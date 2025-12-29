KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Südafrika, Baubewilligungen m/m (South Africa Building Permits m/m)

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Südafrika, Statistikbehörde (Statistics South Africa)
Sektor:
Geschäft
Niedrig -5.0% -6.7%
0.6%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-0.4%
-5.0%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Baugenehmigungen m/m messen eine Änderung der im Referenzmonat genehmigten Baupläne im Vergleich zum Vormonat.

Der Indikator wird auf der Grundlage der Ergebnisse der von Statistics South Africa bei großen Gemeinden durchgeführten Umfrage berechnet. Die Befragten tauschen Daten über genehmigte Baupläne und abgeschlossene Projekte aus. Informationen über Baugenehmigungen, die an private Unternehmen erteilt wurden, werden per E-Mail, Telefon und Fax gesammelt.

Die Daten zu genehmigten Plänen sind nicht mit den Daten zu fertigen Gebäuden vergleichbar, da nicht alle Genehmigungen zu einem Baubeginn führen. Außerdem sollte der Antrag erneut gestellt werden, wenn der Bau nicht innerhalb eines Jahres beginnt.

Die Daten aus der monatlichen Umfrage werden zur Überwachung der Wirtschaftslage und zur Entwicklung der Geldpolitik verwendet. Sie sind auch eine wichtige Datenquelle für die Bewertung des BIP und für die Berechnung des zusammengesetzten Frühindikators für Konjunkturzyklen.

Der Anstieg der Zahl der bewilligten Genehmigungen deutet auf die Ausweitung des Bausektors und eine günstige wirtschaftliche Situation im Land hin. Daher werden höhere Werte in der Regel als positiv für die südafrikanische Währung angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Baubewilligungen m/m (South Africa Building Permits m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
-5.0%
-6.7%
0.6%
Sep 2025
1.8%
3.6%
11.1%
Aug 2025
-0.6%
2.5%
7.1%
Jul 2025
8.0%
-8.1%
-16.6%
Jun 2025
-16.9%
2.6%
15.8%
Mai 2025
15.8%
-0.4%
0.5%
Apr 2025
0.7%
-2.5%
-10.0%
Mär 2025
-11.6%
0.8%
6.8%
Feb 2025
6.3%
7.0%
-4.6%
Jan 2025
-5.5%
-11.8%
-3.8%
Dez 2024
-4.8%
9.6%
-2.5%
Nov 2024
-3.3%
9.4%
-2.5%
Okt 2024
-2.4%
12.4%
Sep 2024
12.5%
0.9%
8.0%
Aug 2024
-8.3%
7.7%
Jul 2024
-9.6%
6.6%
Jun 2024
6.6%
-13.8%
Mai 2024
-13.2%
0.0%
Apr 2024
1.8%
1.6%
Mär 2024
1.6%
-8.1%
39.9%
Feb 2024
26.1%
15.5%
-18.7%
Jan 2024
-19.3%
-1.6%
-12.2%
Dez 2023
-11.1%
7.3%
16.0%
Nov 2023
15.5%
-6.7%
-3.3%
Okt 2023
-4.3%
5.0%
-3.5%
Sep 2023
9.4%
-3.5%
-5.0%
Aug 2023
-5.4%
-0.3%
-36.8%
Jul 2023
-36.8%
0.4%
27.9%
Jun 2023
36.1%
-0.5%
-15.3%
Mai 2023
-15.4%
0.6%
10.1%
Apr 2023
9.4%
-0.7%
-11.9%
Mär 2023
-10.4%
0.9%
34.4%
Feb 2023
29.5%
-1.2%
-17.8%
Jan 2023
-16.9%
1.0%
-21.5%
Dez 2022
-21.6%
-0.4%
15.9%
Nov 2022
12.3%
0.1%
0.6%
Okt 2022
-0.3%
0.2%
1.0%
Sep 2022
-0.2%
-0.5%
6.3%
Aug 2022
9.0%
0.8%
-9.8%
Jul 2022
-11.4%
-1.0%
1.8%
Jun 2022
3.0%
1.3%
3.3%
Mai 2022
2.8%
-2.0%
-15.3%
Apr 2022
-15.1%
2.9%
23.1%
Mär 2022
23.3%
-3.4%
-27.2%
Feb 2022
-27.4%
4.3%
20.7%
Jan 2022
16.9%
-6.0%
-1.1%
Dez 2021
2.0%
8.2%
13.0%
Nov 2021
4.0%
-10.6%
2.5%
Okt 2021
3.2%
12.7%
-2.8%
Sep 2021
-3.6%
-14.1%
17.7%
1234
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen