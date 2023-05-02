LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

Willkommen bei DayTrade Pro Algo! Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht:





Dieser EA handelt Preisbewegungen um wichtige tägliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus herum. Der Preis neigt dazu, in diese Höhen und Tiefen "eingesaugt" zu werden, und daher können in diesen Zonen Gewinne erzielt werden.

Dieser Algorithmus verwendet einen SL und TP für jeden Trade und verwendet auch einen nachlaufenden Stoploss, um profitable Trades zu maximieren und die Verlusttrades zu minimieren.

Es werden ungefähr 10 Trades pro Woche gehandelt.





So führen Sie den EA aus:

Öffnen Sie einfach einen EURUSD-Tageschart, aktivieren Sie das "OneChartSetup" in den Parametern und stellen Sie Ihre Lotgröße ein.

Für ein geringes Risiko empfehle ich die Verwendung von LotsizeStep = 1000 oder höher.

Für ein mittleres Risiko empfehle ich die Verwendung von LotsizeStep=700

Für hohes Risiko empfehle ich die Verwendung von LotsizeStep=500.

Wichtig: Diese Werte basieren auf USD/EUR-Konten. Für andere Konten konvertieren Sie diese Werte bitte in Ihre Kontowährung (fragen Sie mich per pm, wenn Sie Fragen dazu haben)





So backtest du den EA:

Auf jedem Paar separat ausführen, M1-Zeitrahmen mit in den Parametern deaktiviertem "OneChartSetup".

Verwenden Sie „nur offene Preise“ oder „Kontrollpunkte“ für die Tickqualität. Der EA benötigt nicht „jeden Tick“, um zuverlässige Backtest-Ergebnisse zu erhalten, da der EA Trades verwaltet.

Natürlich können Sie selbst überprüfen, ob der Unterschied bei "jedem Tick" minimal ist.







Empfohlenes Mindestguthaben: 400 $





Parameterübersicht:



Ich musste diesen Text einfach auch hinzufügen, nachdem ich einen seltsamen Trend bei Verkäufern auf MQL5 gesehen habe. Hier ein fairer Einblick: Dieser EA verwendet kein ChatGPT, keine neuronalen Netze, die das menschliche Gehirn nachahmen, KI vom Mars Space Shuttle oder irgendetwas anderes der vielen gefälschten Beschreibungen, die Verkäufer auf der Produktseite ihres EA platzieren. Sei schlau, tappe nicht in die Fallen des Heiligen Grals. So etwas gibt es nicht. Trading Bots machen auch keine Gewinne in geraden Linien. Backtests ohne Verluste werden also zu 100% manipuliert. Ich entwickle echte Handelsstrategien, die in einigen Perioden auch Verluste machen. Ich bin ehrlich in Bezug auf das, was ich entwickle und verkaufe, und ich versuche nicht, Sie zu täuschen.

ShowInfoPanel: aktiviert das Infopanel auf dem ChartAnpassung der Infopanel-Größe: für hochauflösende Bildschirme können Sie hier die Größe des Infopanels erhöhenInfopanel während des Tests aktualisieren: empfohlen, es für schnelleres Backtesting zu deaktivierenUseOneChartSetup: aktiviert die Ausführung aller Paare von einem einzigen ChartOneChartSetup - > Auszuführende Paare: Legen Sie alle Paare fest, die Sie ausführen möchten.Verwenden Sie virtuelles Ablaufdatum: Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Broker kein Ablaufdatum für ausstehende Aufträge zulässt.Magicnumber- Kommentar für TradesDer Kommentar, der für Ihre Trades verwendet werden sollLotgröße (Startlots) oder automatische Lotgröße (mit lotsizeStep)Startlots: die manuell festgelegte Lotgröße, die Sie ausführen möchtenLotsizeStep: die Schrittgröße für Lotsize-Inkremente (also bedeutet LotsizeStep=500 0,01 Lots für jeweils 500 $ auf dem Konto)Verwenden Sie Equity statt Balance: dies wird für Lotgrößenberechnungen verwendetOnlyUp: Dies verhindert, dass die Lotgröße nach Verlusten abnimmt (für eine schnellere Wiederherstellung)