Südafrikanische Zentralbank, Geldmenge M3 y/y (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Südafrikanische Zentralbank (South African Reserve Bank (SARB))
Sektor:
Geld
Niedrig N/D 5.11%
6.07%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Die SARB M3-Geldmenge misst die prozentuale Veränderung der gesamten Geldmenge, die im Referenzmonat in der südafrikanischen Wirtschaft zirkuliert, im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Sie ist ein direktes Spiegelbild der Finanzen in der nationalen Wirtschaft.

Die Geldmenge M3 umfasst im Umlauf befindliche Banknoten und Münzen, Mittel auf Abwicklungs- und Girokonten, Sicht- und Spareinlagen, institutionelle Geldmarktfonds, Rückkaufsvereinbarungen und Schuldverschreibungen. Von den verschiedenen Geldmengenaggregaten ist M3 das stabilste. Wenn sich beispielsweise nur der Sparzins ändert, werden M1 und M2 umgeschichtet, aber M3 bleibt konstant.

Im Allgemeinen wird eine positive Beziehung zwischen dem Wachstum der Geldmenge M3 und dem der Inflation, des Wirtschaftswachstums und des Einkommens angenommen. Dies bedeutet, dass eine unzureichende Geldmenge M3 negative Auswirkungen auf die anderen drei ökonomischen Variablen hat. Ein Anstieg der Geldmenge M3 dürfte sich daher positiv auf die Währung auswirken, da dadurch auch Einkommen und Inflation steigen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrikanische Zentralbank, Geldmenge M3 y/y (South African Reserve Bank M3 Money Supply y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Okt 2025
N/D
5.11%
6.07%
Sep 2025
6.07%
5.88%
6.18%
Aug 2025
6.18%
6.72%
6.75%
Jul 2025
6.75%
6.56%
7.27%
Jun 2025
7.27%
7.14%
6.86%
Mai 2025
6.86%
7.28%
6.12%
Apr 2025
6.12%
4.42%
5.75%
Mär 2025
5.75%
5.70%
6.05%
Feb 2025
6.05%
8.35%
7.10%
Jan 2025
7.10%
6.87%
6.71%
Dez 2024
6.71%
6.57%
7.77%
Nov 2024
7.77%
8.89%
7.79%
Okt 2024
7.79%
8.25%
7.25%
Sep 2024
7.25%
6.38%
6.11%
Aug 2024
6.11%
6.13%
5.88%
Jul 2024
5.88%
5.64%
4.19%
Jun 2024
4.19%
3.58%
4.72%
Mai 2024
4.72%
3.59%
5.75%
Apr 2024
5.75%
7.46%
6.85%
Mär 2024
6.85%
5.98%
5.71%
Feb 2024
5.71%
6.26%
6.61%
Jan 2024
6.58%
8.07%
7.65%
Dez 2023
7.63%
5.97%
5.46%
Nov 2023
5.46%
6.45%
6.08%
Okt 2023
6.08%
5.08%
7.67%
Sep 2023
7.67%
7.21%
8.53%
Aug 2023
8.52%
10.42%
9.30%
Jul 2023
9.30%
9.89%
11.15%
Jun 2023
11.15%
8.83%
10.30%
Mai 2023
10.30%
11.21%
10.14%
Apr 2023
10.14%
9.83%
8.90%
Mär 2023
8.90%
8.08%
10.81%
Feb 2023
10.81%
8.75%
9.57%
Jan 2023
9.57%
8.55%
8.66%
Dez 2022
8.66%
8.09%
8.76%
Nov 2022
8.76%
7.15%
9.82%
Okt 2022
9.82%
8.86%
8.75%
Sep 2022
8.75%
8.03%
8.15%
Aug 2022
8.15%
7.63%
8.15%
Jul 2022
8.15%
7.54%
8.33%
Jun 2022
8.33%
7.62%
7.24%
Mai 2022
7.29%
7.94%
7.49%
Apr 2022
7.50%
7.62%
8.43%
Mär 2022
8.43%
9.49%
6.44%
Feb 2022
6.44%
5.41%
5.65%
Jan 2022
5.65%
7.41%
5.71%
Dez 2021
5.71%
6.53%
6.36%
Nov 2021
6.36%
3.86%
3.19%
Okt 2021
3.19%
6.78%
4.01%
Sep 2021
4.01%
3.98%
2.31%
123
