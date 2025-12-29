Ein über den Erwartungen liegender Wert gilt als positiv für ZAR-Kurse, während niedrigere Werte als negativ betrachtet werden. Der Index spiegelt Preisänderungen aus der Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider.

Der Index wird als Änderung des Wertes von Waren und Dienstleistungen berechnet, die in einem festen Warenkorb enthalten sind. Waren und Dienstleistungen, die repräsentativ für die Ausgaben der Haushalte sind, werden in den Warenkorb aufgenommen. Der Korb wird von Zeit zu Zeit überarbeitet. Derzeit umfasst er 12 Kategorien von Waren und Dienstleistungen, wie z.B. Nahrungsmittel und Getränke, Kleidung, Haushaltsgeräte, Transport- und Bildungsdienstleistungen, unter anderem. Die Waren und Dienstleistungen werden unterschiedlich gewichtet, was die entsprechenden Ausgabenanteile an den Endverbraucherausgaben widerspiegelt. Die Gewichte werden alle 4-5 Jahre angepasst.

In der Jahresversion des Index wird bewertet, um wie viel sich der Wert im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres verändert hat. Preisdaten können aufgrund von saisonalen und kalenderbedingten Änderungen zwischen den Monaten stark schwanken. Daher wird die jährliche Schwankung als die geeignetste für die Bestimmung von Preisänderungstrends angesehen. Werte über den Erwartungen wird als positiv für ZAR-Notierungen angesehen, während niedrigere Werte als negativ betrachtet werden.

Grafik der letzten Werte: