AI Forex Robot MT4
- Experten
- MQL TOOLS SL
- Version: 6.1
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 12
Verbessern Sie Ihren Handel. Echte KI. Echte Entscheidungen. Echte Innovation. Die KI-Revolution beginnt jetzt!
Das Sonderangebot $1599 ist bis zum 31. Dezember gültig. Danach wird es alle 5 Verkäufe um $200 erhöht, bis es den Endpreis von $5000 erreicht.
DerVerkauf dieses KI-Forex-Roboters ist begrenzt, um seine Stabilität zu erhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten, während er gleichzeitig exklusiv für eine begrenzte Gruppe von Benutzern bleibt.
Eigenschaften:
- Alle Updates kostenlos
- Wöchentliche AI-Berichte
- Beliebtes XAUUSD-Paar
- Filter für Wirtschaftsnachrichten
- Guardian Kapitalschutz
- Revolutionäres und modernes System
- Roboter arbeitet mit jedem Broker und Prop Trading Unternehmen
- Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
- Intelligente Signalfilterung mit höherer Handelsgenauigkeit
- Reduziertes Risiko bei instabilen Marktbedingungen
- Automatische Anpassung an Volatilität und Trends
- Volle Transparenz und Kontrolle über das System
- Alle Einstellungen sind voroptimiert, der Benutzer ändert nur drei Parameter
- KI verwaltet den gesamten Prozess 24/5 ohne manuelle Eingriffe
Der Roboter erstellt kurze Performance-Berichte, die die wichtigsten Statistiken und Erkenntnisse hervorheben.
Wie fange ich an?
- Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte Käufe und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
- Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum M5-Zeitrahmen-Chart des XAUUSD hinzu, stellen Sie alles gemäß der Anleitung ein und das war's.
- Der KI-Forex-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit niedrigem Spread empfohlen, mit einer Mindesteinlage von 500 $ und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:1000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.
Informationen:
- Paar: XAUUSD
- Zeitrahmen: M5
- Mindestmengen: 0.01
- Plattform: MetaTrader 4
- Mindesteinlage: 500
- Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN
Updates:
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 6.1. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.
Preis:
Der Roboter kostet $1599 und kann mit jedemForex-Broker oder Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des EA, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können.
AI Forex Robot - Häufig gestellte Fragen
- Was ist der Unterschied zwischen einem regulären Forex-Roboter und einem AI Forex Robot?
Reguläre Roboter folgen festen Regeln und passen sich nicht an sich ändernde Marktbedingungen an. AI Forex Robot nutzt künstliche Intelligenz, um den Markt in Echtzeit zu analysieren, Signale zu filtern, das Risiko anzupassen und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen. Dies verschafft ihm einen großen Vorteil und macht ihn flexibler und effizienter.
- Muss ich viele Einstellungen konfigurieren, bevor ich ihn benutze?
Nein. Alle Einstellungen sind bereits standardmäßig vorkonfiguriert. Sie müssen nur drei einfache Parameter ändern, alles andere erledigt die KI automatisch.
- Ist AI Forex Robot für Anfänger geeignet?
Ja. Das System wurde so konzipiert, dass es einfach und benutzerfreundlich ist. Selbst wenn Sie keine Erfahrung mit Forex-Robotern haben, können Sie sofort damit anfangen.
- Für welche Vermögenswerte kann ich den Roboter verwenden?
Im Moment arbeitet der Roboter ausschließlich mit XAUUSD (Gold), da dies das Paar ist, für das er vollständig optimiert wurde. Die KI-Logik ist auf das spezifische Preisverhalten und die Volatilität von Gold abgestimmt, um eine maximale Leistung zu gewährleisten. In naher Zukunft werden weitere Währungspaare hinzukommen, so dass die Nutzer ihr Handelsportfolio erweitern können, ohne das System zu verändern.
- Kann der Roboter 24/5 ohne meine Aufsicht handeln?
Ja. AI Forex Robot analysiert den Markt kontinuierlich und eröffnet oder blockiert Trades je nach Bedingungen. Sie müssen nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen.
- Sind Updates für AI Forex Robot kostenlos?
Ja, alle Updates sind völlig kostenlos. Sie können jede neue Version direkt über Ihre MT4- oder MT5-Plattform herunterladen. Jedes Update enthält Verbesserungen, neue Funktionen und Optimierungen, so dass Ihr Roboter immer mit der neuesten Version läuft.
- Handelt er während Nachrichtenereignissen?
Der Roboter enthält einen Filter für Wirtschaftsnachrichten. Er blockiert automatisch neue Trades vor und nach wichtigen Ereignissen, um Volatilitätsspitzen und Slippage zu vermeiden.
- Gibt es einen Support nach dem Kauf?
Ja. Nach dem Kauf des Roboters erhalten Sie vollen Support in einer privaten Gruppe, klare Anweisungen und Zugang zu Updates, damit Sie das System einfach und sicher nutzen können.
- Kann ich meine eigenen Risikoeinstellungen verwenden?
Ja. Die Standardeinstellungen funktionieren für die meisten Benutzer, aber Sie können die Risikoniveaus anpassen, wenn Sie einen konservativeren oder aggressiveren Ansatz verwenden möchten.
- Haben Sie ein Handbuch für den AI Forex Robot vorbereitet?
Das ausführliche Handbuch ist in 10 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch.
- Wie funktioniert der AI Forex Robot und welche Art von Künstlicher Intelligenz verwendet er?
Der AI Forex Robot basiert auf einem hybriden Modell der Künstlichen Intelligenz, das LSTM (Long Short-Term Memory) und Transformer Encoder Layers kombiniert. Diese Architektur wurde speziell für die Analyse von Zeitreihendaten von Gold (XAUUSD) mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit entwickelt. Die LSTM-Komponente erfasst langfristige Abhängigkeiten und wiederkehrende Marktmuster in Goldpreisbewegungen, während die Transformer-Schicht mit einem Selbstbeobachtungsmechanismus die einflussreichsten Volatilitätsmomente identifiziert, die die künftige Marktrichtung bestimmen. Die Modellparameter wurden mithilfe der Bayes'schen Optimierung optimiert, die eine hohe Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Überanpassung gewährleistet. Das Modell wurde anhand von mehr als 20 Millionen historischen XAUUSD-Datenpunkten in einem dreistufigen Lernprozess trainiert.
- Funktioniert dieser Roboter mit meinem bestehenden Broker-Konto?
Ja. AI Forex Robot funktioniert mit jedem Broker und jedem Kontotyp, einschließlich ECN-, Standard- und Raw Spread-Konten. Er funktioniert auch perfekt in Prop Trading Firms.
- Welche Plattformen unterstützt der Roboter?
Der Roboter funktioniert auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5, den beiden beliebtesten Handelsplattformen der Welt. Er kann mit Ihrem persönlichen Konto oder den Konten von Prop-Firmen ohne zusätzliche Änderungen verwendet werden.
- Wie hoch ist die Mindesteinlage für den Start?
Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 500 $. Dieser Betrag ermöglicht es dem Roboter, ordnungsgemäß zu handeln und gleichzeitig eine gute Risikokontrolle aufrechtzuerhalten. Da XAUUSD (Gold) eine höhere Marge erfordert, empfehlen wir immer, mit einer etwas höheren Einzahlung zu beginnen, um eine bessere Stabilität und Flexibilität bei der Handelsausführung zu erreichen.
- Verwendet der AI Robot Grid oder Martingale?
Nein, dieser Roboter eröffnet jeweils nur eine Position, und jeder Handel wird durch ein adaptives Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-System geschützt, das sich automatisch und in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst und vollständig von AI gesteuert wird.
- Funktioniert AI Forex Robot auf 2-stelligen und 3-stelligen Brokerkonten?
Ja, der Roboter funktioniert sowohl auf 2-stelligen als auch auf 3-stelligen Brokerkonten. Alle Berechnungen für Pips und Punkte werden intern umgerechnet, so dass keine besonderen Einstellungen erforderlich sind.
- Funktioniert der AI Forex Robot mit Prop Trading Firmen?
Ja, der AI Forex Robot ist voll kompatibel mit allen Prop Trading Firmen, die den Einsatz von Robotern erlauben. Er arbeitet unter Standard-Handelsbedingungen, verwendet jeweils nur eine geschützte Position und stützt sich nicht auf Grid- oder Martingale-Strategien, so dass er mit den Regeln der Prop-Firmen wie maximaler Drawdown, tägliche Limits und Konsistenzanforderungen konform ist. Er kann sowohl in der Bewertungs- als auch in der Finanzierungsphase eingesetzt werden.
- Warum sagen Sie, dass dies eine "Revolution" auf dem Forex-Markt ist?
Weil dies einer der ersten Roboter ist, der KI-Entscheidungsfindung, Signalfilterung, Risikokontrolle und Strategieanpassung wirklich in einem System vereint. Er bietet ein Maß an Intelligenz und Präzision, das Standardroboter einfach nicht erreichen können.
- Ist der Verkauf dieses Roboters unbegrenzt?
Nein. Der Verkauf dieses KI-Forex-Roboters ist begrenzt, um seine Stabilität zu erhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten, während er gleichzeitig exklusiv für eine begrenzte Gruppe von Benutzern bleibt.
So far the EA acts consistently with its description. The support is outstanding, following trades in real time in telegram channel. Last week has been full of high-impact events, so the EA hasn't traded a lot. A VPS and an account with the lowest spread possible are highly recommended.