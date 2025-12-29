Die Handelsbilanz Südafrikas misst die Differenz zwischen Exporten und Importen im Berichtszeitraum, ausgedrückt in Südafrikanischen Rand. Ökonomen verwenden diesen Indikator, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten. Der Indikator wird monatlich von der südafrikanischen Steuerbehörde veröffentlicht.

Die wichtigsten Außenhandelspartner Südafrikas sind China, Deutschland, die USA, Großbritannien, Indien und Nigeria. Die wichtigsten Exportartikel sind Gold und Diamanten, während die Importe Öl und Ölprodukte sind.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Der Einfluss der südafrikanischen Importe auf die Rand-Börsennotierungen ist unklar und hängt vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren, wie z.B. der Produktionsdynamik, ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. In Südafrika wird der Überschuss als günstig angesehen, so dass das Indexwachstum als positiv für die ZAR-Notierungen angesehen werden kann.

Grafik der letzten Werte: