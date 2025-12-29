KalenderKategorien

Südafrika, Arbeitslosenrate (South Africa Unemployment Rate)

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Südafrika, Statistikbehörde (Statistics South Africa)
Sektor:
Arbeit
Niedrig 33.2% 31.8%
32.1%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
33.1%
33.2%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die südafrikanische Arbeitslosenquote spiegelt den Anteil der derzeit arbeitslosen Einwohner an der gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung wider.

Statistics South Africa führt vierteljährlich die Arbeitskräfteerhebung durch, an der etwa 30.000 Haushalte beteiligt sind. Die Stichprobe basiert auf den Daten der Volkszählung von 2001.

Arbeitslose sind definiert als Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die:

  • in der betreffenden Woche nicht beschäftigt waren; und
  • in den vier Wochen vor dem Bericht aktiv nach einer Stelle gesucht oder versucht haben, ein Unternehmen zu gründen, und
  • in der Bezugswoche bereit waren, die Arbeit aufzunehmen; oder
  • in den letzten vier Wochen nicht aktiv nach einer Stelle gesucht hatten, aber eine Stelle haben, die sie in Zukunft antreten sollen.

Auf der Grundlage der Umfrageergebnisse veröffentlicht Statistics South Africa einen vollständigen Bericht mit den Arbeitslosenzahlen, die nach ethnischer Herkunft, Geschlecht und Altersgruppen aufgeschlüsselt sind.

Die Arbeitslosenrate ist sowohl vom sozialen als auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen. Daher werden Werte über den Erwartungen als negativ für die südafrikanische Wirtschaft und für die Randkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Arbeitslosenrate (South Africa Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
3 Q 2025
33.2%
31.8%
32.1%
2 Q 2025
33.2%
35.1%
32.9%
1 Q 2025
32.9%
30.9%
31.9%
4 Q 2024
31.9%
31.5%
32.1%
3 Q 2024
32.1%
33.5%
2 Q 2024
33.5%
32.9%
1 Q 2024
32.9%
32.3%
32.1%
4 Q 2023
32.1%
32.5%
31.9%
3 Q 2023
31.9%
33.1%
32.6%
2 Q 2023
32.6%
33.2%
32.9%
1 Q 2023
32.9%
33.2%
32.7%
4 Q 2022
32.7%
34.5%
32.9%
3 Q 2022
32.9%
35.3%
33.9%
2 Q 2022
33.9%
35.7%
34.5%
1 Q 2022
34.5%
35.5%
35.3%
4 Q 2021
35.3%
31.1%
34.9%
3 Q 2021
34.9%
30.5%
34.4%
2 Q 2021
34.4%
32.5%
32.6%
1 Q 2021
32.6%
30.2%
32.5%
4 Q 2020
32.5%
27.2%
30.8%
3 Q 2020
30.8%
24.6%
23.3%
2 Q 2020
23.3%
30.3%
30.1%
1 Q 2020
30.1%
28.8%
29.1%
4 Q 2019
29.1%
29.1%
29.1%
3 Q 2019
29.1%
29.0%
2 Q 2019
29.0%
27.6%
1 Q 2019
27.6%
27.1%
4 Q 2018
27.1%
27.5%
3 Q 2018
27.5%
27.2%
2 Q 2018
27.2%
26.7%
1 Q 2018
26.7%
26.7%
4 Q 2017
26.7%
27.7%
3 Q 2017
27.7%
27.7%
2 Q 2017
27.7%
27.7%
1 Q 2017
27.7%
26.5%
4 Q 2016
26.5%
27.1%
3 Q 2016
27.1%
26.6%
2 Q 2016
26.6%
26.7%
1 Q 2016
26.7%
24.5%
4 Q 2015
24.5%
25.5%
3 Q 2015
25.5%
25.0%
2 Q 2015
25.0%
26.4%
1 Q 2015
26.4%
24.3%
4 Q 2014
24.3%
25.4%
3 Q 2014
25.4%
25.5%
2 Q 2014
25.5%
25.2%
1 Q 2014
25.2%
24.1%
4 Q 2013
24.1%
24.7%
3 Q 2013
24.7%
25.6%
2 Q 2013
25.6%
25.3%
