Wirtschaftskalender
Südafrika Produzentenpreisindex (PPI) m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)
|Niedrig
|0.0%
|0.1%
|
-0.1%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.1%
|
0.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Erzeugerpreisindex (PPI) m/m spiegelt die prozentuale Veränderung der Verkaufspreise für Waren und Dienstleistungen, die von südafrikanischen Industrieunternehmen im gemeldeten Monat produziert wurden, im Vergleich zum Vormonat wider. Der Index zeigt Preisänderungen aus der Sicht des Herstellers. Der Wert wird anhand von Grundpreisen ohne Mehrwertsteuer und ähnliche Steuern berechnet, die direkt mit dem Umsatz der Produkte zusammenhängen. Die tatsächlichen Beträge der Transaktionen werden in der Berechnung verwendet, um die reale Preisbewegung widerzuspiegeln.
Der Indikator wird auf der Grundlage einer monatlichen Erhebung berechnet, in deren Verlauf Statistics South Africa Daten über die Preise für Fertigerzeugnisse, industrielle Zwischenprodukte, Strom und Wasser, Bergbau und Landwirtschaft erhebt. Alle an der Berechnung beteiligten Produkte werden individuell gewichtet. Der Index wird im Vergleich zu den Preisen des Referenzzeitraums (2016) berechnet. In dieser Version misst der Index eine prozentuale Veränderung gegenüber dem Vormonat.
Der PPI registriert Preisbewegungen auf der Produktionsebene, bevor Produkte auf dem Einzelhandelsmarkt erscheinen. Damit können weitere Preisänderungen auf Verbraucherebene prognostiziert werden. Der PPI wird als Frühindikator für den Inflationsdruck verwendet. Die Daten werden bei der Vorbereitung der Geldpolitik verwendet.
Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die ZAR-Kurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Südafrika Produzentenpreisindex (PPI) m/m (South Africa Producer Price Index (PPI) m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites