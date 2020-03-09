Quantum King MT4

Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

Sonderpreis zur Markteinführung

Live-Signal:   KLICKEN SIE HIER

MT5-Version: HIER KLICKEN


Quantum King-Kanal:   Klicken Sie hier

***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details!

Regel   Ihr Handel mit Präzision und Disziplin.

Quantum King EA   Es vereint die Stärke eines strukturierten Rasters und die Intelligenz des adaptiven Martingale-Systems in einem nahtlosen System – entwickelt für AUDCAD auf M5 und gebaut für Anfänger wie Profis, die ein stetiges, kontrolliertes Wachstum anstreben.

Quantum King EA   ist ein vollautomatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar AUDCAD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Es kombiniert die Struktur einer Grid-Strategie mit der adaptiven Erholungslogik des Martingale-Systems und bildet so ein System, das Handelsgeschäfte in allen Marktphasen intelligent verwaltet.

Entwickelt für Zugänglichkeit und Konsistenz,   Quantenkönig   ist ideal für Trader, die ihr Kapital ohne ständiges manuelles Eingreifen vermehren möchten. Die Einrichtung ist einfach, die Ausführung schnell und die Performance ausgewogen – was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen macht.

Der Algorithmus passt sich dynamisch an die Volatilität an, indem er sein Netz erweitert oder verkleinert, um Gleichgewicht und Effizienz aufrechtzuerhalten. Dieses intelligente Verhalten ermöglicht   Quantenkönig   aktiv handeln und gleichzeitig unnötige Risiken minimieren.

Der Expert Advisor wurde speziell für das Währungspaar AUDCAD optimiert und nutzt dessen stabile, sich wiederholende Kursbewegungen, um präzise und beständig Gewinne zu erzielen.

Hauptmerkmale

  • Vollautomatisierter Handel für AUDCAD (M5)

  • Hybrid aus Gitter und Martingal mit adaptiver Steuerung

  • Geeignet für Anfänger und Profis gleichermaßen

  • Funktioniert auch mit kleinen Einlagen – mindestens 200 $.

  • Optimiert für langfristige Stabilität und Kapitalerhalt

  • Einfache Installation und sofort einsatzbereit

Empfehlungen

  • Währungspaar: AUDCAD

  • Zeitrahmen: M5

  • Mindesteinzahlung: 200 $; Empfohlene Einzahlung: 500 $ oder mehr

  • Kontotyp: ECN, Raw oder Razor (sehr niedrige Spreads)

  • Hebelwirkung: 1:100

  • Kontotyp: Hedge

  • Empfohlene Broker: I C Markets, IC Trading
Für die beste Performance sollten Sie immer Konten mit niedrigem Spread verwenden.
Kontaktieren Sie mich privat, um empfohlene Broker und das offizielle Einrichtungshandbuch zu erhalten.

Quantum King EA   Verbindet Struktur, Intelligenz und Zugänglichkeit in einem leistungsstarken System.
Es ist darauf ausgelegt, mit Zuversicht zu handeln – konsistent, effizient und immer unter Kontrolle.

Egal, ob Sie klein anfangen oder ein größeres Portfolio verwalten,   Quantenkönig   bietet Ihnen ein professionelles Werkzeug, das mit der Eleganz der Quantum-Serie veredelt ist.

Handeln Sie mit Vertrauen. Handeln Sie mit Ausgewogenheit.   Handel mit dem König .

