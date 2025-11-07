AI Forex Robot MT4

AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot ist ein modernes, vollautomatisches System, das auf künstlicher Intelligenz basiert und entwickelt wurde, um die Effizienz zu maximieren, sich dem Markt anzupassen und das Kapital in volatilen Phasen zu schützen . Es ist weltweit das einzige System seiner Art , das fortschrittliche KI-Signalanalyse, dynamisches Risikomanagement und intelligente Strategieanpassung in einem leistungsstarken Tool vereint . Es wurde für Trader entwickelt , die maximale Leistung und volle Kontrolle wünschen, ohne ständig die Charts überwachen zu müssen. Alle Einstellungen sind standardmäßig vorkonfiguriert , und der Benutzer muss nur drei einfache Parameter anpassen. Das gesamte System wird von AI verwaltet , was bedeutet, dass Sie effizient handeln können, ohne Stunden mit komplexen Einstellungen oder manueller Optimierung zu verbringen. AI Forex Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mit jedem Forex-Broker oder Prop Trading Firms verwendet werden . Das detaillierte Handbuch ist in 10 Sprachen verfügbar : Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht und Sie erhalten einen Bonus-Zugang zur privaten Gruppe zusammen mit dem Handbuch und unser Support wird Ihnen bei allem helfen. Wir haben über 8 Monate an der Entwicklung dieses Roboters gearbeitet . Während dieser Zeit haben wir alles gelernt, was mit AI und deren Implementierung in Forex-Robotern zu tun hat. Wir sind zuversichtlich, dass es auf dem Markt nichts gibt, was mit diesem Roboter konkurrieren kann, und das wird auch für eine lange Zeit so bleiben. Der KI-Forex-Roboter stellt eine echte Revolution auf dem Forex-Markt dar und bringt ein neues Niveau an Präzision, Sicherheit und Leistung, das Ihren Handel aufwertet. Häufig gestellte Fragen finden Sie ganz unten

Verbessern Sie Ihren Handel. Echte KI. Echte Entscheidungen. Echte Innovation. Die KI-Revolution beginnt jetzt! Das Sonderangebot $1599 ist bis zum 31. Dezember gültig. Danach wird es alle 5 Verkäufe um $200 erhöht, bis es den Endpreis von $5000 erreicht. DerVerkauf dieses KI-Forex-Roboters ist begrenzt, um seine Stabilität zu erhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten, während er gleichzeitig exklusiv für eine begrenzte Gruppe von Benutzern bleibt.



Eigenschaften:

Alle Updates kostenlos

Wöchentliche AI-Berichte

Beliebtes XAUUSD-Paar

Filter für Wirtschaftsnachrichten

Guardian Kapitalschutz

Revolutionäres und modernes System



Roboter arbeitet mit jedem Broker und Prop Trading Unternehmen

Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern

Intelligente Signalfilterung mit höherer Handelsgenauigkeit

Reduziertes Risiko bei instabilen Marktbedingungen

Automatische Anpassung an Volatilität und Trends

Volle Transparenz und Kontrolle über das System

Alle Einstellungen sind voroptimiert, der Benutzer ändert nur drei Parameter

KI verwaltet den gesamten Prozess 24/5 ohne manuelle Eingriffe

Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter

Der Roboter wertet jedes Signal aus und eröffnet Trades nur zum optimalen Zeitpunkt, was die Genauigkeit erhöht und die Anzahl der minderwertigen Einträge reduziert.





Intelligentes Trade Reasoning

Jeder Handel wird mit einer kurzen Erklärung versehen, warum er eröffnet wurde, so dass der Nutzer Klarheit und Vertrauen gewinnt.





Automatische TP/SL/TS-Anpassung

Der Roboter passt Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop automatisch an die Marktvolatilität an, alles vollständig durch künstliche Intelligenz gesteuert.





Dynamisches Risikomanagement

Je nach Marktbedingungen schaltet das System automatisch zwischen den Risikomodi Konservativ, Normal und Aggressiv um, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.





Guardian Kapitalschutz

Bei Pechsträhnen oder instabilen Bedingungen reduziert der Roboter das Risiko oder pausiert den Handel, um Ihr Kapital zu schützen.





Marktregime-Erkennung

Die KI erkennt die aktuellen Marktbedingungen (Trend, Bandbreite, hohe Volatilität, Ereignisrisiko) und vermeidet ungünstige Handelsumgebungen.





Filter für Wirtschaftsnachrichten

Das System blockiert automatisch neue Trades vor und nach wichtigen Nachrichtenereignissen und minimiert so das Risiko von plötzlichen Ausschlägen und Slippage.





Wöchentliche AI-Berichte