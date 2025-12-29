Wirtschaftskalender
Südafrika, Handelsbilanz (South Africa Trade Balance)
|Niedrig
|N/D
|R13.951 B
|
R21.756 B
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Handelsbilanz Südafrikas misst die Differenz zwischen Exporten und Importen im Berichtszeitraum, ausgedrückt in Südafrikanischen Rand. Ökonomen verwenden diesen Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten. Der Indikator wird monatlich von der südafrikanischen Steuerbehörde veröffentlicht.
Die wichtigsten Außenhandelspartner Südafrikas sind China, Deutschland, die USA, Großbritannien, Indien und Nigeria. Die wichtigsten Exportartikel sind Gold und Diamanten, während die Importe Öl und Ölprodukte sind.
Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.
Der Einfluss der südafrikanischen Importe auf die Rand-Börsennotierungen ist unklar und hängt vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren, wie z.B. der Produktionsdynamik, ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. In Südafrika wird der Überschuss als günstig angesehen, so dass das Indexwachstum als positiv für die ZAR-Notierungen angesehen werden kann.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Handelsbilanz (South Africa Trade Balance)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