Empfohlene Produkte
The Grid Inside
Luiz Godoy
5 (1)
Experten
Das Grid Inside arbeitet im Gegentrend-Modus und eröffnet automatisch eine neue Order, wenn das Kursziel aufgrund der Fibonacci-Ebenen bei 23,6 und 73,6 erreicht wird. Wenn sich der Preis in die falsche Richtung bewegt, wird ein weiterer Auftrag mit einer berechneten Menge und Position eröffnet. Alle Positionen werden geschlossen, wenn das in den Einstellungen festgelegte Gewinnziel erreicht ist. Da TGI keinen Stop-Loss verwendet, empfehle ich Ihnen, nicht mehr auf Ihr Konto zu setzen, als Sie s
ReitakFX ProTrend EA
Boris Sedlar
5 (1)
Experten
Dies ist die automatisierte Version meines ProTrend-Indikators (20x5* Bewertungen) - bitte schauen Sie sich also zuerst an, wie der Indikator funktioniert - --- http s://www.mql5.com/en/mar ket/product/47367 ---- Der Indikator arbeitet auf der Grundlage der Ergebnisse mehrerer EMAs, mit einem speziellen Mittelwertbildungsalgorithmus. Die Ausgabe eines EMA ist die Eingabe für einen anderen EMA. Funktioniert auf Forex, Rohstoffen, Indizes, Aktien, Krypto, ... auf allen Zeitrahmen (aber empfehle
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Experten
Gemini Trump EA stellt eine hochentwickelte Weiterentwicklung der Grid-Handelssysteme dar. Im Gegensatz zu traditionellen Methoden, die sich auf die Anpassung des Systems an historische Daten stützen, wurde Gemini Trump EA entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen und die authentische Marktdynamik zu nutzen. Gemini verfügt über eine beeindruckende Reihe von Funktionen, die sowohl auf Komfort als auch auf Leistung ausgelegt sind. Mit seinem One Chart Setup können Sie alle unterstüt
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Experten
Erschließen Sie die Macht des intelligenten Handels mit SmartDCA Trader! SmartDCA Trader ist Ihr ultimativer Begleiter in der dynamischen Welt des Devisenhandels. Dieser Expertenberater nutzt die hocheffektive Dollar-Cost Averaging (DCA)-Strategie und wurde entwickelt, um Ihre Trades zu optimieren, Risiken zu minimieren und Gewinne zu maximieren - alles mit Präzision und Einfachheit. Warum SmartDCA Trader wählen? Leistungsstarke DCA-Strategie: Passt die Positionen bei Marktschwankungen automatis
Sharp EA MT4
Mansour Babasafary
3.67 (3)
Experten
Ein trendbasierter Experte Dieser Experte prognostiziert die Zukunft anhand von Trendmustern und Trendindikatoren sowie kurz- und langfristigen Berechnungen. Trends ändern sich in den unteren Zeitrahmen schnell, daher ist dieser Experte für M30 und darüber geeignet. In diesem Experten haben wir versucht, Währungspaare zu verwenden, die mit unserer Strategie übereinstimmen. Bestes Währungspaar: Euro Dollar In diesem Experten werden Dutzende von verschiedenen Indikatoren und Dutzende von verschied
Reactor EA MT4
Berat Cakan
Experten
Reactor MT4 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel. Er basiert auf vielen Indikatoren . Der Expert wurde über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum für die Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDJPY M15 mit hervorragenden Ergebnissen getestet. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Meine Tests wurden mit dem realen Tick-Datum mit 99,90% Genauigkeit , aktuellem Spread und zusätzlichem Slippage durchgeführt. Die Basisstrategie beg
EA i MT4
Indra Maulana
1 (1)
Experten
Ein vollautomatischer Experte Entworfen und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz Dieser Experte wird durch nahezu freie künstliche Intelligenz erstellt (Chat GPT) Dieser Roboter wird von der kostenlosen ChatGPT KI erstellt. Um das KI-Tool (ein großartiger Assistent in MetaTrader) zu verwenden, können Sie auch dieses Produkt sehen: https://www.mql5.com/en/market/product/136347 Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits Attribute: Verwendbar: in Währungspaar: EURUSD im Zeitrahmen: M30
FREE
No Marti No Party
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Wir stellen den Expert Advisor (EA) „No Marti No Party“ vor: der Inbegriff aggressiver Handelsstrategien. Dieser EA ist nichts für schwache Nerven, da er nach einem Prinzip mit hohem Risiko und hohem Gewinn arbeitet, das entweder zu erheblichen Gewinnen oder erheblichen Verlusten führen kann. Der Name ist Programm – die Martingale-Strategie steht im Mittelpunkt dieses EA. Es ist
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
NeverScalping
Yeun Jung Hwan
Experten
NeveScalping ist ein Scalping Trading und Intraday Trading. NeverScalping verwendet Vorhersagen und Prognosen mit Hilfe von Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Auf diese Weise hat das professionelle höhere Recht sein Glück verloren. EURUSD macht eine praktische, historisch wichtige Arbeit. Laden Sie die Demo selbst herunter. Meine Tests waren 90 Tage Genauigkeit, tatsächlicher Spread, zusätzlicher Schlupf und hohe Sichtbarkeit des Datums der tatsächlichen Ticks. Die Empfehlungen sind wie
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
EAalgotrading
Francesco Lippo
Experten
Claro, aquí tienes la traducción al alemán: --- Dieser Trading-Bot basiert auf der Supply-and-Demand-Strategie (Angebot und Nachfrage), die eine der beliebtesten Strategien in der technischen Analyse der Finanzmärkte, wie dem Forex, ist, um Schlüsselbereiche von Unterstützung und Widerstand zu identifizieren. Hier sind die grundlegenden Prinzipien und die Funktionsweise des Bots: Er funktioniert hervorragend auf Nat Gas mit einem 30-Minuten-Zeitrahmen und einem Mindestkapital von 1.600 Euro.
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
PTimeFVG
Christopher Louis Barry
4 (2)
Experten
Der FVG MT4 Bot, oder Fair Value Gap Trading Strategie, ist eine Methode, die beim Handel mit Finanzinstrumenten, typischerweise im Zusammenhang mit der MetaTrader 4 (MT4) Plattform, eingesetzt wird. Diese Strategie konzentriert sich auf die Ausnutzung von Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Marktpreis und seinem wahrgenommenen fairen Wert, der normalerweise durch technische Indikatoren und Analysen ermittelt wird. Hier ist eine Beschreibung der Fair Value Gap Trading Strategie: Zeitrahmen (H1)
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
JumpLump
Olga Zhdanova
Experten
Eine tolle Ergänzung für Ihr lukratives Portfolio an Fachberatern. Die Strategie basiert auf einem Algorithmus zum Durchbrechen der gebauten Levels für einen bestimmten Zeitraum. Der EA hat einen festen StopLoss, mit dem Sie den minimalen Drawdown beibehalten können. Getestet auf alle Ticks mit der Tick Data Suite, mit den bestmöglichen realen Handelsbedingungen, sehen Sie sich das Video an. Preis für die ersten 10 Käufer $ 75 (Ich bitte Sie, Ihre Berichte in den Kommentaren zu posten) Empfeh
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Experten
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&amp ;lang=en (01) Prüfung ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en (02) Starttermin 21. Dezember 2023 Neue und verbesserte Einstellungen https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en (03) Startdatum 04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix?share=58da3d7968d6&amp;
Fibo pending EA
Thanat Thitithammaphong
Utilitys
"Fibo Pending EA ist ein Expert Advisor, der schwebende Limit-Orders auf Basis von Fibonacci-Levels platziert. Sie können ihn so konfigurieren, dass er Orders nach bestimmten Fibonacci-Levels platziert. Für jedes Niveau, das Sie nicht verwenden möchten, setzen Sie einfach den Wert auf Null (0). Sobald der EA alle schwebenden Orders platziert hat, entfernen Sie bitte das Fibonacci-Objekt aus dem Chart. Die verschiedenen "Schließen"-Schaltflächen auf dem Chart lösen eine Pop-up-Bestätigung aus, be
MMM Heiken Ashi Special Series
Andre Tavares
Experten
MMM Heiken Ashi Special Series Strategie: Der Roboter verwendet seinen eingebauten, verbesserten und getesteten Heiken Ashi-Indikator die ganze Zeit und führt eine Berechnung durch, um die Preistrends zu bestimmen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Perfekt für Scalping; Er sendet keine Order, wenn die Berechnungen keinen guten Gewinntrend ergeben; Wie alle MMM-Produkte ist auch dieser Indikator so programmiert, dass er Ih
Trading News EA
sugeng purwanto
Experten
Möchten Sie die starken Kursbewegungen während der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten nutzen, um beständige Gewinne zu erzielen? Trading News EA Multi-Timeframe ist hier, um Ihnen zu helfen, Ihren Handel mit intelligenter, schneller und präziser Ausführung während volatiler Marktbedingungen zu automatisieren! Hauptmerkmale: Multi-Timeframe Trading : Sie können bis zu 10 verschiedene Handelszeiten innerhalb eines einzigen Charts planen. Der EA platziert automatisch schwebende Or
Buy Sell Simultaneously
Danny Setyawijayanto
Experten
Dieser EA öffnet Kauf und Verkauf gleichzeitig, nachdem er an den Chart angehängt wurde. Es hat benutzerdefinierte Gruppierung Gitter Schritt und Los Multiplikator Gruppe. Bitte kontaktieren Sie mich , wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Bitte mögen, teilen und abonnieren Sie meinen Youtube-Kanal. Ich werde diesen EA kostenlos für alle, wenn es 2k Abonnenten auf meinem Youtube-Kanal , fragen Sie bitte Ihren Freund, weil abonnieren ist kostenlos :). Benötigt mindestens 10k Gleichgewicht (10k Cen
Thunder god
Binmin Ma
Experten
Wählen Sie die mit dem US-Dollar verbundene Währung aus den Handelswaren und führen Sie die Sicherungsgewinn-Marge-Transaktion zwischen den Währungen als Gewinn EA assoziiert automatisch die Sicherungswährung, wenn sie installiert ist Sie sind: EURUSD USDCAD auddad AUDUSD NZDUSD Es wird fünf Sorten gleichzeitig bestellen Eingebaut in algorithmischen Transaktionen https://www.mql5.com/zh/signals/783470 Wenn zwischen ihnen eine Gewinnspanne besteht, wird eine Gewinnposition geschlossen. EA kann S
Anti Scalping Trader mh
DMITRII GRIDASOV
Experten
„ANTI SCALPING TRADER EA“ – ein fortschrittliches, automatisches Handelssystem basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Kursanalyse! Dieser Expert Advisor ist so konzipiert, dass er Ihnen den gesamten Handel abnimmt. 14 Set-Dateien stehen zur Verfügung! Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_file EURAUD Set_file G
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Experten
Team Trading System Pro basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien Abschnitt sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende A
Moving Autumn MT4
Mr Fares Mohammad Alabdali
Experten
Leicht und einfach, Moving Autumn MT4 . Du bist der Boss, schau zu, lächle. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD ,EURUSD ,XAUUSD. Währung verwenden: One . Zeitrahmen: H4 Minimum Lots: 0.15 Plattform: MetaTrader 4 Gewinn: 250 -200 Mindesteinlage : $1000 WICHTIG: Es ist sehr wichtig, LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden! VPS empfohlen Wir verpflichten uns zur kontinuierlichen Verbesserung: Wir sind bestrebt, unser Produkt ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen die bestmö
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Experten
Der Flex Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf Basis des RSI handelt. Der EA handelt mit Market Orders mit unteilbarem Take Profit und nutzt die Mittelwertbildung, um ansonsten negative Trades sicher ins Positive zu drehen. Dieser EA funktioniert am besten auf EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD & GBPUSD mit dem M5-Zeitrahmen. Ein VPS ist ratsam, wenn Sie dieses System handeln. In den Kommentaren finden Sie Backtest-Ergebnisse und optimierte Einstellungen. Bitte beachten Sie: Ich
FREE
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experten
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
Weitere Produkte dieses Autors
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Breakout PRO       ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zone-Strategie auf ein neues Niveau zu heben. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen u
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Heiken Ashi PRO-   Charts Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indikatoren
Wir stellen den   Quantum Heiken Ashi PRO   vor Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht lesbare
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
Utilitys
Quantum Price Magnifier – Preise klar erkennen, sicher handeln Quantum Price Magnifier   ist ein leistungsstarkes Hilfsprogramm, das die Sichtbarkeit Ihres Diagramms verbessert, indem es den aktuellen Marktpreis in einem größeren, klareren und vollständig anpassbaren Format anzeigt – direkt in Ihrem MetaTrader-Diagramm. Egal, ob Sie ein Scalper sind, der sich auf schnelllebige Preise konzentrieren muss, oder ein Swingtrader, der wichtige Zonen überwacht, Quantum Price Magnifier hilft Ihnen, d
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Breakout PRO   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie mit Breakout-Zonen handeln, verändert!   Quantum Breakout PRO   wurde von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung entwickelt und soll Ihre Handelsreise mit seiner innovativen und dynamischen Breakout-Zonen-Strategie auf ein neues Niveau bringen. Der Quantum Breakout Indicator zeigt Ihnen Signalpfeile auf Breakout-Zonen mit 5 Gewinnzielzonen und Stop-Loss-Vo
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension