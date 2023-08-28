Big Forex Players MT4

Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA, vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwendet werden können.Der Roboter erhält die Positionen der größten Banken (Positionen werden von unserer Datenbank an den EA gesendet), andere Strategie generiert Positionen durch drei Indikatoren, und letzte Strategie generiert Positionen mit komplexen Forex-System. Sie können die am besten geeignete Strategie für Sie wählen oder sie gleichzeitig verwenden. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein Anfänger sind, unser EA sorgt für eine mühelose Einrichtung, Anpassung und Überwachung Ihrer Trades. Genießen Sie vorrangigen Kundensupport von unserem Expertenteam, wir sind hier, um Ihnen bei jedem Schritt des Weges zu helfen. Dieser Roboter ist auch während wichtiger Nachrichten geschützt. Wenn wichtige Nachrichten veröffentlicht werden, eröffnet der Roboter 60 Minuten vor und 60 Minuten nach der Nachricht keine Positionen. Wir haben auch die Maxspread-Funktion hinzugefügt, die zum Schutz vor hoher Volatilität arbeitet und keine neuen Positionen eröffnet. BFP EA ist ein exklusiver Roboter mit Bankpositionen und anderen Strategien zur Auswahl, Sie werden keinen anderen Roboter wie ihn finden.Unser engagierter Support hilft Ihnen bei allen Einstellungen, Sie erhalten Unterstützung bei jedem Schritt und wir sorgen dafür, dass Sie den EA ordnungsgemäß ausführen. Das detaillierte Handbuch ist in 9 Sprachen verfügbar: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Arabisch. Sie können es mit jedem Forex Broker und Prop Trading Firmen verwenden. BFP EA ist in zwei Versionen für MetaTrader 4, MetaTrader 5 erhältlich. Nach dem Kauf des Roboters, senden Sie mir bitte eine private Nachricht und ich werde Ihnen Zugang zur Gruppe, sowie das Handbuch senden, und unser Support wird Ihnen mit allem helfen.

Nach dem Kauf oder der Miete von Big Forex Players EA, können Sie eines unserer Tools kostenlos erhalten (Bitcoin Robot, Crude Oil Robot, Stock Indexes EA, XG Gold Robot, Bitcoin Robot Grid, DS Gold Robot oder Gold Indicator)

Der ermäßigte Preis von $2599 ist bis zum 31. Dezember 2025 gültig, der Preis ohne Ermäßigung beträgt $3999.

Warum Big Forex Players EA wählen?

Vielfältige Strategien:

Passen Sie Ihren Handelsansatz mit einer Reihe von programmierten Strategien an, die auf verschiedene Risikobereitschaften und Marktbedingungen abgestimmt sind. Ob Sie ein konservativer oder aggressiver Händler sind, unser Roboter hat 3 Strategien für Sie:

Handel mit Banken:

Bank Research und Analyse - Positionen der größten Banken. Der Roboter eröffnet nur eine Position pro Paar zur gleichen Zeit mit Take Profit und Stop Loss. Die Positionen werden von unserer Datenbank an den EA gesendet, damit dieser sie auf dem Markt ausführen kann - mittel- und langfristig.

Handel mit Indikatoren:

Beliebteste Indikatoren - Positionen basierend auf den beliebten Indikatoren RSI, MACD und Stoch, H4-D1 Chart. Der Roboter eröffnet nur eine Position pro Paar zur gleichen Zeit mit Take Profit und Stop Loss. Positionen werden mit diesen Indikatoren generiert, und ein Signal wird an den EA gesendet, der dann Positionen im Markt eröffnet. Positionen mittel- und langfristig.

Trading mit Robot:

Multicurrency Robot - Es handelt sich um eine Strategie, die auf Price Action, Cycle Strength, SMA Strength, RSI und zwei weiteren benutzerdefinierten Indikatoren (in der Strategie integriert) basiert. Das System kann in drei verschiedenen Modi verwendet werden: Geringes, mittleres oder hohes Risiko. Je nach gewähltem Modus eröffnet der Roboter eine oder mehrere Positionen auf dem Paar zur gleichen Zeit, alle mit Take Profit und Stop Loss, kurz- und mittelfristig.

Sie können diesen EA mit jedem Broker verwenden. Sie erhalten eine Anleitung, wie Sie die Parameter mit Ihrem Broker verwenden können, und unser engagiertes Support-Team wird Sie bei allem unterstützen. Wir garantieren, dass diesem EA regelmäßig neue Funktionen hinzugefügt werden, die auf Kundenvorschlägen basieren.

Risikomanagement:

Der Roboter ist mit integrierten Risikomanagement-Tools ausgestattet, die Ihre Handelsparameter automatisch anpassen, um Ihr Kapital zu schützen und die Rendite zu optimieren.

Globale Kompatibilität:

Unabhängig von Ihrem Standort oder Ihrem bevorzugten Broker lässt sich der Big Forex Players EA nahtlos in die Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 integrieren, so dass er für Händler auf der ganzen Welt zugänglich ist.

Kontinuierliche Updates:

Die Finanzmärkte entwickeln sich ständig weiter, und das gilt auch für unseren Roboter. Sie erhalten alle Updates kostenlos, und wir werden BFP auf der Grundlage von Kundenvorschlägen neue Funktionen hinzufügen.

Kontaktieren Sie uns:

Unser engagiertes Support-Team ist bereit, Sie bei jedem Schritt zu unterstützen. Nach dem Kauf des Roboters senden wir Ihnen eine ausführliche Beschreibung des Roboters und helfen Ihnen bei allen Einstellungen, außerdem haben Sie Zugang zu einer privaten Gruppe.

Wie testet man die Big Forex Players im MetaTrader 4 Tester richtig?

Bitte wählen Sie eine Einzahlung von 1000, ein benutzerdefiniertes Datum, wählen Sie Every tick, EURUSD Paare oder XAUUSD, Spread von 2.0, Risk Percent 5-10 oder einen anderen Wert, wählen Sie den Risikomodus: medium oder high und klicken Sie auf den Start-Button im MetaTrader 4 Tester.

Wie starte ich:

1. Nachdem Sie den EA gekauft haben, senden Sie uns bitte eine private Nachricht mit einem Screenshot Ihrer Kaufbestätigung. Gehen Sie auf die Registerkarte "Käufe" und machen Sie einen Screenshot. Nachdem Sie bestätigt haben, senden wir Ihnen das Handbuch und den Zugang zu einer Gruppe, in der unser Support und andere Benutzer Ihnen bei allen Einstellungen helfen und Sie über diesen EA sprechen können.

2. Bitte lesen Sie das Handbuch, das Sie erhalten haben. Es ist in Englisch, Arabisch, Chinesisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Spanisch verfügbar. Sie müssen nur ein paar Parameter ändern, damit der EA mit Ihrem Broker funktioniert. Wenn Sie Hilfe benötigen, posten Sie bitte Ihre Fragen in der Gruppe und unser Support wird Ihnen bei den Einstellungen helfen.

3. Schalten Sie AutoTrading in Ihrer Plattform ein, fügen Sie einen EA zum H1-Chart auf den empfohlenen Paaren hinzu, nehmen Sie die Einstellungen gemäß dem Handbuch vor, und das war's. Wir empfehlen, den EA mit einem Broker zu verwenden, der einen niedrigen Spread, eine Mindesteinlage von 1000 $, einen Hebel von 1:30 bis 1:1000 und einen aktiven Nachrichtenfilter hat. Wir empfehlen, den Roboter auf einem VPS laufen zu lassen, damit er 24 Stunden lang verbunden bleibt, und den Roboter auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn zu einem echten Konto hinzufügen.

Parameter:



Handel mit Banken - Positionen der größten Banken und Investmentfonds mit TP-SL (Bank Research und Analyse)

Handel mit Indikatoren - Positionen basierend auf den beliebten Indikatoren RSI, MACD, Stoch mit TP-SL

Handel mit Robotern - EA für EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, Gold Paare mit TP-SL.

Handel mit Signalen - mit dem neuen Update werden wir die Best Forex Signals verbinden...

Jede dieser vier Funktionen kann mit einem einzigen Klick aktiviert oder deaktiviert werden (true-false Parameter)

Benutzerdefinierte Kommentare - die Möglichkeit, Ihre eigenen Handelskommentare anzugeben

Trading 24h - die Möglichkeit, den Roboter 24 Stunden laufen zu lassen (true-false Option)

Risikoprozent - Auswahl der Größe der Lots basierend auf dem Risikoprozentsatz

Auswahl des Risikomodus - drei Modi zur Auswahl des Risikos, niedrig, mittel und hoch

Trailing Stop und Step - Trailing Optionen für Low, Medium und High Modus

Orders Step - Abstand in Punkten zwischen den Trades

Handelszeiten - wählen Sie die Tage und Stunden, an denen der EA arbeiten soll (Ortszeit-PC)

Max Spread - Spread-Filter ist eine zusätzliche Absicherung für den Handel

Take Profit - Take Profit in Pips für einzelne Trades mit niedrigem Modus

Stop Loss - Stop Loss in Pips für einzelne Trades mit niedrigem Modus

Orders Profit - Gewinn in Kontowährung für eine zu schließende Position

Stop Loss - Verlust der Trades in Prozent des Kontostandes

Schließen aller Orders - Aktivierung der Schließung von Trades am Ende des Tages

Schließungszeit (Text im Format HH:MM) - Schließungszeit für eröffnete Trades

Lots - Lotgröße der eröffneten Trades auf Signal

Lots Step - zusätzliche Lotgröße, die zu den folgenden Geschäften hinzugefügt wird

Nachrichten filtern - USD, EUR, GBP, CAD, AUD, JPY, CHF, CNY, NZD

Magic No - Identifikationsnummer für Geschäfte, die von der Instanz der Strategie eröffnet wurden

Nur eine Kauf- oder nur eine Verkaufsoption im EA - Sie können den EA so einrichten, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt nur Kauf- oder Verkaufspositionen eröffnet

Handel an Feiertagen zulassen - wenn der News-Filter aktiviert ist, erlaubt diese Funktion das Eröffnen neuer Trades aus neuen Zyklen während der Feiertage

NewsFilter - Aktivierung des Newsfilters zum Blockieren neuer Trades

EA nach Verlust deaktivieren - nach Erreichen des MaxDD-Verlustes wird der Roboter keine neuen Positionen mehr bis zum nächsten Tag eröffnen

doNotTradeBefore/AfterInMinutes - Minuten vor und nach den Nachrichten, in denen der EA keine neuen Trades platzieren kann

ReportFor USD/EUR/GBP/AUD/CAD/JPY/CHF/CNY/NZD (true/false) - Auswahl der Währung, für die die Nachrichten in den Filter aufgenommen werden

AllowTradingOnHolidays - wenn der Nachrichtenfilter aktiv ist, erlaubt diese Funktion die Eröffnung neuer Trades aus neuen Zyklen während der Feiertage

FindKeyword - Aktivierung der Funktion, um nur Nachrichten zu finden, die bestimmte Schlüsselwörter im Namen enthalten

FindKeywordList - Liste von Schlüsselwörtern, die in den Nachrichten mit hohem Einfluss enthalten sein müssen, um das Signal des Nachrichtenfilters zu geben

Beispiel: Wenn FindKeyword falsch ist, funktioniert der Filter für alle wichtigen Nachrichten (High Impact News). Wenn FindKeyword wahr ist und FindKeywordsList auf "ECB, FOMC, BOE, BOJ, Fed" eingestellt ist, sucht der Filter nur nach wichtigen Nachrichten, die eines der ausgewählten Schlüsselwörter in ihrem Namen enthalten (ECB, FOMC, Fed). Hier können Sie eine Liste wichtiger Nachrichten hinzufügen, die Sie blockieren möchten, indem Sie jedes Ereignis nach einem Komma hinzufügen.

Zusätzlicher automatischer Stop Loss bei wichtigen Nachrichten (% des Saldos) - Dies ist ein separater Parameter und behandelt Positionen, die vor den wichtigen Daten eröffnet wurden.

TPSLHidden - Sie können Ihre Take Profit- und Stop Loss-Levels vor Ihrem Broker verbergen. Die Linien mit den Levels werden nur im Low-Modus auf dem Chart angezeigt. Sie können diese Funktion deaktivieren, wenn Sie sie nicht verwenden möchten.

Alle Parameter können Sie mit einem einzigen Klick bearbeiten, aktivieren oder deaktivieren. Sie erhalten auch eine detaillierte Beschreibung jeder Funktion

Panel anzeigen - wir haben das gleiche Panel-Design für alle unsere Roboter verwendet, in dem der tägliche Gewinn, die täglichen Pips, die aktuelle Sitzung, der Forex-Kalender und der Spread angezeigt werden, sowie Schaltflächen zum manuellen Schließen von Positionen .

Alle unsere Roboter sind einzigartig, aber wir verwenden das gleiche Panel , um Nachrichten und andere Informationen anzuzeigen .

Informationen:

Zeitrahmen: H1

Mindestmengen: 0.01

Plattform: MetaTrader 4

Mindesteinlage: 1000

Leverage: 1:10 bis zu 1:1000

Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium oder ECN

Paare: XauUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, AudUsd, EurChf, EurGbp, GbpChf

Updates:

Die aktuelle Version dieses Roboters ist 5.2. Wir stellen alle neuen Updates kostenlos zur Verfügung und die aktuellste Version ist immer direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

Preis:

Der Roboter kostet $2599 und kann mit jedem Forex-Broker und Prop-Trading-Firmen verwendet werden. Dieser Roboter wird auf der Grundlage von Kunden- und unseren eigenen Vorschlägen weiterentwickelt werden. Wenn Sie interessante Ideen haben, was wir noch in diesen EA einbauen können, kontaktieren Sie bitte unser Team. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen und wir werden Ihnen gerne weiterhelfen.