Goldbot One MT4
- Experten
- Profalgo Limited
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 7 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Einführungsaktion:
- Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar!
- Endpreis: 990 $
- NEU: Kaufen Sie Goldbot One und wählen Sie 1 EA gratis!! (für 2 Handelskonten)
Wir stellen Goldbot One vor , einen hochentwickelten Handelsroboter, der für den Goldmarkt entwickelt wurde.
Mit seinem Fokus auf Breakout-Trading nutzt Goldbot One sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsniveaus, um erstklassige Handelsmöglichkeiten zu erkennen.
Dieser Expert Advisor ist für Händler konzipiert, die auf dem volatilen Edelmetallmarkt nach Effizienz, Zuverlässigkeit und einem strategischen Vorteil suchen.
Bemerkenswerte Tatsache: Die Leistung des EA bei Out-of-Sample-Daten entspricht genau den zur Optimierung verwendeten In-Sample-Daten.
Der In-Sample-Zeitraum erstreckt sich von 2016 bis 2023. Out-of-Sample-Daten, die zur Bestätigung der Strategien verwendet werden, sind die Jahre 2004–2016 und 2024.
Im Jahr 2024 gehörte die Performance zu den besten der letzten 20 Jahre! Das ist ein sehr guter Indikator für die zukünftige Performance.
Hauptmerkmale:
Multi-Strategie-Ansatz:
- 8 Varianten einer erfolgreichen Strategie: Goldbot One bietet acht verschiedene Varianten der Breakout-Strategie an, die jeweils für unterschiedliche Marktbedingungen optimiert sind. Diese Diversifizierung sorgt für eine gute Risikostreuung und schafft eine gleichmäßigere Wachstumserwartung.
Breakout-Handel:
- Goldbot One wurde speziell für den Handel mit Ausbrüchen entwickelt und erkennt Schlüsselmomente, in denen der Goldpreis durch bestehende Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus durchbricht, und bietet so die Möglichkeit, zu potenziell lukrativen Zeitpunkten in den Handel einzusteigen.
Risikomanagement:
- Stop-Loss und Take-Profit: Jeder Trade ist durch vordefinierte Stop-Loss- und Take-Profit-Levels geschützt. So ist Ihre Investition vor erheblichen Abschwüngen geschützt und in Spitzenzeiten werden Gewinne gesichert.
- Trailing Stops: Der Roboter verwendet Trailing-Stop-Loss- und Trailing-Take-Profit-Mechanismen, die es ihm ermöglichen, dem Markttrend zu folgen, Gewinne bei günstigen Marktentwicklungen zu sichern und Verluste durch plötzliche Kursrückgänge zu verhindern.
- Trailing Takeprofit: Trailing Take Profit: Der Roboter verwendet außerdem einen intelligenten Trailing-Take-Profit-Algorithmus, der versucht, einen Trade früher zu beenden, wenn sich der Preis gegen die offene Position bewegt.
Einzelner Handel pro Strategie:
- Goldbot One führt einen Trade pro Strategie aus, um die Abläufe sauber, fokussiert und überschaubar zu halten. Dieser disziplinierte Ansatz hilft dabei, die Strategieintegrität aufrechtzuerhalten, ohne die Komplexität mehrerer gleichzeitiger Trades pro Strategie.
Benutzerfreundliche Oberfläche:
- Die Einrichtung und Anpassung von Goldbot One ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler konzipiert und unkompliziert. Die Parameter für jede Strategie können an individuelle Risikoprofile und Marktansichten angepasst werden.
Automatische Anpassungsfähigkeit:
- Der EA passt sich automatisch an den aktuellen Goldwert an. Das heißt, sollte der Goldpreis in Zukunft weiter steigen, sind keine neuen Optimierungen erforderlich, sondern der EA passt alle internen Parameter automatisch an.
Kontinuierliche Verbesserung:
- Zur Anpassung an die sich ändernde Marktdynamik werden regelmäßige Updates bereitgestellt, um sicherzustellen, dass Goldbot One auf dem neuesten Stand der Handelstechnologie bleibt.
Warum sollten Sie sich für Goldbot One entscheiden?
- Spezialisiert auf Gold: Speziell auf den Goldmarkt zugeschnitten, mit Berücksichtigung seiner einzigartigen Volatilität und Trends.
- Bewährte Strategie: Breakout-Trading ist eine anerkannte Methode mit einer Erfolgsgeschichte, wenn sie präzise angewendet wird.
- Robustes Risikomanagement: Durch mehrere Schutzebenen für jeden Handel ist Ihr Kapital geschützt.
- Einfachheit und Raffinesse: Einfach zu verwenden und dennoch mit ausgefeilten Algorithmen für professionelle Handelsergebnisse ausgestattet.
Erste Schritte: Schöpfen Sie das Potenzial Ihres Goldhandels mit Goldbot One.
Egal, ob Sie Ihr Portfolio diversifizieren oder sich auf den Goldhandel spezialisieren möchten, Goldbot One ist Ihr automatisierter Trader, der darauf ausgelegt ist, den Goldmarkt präzise und profitabel zu navigieren.
Schließen Sie sich den Reihen erfolgreicher Händler an, die auf den goldenen Standard der Trading-Bots vertrauen.
So führen Sie einen Backtest des EA durch:
- Führen Sie einen Backtest auf dem täglichen XAUUSD-Chart durch.
- Stellen Sie „Lotgrößen-Berechnungsmethode“ auf „Maximales Risiko pro Strategie verwenden“ ein.
- Setzen Sie das maximale Risiko pro Strategie auf „3“ für geringes Risiko, „6“ für mittleres Risiko oder „10“ für höheres Risiko.
- MT5 -> Sie können „1-Minuten-OHLC“ für die Modellierungsqualität verwenden (der EA verwendet intern ohnehin nur 1-Minuten-OHLC-Informationen)
- MT4 -> nutze „jeden Tick“ für die Modellierungsqualität
- Legen Sie für das Backtesting einen Mindestzeitraum von einem Jahr fest . Dies ist eine langfristige Strategie. Je länger der Zeitraum, desto stabiler wird der EA.
So richten Sie den EA für den Live-Handel ein:
- Aktivieren Sie „AlgoTrading“ in Ihrem MT5 („AutoTrading“ in MT4)
- Sie müssen die URL „https : // www . worldtimeserver.com/“ (Leerzeichen entfernen!!) zu den „erlaubten URLs“ in Ihrem MT4/MT5-Terminal hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)
- Öffnen Sie den XAUUSD-Tageschart
- Stellen Sie „Lotgrößen-Berechnungsmethode“ auf „Maximales Risiko pro Strategie verwenden“ ein.
- Setzen Sie das maximale Risiko pro Strategie auf "3" für geringes Risiko, "6" für mittleres Risiko oder "10" für höheres Risiko oder laden Sie die eingestellten Dateien einfach hier
Parameterübersicht:
- ShowInfoPanel -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an
- Anpassung der Infopanelgröße -> bei 4K-Darstellung Wert auf "2" setzen
- Infopanel während des Tests aktualisieren -> deaktiviert für schnelleres Backtesting
- Kaufgeschäfte zulassen / Verkaufsgeschäfte zulassen -> hier können Sie Kaufgeschäfte und Verkaufsgeschäfte aktivieren/deaktivieren
- Strategie 1..8 ausführen -> die verschiedenen Strategien aktivieren/deaktivieren (alle sind Ausbrüche der täglichen Unterstützung und des Widerstands, aber unterschiedliche Ein- und Ausstiegseinstellungen)
- Maximal zulässiger Spread: maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge
- Freitag Stoppstunde -> wenn Sie nicht möchten, dass Trades über das Wochenende zurückgehalten werden, legen Sie einen Wert zwischen 0 und 23 fest. (25 bedeutet „deaktiviert“)
- SetSL_TP_After_Entry -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt
- Virtuelles Ablaufdatum verwenden -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt
- Randomisierung -> dadurch werden die Ein- und Ausgänge sowie die TrailingSL-Werte etwas zufällig verteilt, sodass mehrere Benutzer beim gleichen Broker etwas unterschiedliche Trades haben. Auch gut für Prop-Firmen. Ein guter Wert ist „50“
- BaseMagicNumber -> die Basis-Magicnumber, die für alle Strategien verwendet wird
- Kommentar für Trades -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll
- EnableNFP_Filter -> schalte den NFP-Filter ein oder aus
- AutoGMT -> lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die Zeit des NFP korrekt ist
- GMT_OFFSET_Winter -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)
- GMT_OFFSET_Summer -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)
- NFP_CloseOpenTrades -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> erzwingt, dass der EA alle ausstehenden Aufträge löscht, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)
- NFP_MinutesBefore -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis sollen Trades und ausstehende Aufträge geschlossen werden
- NFP_MinutesAfter -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt
- Propfirm einzigartige Einstellungen -> hier können Sie verschiedene Ein- und Ausstiegsparameter anpassen, um den EA-Handel von dem anderer Benutzer abzugrenzen
- Lotsize-Berechnungsmethode -> hier legen Sie fest, wie die Lotgröße berechnet werden soll: Feste Lotgröße (StartLots verwenden), Maximales Risiko pro Strategie verwenden oder LotsizeStep verwenden
- Startlots -> legt den Wert für die feste Losgröße fest, wenn diese Option gewählt wird. Dieser Parameter wird als „Mindestlosgröße“ verwendet, wenn eine der beiden anderen Optionen zur Losgrößenberechnung verwendet wird.
- LotsizeStep -> bindet die Lotgröße an den Kontostand oder das Eigenkapital. LotsizeStep=1000 würde also bedeuten: 0,01 Lots pro 1000 Kontostand. Ein Kontostand von 3000 würde also 0,03 Lots ergeben.
- Maximales Risiko pro Strategie -> Der maximale Verlust (in %), wenn eine Strategie ihren maximalen historischen Drawdown erreicht. Der Wert „2“ würde also einen maximalen Verlust von 2 % bedeuten, wenn der maximale historische Drawdown dieser Strategie erreicht wird.
- Set Max Daily Drawdown -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wenn dieser erreicht wird, schließt der EA alle Trades und ausstehenden Aufträge und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen
- Eigenkapital statt Guthaben verwenden -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Lotgrößenwerte zu berechnen
- OnlyUp -> dies verhindert, dass die Losgröße nach Verlusten abnimmt (aggressiver, aber schnellere Erholung nach Verlusten)
- Prüfen Sie vor dem Setzen von Trades, ob die Marge frei ist -> Verwenden Sie diese Option, wenn der EA aufgrund der geringen Marge Probleme hat, Trades bei Ihrem Broker zu setzen, obwohl ausreichend Marge vorhanden ist.
- AdjustLotsizeToVariableValues -> dadurch wird die Lotgröße an angepasste SL/TP-Levels angepasst (falls sich der Goldpreis selbst stark ändert)
NOTIZ:
Ich verwende kein Verkaufsgerede über „neuronale Netzwerke/maschinell lernende KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“, sondern biete stattdessen ein echtes, ehrliches Handelssystem an .
basierend auf bewährter Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung.
Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme. Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht.
Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass der Live-Handel den Backtests entspricht, ohne zu schummeln.
Highly recommended!Great Ea and suport! Tks Wim!