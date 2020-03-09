Quantum King MT4
- Experten
- Bogdan Ion Puscasu
- Version: 2.3
- Aktivierungen: 10
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader
***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details!
IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Sonderpreis zur Markteinführung
Live-Signal: KLICKEN SIE HIERMT5-Version: HIER KLICKEN
Quantum King-Kanal: Klicken Sie hier
Regel Ihr Handel mit Präzision und Disziplin.
Quantum King EA Es vereint die Stärke eines strukturierten Rasters und die Intelligenz des adaptiven Martingale-Systems in einem nahtlosen System – entwickelt für AUDCAD auf M5 und gebaut für Anfänger wie Profis, die ein stetiges, kontrolliertes Wachstum anstreben.
Quantum King EA ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar AUDCAD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Es kombiniert die Struktur einer Grid-Strategie mit der adaptiven Erholungslogik des Martingale-Systems und bildet so ein System, das Handelsgeschäfte in allen Marktphasen intelligent verwaltet.
Entwickelt für Zugänglichkeit und Konsistenz, Quantenkönig ist ideal für Trader, die ihr Kapital ohne ständiges manuelles Eingreifen vermehren möchten. Die Einrichtung ist einfach, die Ausführung schnell und die Performance ausgewogen – was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen macht.
Der Algorithmus passt sich dynamisch an die Volatilität an, indem er sein Netz erweitert oder verkleinert, um Gleichgewicht und Effizienz aufrechtzuerhalten. Dieses intelligente Verhalten ermöglicht Quantenkönig aktiv handeln und gleichzeitig unnötige Risiken minimieren.
Der Expert Advisor wurde speziell für das Währungspaar AUDCAD optimiert und nutzt dessen stabile, sich wiederholende Kursbewegungen, um präzise und beständig Gewinne zu erzielen.
Hauptmerkmale
- Vollautomatisierter Handel für AUDCAD (M5)
- Hybrid aus Gitter und Martingal mit adaptiver Steuerung
- Geeignet für Anfänger und Profis gleichermaßen
- Funktioniert auch mit kleinen Einlagen – mindestens 200 $.
- Optimiert für langfristige Stabilität und Kapitalerhalt
- Einfache Installation und sofort einsatzbereit
Empfehlungen
- Währungspaar: AUDCAD
- Zeitrahmen: M5
- Mindesteinzahlung: 200 $; Empfohlene Einzahlung: 500 $ oder mehr
- Kontotyp: ECN, Raw oder Razor (sehr niedrige Spreads)
- Hebelwirkung: 1:100
- Kontotyp: Hedge
- Empfohlene Broker: I C Markets, IC Trading
Für die beste Performance sollten Sie immer Konten mit niedrigem Spread verwenden.
Kontaktieren Sie mich privat, um empfohlene Broker und das offizielle Einrichtungshandbuch zu erhalten.
Quantum King EA Verbindet Struktur, Intelligenz und Zugänglichkeit in einem leistungsstarken System.
Es ist darauf ausgelegt, mit Zuversicht zu handeln – konsistent, effizient und immer unter Kontrolle.
Egal, ob Sie klein anfangen oder ein größeres Portfolio verwalten, Quantenkönig bietet Ihnen ein professionelles Werkzeug, das mit der Eleganz der Quantum-Serie veredelt ist.
Handeln Sie mit Vertrauen. Handeln Sie mit Ausgewogenheit. Handel mit dem König .