Bitcoin Robot Grid MT4

5

Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboterüberwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Eingreifen möglich ist. Bitcoin Robot Grid ist dieperfekte Lösung für Händler, die von der Volatilität von Bitcoin profitieren und gleichzeitig ihre Trades ohne manuelle Eingriffe automatisieren möchten. Bitcoin Robot Grid ist auchwährend wichtiger Nachrichten geschützt. Wenn wichtige Nachrichten herauskommen, eröffnet der Roboter keine Positionen vor und nach 60 Minuten nach der Nachricht. Der Bitcoin Robot ist in zwei Versionen fürMetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex Broker verwendet werden. Das ausführlicheHandbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch , Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters, senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich werde Ihnen den Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch schicken und unser Support wird Ihnen bei allem helfen.

Der ermäßigte Preis beträgt $699 und ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig. Der Preis ohne Ermäßigung beträgt $1499.

Nach dem Kauf oder der Miete des BRG, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten: (DS Gold, Gold Indicator, AX Indicator, Multi Indicator)

Merkmale:

  • ADX-Filter
  • Nachrichten-Filter
  • Alle Updates kostenlos
  • Beliebtes BTCUSD-Paar
  • Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
  • Handel an 7 Tagen in der Woche oder an bestimmten Tagen und Stunden
  • Schnelle Installation, nur 3 Parameter müssen geändert werden
  • Private Gruppe mit engagiertem Support, der Sie bei jedem Schritt unterstützt
  • Alle Positionen sind durch Take Profit und Stop Loss geschützt, MaxDD%

Parameter:

  • Lots - die feste Losgröße
  • Lots - die prozentuale Größe der Lots
  • Take Profit - ist als Standard eingestellt, muss nicht geändert werden
  • Stop Loss - ist standardmäßig eingestellt, muss nicht geändert werden
  • Die magische Zahl - kann auf eine beliebige Zahl geändert werden
  • News Filter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades
  • MaxDD %, es ist möglich, den maximalen Drawdown in Prozent anzugeben
  • Handelskommentar - kann beliebig geändert werden, dieser Kommentar ist in der Historie sichtbar
  • Report For USD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
  • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht, in denen EA keine neuen Trades platzieren kann
  • Handelstage und Handelszeiten - Sie können jeden Tag zwischen Montag und Sonntag ändern oder ausschließen und die Handelszeiten ändern oder auswählen, dass EA 24/7 arbeitet
  • Maximale Positionen pro Tag - erlaubt es, die Anzahl der offenen Positionen im EA zu begrenzen (der Roboter öffnet 1 Position zur gleichen Zeit mit TP-SL-TS und Sie können auswählen, dass z.B. maximal 10 pro Tag geöffnet und bis zum nächsten Tag gestoppt werden
  • Panel anzeigen - wir haben das gleiche Panel-Design für alle unsere Roboter verwendet, mit täglichem Gewinn, täglichen Pips, aktueller Sitzung, Forex-Kalender und Spread angezeigt, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen.
  • Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwendendas gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.
Wie testet man den BRG im MetaTrader 4-Tester richtig?
Bitte wählen Sie eine Einlage von 1000 oder einen anderen Betrag, ein benutzerdefiniertes Datum, wählen Sie Every tick, Fixed lots 0.01, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Start im MetaTrader 4-Tester.

Wie starte ich?

  • Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
  • Schalten Sie AutoTrading in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum H1-Chart auf dem BTCUSD hinzu, stellen Sie alles gemäß der Anleitung ein und das war's.
  • Der Bitcoin Robot Grid kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit niedrigem Spread empfohlen, mit einer Mindesteinlage von $1000 und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:1000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Informationen:

  • Paar: BTCUSD
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestmengen: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: 1000
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
 Die aktuelle Version dieses Roboters ist 7.0. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT5-Plattform verfügbar.

Preis:
Der Roboter kostet $699 und kann mit jedemForex-Broker verwendet werden. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf des EA eine private Nachricht, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden- und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team.

Bewertungen 17
Brentvd
29
Brentvd 2025.09.01 19:29 
 

This ea was easy to install with the instructions and the good help from the team. The ea opens/closes trades at the right time. Perfect ea!

Fredrik Grönvall
88
Fredrik Grönvall 2025.08.12 20:47 
 

Has been running the EA for about a month now with very good result. The trades has been stable and works according to the seller. Very satisfied.

Lucian85
113
Lucian85 2025.08.07 15:55 
 

Very good EA system, like advise use small lots and setup 10000 grid for safe trades, this set up was working very good for me in the last month. I can tell to everyone that all the products from MQL Blue are very profitable if you follow the instructions. The support is also very prompt on telegram channel. Until now i had good and safe profit and i looking forward to purchase another EA in the future. Thank you and Good Job MQL BLUE.

Empfohlene Produkte
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
Experten
Anfangskapital von 500 für den Goldhandel. angenommen die Scalp-Strategie und martingale, müssen nur 1 Dollar zu verdienen, keine Notwendigkeit, Zeit und Parameter festgelegt, kann es sein Angenommen die Scalp-Strategie und Martingale, müssen nur 1 Dollar zu verdienen, keine Notwendigkeit, Zeit und Parameter festgelegt, kann es direkt verwendet werden, Backtested in 2024 und 2025 mit einer Rendite von mehr als 300% relativ stabil, geringes Risiko, Kapital Verdoppelung kann in Teilen betrieben we
KP Grid
Ruben Fernandez Souto
Experten
KP Grid ist ein robuster Expert Advisor, der speziell für Grid-basierte Strategien in Trend- oder Schwankungsmärkten entwickelt wurde. Er eröffnet und verwaltet auf intelligente Weise Kauf-/Verkaufs-Grid mit anpassbarer Distanz, Volumenskalierung und Gewinn-/Verlustmanagement-Logik. Mit integrierten Trailing-Optionen und optionaler RSI-basierter Signalfilterung passt sich KP Grid an verschiedene Marktszenarien an und bietet gleichzeitig eine starke Kontrolle über Drawdowns. Dieser EA ist für er
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Sunset EA
Trevor Schuil
Experten
Der Sunset EA ist eine vollautomatische Strategie zum Scalping gegen Ende eines jeden Handelstages. Die Strategie basiert auf dem Standard-Hüllkurven-Indikator. Die Strategie ist in der Lage, eine hohe Gewinnrate aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen niedrigen Drawdown zu halten. Es gibt keine Komplikationen bei dieser Strategie. Ein Handel nach dem anderen. Der Handel wird einfach eröffnet und geschlossen, es gibt keinen schwebenden Auftrag, keinen Trailing-Stop und die Gewinn- und Stop-Le
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
JumpLump
Olga Zhdanova
Experten
Eine tolle Ergänzung für Ihr lukratives Portfolio an Fachberatern. Die Strategie basiert auf einem Algorithmus zum Durchbrechen der gebauten Levels für einen bestimmten Zeitraum. Der EA hat einen festen StopLoss, mit dem Sie den minimalen Drawdown beibehalten können. Getestet auf alle Ticks mit der Tick Data Suite, mit den bestmöglichen realen Handelsbedingungen, sehen Sie sich das Video an. Preis für die ersten 10 Käufer $ 75 (Ich bitte Sie, Ihre Berichte in den Kommentaren zu posten) Empfeh
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Expert Advisors basiert auf der proaktiven Vorhersage der wahrscheinlichsten Kursbewegung. Die Methode zur Bestimmung dieser Bewegung ist die Berechnung und das Verhältnis solcher Faktoren wie: kurzfristige OHLC-Candlestick-Muster, die Richtung des Mikrotrends, die Rate der Preisänderung. Es kann jeweils nur 1 Geschäft für ein Handelsinstrument eröffnet werden. Support:   h ttps:// www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Es werden keine gefährlichen Handelsmethoden verwendet.
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der EA von Bollinger Bands ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das von Händlern und Anlegern verwendet wird, um die Preisvolatilität und potenzielle Preisumkehrpunkte in Finanzmärkten wie Aktien, Devisen oder Kryptowährungen zu analysieren. Sie bestehen aus drei Linien: Das mittlere Band: Dies ist in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Der am häufigsten verwendete Zeitraum ist 20. Das obere Band: Dies ist die Summe aus dem
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt 200 $ beim Handel mit 1% pro Trade. Klassischer Trend Advisor.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale, kein Grid, keine Hochrisiko-Strategien. Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 4% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Waru
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor erkennt den Beginn einer Wellenbewegung und beginnt entsprechend der Richtung der neuen Welle zu arbeiten. Er verwendet enge Stop Loss und Take Profit. Eingebauter Schutz gegen Spread-Ausweitung. Die Kontrolle des Gewinns wird durch die enge Trailing-Stop-Funktion durchgeführt. Die Losberechnung basiert auf dem Stop-Loss. Wenn der Stop-Loss beispielsweise 250 Punkte beträgt und MaxRisk = 10%, wird die Losgröße so berechnet, dass das Auslösen des Stop-Loss zu einem Verlust in H
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experten
Stepping-GBPUSD - arbeitet im vollautomatischen Modus! Keine Einstellungen erforderlich, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Expert Advisor arbeitet wie ein Skalpell bei starken Kursbewegungen. Der Bot wurde mit echten Tickdaten mit einem echten Spread für einen Zeitraum von 19 Jahren von 2004 bis 2023 getestet (so viel Tickhistorie ist auf den Servern der Schweizer Broker verfügbar). Er bestand auch den Monte-Carlo-Stabilitätstest mit 5.000 Simulationszyklen der zufälligen Hand
CRAZZ Winter EA
Low Chun Chiat
Experten
1. Einleitung: Wie das kalte Wetter und das Einfrieren des Winters, können die offenen Trades des Crazz Winter EA für einen Tag oder TP innerhalb von Minuten gehalten werden. Mit dem Ziel, eine hohe Konsistenz und profitablen Betrag zu haben, ist Crazz Winter EA entwickelt, um mit nur zwei Arten von Währung, die EURUSD und AUDUSD und es wird nur ein Handel offen für jede Währung zur gleichen Zeit sind. Mit der Kombination aus gleitendem Durchschnitt und Relative Strength Index kann er den aktuel
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experten
Danke, dass Sie uns besuchen. Wir möchten Ihnen unseren neuen BLACK OUT EA vorstellen, der mit einem gleitenden Durchschnittsindikator für besseren Handel ausgestattet ist. Dieser EA öffnet und schließt Trades für Sie, ohne dass Sie sich selbst stressen müssen. Sie können mit jedem Broker und jedem Zeitrahmen handeln, es gibt keine Einschränkungen!!! Sie können Ihre Lotgröße in den EA-Einstellungen leicht erhöhen. Backtest wurde für zwei Monate durchgeführt. bleiben Sie dran für mehr !!!
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experten
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Ist der Scalping Forex Expert Advisor für MT4 Arbeitet auf Timeframes (M5) Bestes Paar Empfohlen ist EU/UChf=0.4 Die Berechnung basiert auf dem Envelopes Indikator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Paar Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Ek Trend Trading
Kaimin Wang
Experten
Trend Trading - Gold ist ein automatisches Handelsprogramm, das in MQL4 speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es generiert Handelssignale, indem es die Muster der letzten drei Candlesticks mit benutzerdefinierten Volatilitätsstufen analysiert. Jedes Signal erlaubt die individuelle Konfiguration der Losgröße und führt Trades mit einer festen Losgröße aus. Das Programm arbeitet im Single-Order-Modus, d.h. es kann jeweils nur eine Order aktiv sein, wodurch das Handelsrisiko reduziert wird.
GM Grid MT4
Tran Duc Anh
Experten
GM Grid MT4 ist ein vollautomatischer/halbautomatischer Handelsroboter, der auf Price Action basiert. Die einzigartige Handelsstrategie des EA hat eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit. GM Grid ist für den Einsatz mit Währungspaaren mit niedrigem Spread optimiert. GM MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/77188 Signal ICmarkets : https://www.mql5.com/en/signals/1605843 Infos: Arbeitssymbol XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY,.... Funktionierender Zeitrahmen: M1, .....(Je größer der Zeitrahmen,
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experten
Apex Pro First Edition Ein sicherer, smarter und stabiler EA zur Vermehrung kleiner Konten Kurz & knapp Speziell für kleine Konten entwickelt (bereits ab 30 USD nutzbar) Schnelles, sicheres Wachstum – kein Kontoplatzerisiko ️ Einfach zu installieren – auch für Einsteiger verständlich Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Demo-Version verfügbar – testen vor dem Kauf möglich Dieser EA ist perfekt für Trader mit wenig Kapital, die Sicherheit und Stabilität suchen
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Marktperioden handeln. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel erfolgt auf der Grundlage der Preisrendite in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FUNKTIONEN Die Option Mehrere Symbole in ein
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experten
Die Aufgabe des Händlers besteht darin, ein Muster zu finden und damit Geld zu verdienen. Beim klassischen Handel werden Muster in Form von grafischen Analysen verwendet - Candlestick-Muster, Niveaus, Trendlinien, grafische Figuren usw. Ihre Hauptschwierigkeit besteht darin, dass sie nicht eindeutig sind. Jeder Trader sieht alles anders. Vor dem Hintergrund dieser Zweideutigkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme: Psychologie ist der häufigste Grund für den Verlust einer Einlage, das Anl
Bollinger Band Strategy EA MT4
Biswarup Banerjee
Experten
Bollinger Band Strategy EA MT4 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
QuatronPro
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter ist für die wichtigsten Währungspaare konzipiert und handelt mit verschiedenen Strategien: Swings, Gaps und SR-Levels. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus zur Analyse der Preisdaten und sucht nach den besten Parametern. Die Handelssignale werden durch die Ergebnisse der Analyse der Tages- und Monatscharts der letzten 12 Perioden gefiltert. Er baut auf den Grundlagen des erfolgreichen EA Triton auf. Es handelt sich nicht um einen Scalping-Roboter. Er ist nicht empfin
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experten
VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experten
️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experten
GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experten
MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Experten
SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experten
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Experten
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptiver Trend-Pullback-EA mit AO-Baseline-Snap, 3-EMA-Mapping und Hybrid-Exits  Was ist Trend King? Trend King ist ein professioneller Trend-Pullback-EA , der ein klares 3-EMA-Regime-Modell mit einem Adaptive-Optimization (AO) -Kern verbindet. AO lernt die Marktvolatilität über Perzentile , snapped eine Baseline pro Symbol/Zeiteinheit und mappt darauf Eintrags-Strenge, Stops und Exits – ohne Neu-Kompilierung. Dazu kommen robuste Risiko-Controls, Volatilitäts-Exi
Rockman
Jia Jie Tian
Experten
WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und eine Anleitung zur Einrichtung des EA zu erhalten. Ich habe viel Zeit und Mühe aufgewendet, um diese Software anspruchsvoll zu gestalten, mit Möglichkeiten für hohe potenzielle Renditen, während der Drawdown unter 20% gehalten wird. Die Algorithmen des Roboters bieten Anlegern jedes Ausbildungsniveaus eine Investitionsmöglichkeit, die sowohl sicher als auch aggressiv ist. Golden Coup EA imitiert die Arbeit des Gehirns und is
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues und innovatives Produkt vorstellen zu können, den hochwertigen automatisierten Handelsroboter, der als lebenslange passive Einkommensquelle konzipiert ist. Live-Monitoring-Konten Kontaktieren Sie mich auf Nachrichten Nach der Miete oder dem Kauf, kontaktieren Sie mich bitte per privater Nachricht, um den Link zu unserer Telegram-Gruppe zu erhalten. Sie können das Produkt auch für einen Zeitraum von 3 Monaten testen, bevor Sie es für nur $30 kaufen. Anweisung
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Weitere Produkte dieses Autors
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (46)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (12)
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experten
Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
XA Risk Reward Ratio Tool MT5
MQL TOOLS SL
4.83 (23)
Utilitys
XA Risk Reward Ratio Tool MT5 ist ein professioneller Algorithmus, der das Risiko jeder Transaktion berechnet, bevor sie abgeschlossen wird. Es erlaubt Ihnen, Gewinn und möglichen Verlust genau abzuschätzen. Das professionelle Tool kann die Niveaus von Take Profit und Stop Loss unglaublich genau abschätzen, was Investitionen effektiver und sicherer macht. Mit dem Risk Reward Ratio Tool können Sie mit einem Klick Transaktionen durchführen, Positionen stornieren, die Positionsrate festlegen, den E
FREE
AX Forex Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der AX Forex Indicator MT5 ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument, das Händlern eine umfassende Analyse mehrerer Währungspaare bietet. Dieser leistungsstarke Indikator vereinfacht die komplexe Natur des Forex-Marktes und macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. AX Forex Indicator verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Trends und Mustern und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihre Leistung im Devisenhandel verbessern möchten. Mi
AX Forex Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der AX Forex Indicator MT4 ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument, das Händlern eine umfassende Analyse mehrerer Währungspaare bietet. Dieser leistungsstarke Indikator vereinfacht die komplexe Natur des Forex-Marktes und macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. AX Forex Indicator verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Trends und Mustern und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihre Leistung im Devisenhandel verbessern möchten. Mi
XP Forex Trade Manager MT5
MQL TOOLS SL
4.25 (8)
Utilitys
Der Forex Trade Manager MT5 vereinfacht die Verwaltung offener Aufträge im MetaTrader 5. Wenn Sie eine neue Order eröffnen, setzt der Manager automatisch Stop Loss und Take Profit. Wenn sich der Preis bewegt, kann das Programm den Stop Loss auf Break Even (Stop Loss = offener Preis) oder den sich kontinuierlich bewegenden Stop Loss (Trailing Stop) verschieben, um Ihre Gewinne zu schützen. Forex Trading Manager ist in der Lage, Aufträge nur für aktuelle Symbole (wo EA arbeitet) oder für alle geöf
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Indikatoren
Der XR Gartley Pattern MT5 ist ein Indikator, der Gartley-Muster , die auf dem Candlestick-Chart erkannt werden, anzeigt und warnt. Er zeigt auch potenzielle Handelsmöglichkeiten mit berechneten Take Profit und Stop Loss an. Nach dem Kauf des XR Gartley Pattern Indikators können Sie diesen Indikator sofort vom MT4-MT5 Markt herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind, es ist nicht notwendig, irgendwelche Parameter zu ändern. Darüber hinaus haben
FREE
XA Risk Reward Ratio Tool MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (8)
Utilitys
XA Risk Reward Ratio Tool MT4 ist ein professioneller Algorithmus, der das Risiko jeder Transaktion berechnet, bevor sie abgeschlossen wird. Es erlaubt Ihnen, Gewinn und möglichen Verlust genau abzuschätzen. Das professionelle Tool kann die Niveaus von Take Profit und Stop Loss unglaublich genau abschätzen, was Investitionen effektiver und sicherer macht. Mit dem Risk Reward Ratio Tool können Sie mit einem Klick Transaktionen durchführen, Positionen stornieren, die Positionsrate festlegen, den E
FREE
XE Forex Strength Indicator MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Indikatoren
XE Forex Strengh Indicator MT5 zeigt visuelle Informationen über Richtung und Stärke eines Signals für das aktuelle Paar und die gewählten Zeitrahmen (M5, M15, M30 und H1). Die Berechnungen basieren auf mehreren Faktoren und die Ergebnisse werden als farbiges Panel mit Skalenbalken, numerischen Werten und Pfeilen angezeigt. Es werden auch die Werte des aktuellen Preises und des Spreads für das Paar angezeigt. Für jeden verfügbaren Zeitrahmen kann ein Alarm (als E-Mail oder Pop-up-Fenster mit To
FREE
One Click MT5
MQL TOOLS SL
Utilitys
One Click Close MT5 ist ein EA, mit dem Sie Aufträge schnell schließen können. EA zeigt auf dem Chart zwei Schaltflächen an. Die erste Schaltfläche "Close All Positions" dient dazu, alle geöffneten Orders zu schließen. Die zweite Schaltfläche "Close Profit Positions" dient dazu, nur profitable Orders zu schließen. EA schließt die Orders für alle verfügbaren Symbole, nicht nur für das Chartsymbol. In den EA-Parametern können Sie den Abstand vom oberen Chartrahmen (Y-Offset) und vom linken Chartra
FREE
One Click MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilitys
One Click Close MT4 ist ein EA, mit dem Sie Aufträge schnell schließen können. EA zeigt auf dem Chart zwei Schaltflächen an. Die erste Schaltfläche "Close All Positions" dient dazu, alle geöffneten Orders zu schließen. Die zweite Schaltfläche "Close Profit Positions" dient dazu, nur profitable Orders zu schließen. EA schließt die Orders für alle verfügbaren Symbole, nicht nur für das Chartsymbol. In den EA-Parametern können Sie den Abstand vom oberen Chartrahmen (Y-Offset) und vom linken Chartra
FREE
XP Forex Trade Manager MT4
MQL TOOLS SL
4 (6)
Utilitys
Der Forex Trade Manager MT4 vereinfacht die Verwaltung offener Aufträge im MetaTrader 4. Wenn Sie eine neue Order eröffnen, setzt der Manager automatisch Stop Loss und Take Profit. Wenn sich der Preis bewegt, kann das Programm den Stop Loss auf Break Even (Stop Loss = offener Preis) oder einen sich kontinuierlich bewegenden Stop Loss (Trailing Stop) setzen, um Ihre Gewinne zu schützen. Forex Trading Manager ist in der Lage, Aufträge nur für aktuelle Symbole (wo EA arbeitet) oder für alle geöffne
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Utilitys
Forex Trade Manager Grid MT5 hilft Ihnen, Aufträge zu verwalten und das Ziel zu erreichen. Sie müssen nur den ersten Auftrag mit Take Profit platzieren, EA starten und in den Parametern den Gewinn (Pips) einstellen, den Sie erzielen möchten. EA verwaltet Ihre Positionen und sammelt eine bestimmte Anzahl von Pips. Es handelt sich um eine Strategie zur Verwaltung von manuellen Trades, die für das aktuelle Paar eröffnet wurden. Die Strategie fügt Positionen zu den aktuell geöffneten Trades in einem
FREE
XR Gartley Pattern Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der XR Gartley Pattern MT4 ist ein Indikator, der Gartley-Muster , die auf dem Candlestick-Chart erkannt werden, anzeigt und warnt. Es zeigt auch potenziellen Handel mit berechneten Take Profit und Stop Loss, Zeitrahmen H1. Nach dem Kauf von XR Gartley Pattern können Sie diesen Indikator sofort aus dem MT4-MT5 Market herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind und es nicht notwendig ist, irgendwelche Parameter zu ändern. Darüber hinaus haben wir
FREE
XE Forex Strength Indicator MT4
MQL TOOLS SL
5 (5)
Indikatoren
XE Forex Strengh Indicator MT4 zeigt visuelle Informationen über Richtung und Stärke eines Signals für das aktuelle Paar und die gewählten Zeitrahmen (M5, M15, M30 und H1). Die Berechnungen basieren auf mehreren Faktoren und die Ergebnisse werden als farbiges Panel mit Skalenbalken, numerischen Werten und Pfeilen angezeigt. Es werden auch die Werte des aktuellen Preises und des Spreads für das Paar angezeigt. Für jeden verfügbaren Zeitrahmen kann ein Alarm (als E-Mail oder Pop-up-Fenster mit To
FREE
XP Forex Trade Manager Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (2)
Utilitys
Forex Trade Manager Grid MT4 hilft Ihnen, Aufträge zu verwalten und das Ziel zu erreichen. Sie müssen nur den ersten Auftrag mit Take Profit platzieren, den EA starten und in den Parametern den Gewinn (Pips) einstellen, den Sie erzielen möchten. EA verwaltet Ihre Positionen und sammelt eine bestimmte Anzahl von Pips. Es handelt sich um eine Strategie zur Verwaltung von manuellen Trades, die für das aktuelle Paar eröffnet wurden. Die Strategie fügt Positionen zu den aktuell geöffneten Trades in e
FREE
Multi Pairs Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Der Multi Pairs Forex Indicator ist ein fortschrittliches Handelsinstrument , das es Händlern ermöglicht, die Performance mehrerer Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Chart zu verfolgen und zu analysieren. Der Multi Pairs Forex Indicator konsolidiert die Daten verschiedener Devisenpaare und bietet so einen Überblick über die Marktbedingungen verschiedener Währungen und hilft Ihnen, Zeit zu sparen. Nützlich für verschiedene Handelsstile, einschließlich Scalping, Day Trading und Swing Tr
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikato
Auswahl:
Brentvd
29
Brentvd 2025.09.01 19:29 
 

This ea was easy to install with the instructions and the good help from the team. The ea opens/closes trades at the right time. Perfect ea!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.09.01 19:30
You are welcome👍📊
Fredrik Grönvall
88
Fredrik Grönvall 2025.08.12 20:47 
 

Has been running the EA for about a month now with very good result. The trades has been stable and works according to the seller. Very satisfied.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.12 20:49
You are welcome👍📊
Lucian85
113
Lucian85 2025.08.07 15:55 
 

Very good EA system, like advise use small lots and setup 10000 grid for safe trades, this set up was working very good for me in the last month. I can tell to everyone that all the products from MQL Blue are very profitable if you follow the instructions. The support is also very prompt on telegram channel. Until now i had good and safe profit and i looking forward to purchase another EA in the future. Thank you and Good Job MQL BLUE.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.08.07 16:13
You are welcome👍📊
scar2face
132
scar2face 2025.07.09 12:17 
 

Hi, I'm not someone who comments a lot in groups.. but I want to say a few words about this mqlBlue team. I bought 7 robots from them.. the installation and the guide are very easy to understand and follow.. if we follow their recommendations regarding the lots we never have any problems.. after that everyone manages the risk as they want.. personally sometimes I increase the lots more if I find that the market allows it.. ALL Robots are profitable in the short, medium and long term.. you just have to set the right profitability objectives and be realistic.. thanks again!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.07.09 12:53
You are welcome👍📊
DotykBiskupa
63
DotykBiskupa 2025.07.07 21:24 
 

The robots of this group of developers deserve five stars. I bought EA after many days of searching and wondering. However, I am glad that I finally joined the satisfied owners of this robot. I am very pleased. At first I bought Bictoin Robot Grid and then XG Gold Robot. Testing is going well. Support is very helpful and responds quickly to questions and at the beginning there were a lot of them. I definitely recommend it, the configuration is quite simple, just follow the instructions, which are available after buying EA - after joining the group on Telegram. Excellent work.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.07.07 21:49
You are welcome👍📊
Alan Gilberto Pirovino
626
Alan Gilberto Pirovino 2025.07.07 04:53 
 

I’ve been using the Bitcoin Grid EA Expert Advisor for several weeks now, and the results have exceeded my expectations. The algorithm is well-optimized for Bitcoin’s natural volatility, allowing it to capitalize on market swings with precision. What I appreciate the most is the automated grid strategy, which opens and closes trades systematically without the need for constant monitoring. It works especially well in sideways or fluctuating markets — exactly the type of behavior we often see with BTC. The risk management tools are solid, with clear parameters for lot size, spacing, and max drawdown. I personally saw consistent returns with minimal intervention, even during volatile market conditions. The setup process was simple, and support from the developer team was fast and professional whenever I had questions. If you’re looking for a reliable EA to trade Bitcoin with a smart grid strategy, this is one of the best options available right now. Highly recommended!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.07.07 06:49
You are welcome👍📊
Cliffon Anandi Pryce
239
Cliffon Anandi Pryce 2025.07.03 19:57 
 

Since I have purchased the Bitcoin Robot Grid MT4 I have been fully satisfied with the results. It is consistent and reliable. Easily one of the best investments I have made, and I am looking forward to further months to come.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.07.03 20:19
You are welcome👍📊
porencimadetodo25 Prieto Fernández
98
porencimadetodo25 Prieto Fernández 2025.06.24 19:18 
 

He comprado bots de este grupo y estoy muy contento, sobre todo la atención, gracias, gente seria.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.06.24 19:22
You are welcome👍📊
Blazej Ornatowski
70
Blazej Ornatowski 2025.06.24 18:16 
 

Professional software and a very skilled and helpful team are behind the EA. Fantastic support, every question gets answered quickly and in detail. Looking forward to using your software. Best of luck to you guys :-).

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.06.24 18:48
You are welcome👍📊
wucscs1994
19
wucscs1994 2025.06.24 08:41 
 

Both the service and EA is satisfactory. I just follow the instruction of creator, the profit is stable so far. It is highly recommended!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.06.24 08:48
You are welcome👍📊
peterh217
299
peterh217 2025.06.19 19:24 
 

Ich habe seit ca. 1 Monat schon mehrere EA's von Ihnen gekauft. Bis jetzt alle TOP. Weiter so. Der Support ist super. Vielen Dank.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.06.19 19:58
You are welcome👍📊
Michel Braeunig
210
Michel Braeunig 2025.05.29 09:27 
 

Gestern gekauft und er erwirtschaftet Gewinne wie beschrieben. Support Gruppe ist wie immer Top da ich auch andere EA vom Anbieter habe.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.05.29 09:29
You are welcome👍📊
trickser81
197
trickser81 2025.05.28 13:15 
 

The service is fast and helpful.Good Job!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.05.28 13:40
You are welcome👍📊
Victor Ivan Vrbancic
349
Victor Ivan Vrbancic 2025.05.16 23:37 
 

Quality all around, love the support

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.05.17 08:09
You are welcome👍📊
fmw1961
483
fmw1961 2025.05.14 15:32 
 

It is early days but the BTC grid is performing well with the recomended settings .The support is always ready to answer your querys . This is my 5th Ea from this company and all are performing well.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.05.14 15:32
You are welcome👍📊
Token Chan
70
Token Chan 2025.05.13 11:43 
 

So far their EAs performance are stable and profitable with their setting. They also provide great support and solve any problems you have. A good team with good EA. Looking forward to their updates and level up their EA which can bring us more profit in future.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.05.13 11:49
You are welcome👍📊
Fares3D
336
Fares3D 2025.05.13 11:13 
 

I've tried some of their EAs, and honestly, they're working great so far. Communication with them is smooth, and everything is clear in the EAs' help files. I hope this EA reaches the level of their other beautiful bots.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.05.13 11:16
You are welcome👍📊
Antwort auf eine Rezension