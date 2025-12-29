KalenderKategorien

Südafrika, Produzentenpreisindex (PPI) y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)

Land:
Südafrika
ZAR, Südafrikanischer Rand
Quelle:
Südafrika, Statistikbehörde (Statistics South Africa)
Sektor:
Preise
Niedrig 2.9% 2.3%
2.9%
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
2.0%
2.9%
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Vorherige
Der Erzeugerpreisindex (PPI) zeigt die prozentualen Veränderungen der Verkaufspreise für Waren und Dienstleistungen südafrikanischer Hersteller im angegebenen Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der Index zeigt Preisänderungen aus der Sicht des Herstellers. Der Wert wird anhand von Grundpreisen ohne Mehrwertsteuer und ähnliche Steuern berechnet, die direkt mit dem Umsatz der Produkte zusammenhängen. Die tatsächlichen Beträge der Transaktionen werden in der Berechnung verwendet, um die reale Preisbewegung widerzuspiegeln.

Der Indikator wird auf der Grundlage einer monatlichen Erhebung berechnet, in deren Verlauf Statistics South Africa Daten über die Preise für Fertigerzeugnisse, industrielle Zwischenprodukte, Strom und Wasser, Bergbau und Landwirtschaft erhebt. Alle an der Berechnung beteiligten Produkte werden individuell gewichtet. Der Index wird im Vergleich zu den Preisen des Referenzzeitraums (2016) berechnet. In dieser Version misst der Index eine prozentuale Veränderung im Vergleich zum gleichen Monat vor einem Jahr.

Der PPI registriert Preisbewegungen auf der Produktionsebene, bevor Produkte auf dem Einzelhandelsmarkt erscheinen. Damit können weitere Preisänderungen auf Verbraucherebene prognostiziert werden. Der PPI wird als Frühindikator für den Inflationsdruck verwendet. Die Daten werden bei der Vorbereitung der Geldpolitik verwendet.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die ZAR-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika, Produzentenpreisindex (PPI) y/y (South Africa Producer Price Index (PPI) y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
2.9%
2.3%
2.9%
Okt 2025
2.9%
3.1%
2.3%
Sep 2025
2.3%
2.1%
Aug 2025
2.1%
2.1%
1.5%
Jul 2025
1.5%
0.7%
0.6%
Jun 2025
0.6%
0.6%
0.1%
Mai 2025
0.1%
0.9%
0.5%
Apr 2025
0.5%
0.3%
0.5%
Mär 2025
0.5%
0.3%
1.0%
Feb 2025
1.0%
0.6%
1.1%
Jan 2025
1.1%
1.2%
0.7%
Dez 2024
0.7%
1.9%
-0.1%
Nov 2024
-0.1%
-0.7%
Okt 2024
-0.7%
1.0%
Sep 2024
1.0%
2.8%
Aug 2024
2.8%
4.2%
Jul 2024
4.2%
4.6%
Jun 2024
4.6%
4.6%
Mai 2024
4.6%
5.1%
Apr 2024
5.1%
4.0%
4.6%
Mär 2024
4.6%
4.6%
4.5%
Feb 2024
4.5%
2.9%
4.7%
Jan 2024
4.7%
4.0%
Dez 2023
4.0%
4.4%
4.6%
Nov 2023
4.6%
6.0%
5.8%
Okt 2023
5.8%
5.1%
Sep 2023
5.1%
5.9%
4.3%
Aug 2023
4.3%
3.1%
2.7%
Jul 2023
2.7%
4.8%
Jun 2023
4.8%
5.6%
7.3%
Mai 2023
7.3%
6.8%
8.6%
Apr 2023
8.6%
9.0%
10.6%
Mär 2023
10.6%
10.4%
12.2%
Feb 2023
12.2%
12.0%
12.7%
Jan 2023
12.7%
13.9%
13.5%
Dez 2022
13.5%
16.1%
15.0%
Nov 2022
15.0%
16.4%
16.0%
Okt 2022
16.0%
17.3%
16.3%
Sep 2022
16.3%
16.7%
16.6%
Aug 2022
16.6%
19.5%
18.0%
Jul 2022
18.0%
17.7%
16.2%
Jun 2022
16.2%
16.2%
14.7%
Mai 2022
14.7%
12.9%
13.1%
Apr 2022
13.1%
12.4%
11.9%
Mär 2022
11.9%
9.5%
10.5%
Feb 2022
10.5%
9.7%
10.1%
Jan 2022
10.1%
11.7%
10.8%
Dez 2021
10.8%
10.1%
9.6%
Nov 2021
9.6%
8.3%
8.1%
Okt 2021
8.1%
8.3%
7.8%
123
