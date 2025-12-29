Die SARB M3-Geldmenge misst die prozentuale Veränderung der gesamten Geldmenge, die im Referenzmonat in der südafrikanischen Wirtschaft zirkuliert, im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Sie ist ein direktes Spiegelbild der Finanzen in der nationalen Wirtschaft.

Die Geldmenge M3 umfasst im Umlauf befindliche Banknoten und Münzen, Mittel auf Abwicklungs- und Girokonten, Sicht- und Spareinlagen, institutionelle Geldmarktfonds, Rückkaufsvereinbarungen und Schuldverschreibungen. Von den verschiedenen Geldmengenaggregaten ist M3 das stabilste. Wenn sich beispielsweise nur der Sparzins ändert, werden M1 und M2 umgeschichtet, aber M3 bleibt konstant.

Im Allgemeinen wird eine positive Beziehung zwischen dem Wachstum der Geldmenge M3 und dem der Inflation, des Wirtschaftswachstums und des Einkommens angenommen. Dies bedeutet, dass eine unzureichende Geldmenge M3 negative Auswirkungen auf die anderen drei ökonomischen Variablen hat. Ein Anstieg der Geldmenge M3 dürfte sich daher positiv auf die Währung auswirken, da dadurch auch Einkommen und Inflation steigen.

Grafik der letzten Werte: