Vortex Gold MT4

Vortex - Ihre Investition in die Zukunft

Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusammenarbeiten, um ideale Einstiegs- und Ausstiegspunkte genau zu signalisieren. Das Herzstück von Vortex Gold EA ist eine fortschrittliche Technologie für neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen. Diese Algorithmen analysieren kontinuierlich sowohl historische als auch Echtzeitdaten und ermöglichen es dem EA, sich anzupassen und mit größerer Genauigkeit auf sich entwickelnde Markttrends zu reagieren. Durch den Einsatz von Deep Learning erkennt der Vortex Gold EA Muster, passt die Parameter der Indikatoren automatisch an und verbessert seine Leistung im Laufe der Zeit. Der Vortex Gold EA ist eine leistungsstarke Kombination aus proprietären Indikatoren, maschinellem Lernen und anpassungsfähigen Handelsalgorithmen. Investieren Sie in Ihre Zukunft mit Vortex Gold EA.

Instruction(Manual)

Spezifikation:

  • Arbeits Symbole: XAUUSD(GOLD)
  • Arbeiten Timeframe: H1
  • Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 300 $.
  • Die Hebelwirkung hängt von den Risikoeinstellungen ab, bei konservativem und niedrigem Risiko ist eine Hebelwirkung von 1:30 geeignet
  • Kontotyp: Beliebig
  • Ein guter ECN-Broker ist erforderlich (fragen Sie den Autor nach einer Broker-Empfehlung)
  • VPS wird dringend empfohlen

Vorteile:

  • Keine Martingale
  • Es werden keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet
  • Stop Loss und Take Profit für jede Position
  • Stabile Testergebnisse mit 99,9% Qualitätskursen
  • Unempfindlich gegenüber Broker-Bedingungen
  • Einfach zu installieren
  • FTMO und Prop-Firma bereit

Vortex Advisor bietet Folgendes

Zwei unabhängige Strategien, die jeweils die Funktion zusätzlicher Orders enthalten. Alle Strategien sind durch einen harten Stop Loss geschützt, der den Verlust des Depots minimiert. Der Expert Advisor ist extrem flexibel in den Einstellungen und kann für jeden Handelsbedarf mit jedem RR-Ratio, mit jedem Stop-Loss-Level und jedem Take-Profit optimiert werden, um den Bedürfnissen des Benutzers zu entsprechen. Standardmäßig werden zwei Strategien angeboten, aus denen der Autor wählen kann. Der Experte verfügt außerdem über ein intelligentes System zur Risikoauswahl. Der Benutzer muss lediglich eine Strategie und ein Risikoniveau auswählen und den Berater an den Chart anhängen.

Prop-Firm-Trading-fähig:

  • Der EA wurde mit einem umfassenden Fokus auf das Risikomanagement entwickelt, von der Echtzeit-Drawdown-Kontrolle bis hin zur adaptiven Losgrößenbestimmung. Dadurch ist er vollständig kompatibel mit den Anforderungen der meisten Prop Firms und entspricht allen wichtigen Risikostandards für einen sicheren und konformen Handel.

Indikatoren:

  • CCI (Commodity Channel Index): Hilft bei der Identifizierung überkaufter und überverkaufter Niveaus und ermöglicht präzise Ein- und Ausstiege auf der Grundlage der Trendrichtung und -stärke.
  • Parabolic SAR: Legt dynamische Stopp-Levels fest, die sich an Markttrends anpassen und so ein effektives Risikomanagement und eine Gewinnmaximierung in trendorientierten Märkten ermöglichen.

Maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke:

  • Die adaptive neuronale Netzwerktechnologie ermöglicht eine dynamische Reaktion auf Veränderungen der Marktbedingungen.
  • Ständiges Lernen aus Marktdaten zur Verfeinerung von Handelsentscheidungen und Verbesserung der Handelsgenauigkeit.

Risikomanagement-Tools:

  • Einstellbare Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zur Risikosteuerung für jeden Handel.
  • Trailing-Stop-Funktion, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel günstig entwickelt.
  • Spread- und Slippage-Filter, um das Eingehen von Geschäften unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden.

Anpassbare Parameter:

  • Benutzerfreundliche Einstellungen ermöglichen es Händlern, Risikoniveaus, Losgrößen und andere Parameter je nach Handelsstil und Risikotoleranz anzupassen.

Risikowarnung: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte seien Sie sich der damit verbundenen Risiken bewusst. Die bisherige Performance ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität (EA kann auch Verluste machen).

Bewertungen 16
Ramizian123
22
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

Ramizian123
22
Ramizian123 2025.12.22 14:22 
 

After a week of consistent use, I can confidently say this bot exceeds expectations. It delivered a 13% profit in a challenging holiday market. The performance is stable and professional. I’m definitely staying on board for the long run

kanoshy
63
kanoshy 2025.12.17 00:48 
 

Great support from the seller. The EA is good but it need wise configuration because it use grid technique at certain condition.

Stanislav Tomilov
29564
Antwort vom Entwickler Stanislav Tomilov 2025.12.17 00:58
Thank you very much for your review and for your support! I’d like to clarify one important point, the EA can use additional positions depending on the selected strategy. However, calling this a classic grid is not quite accurate, especially for Strategy #2 and Strategy #3 and #4. These are controlled additional entries, not an unlimited grid. This is controlled averaging with a strict limit on the number of positions, not a grid that keeps averaging until the deposit is wiped out. In addition, -all positions are always protected by a hard stop loss-. If reasonable risk settings are used, the stop loss does not pose a critical risk to the deposit. With a conservative risk profile and conservative strategies (#2 or #3 or #4), the risk per trade is approximately 3-5% percents (depend on strategy) So this is not a uncontrolled grid system, but a risk-managed strategy with predefined limits and stop-loss protection.
dieterkoelbl
49
dieterkoelbl 2025.12.16 19:37 
 

Just bought Vortex Gold and it's doing exactly what it should do -very profitable trades so far. The bot opens ~2-5 trades a week, with very high propability setups. Also Stanislav is super responsive answering questions, super good support. So - highly recommended if you are looking for a reliable Gold bot!

Mohammed Alrez
167
Mohammed Alrez 2025.12.11 07:24 
 

It looks amazing! From the very first week, it opened two profitable trades with very low drawdown. Truly an outstanding expert advisor — highly impressed!

richardforex
433
richardforex 2025.12.05 20:36 
 

Based on my two-week experience, the Vortex Gold MT4 Expert Advisor has proven to be a highly reliable and profitable automated trading system. Installation was straightforward, and its real-time performance has consistently matched the promising backtest results. I rigorously tested the EA across two computers—using two demo accounts and, more importantly, two separate live accounts with different brokers—and both the demo and live environments have shown impressive profits. The author's support is exceptionally professional and responsive, further enhancing the value, which includes a bonus EA for clients. I highly recommend Vortex Gold for traders seeking a well-supported and effectively performing automation solution.

flycaozhe
20
flycaozhe 2025.12.05 00:54 
 

稳定，可靠，非常令人欣喜的EA，希望长期稳定

Ahmed Mohamed
1738
Ahmed Mohamed 2025.12.04 18:45 
 

It is a promised EA as it opened 6 trades in the first week and close them all with profit

tu2216
61
tu2216 2025.12.03 13:01 
 

After testing, this is an EA that can generate stable profits. Of course, higher risk comes with higher returns. Only with proper risk control can we achieve steady and consistent profits. Thank you to the developer for creating it and for answering my questions.

Coixo2001
19
Coixo2001 2025.11.28 09:58 
 

Compre esta EA y supero mis expectativas, la atención al cliente es fabulosa, responde rápido y cualquier pregunta trata de resoloverla

smc_trader
529
smc_trader 2025.11.24 09:55 
 

I bought the Vortex EA, and it's been running for a week. It's made two profitable trades using Strategy 2_Moderate and a risk level Normal_BS-1000. I like the simplicity of this EA. Highly recommended for stable profits. Best regards.

ncognito13
59
ncognito13 2025.10.14 19:35 
 

Vortex gold has started trading well for me after the developer has help me through, the system is worth adding to your portfolio like to get more of new logic product in the future thank you

Al J
39
Al J 2025.10.11 16:35 
 

Purchased Vortex Gold and am impressed with the results. Back tests look awesome. Tested for a couple weeks on a demo account and averaged 2 - 3 trader per week, all profitable. Recently moved to live account. Seller is very responsive to inquiries and eager to help. 5 stars!

kenixchiu
49
kenixchiu 2025.08.21 01:02 
 

I bought this Vortex Gold EA on 19/8/25 and already received 4 trades yesterday with a good profit. The seller mentioned that it will only have 2 or 3 trades per week which I really like. I only used a $2000 deposit and yesterday I received $60 for just running a profit for one day. Based on the backtest result, I am so impressed, from $5000 to $29,600 from 1/1/25 to 20/8/25. Looking forward to receiving this result in the next few months. I hope that the seller will regularly maintain this EA and configure it to prevent any clashes from occurring. Stanislav is also very friendly and supportive. He is giving me some tips on how to run this EA as well.

Mohamad najjar
472
Mohamad najjar 2025.08.18 22:11 
 

Yesterday, I decided to purchase the EA Aura Neuron, attracted by its competitive price and impressive performance. I ran a quick BackTest, and the results were extremely positive, performar which led me to take the leap to a REAL account. The

168362029
51
168362029 2025.08.18 15:34 
 

I have used the Vortex EA for one week. It has made me profits consistently. I used the Strategy2_Moderate. Thank you Mr.Stanislav, you have been helpful.

Zsolt Antal
28
Zsolt Antal 2025.07.16 19:23 
 

Working exactly as in the backtests. Excellent customer support. I can only write positive things.

