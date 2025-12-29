Baugenehmigungen m/m messen eine Änderung der im Referenzmonat genehmigten Baupläne im Vergleich zum Vormonat.

Der Indikator wird auf der Grundlage der Ergebnisse der von Statistics South Africa bei großen Gemeinden durchgeführten Umfrage berechnet. Die Befragten tauschen Daten über genehmigte Baupläne und abgeschlossene Projekte aus. Informationen über Baugenehmigungen, die an private Unternehmen erteilt wurden, werden per E-Mail, Telefon und Fax gesammelt.

Die Daten zu genehmigten Plänen sind nicht mit den Daten zu fertigen Gebäuden vergleichbar, da nicht alle Genehmigungen zu einem Baubeginn führen. Außerdem sollte der Antrag erneut gestellt werden, wenn der Bau nicht innerhalb eines Jahres beginnt.

Die Daten aus der monatlichen Umfrage werden zur Überwachung der Wirtschaftslage und zur Entwicklung der Geldpolitik verwendet. Sie sind auch eine wichtige Datenquelle für die Bewertung des BIP und für die Berechnung des zusammengesetzten Frühindikators für Konjunkturzyklen.

Der Anstieg der Zahl der bewilligten Genehmigungen deutet auf die Ausweitung des Bausektors und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land hin. Daher werden höhere Werte in der Regel als positiv für die südafrikanische Währung angesehen.

Grafik der letzten Werte: