Daytrade Pro Algo

5

Aktion starten:

  • Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich
  • Endpreis: 990 $
  • NEU: Erhalte 1 EA gratis!  (für 2 Handelskonten)
Ultimate Combo Deal -> click here

LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Set Files


Willkommen bei DayTrade Pro Algo!  Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht:

  • Es ist maklerunabhängig
  • Es wird unabhängig verbreitet
  • Es zeigt sehr stabile Backtesttests unter Verwendung realer variabler Spread-Tests mit Leichtigkeit auf MT4, MT5, TDS2 und auf mehreren Brokern
  • Hunderte von verschiedenen Einstellungen liefern alle profitable Ergebnisse beim Testen (aber natürlich habe ich die besten ausgewählt!)
  • Sehr robustes System -> Einstellungen sind austauschbar, sodass der Betrieb von EURUSD mit Einstellungen von USDJPY immer noch profitabel ist.  
  • Läuft bereits auf 13 Paaren: EURUSD;GBPUSD;USDJPY;AUDUSD;XAUUSD;GBPJPY;USDCAD;EURJPY;EURNZD;EURAUD;NZDUSD;AUDJPY;CHFJPY;


Dieser EA handelt Preisbewegungen um wichtige tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus herum.  Der Preis neigt dazu, in diese Höhen und Tiefen "eingesaugt" zu werden, und daher können in diesen Zonen Gewinne erzielt werden.

Dieser Algorithmus verwendet einen SL und TP für jeden Trade und verwendet auch einen nachlaufenden Stoploss, um profitable Trades zu maximieren und die Verlusttrades zu minimieren.  

Es werden ungefähr 10 Trades pro Woche gehandelt.


So führen Sie den EA aus:

Öffnen Sie einfach einen EURUSD-Tageschart, aktivieren Sie das "OneChartSetup" in den Parametern und stellen Sie Ihre Lotgröße ein.

Für ein geringes Risiko empfehle ich die Verwendung von LotsizeStep = 1000 oder höher.

Für ein mittleres Risiko empfehle ich die Verwendung von LotsizeStep=700

Für hohes Risiko empfehle ich die Verwendung von LotsizeStep=500.

Wichtig:  Diese Werte basieren auf USD/EUR-Konten.  Für andere Konten konvertieren Sie diese Werte bitte in Ihre Kontowährung (fragen Sie mich per pm, wenn Sie Fragen dazu haben)


So backtest du den EA:

Auf jedem Paar separat ausführen, M1-Zeitrahmen mit in den Parametern deaktiviertem "OneChartSetup".

Verwenden Sie „nur offene Preise“ oder „Kontrollpunkte“ für die Tickqualität.  Der EA benötigt nicht „jeden Tick“, um zuverlässige Backtest-Ergebnisse zu erhalten, da der EA Trades verwaltet.

Natürlich können Sie selbst überprüfen, ob der Unterschied bei "jedem Tick" minimal ist.


Empfohlenes Mindestguthaben:  400 $


Parameterübersicht:

ShowInfoPanel: aktiviert das Infopanel auf dem Chart
Anpassung der Infopanel-Größe: für hochauflösende Bildschirme können Sie hier die Größe des Infopanels erhöhen
Infopanel während des Tests aktualisieren: empfohlen, es für schnelleres Backtesting zu deaktivieren
UseOneChartSetup: aktiviert die Ausführung aller Paare von einem einzigen Chart
OneChartSetup - > Auszuführende Paare: Legen Sie alle Paare fest, die Sie ausführen möchten.
Verwenden Sie virtuelles Ablaufdatum: Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Broker kein Ablaufdatum für ausstehende Aufträge zulässt.
Magicnumber- Kommentar für Trades  :
Der Kommentar, der für Ihre Trades verwendet werden soll
Lotgröße (Startlots) oder automatische Lotgröße (mit lotsizeStep)
Startlots: die manuell festgelegte Lotgröße, die Sie ausführen möchten
LotsizeStep: die Schrittgröße für Lotsize-Inkremente (also bedeutet LotsizeStep=500 0,01 Lots für jeweils 500 $ auf dem Konto)
Verwenden Sie Equity statt Balance: dies wird für Lotgrößenberechnungen verwendet
OnlyUp: Dies verhindert, dass die Lotgröße nach Verlusten abnimmt (für eine schnellere Wiederherstellung)


    Ich musste diesen Text einfach auch hinzufügen, nachdem ich einen seltsamen Trend bei Verkäufern auf MQL5 gesehen habe.  Hier ein fairer Einblick:

    Dieser EA verwendet kein ChatGPT, keine neuronalen Netze, die das menschliche Gehirn nachahmen, KI vom Mars Space Shuttle oder irgendetwas anderes der vielen gefälschten Beschreibungen, die Verkäufer auf der Produktseite ihres EA platzieren. 

    Sei schlau, tappe nicht in die Fallen des Heiligen Grals.  So etwas gibt es nicht.

    Trading Bots machen auch keine Gewinne in geraden Linien.  Backtests ohne Verluste werden also zu 100% manipuliert.

    Ich entwickle echte Handelsstrategien, die in einigen Perioden auch Verluste machen.  Ich bin ehrlich in Bezug auf das, was ich entwickle und verkaufe, und ich versuche nicht, Sie zu täuschen.


    Bewertungen 6
    igivaka
    83
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1262
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

    Empfohlene Produkte
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Jetzt nur 349$! Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   STARLIGHT ist ein sehr fortschrittlicher Nacht-Scalper mit geringem Risiko, der im Vergleich zu anderen Nacht-Scalpern einen einzigartigen Ansatz für den Einstiegsalgorithmus verwendet.  Es wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Reverse-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Techniken ausgewählt, um in
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Experten
    Apex Pro First Edition Ein sicherer, smarter und stabiler EA zur Vermehrung kleiner Konten Kurz & knapp Speziell für kleine Konten entwickelt (bereits ab 30 USD nutzbar) Schnelles, sicheres Wachstum – kein Kontoplatzerisiko ️ Einfach zu installieren – auch für Einsteiger verständlich Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Demo-Version verfügbar – testen vor dem Kauf möglich Dieser EA ist perfekt für Trader mit wenig Kapital, die Sicherheit und Stabilität suchen
    Shogun RX
    Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
    Experten
    10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . Nach jahrelanger akribischer Forschung und Entwicklung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dieses unglaubliche Werkzeug in Ihr automatisiertes Handelsportfolio aufzunehmen. SHOGUN RX ist eine Strategie, die einen sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus hat. Es handelt sich um einen sicheren EA, der mit Pending Orders mit definiertem Stop Loss, Take Profit und 2 intelligenten Trailing-Funktionen handelt. LIVE-KONTO -
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Experten
    HINWEIS: derzeit nur für diese Paare empfohlen: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD und AUDUSD NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare für 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Live-Überwachung: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 Der Viper EA verwendet scharfe und effektive "Mean Reversion"-Einträge während der Range-Periode der Handelssitzungen (zwischen 23h und 1h GMT+2, US DST). Diese Trades haben
    Sirr Scalper for PipFinite
    Bruno Rosa
    Experten
    SIRR Scalper für PipFinite ist ein Roboter, der für die Arbeit mit dem PipFinite Trend PRO Indikator entwickelt wurde. Es ist ein dynamischer EA, der mit Trades und Kapitalmanagement sehr aktiv ist. Der EA kann die beliebten Symbole EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD handeln. Schauen Sie sich unsere Blogs an , in denen wir Neuigkeiten und Set-Dateien teilen Wenn Sie meinen Roboter kaufen, können Sie mir gerne eine Nachricht schicken, um
    RSI Intelligent MT4
    Sabil Yudifera
    Experten
    RSI Intelligent ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr effiziente Relative-Stärke-Index (RSI) Breakout-Strategie, Probabilistische Analyse mit (RSI) verwendet. Am effektivsten im Preis kumulative Wahrscheinlichkeit einer Normalverteilung, die den Großteil der Marktzeit einnimmt. Transaktionen passieren fast jeden Tag wie Scalping folgen Trend. Ein Forex-Roboter, der den Relative Strength Index (RSI)-Indikator in Kombination mit einem künstlichen neuronalen Netz verwendet, wäre
    Uni Bot MT4
    Andriy Sydoruk
    2.33 (6)
    Experten
    Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netz basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwerken
    Oblivion
    Maksim Neimerik
    4.67 (3)
    Experten
    Voraussetzung für den Einsatz des EA : Der EA benötigt einen niedrigen Spread (empfohlener Spread-Wert ist 2) und minimale Slippage! Systeme, die auf Basis von Bollinger-Wellen-Signalen arbeiten, zählen zu den Systemen mit den besten Ergebnissen und der höchsten Zuverlässigkeit. Auch der Oblivion Expert Advisor gehört zu diesen Systemen. Zusätzlich zu den Bollinger-Wellen verwendet der Expert Advisor die folgenden Indikatoren: Stochastik und Gleitender Durchschnitt. Der EA verwendet keine Marti
    FREE
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experten
    H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experten
    Der Berater umfasst drei unabhängige Strategien, die nach den Methoden der Verteilung von Trendphasen für die Ausarbeitung jeder der Strategien arbeiten. Der Mittelwertbildungsmodus wird angewendet, der es Ihnen ermöglicht, eine Gruppe von Aufträgen ohne Verlust zu schließen. Der EA hat die Möglichkeit, alle Aufträge notfallmäßig zu schließen, wenn sie den in den Einstellungen angegebenen Betrag und Gesamtgewinn in der Einzahlungswährung erreichen. Der Berater bestimmt automatisch den 4- und
    Network EURUSD
    Alexandr Gladkiy
    3 (1)
    Experten
    Network EURUSD ist ein Grid Expert Advisor, der für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD eingerichtet wurde. Der Expert Advisor verwendet mehrere Indikatoren, um den Zeitpunkt für die Eröffnung von Geschäften zu bestimmen. Die empfohlene Chartperiode für den Handel mit den Standardeinstellungen ist M15. Einstellungen: Gewinnmitnahme Größe der Gewinnmitnahme Volumen Losgröße Saldo Saldo für die Lotberechnung. Wenn Null, wird das Lot festgelegt. Zeitraum für Indikatoren Zeitraum für Indika
    FREE
    Gold Bullion
    Armin Heshmat
    Experten
    Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD ) Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt Zeitrahmen : Täglich D
    SM Gold Scalping
    Igor Pereira Calil
    Experten
    Der SM Gold Scalping-Spezialist ist ein Roboter für Meta Trader mit dem Ziel, mit den eigenen Trends und Strategien des Roboters zu arbeiten. Holen Sie sich SM Gold Scalping KOSTENLOS IN IHREM KONTO INSTALLIERT UND FUNKTIONIERT, FRAGEN SIE MIR EINE PRIVATE NACHRICHT. SM GOLD Scalping ist ein extrem kurzfristiger (Scalping-)Roboter, der den Chart durch schnelle Trends umformt, Aufträge öffnet und mit schnellem Gewinn in einer Dauer von 5 bis 10 Minuten oder bis zu 30 Sekunden schließt, wobei er
    Ek Trend Trading
    Kaimin Wang
    Experten
    Trend Trading - Gold ist ein automatisches Handelsprogramm, das in MQL4 speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Es generiert Handelssignale, indem es die Muster der letzten drei Candlesticks mit benutzerdefinierten Volatilitätsstufen analysiert. Jedes Signal erlaubt die individuelle Konfiguration der Losgröße und führt Trades mit einer festen Losgröße aus. Das Programm arbeitet im Single-Order-Modus, d.h. es kann jeweils nur eine Order aktiv sein, wodurch das Handelsrisiko reduziert wird.
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experten
    Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
    ALT Income
    Maksim Bogdanov
    Experten
    ALT Income - Automatisierter Expert Advisor. Geschrieben für EURUSD. Handelt auf dem Zeitrahmen M5. Empfohlene Handelsbedingungen bei Hebelwirkung 1:500 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim Verkauf - MaxRiskSELL von 1 bis 15; Gewinn aus einer Transaktion - TakeProfitSell von 50 bis 100.0; Empfohlene Handelsbedingungen bei Leverage 1:40 Mindesteinlage - 100 konventionelle Einheiten (EUR, USD) . Prozentsatz der geladenen Einlage beim V
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Experten
    NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
    Black Out EA
    Jason Thato Hartley
    Experten
    Danke, dass Sie uns besuchen. Wir möchten Ihnen unseren neuen BLACK OUT EA vorstellen, der mit einem gleitenden Durchschnittsindikator für besseren Handel ausgestattet ist. Dieser EA öffnet und schließt Trades für Sie, ohne dass Sie sich selbst stressen müssen. Sie können mit jedem Broker und jedem Zeitrahmen handeln, es gibt keine Einschränkungen!!! Sie können Ihre Lotgröße in den EA-Einstellungen leicht erhöhen. Backtest wurde für zwei Monate durchgeführt. bleiben Sie dran für mehr !!!
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Experten
    ️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Experten
    Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experten
    GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Experten
    Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
    Market Maestro MM4
    Andriy Sydoruk
    Experten
    Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Experten
    Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
    Luna AI PRO
    Profalgo Limited
    4.67 (3)
    Experten
    Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich Endpreis: 2000$ Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem   Luna AI Pro EA   , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt. Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgest
    News Scalps
    Tolulope Aanuoluwapo Bello
    Experten
    Wir stellen vor: News scalp: Der führende Expert Advisor für Nachrichten-Scalping und Arbitrage Im Bereich des Devisenhandels erfordert das Ergreifen flüchtiger Gelegenheiten inmitten von Marktturbulenzen Präzision und Geschwindigkeit. Hier kommt News scalp ins Spiel, die Spitze der News Scalping Expert Advisors (EAs), die speziell für den hochriskanten Handel mit Nachrichten entwickelt wurden. Mit seinen innovativen Funktionen, die speziell auf schnelle Scalping-Strategien zugeschnitten sind,
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Experten
    Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maximal
    Genetic algorithm
    Alexander Shcherbina
    Experten
    Strategieeigenschaften Umgang mit zusätzlichen Eintragssignalen KI aus der Geschichte lernen Verhalten des nächsten Signals in die gleiche Richtung - erhöht die Gewinnposition Signalverhalten in die nächste entgegengesetzte Richtung - Verringert die Position Standardhandelsvolumen Prozentsatz des Handels auf Ihrem Konto. Die Prozentwerte geben an, wie viel des Kontostands zur Deckung der erforderlichen Marge verwendet wird. Maximale Anzahl offener Lose - 20 Die Anzahl der Input-Lots für ein
    Insight AInvestor 4
    Oleksii Ferbei
    Experten
    Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Experten
    Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experten
    ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    Experten
    24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    Experten
    KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Experten
    EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Experten
    Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
    Multi Gold Ai Robot
    Nirundorn Promphao
    5 (1)
    Experten
    Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
    Fundamental hunter
    Sara Sabaghi
    Experten
    Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Experten
    $10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Experten
    Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.25 (4)
    Experten
    ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experten
    Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Experten
    VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experten
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
    Candle Power EA
    Brainbug Investment GmbH
    Experten
    Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen  Candle Power EA Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500 . Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung. _______________________________________________________________
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.63 (65)
    Experten
    Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
    Crude Oil Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    Experten
    Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experten
    Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
    Extractors MT4
    DRT Circle
    Experten
    Extraktoren für XAUUSD Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet. Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Experten
    SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
    ToTheMoon MT4
    Daniel Moraes Da Silva
    5 (1)
    Experten
    EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
    Real Miner MT4
    M Ardiansyah
    Experten
    Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Experten
    Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
    Weitere Produkte dieses Autors
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Bitcoin Scalp Pro MT5
    Profalgo Limited
    4.5 (8)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 549 $ übrig Endpreis: 999 $ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.  Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Der Fokus des EA liegt auf Sich
    Goldbot One MT5
    Profalgo Limited
    5 (14)
    Experten
    Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEU: Kaufen Sie Goldbot One und wählen Sie 1 EA gratis!! (für 2 Handelskonten) ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken LIVE SIGNAL Wir stellen Goldbot One   vor   , einen hochentwickelten Handelsroboter, der für den Goldmarkt entwickelt wurde.   Mit seinem Fokus auf Breakout-Trading nutzt Goldbot One sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsn
    Gold Trade Pro MT5
    Profalgo Limited
    4.26 (35)
    Experten
    Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449 $ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdin
    Daytrade Pro Algo MT5
    Profalgo Limited
    4.25 (12)
    Experten
    Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    4.04 (26)
    Experten
    Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die I
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.67 (33)
    Experten
    EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experten
    Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
    The Viper EA MT5
    Profalgo Limited
    3.9 (10)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Experten
    Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
    Luna AI Pro MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experten
    Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich Endpreis: 2000$ Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem   Luna AI Pro EA   , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt. Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgest
    Goldbot One MT4
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Experten
    Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEU: Kaufen Sie Goldbot One und wählen Sie 1 EA gratis!! (für 2 Handelskonten) ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken LIVE SIGNAL Wir stellen Goldbot One   vor   , einen hochentwickelten Handelsroboter, der für den Goldmarkt entwickelt wurde.   Mit seinem Fokus auf Breakout-Trading nutzt Goldbot One sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsn
    Stability Pro MT5
    Profalgo Limited
    5 (3)
    Experten
    STARTPROMO: NUR 34 9 $ statt 990$! Nur noch wenige Exemplare zu diesem Aktionspreis verfügbar! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live-Ergebnisse mit geringem Risiko Live-Ergebnisse hohes Risiko Willkommen bei STABILITY PRO   : Eines der fortschrittlichsten, stabilsten und risikoärmsten Gittersysteme auf dem Markt! Dieser EA wurde über die gesamte verfügbare Historie der von ihm verwendeten Forex
    Advanced Scalper
    Profalgo Limited
    3.97 (115)
    Experten
    BEREITS MEHR ALS 4 JAHRE LIVE-HANDELSERGEBNISSE     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NEUE AKTION: Nur wenige Exemplare sind für 349 $ erhältlich Nächster Preis: 449$ Holen Sie sich 1 EA kostenlos! Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !!   LESEN SIE DIE SETUP-ANLEITUNG, BEVOR SIE EA AUSFÜHREN!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Weitere Live-Ergebnisse   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advance
    Starlight MT5
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Jetzt nur 349$! Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog   an !   STARLIGHT ist ein sehr fortschrittlicher Nacht-Scalper mit geringem Risiko, der im Vergleich zu anderen Nacht-Scalpern einen einzigartigen Ansatz für den Einstiegsalgorithmus verwendet.  Es wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Reverse-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Techniken ausgewählt, um i
    Apex Trader MT5
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Experten
    LAUNCH-PROMO: Nur 2 Exemplare für 199 $ erhältlich Endpreis: 999 $ NEU: Jetzt kaufen und 1 EA gratis erhalten!   (für 2 Handelskonten) Live-Ergebnisse:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer Reihe von Forex-Handelsrobotern vor -     den Apex Trader   . Apex Trader wurde mit jahrelanger Erfahrung in der Erstellung von Fachberatern entwickelt und ist ein leistungsstarkes Handelstool für den Devisenmarkt.   Als Entwickler habe i
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experten
    NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
    Red Hawk MT5
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experten
    NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Nur für HEDGING MT5-Kontotypen empfohlen! Da diese Art von Strategie am besten mit niedri
    Night Owl
    Profalgo Limited
    3.5 (8)
    Experten
    NIGHT OWL ist ein Nacht-Scalper, der während der ruhigsten Zeiten des Marktes handelt. Die Märkte neigen dazu, in dieser Zeit zu schwanken und der EA wird diese Schwankungen ausnutzen. Jeder Handel hat einen anfänglichen Stop-Loss und Take-Profit, aber der EA verwendet auch fortschrittliche SL-Management-Algorithmen, die die Stärke der Trades bewerten und frühzeitig schließen, wenn nötig. Der EA funktioniert bei allen Paaren, die stabile Spreads und ruhige Bewegungen während der Nacht aufweisen.
    Grid King
    Profalgo Limited
    4.12 (41)
    Experten
    NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Grid King ist eine Revolution im Grid-Trading. Das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des EAs lag auf der Sicherheit, indem er das Margin-Call-Risiko eliminiert, das normalerweise mit den meisten Grid-Systemen auf dem Markt verbunden ist.Es strebt auch danach, viel höhere Renditen als das durchschnittliche Grid-System
    Gecko
    Profalgo Limited
    4.4 (10)
    Experten
    NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombipaket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko ist eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen Hochs und Tiefs sucht und die Ausbrüche handeln wird. Die tatsächliche Ausführung dieser Strategie ist jedoch das, was diesen EA wirklich glänzen lässt. Einstiegsberechnungen und Ausstiegsalgorithmen sind nicht nur einzigartig, sond
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Experten
    NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Experten
    HINWEIS: derzeit nur für diese Paare empfohlen: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD und AUDUSD NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare für 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimate EA Combo Package " in unserem Promo-Blog an ! Live-Überwachung: https: // www.mql5.com/en/signals/1422803 Der Viper EA verwendet scharfe und effektive "Mean Reversion"-Einträge während der Range-Periode der Handelssitzungen (zwischen 23h und 1h GMT+2, US DST). Diese Trades haben
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Jetzt nur 349$! Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   STARLIGHT ist ein sehr fortschrittlicher Nacht-Scalper mit geringem Risiko, der im Vergleich zu anderen Nacht-Scalpern einen einzigartigen Ansatz für den Einstiegsalgorithmus verwendet.  Es wurde auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Reverse-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Techniken ausgewählt, um in
    Little trade helper
    Profalgo Limited
    Indikatoren
    Little Trade Helper ist ein gutes Werkzeug für manuelle Händler. Er kann schnell Trendlinien und Unterstützungs-/Widerstandslinien zeichnen, die dabei helfen, gute Kursniveaus für den Einstieg zu identifizieren oder SL/TP-Niveaus festzulegen. Dieser Indikator liefert keine direkten Kauf-/Verkaufssignale oder Benachrichtigungen, sondern ist lediglich für Händler gedacht, die eine schnelle grafische Hilfe beim Auffinden wichtiger Niveaus auf dem Chart benötigen. Wenn Sie zu einem anderen Zeitra
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experten
    Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 549 $ übrig Endpreis: 999 $ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.  Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Der Fokus des EA liegt auf Sich
    Apex Trader MT4
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experten
    LAUNCH-PROMO: Nur 2 Exemplare für 199 $ erhältlich Endpreis: 999 $ NEU: Jetzt kaufen und 1 EA gratis erhalten!   (für 2 Handelskonten) Live-Ergebnisse:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer Reihe von Forex-Handelsrobotern vor -     den Apex Trader   . Apex Trader wurde mit jahrelanger Erfahrung in der Erstellung von Fachberatern entwickelt und ist ein leistungsstarkes Handelstool für den Devisenmarkt.   Als Entwickler habe i
    Auswahl:
    igivaka
    83
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1262
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

    gregorv333
    167
    gregorv333 2023.11.14 08:49 
     

    Very exciting EA. Some losses, yes, but in total a well performance since I started on live account 2 months ago. The provider Wim fullfils what he writes and gives clarifying support within a short response time.

    Ck.
    1046
    Ck. 2023.10.04 18:28 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Wolfgang Rockert
    2345
    Wolfgang Rockert 2023.05.05 21:38 
     

    05.05.23 Again an interesting Ea from Wim, first backtests show good results and good recovery. The DD is also not too high. He fits well into my portfolio. For questions Wim answers quickly and also helps to set the correct settings. Will report on live results after a few weeks.

    Profalgo Limited
    83417
    Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2023.05.05 22:22
    Thx Wolfgang, much appreciated!
    Antwort auf eine Rezension