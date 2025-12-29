Die südafrikanische Arbeitslosenquote spiegelt den Anteil der derzeit arbeitslosen Einwohner an der gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung wider.

Statistics South Africa führt vierteljährlich die Arbeitskräfteerhebung durch, an der etwa 30.000 Haushalte beteiligt sind. Die Stichprobe basiert auf den Daten der Volkszählung von 2001.

Arbeitslose sind definiert als Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die:

in der betreffenden Woche nicht beschäftigt waren; und

in den vier Wochen vor dem Bericht aktiv nach einer Stelle gesucht oder versucht haben, ein Unternehmen zu gründen, und

in der Bezugswoche bereit waren, die Arbeit aufzunehmen; oder

in den letzten vier Wochen nicht aktiv nach einer Stelle gesucht hatten, aber eine Stelle haben, die sie in Zukunft antreten sollen.

Auf der Grundlage der Umfrageergebnisse veröffentlicht Statistics South Africa einen vollständigen Bericht mit den Arbeitslosenzahlen, die nach ethnischer Herkunft, Geschlecht und Altersgruppen aufgeschlüsselt sind.

Die Arbeitslosenrate ist sowohl vom sozialen als auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen. Daher werden Werte über den Erwartungen als negativ für die südafrikanische Wirtschaft und für die Randkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: