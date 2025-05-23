Auto Fibo Pro m

Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel!





- Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm.

- Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann.

- Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %.

- Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden.

- Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO Pro-Indikator zu verbessern.

- Er verfügt über eine Info Spread Swap-Anzeige – er zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er angehängt ist.

- Die Anzeige zeigt auch Kontostand, Eigenkapital und Margen an.

- Es ist möglich, die Info Spread Swap-Anzeige in jeder Ecke des Diagramms zu platzieren:

0 – für die obere linke Ecke, 1 – oben rechts, 2 – unten links, 3 – unten rechts.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.