Wirtschaftskalender
Südafrika, Einzelhandelsumsätze y/y (South Africa Retail Sales y/y)
|Niedrig
|2.9%
|3.4%
|
3.0%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|2.8%
|
2.9%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Indikator der Einzelhandelsumsätze m/m spiegelt eine Veränderung der Einzelhandelsumsätze in Südafrika im gemeldeten Monat im Vergleich zum Vormonat wider. Sie spiegelt eine Änderung des tatsächlichen Wertes einschließlich der Mehrwertsteuer wider.
Südafrikas Handelsindustrie umfasst 5 Untersektoren: Großhandel, Automobilverkauf, Immobilien, Nahrungsmittel und Getränke (d.h. Restaurants und Catering) und Einzelhandel. Der Einzelhandel umfasst den Wiederverkauf von Produkten ohne Veränderung.
Der Indikator wird auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage von Statistics South Africa unter fast 3.000 Unternehmen berechnet, die als Mehrwertsteuerzahler registriert sind. Die Forschungsstichprobe umfasst alle Arten von Einzelhandelsunternehmen: nicht spezialisierte Einzelhandelsgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Apotheken, Bekleidungs- und Schuhgeschäfte, Möbel und Haushaltsgeräte, Ausrüstungen usw. Die Unternehmen werden je nach Umsatzvolumen in vier Kategorien eingeteilt. Auf dieser Grundlage werden Unternehmen aus verschiedenen Gruppen gewichtet.
Die Schätzungen von Monat zu Monat werden saisonal angepasst, um saisonale und kalendarische Schwankungen zu eliminieren. Eine solche Anpassung basiert jedoch auf langfristigen Zeitreihen und berücksichtigt nicht vollständig den Schwarzen Freitag, an dem die Verkäufe in den letzten Jahren besonders stark angestiegen sind. Zur Beurteilung langfristiger Trends bei den Einzelhandelsumsätzen wird empfohlen, die Jahresversion des Indikators der Einzelhandelsumsätze zu verwenden.
Der Indikator der monatlichen Einzelhandelsumsätze ist Teil der Berechnung des BIP und seiner Komponenten, die zur Überwachung der Wirtschaftslage und zur Entwicklung der Geldpolitik verwendet werden. Die erhaltenen Daten ermöglichen auch die Analyse der vergleichenden Wirksamkeit des Einzelhandels.
Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze deutet auf eine Zunahme der Verbraucheraktivitäten hin und kann sich positiv auf die Rand-Börsennotierungen auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Einzelhandelsumsätze y/y (South Africa Retail Sales y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
