AI Forex Robot MT4

AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels.AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generationkünstlicher Intelligenzangetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision.AI Forex Robot ist ein modernes, vollautomatisches System, das aufkünstlicher Intelligenz basiert und entwickelt wurde, um die Effizienz zu maximieren, sich dem Markt anzupassen unddas Kapital in volatilen Phasenzu schützen.Es istweltweitdaseinzige System seiner Art, das fortschrittliche KI-Signalanalyse,dynamisches Risikomanagement und intelligente Strategieanpassung in einem leistungsstarken Tool vereint.Es wurde für Trader entwickelt, die maximale Leistung und volle Kontrolle wünschen, ohne ständig die Charts überwachen zu müssen.Alle Einstellungen sind standardmäßig vorkonfiguriert, und der Benutzer muss nur drei einfache Parameter anpassen.Dasgesamte System wird von AI verwaltet, was bedeutet, dass Sie effizient handeln können, ohne Stunden mit komplexen Einstellungen oder manueller Optimierung zu verbringen. AI Forex Robot ist in zwei Versionen für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 erhältlich und kann mitjedem Forex-Broker oder Prop Trading Firms verwendet werden. Das detaillierte Handbuch ist in10 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Nach dem Kauf des Roboters senden Sie mir bitte eine private Nachricht und Sie erhalten einen Bonus-Zugang zur privaten Gruppe zusammen mit dem Handbuch und unser Support wird Ihnen bei allem helfen. Wir habenüber 8 Monate an der Entwicklung dieses Roboters gearbeitet. Während dieser Zeit haben wir alles gelernt, was mit AI und deren Implementierung in Forex-Robotern zu tun hat. Wir sind zuversichtlich, dass es auf dem Markt nichts gibt, was mit diesem Roboter konkurrieren kann, und das wird auch für eine lange Zeit so bleiben. Der KI-Forex-Roboter stellt eine echte Revolution auf dem Forex-Marktdar und bringt ein neues Niveau an Präzision, Sicherheit und Leistung, das Ihren Handel aufwertet.Häufig gestellte Fragen finden Sie ganz unten .

Verbessern Sie Ihren Handel. Echte KI. Echte Entscheidungen. Echte Innovation. Die KI-Revolution beginnt jetzt!

Das Sonderangebot $1599 ist bis zum 31. Dezember gültig. Danach wird es alle 5 Verkäufe um $200 erhöht, bis es den Endpreis von $5000 erreicht.

DerVerkauf dieses KI-Forex-Roboters ist begrenzt, um seine Stabilität zu erhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten, während er gleichzeitig exklusiv für eine begrenzte Gruppe von Benutzern bleibt.

Eigenschaften:

  • Alle Updates kostenlos
  • Wöchentliche AI-Berichte
  • Beliebtes XAUUSD-Paar
  • Filter für Wirtschaftsnachrichten
  • Guardian Kapitalschutz
  • Revolutionäres und modernes System
  • Roboter arbeitet mit jedem Broker und Prop Trading Unternehmen
  • Ein getestetes Produkt, entwickelt von erfahrenen Programmierern
  • Intelligente Signalfilterung mit höherer Handelsgenauigkeit
  • Reduziertes Risiko bei instabilen Marktbedingungen
  • Automatische Anpassung an Volatilität und Trends
  • Volle Transparenz und Kontrolle über das System
  • Alle Einstellungen sind voroptimiert, der Benutzer ändert nur drei Parameter
  • KI verwaltet den gesamten Prozess 24/5 ohne manuelle Eingriffe

Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter
Der Roboter wertet jedes Signal aus und eröffnet Trades nur zum optimalen Zeitpunkt, was die Genauigkeit erhöht und die Anzahl der minderwertigen Einträge reduziert.

Intelligentes Trade Reasoning
Jeder Handel wird mit einer kurzen Erklärung versehen, warum er eröffnet wurde, so dass der Nutzer Klarheit und Vertrauen gewinnt.

Automatische TP/SL/TS-Anpassung
Der Roboter passt Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop automatisch an die Marktvolatilität an, alles vollständig durch künstliche Intelligenz gesteuert.

Dynamisches Risikomanagement
Je nach Marktbedingungen schaltet das System automatisch zwischen den Risikomodi Konservativ, Normal und Aggressiv um, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Guardian Kapitalschutz
Bei Pechsträhnen oder instabilen Bedingungen reduziert der Roboter das Risiko oder pausiert den Handel, um Ihr Kapital zu schützen.

Marktregime-Erkennung
Die KI erkennt die aktuellen Marktbedingungen (Trend, Bandbreite, hohe Volatilität, Ereignisrisiko) und vermeidet ungünstige Handelsumgebungen.

Filter für Wirtschaftsnachrichten
Das System blockiert automatisch neue Trades vor und nach wichtigen Nachrichtenereignissen und minimiert so das Risiko von plötzlichen Ausschlägen und Slippage.

Wöchentliche AI-Berichte

Der Roboter erstellt kurze Performance-Berichte, die die wichtigsten Statistiken und Erkenntnisse hervorheben.

Wie fange ich an?

  • Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eineprivate Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte Käufe und machen Sie einen Screenshot. Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Nutzer Ihnen bei allem helfen und Sie sich über diesen EA austauschen können.
  • Schalten Sie den Algo-Handel in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum M5-Zeitrahmen-Chart des XAUUSD hinzu, stellen Sie alles gemäß der Anleitung ein und das war's.
  • Der KI-Forex-Roboter kann mit jedem Forex-Broker und auf jedem Konto verwendet werden, aber es werden Konten mit niedrigem Spread empfohlen, mit einer Mindesteinlage von 500 $ und einem Hebel von 1:30 bis zu 1:1000. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, so dass er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Informationen:

  • Paar: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M5
  • Mindestmengen: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: 500
  • Art des Kontos: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Updates:
 Die aktuelle Version dieses Roboters ist 6.1. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

Preis:
Der Roboter kostet $1599 und kann mit jedemForex-Broker oder Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Bitte senden Sie mir eine private Nachricht nach dem Kauf des EA, und ich gebe Ihnen Zugang zu der Gruppe, in der Sie Unterstützung erhalten und über den Roboter diskutieren können.

AI Forex Robot - Häufig gestellte Fragen

  1. Was ist der Unterschied zwischen einem regulären Forex-Roboter und einem AI Forex Robot?
    Reguläre Roboter folgen festen Regeln und passen sich nicht an sich ändernde Marktbedingungen an. AI Forex Robot nutzt künstliche Intelligenz, um den Markt in Echtzeit zu analysieren, Signale zu filtern, das Risiko anzupassen und intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen. Dies verschafft ihm einen großen Vorteil und macht ihn flexibler und effizienter.

  2. Muss ich viele Einstellungen konfigurieren, bevor ich ihn benutze?
    Nein. Alle Einstellungen sind bereits standardmäßig vorkonfiguriert. Sie müssen nur drei einfache Parameter ändern, alles andere erledigt die KI automatisch.

  3. Ist AI Forex Robot für Anfänger geeignet?
    Ja. Das System wurde so konzipiert, dass es einfach und benutzerfreundlich ist. Selbst wenn Sie keine Erfahrung mit Forex-Robotern haben, können Sie sofort damit anfangen.

  4. Für welche Vermögenswerte kann ich den Roboter verwenden?
    Im Moment arbeitet der Roboter ausschließlich mit XAUUSD (Gold), da dies das Paar ist, für das er vollständig optimiert wurde. Die KI-Logik ist auf das spezifische Preisverhalten und die Volatilität von Gold abgestimmt, um eine maximale Leistung zu gewährleisten. In naher Zukunft werden weitere Währungspaare hinzukommen, so dass die Nutzer ihr Handelsportfolio erweitern können, ohne das System zu verändern.

  5. Kann der Roboter 24/5 ohne meine Aufsicht handeln?
    Ja. AI Forex Robot analysiert den Markt kontinuierlich und eröffnet oder blockiert Trades je nach Bedingungen. Sie müssen nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzen.

  6. Sind Updates für AI Forex Robot kostenlos?
    Ja, alle Updates sind völlig kostenlos. Sie können jede neue Version direkt über Ihre MT4- oder MT5-Plattform herunterladen. Jedes Update enthält Verbesserungen, neue Funktionen und Optimierungen, so dass Ihr Roboter immer mit der neuesten Version läuft.

  7. Handelt er während Nachrichtenereignissen?
    Der Roboter enthält einen Filter für Wirtschaftsnachrichten. Er blockiert automatisch neue Trades vor und nach wichtigen Ereignissen, um Volatilitätsspitzen und Slippage zu vermeiden.

  8. Gibt es einen Support nach dem Kauf?
    Ja. Nach dem Kauf des Roboters erhalten Sie vollen Support in einer privaten Gruppe, klare Anweisungen und Zugang zu Updates, damit Sie das System einfach und sicher nutzen können.

  9. Kann ich meine eigenen Risikoeinstellungen verwenden?
    Ja. Die Standardeinstellungen funktionieren für die meisten Benutzer, aber Sie können die Risikoniveaus anpassen, wenn Sie einen konservativeren oder aggressiveren Ansatz verwenden möchten.

  10. Haben Sie ein Handbuch für den AI Forex Robot vorbereitet?
    Das ausführliche Handbuch ist in 10 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch.

  11. Wie funktioniert der AI Forex Robot und welche Art von Künstlicher Intelligenz verwendet er?
    Der AI Forex Robot basiert auf einem hybriden Modell der Künstlichen Intelligenz, das LSTM (Long Short-Term Memory) und Transformer Encoder Layers kombiniert. Diese Architektur wurde speziell für die Analyse von Zeitreihendaten von Gold (XAUUSD) mit außergewöhnlicher Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit entwickelt. Die LSTM-Komponente erfasst langfristige Abhängigkeiten und wiederkehrende Marktmuster in Goldpreisbewegungen, während die Transformer-Schicht mit einem Selbstbeobachtungsmechanismus die einflussreichsten Volatilitätsmomente identifiziert, die die künftige Marktrichtung bestimmen. Die Modellparameter wurden mithilfe der Bayes'schen Optimierung optimiert, die eine hohe Stabilität, Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Überanpassung gewährleistet. Das Modell wurde anhand von mehr als 20 Millionen historischen XAUUSD-Datenpunkten in einem dreistufigen Lernprozess trainiert.

  12. Funktioniert dieser Roboter mit meinem bestehenden Broker-Konto?
    Ja. AI Forex Robot funktioniert mit jedem Broker und jedem Kontotyp, einschließlich ECN-, Standard- und Raw Spread-Konten. Er funktioniert auch perfekt in Prop Trading Firms.

  13. Welche Plattformen unterstützt der Roboter?
    Der Roboter funktioniert auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5, den beiden beliebtesten Handelsplattformen der Welt. Er kann mit Ihrem persönlichen Konto oder den Konten von Prop-Firmen ohne zusätzliche Änderungen verwendet werden.

  14. Wie hoch ist die Mindesteinlage für den Start?
    Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 500 $. Dieser Betrag ermöglicht es dem Roboter, ordnungsgemäß zu handeln und gleichzeitig eine gute Risikokontrolle aufrechtzuerhalten. Da XAUUSD (Gold) eine höhere Marge erfordert, empfehlen wir immer, mit einer etwas höheren Einzahlung zu beginnen, um eine bessere Stabilität und Flexibilität bei der Handelsausführung zu erreichen.

  15. Verwendet der AI Robot Grid oder Martingale?
    Nein, dieser Roboter eröffnet jeweils nur eine Position, und jeder Handel wird durch ein adaptives Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-System geschützt, das sich automatisch und in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst und vollständig von AI gesteuert wird.

  16. Funktioniert AI Forex Robot auf 2-stelligen und 3-stelligen Brokerkonten?
    Ja, der Roboter funktioniert sowohl auf 2-stelligen als auch auf 3-stelligen Brokerkonten. Alle Berechnungen für Pips und Punkte werden intern umgerechnet, so dass keine besonderen Einstellungen erforderlich sind.

  17. Funktioniert der AI Forex Robot mit Prop Trading Firmen?
    Ja, der AI Forex Robot ist voll kompatibel mit allen Prop Trading Firmen, die den Einsatz von Robotern erlauben. Er arbeitet unter Standard-Handelsbedingungen, verwendet jeweils nur eine geschützte Position und stützt sich nicht auf Grid- oder Martingale-Strategien, so dass er mit den Regeln der Prop-Firmen wie maximaler Drawdown, tägliche Limits und Konsistenzanforderungen konform ist. Er kann sowohl in der Bewertungs- als auch in der Finanzierungsphase eingesetzt werden.

  18. Warum sagen Sie, dass dies eine "Revolution" auf dem Forex-Markt ist?
    Weil dies einer der ersten Roboter ist, der KI-Entscheidungsfindung, Signalfilterung, Risikokontrolle und Strategieanpassung wirklich in einem System vereint. Er bietet ein Maß an Intelligenz und Präzision, das Standardroboter einfach nicht erreichen können.

  19. Ist der Verkauf dieses Roboters unbegrenzt?
    Nein. Der Verkauf dieses KI-Forex-Roboters ist begrenzt, um seine Stabilität zu erhalten und eine optimale Leistung zu gewährleisten, während er gleichzeitig exklusiv für eine begrenzte Gruppe von Benutzern bleibt.

Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Support wenden. Sie erhalten umfassende Unterstützung in einer privaten Gruppe, und man wird Ihnen bei jedem Schritt des Weges helfen. Sie sind herzlich willkommen.

Pechkin
26
Pechkin 2025.12.13 06:25 
 

So far the EA acts consistently with its description. The support is outstanding, following trades in real time in telegram channel. Last week has been full of high-impact events, so the EA hasn't traded a lot. A VPS and an account with the lowest spread possible are highly recommended.

Tasukutaro- Arai
250
Tasukutaro- Arai 2025.12.06 05:18 
 

The AI ​​Forex Robot is a truly amazing tool. It has been evolving daily since I purchased it, with the developers constantly improving it. Since it only holds one position, I can safely monitor my trades. It's constantly being updated, and new currency pairs will be added in the future, which I'm very excited about. I look forward to seeing the AI ​​Forex Robot bring even more innovative trading to my trading.

Jaroslav Pokorny
1927
Jaroslav Pokorny 2025.12.03 20:13 
 

Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Team Trading Nzdusd
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch da
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Experten
Das Team Trading System basiert auf der Logik von Auftragsstrategien und Gewinnmitnahmestrategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahmebereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Strategien eröffnen weiterhin unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge du
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Glitter Grass
Aleksandr Nadein
Experten
ADVISOR "GG" - UNIVERSAL, IN DER LAGE, DEN HANDEL SELBST UND MIT HILFE EINES HÄNDLERS! DAS PANEL ZEIGT DEN GESAMTEN DOWNLOAD ZU HELFEN, WENN DER HANDEL. TASTEN VORHANDEN 1. PROFITABLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 2. ALLE AUFTRÄGE SCHLIESSEN 3. SPERREN DIESER POSITIONEN UM DEN EXPERTEN EINZURICHTEN, WIRD DER ABSTAND VERWENDET, DER VOM TREND ABHÄNGT, UM DEN TREND ZU OPTIMIEREN, ES GIBT EINEN SPEZIELLEN ALGORITHMUS! WENN SIE HANDELN, KÖNNEN SIE ERÖFFNUNGSAUFTRÄGE MANUELL HINZUFÜGEN, ES IST AUCH MÖG
Teamwork Eur Gbp EA
Hulya Cinar
Experten
Teamwork EUR GBP EA basiert auf der Logik von Order-Strategien und Gewinnmitnahme-Strategien, die als Team arbeiten. Im Allgemeinen besteht der EA aus zwei Teilen, dem Strategie- und dem Gewinnmitnahme-Bereich. Strategien sind spezielle Strategien, die wir für Symbole erstellen. Die Strategien eröffnen unabhängig voneinander Kauf- und Verkaufsaufträge. Takeprofits schließt Aufträge, die im Team geöffnet wurden. Die Logik von Take Profits besteht darin, dass gewinnbringende Aufträge durch das Sc
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experten
Dabei handelt es sich um ein automatisches 24-Stunden-Handelssystem, das auf dem Algorithmus des kollektiven Verhaltens adaptiver Automaten (einer Art selbstlernender Algorithmen der künstlichen Intelligenz) basiert und kein manuelles Eingreifen erfordert und keine Indikatoren oder bekannten Handelsmethoden verwendet. Das Prinzip des EA besteht darin, sich jeden Schritt zu merken und ihn zu analysieren. Ein Schritt ist eine Kursbewegung um eine bestimmte Anzahl (BaseStep) von Punkten nach oben o
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experten
Einführung in den AI Neural Nexus EA Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein in
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experten
Apex Pro First Edition Ein sicherer, smarter und stabiler EA zur Vermehrung kleiner Konten Kurz & knapp Speziell für kleine Konten entwickelt (bereits ab 30 USD nutzbar) Schnelles, sicheres Wachstum – kein Kontoplatzerisiko ️ Einfach zu installieren – auch für Einsteiger verständlich Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen Demo-Version verfügbar – testen vor dem Kauf möglich Dieser EA ist perfekt für Trader mit wenig Kapital, die Sicherheit und Stabilität suchen
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Durch den Einsatz von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf eine neue Ebene. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu t
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Marktperioden handeln. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel erfolgt auf der Grundlage der Preisrendite in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FUNKTIONEN Die Option Mehrere Symbole in ein
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experten
Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD ) Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt Zeitrahmen : Täglich D
ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Grundlage der Strategie ist die Identifizierung von schnellen Korrekturbewegungen zwischen den Kreuzen eines Währungspaares oder Metalls. Im Moment der Preisunterschiede bei den Handelsinstrumenten analysiert der Berater die mögliche Richtung der Preisbewegung bei einem Arbeitsinstrument und beginnt mit der Arbeit. Jede Position hat einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Ein einzigartiger Algorithmus zur Positionsverfolgung ermöglicht es Ihnen, die Überlegenheit des Gewinns gegenüber dem
SiriusBreakout EA
Piers Derek Pakenham Walsh
Experten
SiriusBreakout EA - XAUUSD; gemeistert. Überlassen Sie Sirius die Kontrolle über die Märkte. Erprobte und getestete Breakout-Strategie, erfolgreich auf Live Personal, Funded Challenge und Live Funded Konten eingesetzt. Jede Kontogröße. Kauf- und Verkaufsstopps in bestimmten Zeitfenstern, um von Ausbrüchen aus Handelsspannen zu profitieren. Stop Loss wird bei einem bestimmten Prozentsatz in den Gewinn verschoben, um sicherzustellen, dass das Abwärtsrisiko entsprechend gesteuert wird. Laden Sie
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Experten
Dark Kakashi PRO EA ist ein verbesserter Dark Kakashi FREE EA-Berater (leider haben sie die Bewertungen absichtlich heruntergeschraubt, so dass sie eine kostenpflichtige Version veröffentlichen mussten). Alle Funktionen, die gewünscht wurden, sind implementiert. Der Code wurde umgeschrieben und viele Fehler wurden behoben, einschließlich derer, die sich auf das Schließen von Positionen beziehen. Dieser Berater wird weiter verbessert werden. Einer der Yarukami Mnukakashi-Berater für Gold (XAUUS
Gold One MT4
Habib Gholamali Heidari
3.3 (10)
Experten
Gold One  MT4 Hallo an alle Gold-Handelsenthusiasten im Forex, Willkommen bei unserem Roboter, wo Sie sich den Reihen der besten Goldhändler anschließen. Mit über zwei Jahrzehnten präziser Erfahrung auf dem Forex-Markt präsentieren wir stolz die neueste Generation von Handelsrobotern. Merkmale:  Ideal für Prop-Firma-Herausforderungen. Geeignet für alle Kontogrößen, einschließlich kleiner Kapitalbeträge. KEIN   Grid und   KEIN   Martingale 100% Vollautomatisiert Dieser Roboter verwendet die neu
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Universal MT4 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Infinity Gold AI ist ein Handelsroboter (Expert Advisor) für das MetaTrader 4 (MT4)-Terminal, der für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Advisor wurde von erfahrenen Händlern mit zehn Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt und konzentriert sich auf konservative Handelsmethoden, die auf klaren Geld- und Risikomanagementregeln basieren. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkma
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilte
Pechkin
26
Pechkin 2025.12.13 06:25 
 

So far the EA acts consistently with its description. The support is outstanding, following trades in real time in telegram channel. Last week has been full of high-impact events, so the EA hasn't traded a lot. A VPS and an account with the lowest spread possible are highly recommended.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.13 10:22
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Tasukutaro- Arai
250
Tasukutaro- Arai 2025.12.06 05:18 
 

The AI ​​Forex Robot is a truly amazing tool. It has been evolving daily since I purchased it, with the developers constantly improving it. Since it only holds one position, I can safely monitor my trades. It's constantly being updated, and new currency pairs will be added in the future, which I'm very excited about. I look forward to seeing the AI ​​Forex Robot bring even more innovative trading to my trading.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.06 11:13
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Jaroslav Pokorny
1927
Jaroslav Pokorny 2025.12.03 20:13 
 

This EA is the second one I have purchased from this developer. The support is excellent and responds very quickly to questions via their own chat. I don't have to wait until the next day or week like elsewhere. Over the weekend, I set up the EA on a trial demo to understand the features and settings that would suit me. I used the recommended settings and it works well.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.03 23:15
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
BIG ZIZI
45
BIG ZIZI 2025.11.27 09:05 
 

Great robot that uses artificial intelligence, yesterday was the first day I started the robot and it closed profitable positions, the support is also very good and fast.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.03 23:14
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Piterk140
256
Piterk140 2025.11.21 08:09 
 

Is the best EA only on becktesting....on real account recomended like IC Markets or IC traiding its only losing money!!! But price-boosting marketing is great !!! haha ...Creator EA showing only profitable transaction!!! This EA is the bigest Bubble on MQL5.....please ask seller a live acount for this ea, if he dont wont,please no waste money

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.11.27 10:22
Hi. Thank you for your review, but your conclusions are incorrect. AI Forex Robot works the same in backtesting and live results are available on our website. This EA is an adaptive system. It uses real time filters such as volatility analysis, signal scoring, adaptive TP-SL and AI based confirmations. If you need help with configuration or want to learn how to use the EA properly, you can contact us anytime, we provide full support. AI Robot is a real solution using artificial intelligence in the Forex market and it is the best system of this type in the entire market. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now
⛔️Update: This user acts in this way, he buys a robot on MQL5, then adds a negative review and starts blackmailing the seller to receive a refund and at the same time continue using the robot, because on MQL5 there are no refunds so he tries to force a private refund. Everything has been reported to MQL5 and we are waiting for their response.
Max
71
Max 2025.11.18 00:06 
 

I purchased this EA recently and I’m impressed with the professionalism behind it. The instructions are clear, setup is easy, and the robot works very smoothly. I’m still in the early testing phase, but so far everything looks promising. The support team is very responsive and helps with every detail. Definitely a great purchase!

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.03 13:12
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
Whoopty_FX
164
Whoopty_FX 2025.11.10 15:33 
 

This is my 3rd time purchasing an EA from this development team, and I am beyond impressed with not only the attributes of the EA's themelves, but the professionalism of customer support. This is a first-class team and I'm very confident I've found one of the best development teams for MT4/5 EA's and indicators. The new AI Forex Bot is very robust with extensive risk management parameters in place by default. I've purchased other "AI EA's" and they don't even come close to how powerful this EA looks to be. Early testing is going well, and I'm exited for the dev team to launch more pairs in the future.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.03 13:12
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
pottermichael
27
pottermichael 2025.11.09 12:43 
 

Expertly made robot that uses AI, the support they offer in the private group is also superb and extremely efficient. I can say Mark, Marzena and the Ominus assistance are prompt at replying to the assistance, and very patient. This is my 2nd purchase from MQL BLUE and I wouldn't hesitate to recommend them to anyone. My first GBP EA which I have been using now for many months has been fantastic, if you read the manual carefully, manage your risk appropriately the EA has proved to be brilliantly programmed and undoubtedly all of the EA's are the same.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.03 13:12
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
fmw1961
483
fmw1961 2025.11.09 11:23 
 

I purchased this EA on Friday so have not had time to test it but i have a few EAs from this developer that are excellant . Each Ea they release just gets better and this one could be the 'ultimate one' .The support team Mark and Ominus are superb and always there to help the response is fantastic. The EA was easy to set up and the guide book as normal has all the details you need . It is nice to have a genuine developer that is here for the long run and not someone who takes your money and then you are on your own. I contacted Marzena after purchase and was immediately added to the telegram channel. I wish the company all the best with this product , if you are sitting on the sidelines wondering should i buy or not , take the plunge because it will just keep going up in price untill they reach there limit. I will add a reveiw after a month or so but by then who knows where the price of the EA will be.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.03 13:12
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
hasan87tr
69
hasan87tr 2025.11.09 09:45 
 

I’m very satisfied with this EA. The developers have a proven history of creating high-quality and reliable trading robots. The structure and logic behind the EA are well thought out and show strong potential. What really stands out is the support team: they respond quickly, are friendly, and help with every question in detail. Overall, a great experience and I can confidently recommend this EA to others.

MQL TOOLS SL
70385
Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.03 13:12
Hi. Thank you for adding the review. AI Forex Robot is not a typical EA and it is not based on fixed strategies or indicators that repeat the same logic every day. It is a real AI driven solution that analyzes the market dynamically and makes decisions based on live conditions, volatility behavior, signal strength scoring and adaptive risk management. This system represents a completely different category of trading technology. Instead of relying on outdated static formulas, the AI processes market structure in real time and adjusts its internal parameters based on what is happening at that exact moment. Because of this, it reacts to the market the same way advanced institutional systems do but in a form accessible to retail traders. Many EAs on the market use marketing terms like "AI" or "machine learning", yet inside they remain simple indicator-based robots. AI Forex Robot is built on real decision logic, including regime detection, adaptive SL and TP, protection layers, quality scoring, confirmation models and advanced filters. Every trade is the result of a complex evaluation process, not a single condition or basic rule. Our goal is to give traders something completely different. Real AI. Real decisions. Real risk control. A trading system that evolves with the market instead of fighting against it. This project will continue to develop, expand and bring new features. We are building a long-term solution and we are fully committed to constant improvement. Upgrade your trading. Real AI. Real decisions. Real innovation. The AI Revolution starts now👍📊
