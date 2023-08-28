Big Forex Players MT4

4.81

Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA, vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwendet werden können.Der Roboter erhält die Positionen der größten Banken (Positionen werden von unserer Datenbank an den EA gesendet), andere Strategie generiert Positionen durch drei Indikatoren, und letzte Strategie generiert Positionen mit komplexen Forex-System. Sie können die am besten geeignete Strategie für Sie wählen oder sie gleichzeitig verwenden. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein Anfänger sind, unser EA sorgt für eine mühelose Einrichtung, Anpassung und Überwachung Ihrer Trades. Genießen Sie vorrangigen Kundensupport von unserem Expertenteam, wir sind hier, um Ihnen bei jedem Schritt des Weges zu helfen. Dieser Roboter ist auch während wichtiger Nachrichten geschützt. Wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden, eröffnet der Roboter 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht keine Positionen. Wir haben auch die Maxspread-Funktion hinzugefügt, die zum Schutz vor hoher Volatilität arbeitet und keine neuen Positionen eröffnet. BFP EA ist ein exklusiver Roboter mit Bankpositionen und anderen Strategien zur Auswahl, Sie werden keinen anderen Roboter wie ihn finden.Unser engagierter Support hilft Ihnen bei allen Einstellungen, Sie erhalten Unterstützung bei jedem Schritt und wir sorgen dafür, dass Sie den EA ordnungsgemäß ausführen. Das detaillierte Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Sie können es mit jedem Forex Broker und Prop Trading Firmen verwenden. BFP EA ist in zwei Versionen für MetaTrader 4, MetaTrader 5 erhältlich. Nach dem Kauf des Roboters, senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich werde Ihnen Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch senden, und unser Support wird Ihnen mit allem helfen.

Der ermäßigte Preis von $2599 ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $3999.

Nach dem Kauf oder der Miete von Big Forex Players EA, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (Bitcoin Robot, Crude Oil Robot, Stock Indexes EA, XG Gold Robot, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot oder Gold Indicator)

Warum Big Forex Players EA wählen?

Vielfältige Strategien:
Passen Sie Ihren Handelsansatz mit einer Reihe von programmierten Strategien an, die auf verschiedene Risikobereitschaften und Marktbedingungen abgestimmt sind. Ob Sie ein konservativer oder aggressiver Händler sind, unser Roboter hat 3 Strategien für Sie:

Handel mit Banken:
Bank Research und Analyse - Positionen der größten Banken. Der Roboter eröffnet nur eine Position pro Paar zur gleichen Zeit mit Take Profit und Stop Loss. Die Positionen werden von unserer Datenbank an den EA gesendet, damit dieser sie auf dem Markt ausführen kann - mittel- und langfristig.

Handel mit Indikatoren:
Beliebteste Indikatoren - Positionen basierend auf den beliebten Indikatoren RSI, MACD und Stoch, H4-D1 Chart. Der Roboter eröffnet nur eine Position pro Paar zur gleichen Zeit mit Take Profit und Stop Loss. Positionen werden mit diesen Indikatoren generiert, und ein Signal wird an den EA gesendet, der dann Positionen im Markt eröffnet. Positionen mittel- und langfristig.

Trading mit Robot:
Multicurrency Robot - Es handelt sich um eine Strategie, die auf Price Action, Cycle Strength, SMA Strength, RSI und zwei weiteren benutzerdefinierten Indikatoren (in der Strategie integriert) basiert. Das System kann in drei verschiedenen Modi verwendet werden: Geringes, mittleres oder hohes Risiko. Je nach gewähltem Modus eröffnet der Roboter eine oder mehrere Positionen auf dem Paar zur gleichen Zeit, alle mit Take Profit und Stop Loss, kurz- und mittelfristig.

Sie können diesen EA mit jedem Broker verwenden. Sie erhalten eine Anleitung, wie Sie die Parameter mit Ihrem Broker verwenden können, und unser engagiertes Support-Team wird Sie bei allem unterstützen. Wir garantieren, dass diesem EA regelmäßig neue Funktionen hinzugefügt werden, die auf Kundenvorschlägen basieren.

Risikomanagement:
Der Roboter ist mit integrierten Risikomanagement-Tools ausgestattet, die Ihre Handelsparameter automatisch anpassen, um Ihr Kapital zu schützen und die Rendite zu optimieren.

Globale Kompatibilität:
Unabhängig von Ihrem Standort oder Ihrem bevorzugten Broker lässt sich der Big Forex Players EA nahtlos in die Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 integrieren, so dass er für Händler auf der ganzen Welt zugänglich ist.

Kontinuierliche Updates:
Die Finanzmärkte entwickeln sich ständig weiter, und das gilt auch für unseren Roboter. Sie erhalten alle Updates kostenlos, und wir werden BFP auf der Grundlage von Kundenvorschlägen neue Funktionen hinzufügen.

Kontaktieren Sie uns:
Unser engagiertes Support-Team ist bereit, Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Nach dem Kauf des Roboters senden wir Ihnen eine ausführliche Beschreibung des Roboters und helfen Ihnen bei allen Einstellungen, außerdem haben Sie Zugang zu einer privaten Gruppe.

Wie testet man die Big Forex Players im MetaTrader 4 Tester richtig?
Bitte wählen Sie eine Einzahlung von 1000, ein benutzerdefiniertes Datum, wählen Sie Every tick, EURUSD Paare oder XAUUSD, Spread von 2.0, Risk Percent 5-10 oder einen anderen Wert, wählen Sie den Risikomodus: medium oder high und klicken Sie auf den Start-Button im MetaTrader 4 Tester.

    Wie starte ich:
     1. Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Nachdem Sie bestätigt haben, senden wir Ihnen das Handbuch und den Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Benutzer Ihnen bei allen Einstellungen helfen und Sie über diesen EA sprechen können.
    2. Bitte lesen Sie das Handbuch, das Sie erhalten haben. Es ist in Englisch, Arabisch, Chinesisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Spanisch verfügbar. Sie müssen nur ein paar Parameter ändern, damit der EA mit Ihrem Broker funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, posten Sie bitte Ihre Fragen in der Gruppe und unser Support wird Ihnen bei den Einstellungen helfen.
    3. Schalten Sie AutoTrading in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum H1-Chart auf den empfohlenen Paaren hinzu, nehmen Sie die Einstellungen gemäß dem Handbuch vor, und das war's. Wir empfehlen, den EA mit einem Broker zu verwenden, der einen niedrigen Spread, eine Mindesteinlage von 1000 $, einen Hebel von 1:30 bis 1:1000 und einen aktiven Nachrichtenfilter hat. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, damit er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

      Parameter:

