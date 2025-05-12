Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboterüberwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Eingreifen möglich ist. Bitcoin Robot Grid ist dieperfekte Lösung für Händler, die von der Volatilität von Bitcoin profitieren und gleichzeitig ihre Trades ohne manuelle Eingriffe automatisieren möchten. Bitcoin Robot Grid ist auchwährend wichtiger Nachrichten geschützt. Wenn wichtige Nachrichten herauskommen, eröffnet der Roboter keine Positionen vor und nach 60 Minuten nach der Nachricht. Der Bitcoin Robot ist in zwei Versionen fürMetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex Broker verwendet werden. Das ausführlicheHandbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch , Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters, senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich werde Ihnen den Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch schicken und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis beträgt $699 und ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig. Der Preis ohne Ermäßigung beträgt $1499. Nach dem Kauf oder der Miete des BRG, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator, Multi Indicator)