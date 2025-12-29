Die Produktion m/m spiegelt eine Veränderung der Produktion südafrikanischer Unternehmen aus allen Bereichen des verarbeitenden Gewerbes wider, einschließlich Bergbau, Produktion, Strom- und Gasversorgung. Der Indikator zeigt an, um wie viel sich der Wert gegenüber dem Vormonat verändert hat.

Zur Berechnung des Indikators führt Statistics South Africa monatliche Erhebungen bei etwa 3000 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes durch. Die statistische Einheit der Erhebung ist ein Unternehmen, das als eine rechtliche Einheit oder eine Kombination von Einheiten definiert ist, die alle Funktionen, die zur Durchführung von Produktionsaktivitäten erforderlich sind, umfasst und direkt kontrolliert. Die Stichprobe wird auf der Grundlage der Liste der Unternehmen ausgewählt, die als Mehrwertsteuer- und Einkommensteuerzahler registriert sind.

Während der Umfrage geben die Befragten Daten zu ihren Verkäufen und Beständen an, auf deren Grundlage die Produktion des Unternehmens berechnet wird. Der Produktionsindex ist das Verhältnis zwischen der Produktion im Berichtszeitraum und der Produktion im Basiszeitraum, das 100 beträgt (der Basiszeitraum ist derzeit auf 2015 festgelegt).

Der Produktionsindex des verarbeitenden Gewerbes ist einer der wichtigsten Indikatoren der kurzfristigen Wirtschaftsstatistik des Landes. Analysten verwenden ihn zur Bewertung früher Veränderungen in der wirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Prognose des südafrikanischen BIP.

Ein steigender Index kann auf eine Expansion der Wirtschaft hindeuten und wird als positiv für die südafrikanischen Randzitate angesehen.

Grafik der letzten Werte: