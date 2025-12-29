Der Erzeugerpreisindex (PPI) m/m spiegelt die prozentuale Veränderung der Verkaufspreise für Waren und Dienstleistungen, die von südafrikanischen Industrieunternehmen im gemeldeten Monat produziert wurden, im Vergleich zum Vormonat wider. Der Index zeigt Preisänderungen aus der Sicht des Herstellers. Der Wert wird anhand von Grundpreisen ohne Mehrwertsteuer und ähnliche Steuern berechnet, die direkt mit dem Umsatz der Produkte zusammenhängen. Die tatsächlichen Beträge der Transaktionen werden in der Berechnung verwendet, um die reale Preisbewegung widerzuspiegeln.

Der Indikator wird auf der Grundlage einer monatlichen Erhebung berechnet, in deren Verlauf Statistics South Africa Daten über die Preise für Fertigerzeugnisse, industrielle Zwischenprodukte, Strom und Wasser, Bergbau und Landwirtschaft erhebt. Alle an der Berechnung beteiligten Produkte werden individuell gewichtet. Der Index wird im Vergleich zu den Preisen des Referenzzeitraums (2016) berechnet. In dieser Version misst der Index eine prozentuale Veränderung gegenüber dem Vormonat.

Der PPI registriert Preisbewegungen auf der Produktionsebene, bevor Produkte auf dem Einzelhandelsmarkt erscheinen. Damit können weitere Preisänderungen auf Verbraucherebene prognostiziert werden. Der PPI wird als Frühindikator für den Inflationsdruck verwendet. Die Daten werden bei der Vorbereitung der Geldpolitik verwendet.

Das Indikatorwachstum kann sich positiv auf die ZAR-Kurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: