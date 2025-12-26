EA Legendary Scalper MT4

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vor jedem Einstieg Hunderte von Parametern analysiert: nicht nur "hat der Kurs das Niveau durchbrochen", sondern "wie ähnlich ist dieser Zusammenbruch den erfolgreichen Zusammenbrüchen der Vergangenheit". Es ist wie die Erfahrung eines Händlers, nur ohne die Ermüdung und die Emotionen.

Die Breakdown-Strategie wird oft aufgrund von Fehlalarmen kritisiert - aber nicht in diesem Fall. Unser Expert Advisor verwendet eine mehrstufige Filterung: Er berücksichtigt die Stärke der Kerze, das Kursverhalten nach dem Zusammenbruch und die Marktvolatilität sowie weitere Kriterien. Nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind, wird ein Geschäft eröffnet. Dadurch wird die Zahl der unrentablen Einstiege reduziert und die Stabilität erhöht.

Dieser Expert Advisor implementiert eine Breakdown-Strategie, die auf einer dynamischen Analyse der Preisniveaus basiert. Er bildet Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der jüngsten Preisspanne, wendet Filter auf der Grundlage des Volumens der Bewegungskraft an und eröffnet Positionen nur bei bestätigten Ausbrüchen. Flexible Einstellungen für das Risikomanagement sind integriert: AI-Filter sind integrierte Stop-Loss-, Trailing-Stop-, Stop-Loss-, Take-Profit-, Breakeven- und Trailing-Stop-Filter für die richtige Größe der Punkte für eine sich schnell verändernde Wirtschaft. Er ist für den Handel mit Paaren mit hoher Volatilität geeignet.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns bitte in einer privaten Nachricht.

Empfohlenes Paar/Zeitrahmen: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30 , ETHUSD / M30

Der EA verwendet keine Martingale, Grid, oder andere Strategien mit einer Erhöhung des Loses.

Версия для МetaТrader 5: https: //www.mql5.com/en/market/product/158478

Anforderungen und Empfehlungen

  • Das empfohlene Mindestguthaben des Beraters beträgt 100 $.

  • Es wird empfohlen, eine Hebelwirkung von 1:100 oder mehr zu haben.

  • Es wird empfohlen, einen VPS mit einem niedrigen Ping zu Ihrem Broker zu verwenden.

  • Der PC-Prozessor sollte nicht mit anderen Programmen oder Beratern überlastet sein (andernfalls ist der Berater nicht in der Lage, alle Ticks zu verarbeiten, und das ist schlecht für den Berater).

  • Wenn Sie mehrere Berater auf demselben Konto einsetzen, achten Sie darauf, dass alle Berater unterschiedliche Magic-Nummern haben.

  • Wir empfehlen die Verwendung eines separaten Kontos und des MT4/5-Terminals, damit ein Expert Advisor auf einem Konto arbeiten kann. Dadurch wird sichergestellt, dass die Handelsoperationen schnell ausgeführt werden und es keine Verzögerungen im MT4/5-Handelsfluss gibt.

  • Laden Sie die Dateien des Sets herunter: https://www.mql5.com/en/market/product/158843/comments#comment_58772562

Paare:

  • XAUUSD M30, BTCUSD M30, ETHUSD M30

Parameter:

  • Show_Info_Panel - zeigt das Informationspanel an.

  • Magic - Währung verwenden.

  • EA Kommentar - Währung verwenden.

  • Schlupf - Schlupf.


  • Max Spread - maximaler Spread-Durchschnitt für 10 Ticks, um schwebende Aufträge zu löschen.

  • Max Spread - maximaler Spread für einen Tick, um schwebende Aufträge zu löschen.


  • Ordertyp - Art des Handels Kauf/Verkauf.


  • disable trade if spread high - schaltet den Handel für N Minuten aus, wenn der Spread den maximalen Spread überschritten hat.


  • Fixed_Lot - festes Lot.

  • Custom_balance - Marge für Risiko-MM-Berechnung.

  • RisikoMM verwenden - Risiko-MM verwenden.

  • Prozentuales Risiko - Prozentsatz des Risikos.


  • Use_Control_Free_Margin - Kontrolle der freien Margin zur Unterstützung offener Pending Orders.


  • Bars for Finding Max/Min - Bars zurück, um nach Max/Min-Spitzen zu suchen.

  • Startbalken für die Suche nach Max/Min - Startbalken für die Suche nach Max/Min-Spitzenwerten.


  • Profit_Day_in_Currency - schaltet den Handel bis zum nächsten Tag aus, wenn der Gewinn pro Tag größer als N ist.

  • All_Orders_Day - schaltet den Handel bis zum nächsten Tag aus, wenn die Aufträge für den Tag größer als N sind.


  • Use_Adaptive_Stops - adaptiver Stop Loss, Take Profit, Breakeven und Trailing Stop.

  • Multi_Adaptive_Stops - Multiplikator für adaptive Stops.

  • Bars_Back - Bars back für adaptive Stops.

  • Count_Every_Bar - jeder Balken für adaptive Stops.


  • Use_Trade_on_Tick_Volume_Levels - blockiert den Handel, wenn das Tick-Volumen größer ist als Level 1, Level 2 und Level 3.

  • VOLUME - Wählen Sie die Art des Volumens.

  • Bars_Forward_VOLUME_Level__1

  • Balken_Forward_VOLUME_Level__2

  • Balken_Vorwärts_VOLUME_Stufe__3

  • Bars_Back_For_VOLUME_Levels - Bars zurück, um Level 1 und Level 2 und Level 3 zu erstellen.

  • Multi_For_Level_1 - Multiplikator zum Erstellen von Level 1 und Level 2 und Level 3.

  • Multi_For_Level_2_and_3 - Multiplikator zur Erstellung von Level 1 und Level 2 und Level 3.


  • Anpassung des Spreads an den Stop-Loss - addiert den durchschnittlichen Spread zu Stop-Loss, Take-Profit, Breakeven und Trailing-Stop.


  • Take_Profit - Gewinnmitnahme.

  • Stop Loss - Stop Loss.

  • Breakeven-Ziel PipsInp - Breakeven-Stopp.

  • Breakeven Jump PipsInp - Breakeven-Schritt.

  • Trailing Stop - nach laufender Stopp.

  • Nachlaufender Schritt - Nachlaufender Schritt.


  • Breite_Text - Schriftgröße.

  • Select Font Text - Schriftart.

Handel innerhalb einer Woche:

  • Montag - Handel am Montag;

  • Dienstag - Handel am Dienstag;

  • Mittwoch - Handel am Mittwoch;

  • Donnerstag - Handel am Donnerstag;

  • Freitag - Handel am Freitag;

  • Samstag - Handel am Samstag;

  • Sonntag - Handel am Sonntag;

Intraday-Handel:

  • Zeit verwenden - wenn zutreffend, erfolgt der Handel nach Zeit;

  • GMT-Modus - manuelle Einstellung;

  • Every_Day_Start/End - Uhrzeit (hh:mm);

Abschaltung am Freitag:

  • Zeit verwenden - wenn auf true gesetzt, geht der Handel nach der Zeit;

  • Disable_in_Friday - Zeit der Beendigung der Arbeit am Freitag (hh:mm).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>>>Наша группа в mql5: https://www.mql5.com/en/messages/016a118dc374d801 <<<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------




