


Einrichten des EA:

Empfohlenes Paar:    XAUUSD/GOLD

Zeitrahmen  : Täglich

Mindestguthaben  : 200 $


Die Einrichtung ist sehr einfach.  Öffnen Sie einfach einen Gold-Chart im täglichen Zeitrahmen, ziehen Sie den EA auf den Chart und legen Sie die Lotgrößeneinstellungen fest. 

Für Konten mit geringem Kontostand (200–400 $) empfehle ich, nur die Strategien 2,4 und 7 zu verwenden, da diese die geringsten Drawdowns aufweisen.

Risikoeinstellungen: Ich empfehle, das „Risiko pro Trade“ zu verwenden und mit 1 % Risiko pro Trade zu beginnen.  Wenn Sie sich wohl fühlen, können Sie das Risiko jederzeit erhöhen.


Es wird dringend empfohlen, zunächst einige Backtests durchzuführen und dann mit einem Demokonto zu beginnen.  Auf diese Weise bekommen Sie ein Gefühl dafür, was Sie beim Live-Handel erwartet.


Wenn Sie Fragen zum EA oder seiner Einrichtung haben, kontaktieren Sie mich bitte per Privatnachricht


Live-Ergebnisse folgen in Kürze!



Bewertungen 27
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho
766
Joao Maria Da Costa De Macedo Jara De Carvalho 2025.10.17 15:37 
 

I’ve been using this EA and I absolutely love it. It doesn’t take many trades, but it’s extremely precise. The strategy is very solid and reliable. Perfect for those who prefer quality over quantity. Highly recommended! Tks Wim!

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:28 
 

The EA is excellent, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Ray Georgiou
21
Ray Georgiou 2024.07.08 19:22 
 

I have back tested the free demo. Now using the EA in my Demo account it is set to capture breakouts looks promising but Gold has hit a patch of lower volatility so waiting to see how the EA handles the next leg up or sell off. Have not run on my real money trading account yet.

12
Antwort auf eine Rezension