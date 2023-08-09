Quantum Emperor MT4

4.85

Wir stellen vor   Quantum Emperor EA , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren Details

Verifiziertes Signal: Klicken Sie hier
MT5-Version: Klicken Sie hier


Quantum EAs-Kanal:   Klicken Sie hier

Der Preis erhöht sich bei jedem 10. Einkauf um 50 USD. Endpreis 1999 USD


Quantenkaiser EA   nutzt eine einzigartige Strategie, bei der ein einzelner Trade kontinuierlich in fünf kleinere Trades aufgeteilt wird. Das bedeutet, dass der EA bei jeder Ausführung eines Trades diesen automatisch in fünf kleinere Positionen aufteilt.

Quantenkaiser EA   hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz im Umgang mit Verlustgeschäften ab. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die ausschließlich auf Stop-Loss-Orders zur Verlustbegrenzung setzen, setzt Quantum Emperor EA eine ausgeklügelte Technik ein, um Verlustpositionen effektiv zu verwalten. Bei einem Verlustgeschäft mit fünf Trades teilt Quantum Emperor EA die nächste Position in fünf kleinere auf, anstatt sie sofort zu schließen. Anschließend nutzt er strategisch die Gewinne aus erfolgreichen Trades, um die Verlustpositionen schrittweise zu schließen, bis alle erfolgreich verworfen sind.

Diese einzigartige Strategie ermöglicht es Quantum Emperor EA, sein Risikomanagement zu optimieren, Verluste zu minimieren und potenziell verlustreiche Trades in profitable umzuwandeln. Durch die Nutzung der Vorteile mehrerer kleinerer Positionen und der Gewinnumverteilung zeigt es ein höheres Maß an Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Marktbedingungen

Empfehlungen:

  • Währungspaar: GBPUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindesteinzahlung: $1000
  • Kontotyp: ECN, Raw oder Razor mit sehr niedrigen Spreads.
  • Broker: IC Markets, Pepperstone mit Raw- und Razor-Konten für die niedrigsten Spreads
  • WICHTIG:   Für optimale Ergebnisse ist es sehr wichtig, Konten mit NIEDRIGEM SPREAD zu verwenden!
  • Hebelwirkung - mindestens 1:100, 1:500 empfohlen
    - mindestens 1:30 für die Risikostufen Niedrig-Mittel, Niedrig und Sehr Niedrig
  • Kontotyp: Hedge
Spezifikationen:

  • Handeln Sie mit GBPUSD
  • Jeder Trade ist mit 250 Pips SL geschützt
  • Die Ausstiegsstrategie beinhaltet einen Trailing Stop mithilfe eines H1-Charts
  • Aufträge werden in 6 kleinere Aufträge aufgeteilt und verlierende Aufträge können mit dem Gewinn der Gewinneraufträge geschlossen werden.
  • Autolot-Funktion integriert
  • Sehr einfach zu installieren, erfordert keine Änderungen an den Einstellungen. Die Standardeinstellungen sind perfekt für die meisten Broker, die GMT+2 mit DST-Serverzeit verwenden. Wenn Ihr Broker eine andere Serverzeit hat, müssen kleine Anpassungen der Zeiteinstellungen vorgenommen werden
  • Verwenden Sie einen VPS, damit der EA rund um die Uhr arbeiten kann (sehr empfehlenswert)
  • Backtest-Ergebnisse finden Sie im Kommentarbereich!
Bewertungen 202
Георгий Тимонин
49
Георгий Тимонин 2025.10.21 11:39 
 

I recently started using the QE EA, and I’m genuinely blown away by approach to trading. The strategy of splitting a single trade into five smaller positions offering a fresh way to manage risks. What sets this EA apart is its sophisticated handling of losing trades—rather than relying solely on Stop Loss orders, it uses profits from winning trades to strategically close out losses, often turning potential drawdowns into profitable outcomes. I’m giving 5 stars to the developer, Bogdan, for his exceptional work and lightning-fast support. I purchased the EA and after month it has already exceeded my expectations. Having used Bogdan’s EA, like QE, I knew I could trust his other products. My backtests leverages consistently showed an impressive win rate, which has translated into profitable trades on my real ECN account with IC Trading. The setup is straightforward, and the default settings are well. I experimented with optimizations but ended up sticking with the recommended settings for the best results. Bogdan’s support is phenomenal—he responds to queries quickly and provides clear, helpful guidance. I also appreciate the transparency, with test results available in the comments section. Despite some negative reviews online, I believe they often stem from emotional reactions to short-term market fluctuations rather than the EA’s actual performance. No system is perfect, but QE offers remarkable value and deserves a fair chance. I highly recommend this EA to anyone looking for a reliable and user-friendly trading tool. Pair it with a low-spread broker like IC Markets and a VPS for optimal performance, and you won’t be disappointed. I’ll update my review in a few months. Keep up the fantastic work, Bogdan! Thank you.

176075132
35
176075132 2025.09.25 00:47 
 

I've using Quantum emperor for about a mounth on my real account.Tbh I highly recommend this EA for one who wants a steady and consistent profit!It is easy to setup and Bogdan will help and guide you.However,be careful to choose the risk level and BT in demo account is needed.I decided to purchasing other EA from him!

4987536
199
4987536 2025.08.21 15:48 
 

I purchased Quantum Emperor last year and have let it run on demo for a while before going live. I have been trying to figure out how I can use it to manage my own positions to make additional profits. I must say that it is highly accurate and does a great job at managing its positions as well as recovering the rare times that losses do occur. You can use this bot to open your own positions when there is slight drawdown, knowing that the market will return in profits to increase your overall profits. Aside from that, Bogdan has answered every question that I have asked very respectfully. His customer service is top notch. Thanks for the great product!!

Thank you for your review!
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.21 13:01
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.10.21 12:58
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:27
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:16
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:12
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:08
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:06
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:04
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 08:01
Thank you for your review!
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:58
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:56
Thank you so much for taking the time to share your experience, Simone!
Thank you so much for your review, Luca!
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:49
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:47
Thank you so much for your amazing feedback!
Antwort vom Entwickler Bogdan Ion Puscasu 2025.09.09 07:43