      • Handel mit Banken - Positionen der größten Banken und Investmentfonds mit TP-SL (Bank Research und Analyse)
      • Handel mit Indikatoren - Positionen basierend auf den beliebten Indikatoren RSI, MACD, Stoch mit TP-SL
      • Handel mit Robotern - EA für EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, Gold Paare mit TP-SL.
      • Handel mit Signalen - mit dem neuen Update werden wir die Best Forex Signals verbinden...
      • Jede dieser vier Funktionen kann mit einem einzigen Klick aktiviert oder deaktiviert werden (true-false Parameter)
      • Benutzerdefinierte Kommentare - die Möglichkeit, Ihre eigenen Handelskommentare anzugeben
      • Trading 24h - die Möglichkeit, den Roboter 24 Stunden laufen zu lassen (true-false Option)
      • Risikoprozent - Auswahl der Größe der Lots basierend auf dem Risikoprozentsatz
      • Auswahl des Risikomodus - drei Modi zur Auswahl des Risikos, niedrig, mittel und hoch
      • Trailing Stop und Step - Trailing Optionen für Low, Medium und High Modus
      • Orders Step - Abstand in Punkten zwischen den Trades
      • Handelszeiten - wählen Sie die Tage und Stunden, an denen der EA arbeiten soll (Ortszeit-PC)
      • Max Spread - Spread-Filter ist eine zusätzliche Absicherung für den Handel
      • Take Profit - Take Profit in Pips für einzelne Trades mit niedrigem Modus
      • Stop Loss - Stop Loss in Pips für einzelne Trades mit niedrigem Modus
      • Orders Profit - Gewinn in Kontowährung für eine zu schließende Position
      • Stop Loss - Verlust der Trades in Prozent des Kontostandes
      • Schließen aller Orders - Aktivierung der Schließung von Trades am Ende des Tages
      • Schließungszeit (Text im Format HH:MM) - Schließungszeit für eröffnete Trades
      • Lots - Lotgröße der eröffneten Trades auf Signal
      • Lots Step - zusätzliche Lotgröße, die zu den folgenden Geschäften hinzugefügt wird
      • Nachrichten filtern - USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, CNY, NZD
      • Magic No - Identifikationsnummer für Geschäfte, die von der Instanz der Strategie eröffnet wurden
      • Nur eine Kauf- oder nur eine Verkaufsoption im EA - Sie können den EA so einrichten, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt nur Kauf- oder Verkaufspositionen eröffnet
      • Handel an Feiertagen zulassen - wenn der News-Filter aktiviert ist, erlaubt diese Funktion das Eröffnen neuer Trades aus neuen Zyklen während der Feiertage
      • NewsFilter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades
      • EA nach Verlust deaktivieren - nach Erreichen des MaxDD-Verlustes wird der Roboter keine neuen Positionen mehr bis zum nächsten Tag eröffnen
      • doNotTradeBefore/AfterInMinutes - Minuten vor und nach den Nachrichten, in denen der EA keine neuen Trades platzieren kann
      • ReportFor USD/EUR/GBP/AUD/CAD/JPY/CHF/CNY/NZD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden
      • AllowTradingOnHolidays - wenn der Nachrichtenfilter aktiv ist, erlaubt diese Funktion die Eröffnung neuer Trades aus neuen Zyklen während der Feiertage
      • FindKeyword - Aktivierung der Funktion, um nur Nachrichten zu finden, die bestimmte Schlüsselwörter im Namen enthalten
      • FindKeywordList - Liste von Schlüsselwörtern, die in den Nachrichten mit hohem Einfluss enthalten sein müssen, um das Signal des Nachrichtenfilters zu geben
      • Beispiel: Wenn FindKeyword falsch ist, funktioniert der Filter für alle wichtigen Nachrichten (High Impact News). Wenn FindKeyword wahr ist und FindKeywordsList auf "ECB, FOMC, BOE, BOJ, Fed" eingestellt ist, sucht der Filter nur nach wichtigen Nachrichten, die eines der ausgewählten Schlüsselwörter in ihrem Namen enthalten (ECB, FOMC, Fed). Hier können Sie eine Liste wichtiger Nachrichten hinzufügen, die Sie blockieren möchten, indem Sie jedes Ereignis nach einem Komma hinzufügen.
      • Zusätzlicher automatischer Stop Loss bei wichtigen Nachrichten (% des Saldos) - Dies ist ein separater Parameter und behandelt Positionen, die vor den wichtigen Daten eröffnet wurden.
      • TPSLHidden - Sie können Ihre Take Profit- und Stop Loss-Levels vor Ihrem Broker verbergen. Die Linien mit den Levels werden nur im Low-Modus auf dem Chart angezeigt. Sie können diese Funktion deaktivieren, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.
      • Alle Parameter können Sie mit einem einzigen Klick bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sie erhalten auch eine detaillierte Beschreibung jeder Funktion
      • Panel anzeigen - wir haben das gleiche Panel-Design für alle unsere Roboter verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen.
      • Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwendendas gleiche Panel, um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen.

      Informationen:
       Zeitrahmen: H1
      Mindestmengen: 0.01
      Plattform: MetaTrader 4
      Mindesteinlage: 1000
      Leverage: 1:10 bis zu 1:1000
      Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN
      Paare: XauUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, AudUsd, EurChf, EurGbp, GbpChf

      Updates:
      Die aktuelle Version dieses Roboters ist 5.2. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

        Preis:
        Der Roboter kostet $2599 und kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden- und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt werden. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen und wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.

        Bewertungen 42
        k880522
        117
        k880522 2025.09.25 09:25 
         

        I've received a lot of help from the developers and I'm looking forward to the future.

        Chidi Maduakolam
        39
        Chidi Maduakolam 2025.08.13 19:40 
         

        The Big forex Player is fulfilling my dream of hands-off auto system, it brought me 22% profit using of one of the 3 strategies available. In the coming days, I'll be testing and trading with banks and trading indicators systems. But I can already say that BFP EA is a very good system. Thanks

        adrian100379
        101
        adrian100379 2025.07.07 11:53 
         

        I just started testing the BFP on a test account, it was easy to set up and for now it is working. Running it on Robot mode on the EURUSD pair for now, i will test Banks and Indicators later. I will come back with results after 4 -5 months of testing. The customer support is responsive and fast. So far this is very promising.

        Weitere Produkte dieses Autors
        AI Forex Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.44 (64)
        Experten
        AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
        Big Forex Players MT5
        MQL TOOLS SL
        4.74 (129)
        Experten
        Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.6 (10)
        Experten
        AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
        Stock Indexes EA MT5
        MQL TOOLS SL
        4.79 (19)
        Experten
        Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
        XG Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.2 (91)
        Experten
        Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
        Bitcoin Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.54 (136)
        Experten
        Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        Experten
        Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
        Bitcoin Robot Grid MT5
        MQL TOOLS SL
        4.67 (46)
        Experten
        Bitcoin Robot Grid MT5 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
        Stock Indexes EA MT4
        MQL TOOLS SL
        4 (4)
        Experten
        Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
        Bitcoin Robot Grid MT4
        MQL TOOLS SL
        5 (17)
        Experten
        Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
        Crude Oil Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.75 (12)
        Experten
        Der beste Öl-Handelsroboter der Welt. Crude Oil Robot ist der unangefochtene, erstklassige Handelsroboter, der für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohölinstrument entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funk
        Bitcoin Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.63 (65)
        Experten
        Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
        Gold Indicator MT5
        MQL TOOLS SL
        Indikatoren
        Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
        Crude Oil Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        Experten
        Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
        XA Risk Reward Ratio Tool MT5
        MQL TOOLS SL
        4.83 (23)
        Utilitys
        XA Risk Reward Ratio Tool MT5 ist ein professioneller Algorithmus, der das Risiko jeder Transaktion berechnet, bevor sie abgeschlossen wird. Es erlaubt Ihnen, Gewinn und möglichen Verlust genau abzuschätzen. Das professionelle Tool kann die Niveaus von Take Profit und Stop Loss unglaublich genau abschätzen, was Investitionen effektiver und sicherer macht. Mit dem Risk Reward Ratio Tool können Sie mit einem Klick Transaktionen durchführen, Positionen stornieren, die Positionsrate festlegen, den E
        FREE
        AX Forex Indicator MT5
        MQL TOOLS SL
        Indikatoren
        Der AX Forex Indicator MT5 ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument, das Händlern eine umfassende Analyse mehrerer Währungspaare bietet. Dieser leistungsstarke Indikator vereinfacht die komplexe Natur des Forex-Marktes und macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. AX Forex Indicator verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Trends und Mustern und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihre Leistung im Devisenhandel verbessern möchten. Mi
        AX Forex Indicator MT4
        MQL TOOLS SL
        Indikatoren
        Der AX Forex Indicator MT4 ist ein hochentwickeltes Handelsinstrument, das Händlern eine umfassende Analyse mehrerer Währungspaare bietet. Dieser leistungsstarke Indikator vereinfacht die komplexe Natur des Forex-Marktes und macht ihn sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader zugänglich. AX Forex Indicator verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Erkennung von Trends und Mustern und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ihre Leistung im Devisenhandel verbessern möchten. Mi
        XP Forex Trade Manager MT5
        MQL TOOLS SL
        4.25 (8)
        Utilitys
        Der Forex Trade Manager MT5 vereinfacht die Verwaltung offener Aufträge im MetaTrader 5. Wenn Sie eine neue Order eröffnen, setzt der Manager automatisch Stop Loss und Take Profit. Wenn sich der Preis bewegt, kann das Programm den Stop Loss auf Break Even (Stop Loss = offener Preis) oder den sich kontinuierlich bewegenden Stop Loss (Trailing Stop) verschieben, um Ihre Gewinne zu schützen. Forex Trading Manager ist in der Lage, Aufträge nur für aktuelle Symbole (wo EA arbeitet) oder für alle geöf
        FREE
        XR Gartley Pattern Indicator MT5
        MQL TOOLS SL
        5 (3)
        Indikatoren
        Der XR Gartley Pattern MT5 ist ein Indikator, der Gartley-Muster , die auf dem Candlestick-Chart erkannt werden, anzeigt und warnt. Er zeigt auch potenzielle Handelsmöglichkeiten mit berechneten Take Profit und Stop Loss an. Nach dem Kauf des XR Gartley Pattern Indikators können Sie diesen Indikator sofort vom MT4-MT5 Markt herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind, es ist nicht notwendig, irgendwelche Parameter zu ändern. Darüber hinaus haben
        FREE
        XA Risk Reward Ratio Tool MT4
        MQL TOOLS SL
        4.63 (8)
        Utilitys
        XA Risk Reward Ratio Tool MT4 ist ein professioneller Algorithmus, der das Risiko jeder Transaktion berechnet, bevor sie abgeschlossen wird. Es erlaubt Ihnen, Gewinn und möglichen Verlust genau abzuschätzen. Das professionelle Tool kann die Niveaus von Take Profit und Stop Loss unglaublich genau abschätzen, was Investitionen effektiver und sicherer macht. Mit dem Risk Reward Ratio Tool können Sie mit einem Klick Transaktionen durchführen, Positionen stornieren, die Positionsrate festlegen, den E
        FREE
        XE Forex Strength Indicator MT5
        MQL TOOLS SL
        4.33 (6)
        Indikatoren
        XE Forex Strengh Indicator MT5 zeigt visuelle Informationen über Richtung und Stärke eines Signals für das aktuelle Paar und die gewählten Zeitrahmen (M5, M15, M30 und H1). Die Berechnungen basieren auf mehreren Faktoren und die Ergebnisse werden als farbiges Panel mit Skalenbalken, numerischen Werten und Pfeilen angezeigt. Es werden auch die Werte des aktuellen Preises und des Spreads für das Paar angezeigt. Für jeden verfügbaren Zeitrahmen kann ein Alarm (als E-Mail oder Pop-up-Fenster mit To
        FREE
        One Click MT5
        MQL TOOLS SL
        Utilitys
        One Click Close MT5 ist ein EA, mit dem Sie Aufträge schnell schließen können. EA zeigt auf dem Chart zwei Schaltflächen an. Die erste Schaltfläche "Close All Positions" dient dazu, alle geöffneten Orders zu schließen. Die zweite Schaltfläche "Close Profit Positions" dient dazu, nur profitable Orders zu schließen. EA schließt die Orders für alle verfügbaren Symbole, nicht nur für das Chartsymbol. In den EA-Parametern können Sie den Abstand vom oberen Chartrahmen (Y-Offset) und vom linken Chartra
        FREE
        One Click MT4
        MQL TOOLS SL
        5 (2)
        Utilitys
        One Click Close MT4 ist ein EA, mit dem Sie Aufträge schnell schließen können. EA zeigt auf dem Chart zwei Schaltflächen an. Die erste Schaltfläche "Close All Positions" dient dazu, alle geöffneten Orders zu schließen. Die zweite Schaltfläche "Close Profit Positions" dient dazu, nur profitable Orders zu schließen. EA schließt die Orders für alle verfügbaren Symbole, nicht nur für das Chartsymbol. In den EA-Parametern können Sie den Abstand vom oberen Chartrahmen (Y-Offset) und vom linken Chartra
        FREE
        XP Forex Trade Manager MT4
        MQL TOOLS SL
        4 (6)
        Utilitys
        Der Forex Trade Manager MT4 vereinfacht die Verwaltung offener Aufträge im MetaTrader 4. Wenn Sie eine neue Order eröffnen, setzt der Manager automatisch Stop Loss und Take Profit. Wenn sich der Preis bewegt, kann das Programm den Stop Loss auf Break Even (Stop Loss = offener Preis) oder einen sich kontinuierlich bewegenden Stop Loss (Trailing Stop) setzen, um Ihre Gewinne zu schützen. Forex Trading Manager ist in der Lage, Aufträge nur für aktuelle Symbole (wo EA arbeitet) oder für alle geöffne
        FREE
        XP Forex Trade Manager Grid MT5
        MQL TOOLS SL
        5 (3)
        Utilitys
        Forex Trade Manager Grid MT5 hilft Ihnen, Aufträge zu verwalten und das Ziel zu erreichen. Sie müssen nur den ersten Auftrag mit Take Profit platzieren, EA starten und in den Parametern den Gewinn (Pips) einstellen, den Sie erzielen möchten. EA verwaltet Ihre Positionen und sammelt eine bestimmte Anzahl von Pips. Es handelt sich um eine Strategie zur Verwaltung von manuellen Trades, die für das aktuelle Paar eröffnet wurden. Die Strategie fügt Positionen zu den aktuell geöffneten Trades in einem
        FREE
        XR Gartley Pattern Indicator MT4
        MQL TOOLS SL
        Indikatoren
        Der XR Gartley Pattern MT4 ist ein Indikator, der Gartley-Muster , die auf dem Candlestick-Chart erkannt werden, anzeigt und warnt. Es zeigt auch potenziellen Handel mit berechneten Take Profit und Stop Loss, Zeitrahmen H1. Nach dem Kauf von XR Gartley Pattern können Sie diesen Indikator sofort aus dem MT4-MT5 Market herunterladen und mit der Nutzung beginnen, da alle Funktionen standardmäßig eingestellt sind und es nicht notwendig ist, irgendwelche Parameter zu ändern. Darüber hinaus haben wir
        FREE
        XE Forex Strength Indicator MT4
        MQL TOOLS SL
        5 (5)
        Indikatoren
        XE Forex Strengh Indicator MT4 zeigt visuelle Informationen über Richtung und Stärke eines Signals für das aktuelle Paar und die gewählten Zeitrahmen (M5, M15, M30 und H1). Die Berechnungen basieren auf mehreren Faktoren und die Ergebnisse werden als farbiges Panel mit Skalenbalken, numerischen Werten und Pfeilen angezeigt. Es werden auch die Werte des aktuellen Preises und des Spreads für das Paar angezeigt. Für jeden verfügbaren Zeitrahmen kann ein Alarm (als E-Mail oder Pop-up-Fenster mit To
        FREE
        XP Forex Trade Manager Grid MT4
        MQL TOOLS SL
        5 (2)
        Utilitys
        Forex Trade Manager Grid MT4 hilft Ihnen, Aufträge zu verwalten und das Ziel zu erreichen. Sie müssen nur den ersten Auftrag mit Take Profit platzieren, den EA starten und in den Parametern den Gewinn (Pips) einstellen, den Sie erzielen möchten. EA verwaltet Ihre Positionen und sammelt eine bestimmte Anzahl von Pips. Es handelt sich um eine Strategie zur Verwaltung von manuellen Trades, die für das aktuelle Paar eröffnet wurden. Die Strategie fügt Positionen zu den aktuell geöffneten Trades in e
        FREE
        Multi Pairs Indicator MT4
        MQL TOOLS SL
        Indikatoren
        Der Multi Pairs Forex Indicator ist ein fortschrittliches Handelsinstrument , das es Händlern ermöglicht, die Performance mehrerer Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Chart zu verfolgen und zu analysieren. Der Multi Pairs Forex Indicator konsolidiert die Daten verschiedener Devisenpaare und bietet so einen Überblick über die Marktbedingungen verschiedener Währungen und hilft Ihnen, Zeit zu sparen. Nützlich für verschiedene Handelsstile, einschließlich Scalping, Day Trading und Swing Tr
        Gold Indicator MT4
        MQL TOOLS SL
        Indikatoren
        Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst Ihre Reise auf den Devisenmärkten beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter zu handeln, nicht härter. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikato
        Auswahl:
        k880522
        117
        k880522 2025.09.25 09:25 
         

        I've received a lot of help from the developers and I'm looking forward to the future.

        MQL TOOLS SL
        70385
        Antwort vom Entwickler Marzena Maria Szmit 2025.12.04 14:48
        Hi. The BFP EA is a perfect system for traders and one of the most advanced solutions available on the market. It follows real market flow and bank positions which makes it unique because very few systems are able to read and react to this type of activity. BFP EA uses three internal systems that work together and adapt automatically to changing conditions which gives traders a stable and intelligent trading experience. It is the only system of this type in the world built specifically to mimic the behavior of big market players. Many traders appreciate its consistency and the ability to manage positions with high accuracy. You are welcome👍📊
        Chidi Maduakolam
        39
        Chidi Maduakolam 2025.08.13 19:40 
         

        The Big forex Player is fulfilling my dream of hands-off auto system, it brought me 22% profit using of one of the 3 strategies available. In the coming days, I'll be testing and trading with banks and trading indicators systems. But I can already say that BFP EA is a very good system. Thanks

        MQL TOOLS SL
        70385
        adrian100379
        101
        adrian100379 2025.07.07 11:53 
         

        I just started testing the BFP on a test account, it was easy to set up and for now it is working. Running it on Robot mode on the EURUSD pair for now, i will test Banks and Indicators later. I will come back with results after 4 -5 months of testing. The customer support is responsive and fast. So far this is very promising.

        MQL TOOLS SL
        70385
        ericaschneider
        115
        ericaschneider 2025.07.01 18:38 
         

        Been using for about a month and all entries have been winners so far on the Banks and Indicators systems.

        MQL TOOLS SL
        70385
        bassam2992
        124
        bassam2992 2025.06.02 03:54 
         

        big forex player ea was working but now it idle

        MQL TOOLS SL
        70385
        rolybc88
        32
        rolybc88 2025.05.07 15:06 
         

        I've been testing Big Forex Players EA on my demo account and I'm honestly impressed. The robot delivers precise entries and manages trades with a solid logic based on market structure and volatility. The Trading with Robot system offers great flexibility, allowing you to control TP, SL, risk levels, and trade steps. It doesn't rely on luck or martingale — just clean, technical execution. What truly sets this EA apart is the exceptional support from the developer on Telegram. They're fast, professional, and always ready to help with any setup questions or improvements. You’re never left alone. Highly recommended if you're looking for a smart, well-structured, and actively supported EA for serious trading. Definitely worth it.

        MQL TOOLS SL
        70385
        XIA PENG
        247
        XIA PENG 2025.05.05 11:29 
         

        the BFP is very good!

        MQL TOOLS SL
        70385
        Ko Wai Hon
        169
        Ko Wai Hon 2025.04.27 05:16 
         

        Powerful EA, Great support community, started in real account

        MQL TOOLS SL
        70385
        Victor Ivan Vrbancic
        349
        Victor Ivan Vrbancic 2025.04.25 16:10 
         

        Quality all around

        MQL TOOLS SL
        70385
        Eweld7777
        35
        Eweld7777 2025.04.12 23:21 
         

        The BFP EA is a perfect system for Traders.

        MQL TOOLS SL
        70385
        jblanco360
        82
        jblanco360 2025.02.05 16:46 
         

        Just started using BFP and the support team does a great job of communicating with you. They make sure you are aware of the risks and wants you to be successful. Great Team Structure!

        MQL TOOLS SL
        70385
        richardw331
        177
        richardw331 2025.01.11 18:31 
         

        All good, great support.

        MQL TOOLS SL
        70385
        rajinda
        260
        rajinda 2024.12.08 17:37 
         

        I have been using BFP in a prop firm based on the recommended setfiles provided by the support team while testing out it's various features in a demo. It has multiple trading systems embedded and support team is doing a great job in clarifying my queries and providing recommendations/setfiles. Looking forward to new EAs by the team.

        MQL TOOLS SL
        70385
        260037340
        441
        260037340 2024.08.07 23:06 
         

        Mark and Ominus were so helpful in answering all the questions on my mind and setting my account up. I am now ready to test it on a demo account. I will give another review after a few weeks of testing.

        MQL TOOLS SL
        70385
        Chun Kin Kan
        650
        Chun Kin Kan 2024.07.26 19:30 
         

        Very good!

        MQL TOOLS SL
        70385
        Kam Yeung Yam
        386
        Kam Yeung Yam 2024.07.19 05:52 
         

        Safe and Reliable,my first choice!!

        MQL TOOLS SL
        70385
        HH
        49
        HH 2024.07.11 11:33 
         

        The support team is helpful. Thank you

        MQL TOOLS SL
        70385
        Sndmflwrs
        81
        Sndmflwrs 2024.07.03 19:49 
         

        I have purchased and am using it. It is very good, although the period is still short. I believe the author is also a reliable person.

        MQL TOOLS SL
        70385
        52282077
        104
        52282077 2024.05.22 21:39 
         

        出色的支持，准备在实际账户上启动它

        MQL TOOLS SL
        70385
        Yukihiro Yasuda
        245
        Yukihiro Yasuda 2024.04.16 20:25 
         

        Very good EA. I am still testing it, but it is working perfectly at the moment. The support is extremely helpful.

        MQL TOOLS SL
        70385
        123
        Antwort auf eine Rezension