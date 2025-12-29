Die Arbeitslosenzahlen spiegeln die Anzahl der arbeitslosen südafrikanischen Bürger im Berichtsquartal wider. Die Daten für die Berechnung des Indikators werden im Rahmen der vierteljährlichen Arbeitskräfteerhebung bei den Haushalten von Statistics South Africa erhoben.

Arbeitslose sind definiert als Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die:

in der betreffenden Woche nicht beschäftigt waren; und

in den vier Wochen vor dem Bericht aktiv nach einer Stelle gesucht oder versucht haben, ein Unternehmen zu gründen, und

in der Bezugswoche bereit waren, die Arbeit aufzunehmen; oder

in den letzten vier Wochen nicht aktiv nach einer Stelle gesucht hatten, aber eine Stelle haben, die sie in Zukunft antreten sollen.

Auf der Grundlage der Umfrageergebnisse veröffentlicht Statistics South Africa einen vollständigen Bericht mit den Arbeitslosenzahlen, die nach ethnischer Herkunft, Geschlecht und Altersgruppen aufgeschlüsselt sind. Zusätzlich zu der landesweiten Indexveränderung werden separate Daten für die Provinzen veröffentlicht.

Die Arbeitslosigkeit ist sowohl aus sozialer als auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig. Das Wachstum der Arbeitslosigkeit führt zu einem Rückgang der Einkommen der Menschen und damit zu einem Rückgang der Konsumtätigkeit. Zudem erhöht sie den Druck auf den Staatshaushalt und reduziert die Steuereinnahmen. Daher werden Werte über den Erwartungen als negativ für die südafrikanische Wirtschaft und für Randkurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: