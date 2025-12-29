Der Kernverbraucherpreisindex (VPI) y/y zeigt die Veränderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen in Südafrika im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Index spiegelt Preisänderungen aus der Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider.

Der Index wird als Änderung des Wertes von Waren und Dienstleistungen berechnet, die in einem festen Warenkorb enthalten sind. Waren und Dienstleistungen, die repräsentativ für die Ausgaben der Haushalte sind, werden in den Warenkorb aufgenommen. Der Korb wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Derzeit umfasst er 12 Kategorien von Waren und Dienstleistungen, wie z.B. Nahrungsmittel und Getränke, Kleidung, Haushaltsgeräte, Transport- und Bildungsdienstleistungen, unter anderem. Die Waren und Dienstleistungen werden unterschiedlich gewichtet, was die entsprechenden Ausgabenanteile an den Endverbraucherausgaben widerspiegelt. Die Gewichte werden alle 4-5 Jahre angepasst.

Nahrungsmittel, Alkohol, Tabak und Energie werden aufgrund ihrer hohen Volatilität nicht in die Berechnung des Kern-CPI einbezogen. Der Kernindex ignoriert Waren und Dienstleistungen, die nicht zu den Endverbraucherausgaben der Haushalte gehören, sowie einige Ausgabenkategorien, die nicht in das einheitliche System einbezogen werden können, wie Glücksspiel, unterstellte Wohnungsmieten, Lebensversicherungen, staatliche Krankenversicherungen, indirekt gemessene Finanzdienstleistungen usw.

Der Verbraucherpreisindex ist einer der Schlüsselindikatoren zur Messung der Inflation. Ein Werte über den Erwartungen gilt als positiv für ZAR-Kurse, während niedrigere Werte als negativ betrachtet werden.

