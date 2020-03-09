



IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal: KLICKEN SIE HIER MT5-Version: HIER KLICKEN

Quantum King-Kanal: Klicken Sie hier



***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details!



Regel Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader





Quantum King EA Es vereint die Stärke eines strukturierten Rasters und die Intelligenz des adaptiven Martingale-Systems in einem nahtlosen System – entwickelt für AUDCAD auf M5 und gebaut für Anfänger wie Profis, die ein stetiges, kontrolliertes Wachstum anstreben.





Quantum King EA ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar AUDCAD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Es kombiniert die Struktur einer Grid-Strategie mit der adaptiven Erholungslogik des Martingale-Systems und bildet so ein System, das Handelsgeschäfte in allen Marktphasen intelligent verwaltet.





Entwickelt für Zugänglichkeit und Konsistenz, Quantenkönig ist ideal für Trader, die ihr Kapital ohne ständiges manuelles Eingreifen vermehren möchten. Die Einrichtung ist einfach, die Ausführung schnell und die Performance ausgewogen – was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen macht.





Der Algorithmus passt sich dynamisch an die Volatilität an, indem er sein Netz erweitert oder verkleinert, um Gleichgewicht und Effizienz aufrechtzuerhalten. Dieses intelligente Verhalten ermöglicht Quantenkönig aktiv handeln und gleichzeitig unnötige Risiken minimieren.



