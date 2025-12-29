Wirtschaftskalender
Südafrika, Bergbauproduktion y/y (South Africa Mining Production y/y)
|Niedrig
|5.8%
|-1.4%
|
1.4%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|-0.1%
|
5.8%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Bergbauproduktion im Jahresvergleich (y/y) ist ein Indikator für eine Veränderung der Produktionsvolumina im laufenden Monat im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Die Bergbaustatistik umfasst die Produktion von Gold, Diamanten, Eisenerz, Platin und anderen Mineralien. Die jährliche Schätzung der Produktionsveränderungen ermöglicht die Beurteilung der langfristigen Trends im Bergbau.
Statistics South Africa veröffentlicht jeden Monat Bergbau- und Verkaufsindizes, die auf den vom Department of Mineral Resources bereitgestellten Daten basieren. Um Informationen über den Bergbau zu erhalten, befragt das Ministerium die in Südafrika registrierten Bergbau- und Mineralverarbeitungsunternehmen.
Der Bergbau-Produktionsindex wird im Vergleich zum Referenzjahr 2015 und dem Referenzwert 100 berechnet. Den Mineralgruppen werden Gewichte auf der Grundlage ihres Beitrags zum BIP des Landes zugewiesen. Somit spiegelt das Gewicht die Bedeutung einer bestimmten Gruppe für die gesamte Bergbauindustrie wider. Der Anteil der verschiedenen Mineralien ändert sich im Laufe der Zeit, und die Gewichte werden jährlich überprüft.
Die Bergbauindustrie leistet einen beträchtlichen Beitrag zum BIP Südafrikas und ist eine wichtige Quelle für die Beschäftigung. Die erhaltenen Daten werden zur Schätzung des BIP und seiner Komponenten verwendet, die wiederum zur Überwachung der Regierungspolitik herangezogen werden. Das Wachstum der Bergbauproduktion ist günstig für die nationale Wirtschaft und kann als positiv für den südafrikanischen Rand angesehen werden.
