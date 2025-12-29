Wirtschaftskalender
Südafrika, Arbeitslosenrate (South Africa Unemployment Rate)
|Niedrig
|33.2%
|31.8%
|
32.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|33.1%
|
33.2%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die südafrikanische Arbeitslosenquote spiegelt den Anteil der derzeit arbeitslosen Einwohner an der gesamten zivilen Erwerbsbevölkerung wider.
Statistics South Africa führt vierteljährlich die Arbeitskräfteerhebung durch, an der etwa 30.000 Haushalte beteiligt sind. Die Stichprobe basiert auf den Daten der Volkszählung von 2001.
Arbeitslose sind definiert als Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die:
- in der betreffenden Woche nicht beschäftigt waren; und
- in den vier Wochen vor dem Bericht aktiv nach einer Stelle gesucht oder versucht haben, ein Unternehmen zu gründen, und
- in der Bezugswoche bereit waren, die Arbeit aufzunehmen; oder
- in den letzten vier Wochen nicht aktiv nach einer Stelle gesucht hatten, aber eine Stelle haben, die sie in Zukunft antreten sollen.
Auf der Grundlage der Umfrageergebnisse veröffentlicht Statistics South Africa einen vollständigen Bericht mit den Arbeitslosenzahlen, die nach ethnischer Herkunft, Geschlecht und Altersgruppen aufgeschlüsselt sind.
Die Arbeitslosenrate ist sowohl vom sozialen als auch vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen. Daher werden Werte über den Erwartungen als negativ für die südafrikanische Wirtschaft und für die Randkurse angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Arbeitslosenrate (South Africa Unemployment Rate)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
