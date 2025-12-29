Der Sektor der Privatkredite der SARB y/y misst eine Veränderung der von Finanzinstitutionen an den privaten Sektor des Landes vergebenen Kredite im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.

Der Indikator umfasst Daten zu allen Krediten: Kredite an private Haushalte, Unternehmenskredite, Hypotheken und allgemeine Kredite.

Zur Erstellung des Monatsberichts sammelt die südafrikanische Zentralbank Informationen von Banken und Finanzunternehmen. Eine prozentuale Veränderung für eine ausgewählte Periode errechnet sich aus dem Kreditniveau der Vorperiode dividiert durch den Istwert.

Der Index wird zur Bewertung potenzieller Einzelhandelsumsätze verwendet, zeigt eine Veränderung der Zinssätze an und spiegelt die Verbraucherstimmung wider. Das Indexwachstum deutet auf einen Anstieg der Konsumausgaben hin, was wiederum auf ein potenzielles Inflationswachstum und eine höhere Aktivität im Finanz- und Kreditsektor der Volkswirtschaft hindeutet. Ein zu starker Anstieg der Verschuldung der privaten Haushalte deutet jedoch auf eine wirtschaftliche Überhitzung.

Im Allgemeinen wirkt sich das Wachstum der Verbraucherkredite positiv auf die südafrikanischen Randkurse aus.

Grafik der letzten Werte: